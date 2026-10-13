Au Mondial de Paris 2026, Renault a levé le voile sur l’E-Space Concept, un véhicule qui revendique l’héritage du monospace fondateur de 1984 tout en posant une question bien plus contemporaine : le SUV est-il vraiment le seul avenir du grand véhicule familial électrique ? Entre manifeste de design et démonstrateur semi-industriel, ce concept entretient délibérément le flou sur ses intentions réelles. Jusqu’où la préfiguration va-t-elle, et que révèle ce projet sur la stratégie électrique de Renault pour les années à venir ?

Un concept qui pose la vraie question : futur modèle ou vitrine de style ?

Le 12 octobre 2026, Renault a dévoilé au Mondial de Paris un concept qui n’entre dans aucune case habituelle. L’E-Space Concept n’est ni une promesse de série clairement datée, ni un simple exercice de style sans lendemain. C’est quelque chose de plus inconfortable : une déclaration d’intention dont l’avenir reste délibérément flou.

La référence à l’Espace de 1984 est revendiquée, assumée, presque bruyante. Mais se limiter à lire ce concept comme un hommage nostalgique serait passer à côté de l’essentiel. Ce que Renault pose réellement sur la table, c’est une question de fond : le SUV est-il vraiment la seule réponse possible au défi du grand véhicule familial électrique ? La silhouette monocorps de l’E-Space Concept, basse, aérodynamique, à plancher plat et roues repoussées aux quatre coins, est construite comme une réponse directe aux hautes carrosseries et aux capots surélevés qui dominent le marché depuis quinze ans.

Ce n’est pas un retour en arrière. C’est un pari sur le fait que le marché s’est peut-être trompé de direction.

La tension au cœur de ce concept tient à une contradiction que Renault n’a pas cherché à résoudre : d’un côté, Fabrice Cambolive, directeur général de la marque, précise qu’aucune production n’est à l’ordre du jour à court terme ; de l’autre, Laurens van den Acker, directeur du design du groupe, confirme qu’une mise en série est « formellement à l’étude » selon les réactions du public. Un dirigeant freine, l’autre laisse une porte ouverte. Ce n’est pas contradictoire par accident.

Seul élément confirmé pour la série : l’écran panoramique incurvé OpenR Panorama, large de 1 130 mm, qui ira équiper de futurs modèles de production. Ce détail change tout à la lecture du projet. L’E-Space Concept n’est pas entièrement fictif. Il préfigure au moins partiellement ce qui vient. La vraie question, celle qui traverse tout cet article, est de savoir jusqu’où cette préfiguration va.

Video de présentation du Renault E-Space

Le Mondial de Paris 2026 : contexte et premières réactions

Six jours avant la révélation, le 6 octobre 2026, Renault publie un teaser officiel qui annonce la présence de l’E-Space Concept dans son programme pour le Mondial de l’Auto Paris 2026. L’image est volontairement parcellaire, la silhouette à peine esquissée. Suffisant pour relancer le débat sur la pertinence d’un retour du monospace à l’ère électrique.

Le 12 octobre, à 8h30 heure de Paris, le voile tombe lors de la journée presse ouvrant le salon. Fabrice Cambolive prend la tribune pour officialiser la réinterprétation moderne de ce grand véhicule familial. Alexandre Malval, directeur du design Renault, détaille les choix stylistiques et l’architecture intérieure. Laurens van den Acker intervient auprès de la presse spécialisée pour porter la vision stratégique et confirmer qu’une production reste à l’étude.

Le choix de Paris Expo Porte de Versailles n’est pas anodin. Renault présente ce concept sur son sol national, dans la ville où l’Espace original a construit sa légende quarante-deux ans plus tôt. C’est un retour aux sources assumé, mais c’est aussi une démonstration de force calculée : face à l’offensive des constructeurs chinois de véhicules électriques et à l’omniprésence des SUV, Renault choisit de répondre en réactivant une philosophie plutôt qu’en copiant un format dominant. Ce salon bisannuel, moment fort de l’automne automobile européen, était le seul cadre suffisamment symbolique pour porter ce genre de prise de position.

Design extérieur : la silhouette monovolume contre-courant

4,70 mètres de long, 2,02 mètres de large, 1,67 mètre de haut. Ces chiffres ne font pas la une, mais la silhouette qui en découle, oui. Le profil de l’E-Space Concept est immédiatement reconnaissable : pas d’épaulement haut, pas de capot surélevé, pas de garde au sol agressive. Une ligne horizontale, tendue, qui rappelle sans effort le nez du TGV de première génération, référence que Renault assume pour qualifier l’architecture monocorps de ce concept.

Le capot est ultra-court, presque inexistant. Il plonge directement dans le pare-brise incliné, répliquant la logique « cab-forward » de l’Espace I de 1984, là où l’Espace VI de série a dû étirer sa proue pour loger sa chaîne hybride thermique. Ici, la plateforme électrique libère l’avant de toute contrainte mécanique, et ce choix se lit directement dans la forme.

Les jantes fermées de 23 pouces sont repoussées aux quatre coins de la caisse, avec des porte-à-faux avant et arrière réduits au minimum. Ce positionnement maximalise l’empattement et, par extension, l’espace habitable à bord. Le bas de caisse noir profilé, façon skateboard, réduit visuellement la masse du véhicule de profil et fait écho aux larges protections en composite gris de l’Espace originel. La ligne de ceinture de caisse est volontairement abaissée, selon Romain Gauvin, responsable du design avancé et des concept-cars chez Renault, pour permettre aux passagers de « conduire coude à la portière », avec une surface vitrée périphérique aussi généreuse que possible.

Ce parti pris formel est une réponse directe. L’Espace VI, lancé en 2023, a fait le choix inverse : se fondre dans le segment des grands SUV pour des raisons commerciales. L’E-Space Concept retourne à la source et affirme que la monovolume basse et aérodynamique n’est pas un format dépassé. Elle est juste devenue minoritaire. Ce n’est pas la même chose.

Signature lumineuse, vitrage Bauhaus et accès sans montant central

Le bandeau lumineux en U encadre l’intégralité de la face avant au ras de la calandre et se retrouve à l’identique à la poupe : deux signatures miroir qui assoient d’un regard la largeur de 2,02 m sans recourir aux formes agressives des SUV. L’unité visuelle avant/arrière est immédiate.

Au centre de la calandre, le losange Renault rétroéclairé est suspendu sur une trame de pixels luminescents. Il semble flotter plutôt qu’être vissé sur la carrosserie, un détail qui déplace la signature de marque vers quelque chose de numérique et d’épuré plutôt que de chromé et de planté.

Le toit panoramique et les vitrages latéraux descendent sous la ligne de ceinture de caisse, disparaissant derrière les panneaux de carrosserie peints. Le métal et le verre ne se rejoignent pas sur une ligne franche : ils se fondent l’un dans l’autre, effaçant la frontière que tout autre carrossier dessinerait à cet endroit.

Un éclairage dédié souligne la finesse de la jonction entre le pare-brise et la tôle. Les montants arrière semblent flotter visuellement. Ce traitement allégeant n’est pas décoratif : il renforce la lecture d’une cabine transparente, d’un espace intérieur qui n’est pas enfermé.

La cabine vitrée s’inspire directement du fonctionnalisme architectural, avec une référence déclarée à la Farnsworth House de Mies van der Rohe (1951) : structure épurée, surfaces planes, transparence maximale. Le vocabulaire d’un pavillon, pas d’un véhicule de série habituel.

Les portes antagonistes sans montant central (pied B) transforment l’accès à bord. Ouvrir les deux portes d’un côté, c’est révéler instantanément un plancher plat et six fauteuils identiques, sans aucun obstacle visuel entre le bord du trottoir et le fond de l’habitacle.

Tout le projet a été conçu de l’intérieur vers l’extérieur : l’humain et l’espace partagé d’abord, la carrosserie ensuite. Chaque élément de style extérieur, bandeau lumineux, vitrage plongeant , portes antagonistes, traduit une décision d’usage prise à l’intérieur avant d’être une décision esthétique.

L’habitacle : six fauteuils, un plancher plat et le “carré TGV”

Six sièges. Tous identiques. Disposés en trois rangées de deux, sur un plancher entièrement plat d’un bout à l’autre de la cabine. C’est le postulat de départ, et il est radical : aucun passager n’est relégué à une place de seconde classe, aucun siège central sacrifié à une transmission ou à un tunnel de plancher.

Le plancher plat est rendu possible par la plateforme électrique, batterie logée sous le soubassement. C’est une des rares situations où la contrainte technique de l’électrique devient un avantage habitable direct et immédiat.

Le détail le plus fort reste le mécanisme des sièges du deuxième rang. Ils pivotent à 180 degrés vers l’arrière pour faire face aux occupants du troisième rang, créant ce que Renault appelle le « carré TGV ». La référence ferroviaire n’est pas là pour faire couleur locale. Elle désigne une disposition précise, celle des compartiments en vis-à-vis des grandes lignes, transposée ici dans un habitacle automobile de 4,70 mètres. Ces mêmes sièges se replient à plat pour former une surface tablette, avec un plateau de jeu de type Puissance 4 intégré. Une console centrale coulissante sur rails court de l’avant vers l’arrière, avec rangements, purificateur d’air et compartiment réfrigéré.

La philosophie des « voitures à vivre » lancée en 1984 n’était pas une promesse marketing. C’était un programme. L’E-Space Concept le prolonge

L’esthétique des fauteuils s’inspire de Pierre Paulin pour la coque, la structure de cabine renvoyant à Mies van der Rohe. Ce ne sont pas des références décoratrices : elles signalent un positionnement. Renault ne construit pas un monospace familial fonctionnel. Il construit un salon sur roues, premium, où chaque centimètre du gabarit, 4,70 m sur 2,02 m sur 1,67 m, est au service des six occupants plutôt que de la carrosserie.

Photos Renault E-Space

Comparatif des dimensions : E-Space Concept face à l’Espace VI de série

Caractéristique Renault E-Space Concept (2026) Renault Espace VI de série (2023) Ce que ça change concrètement Longueur 4,70 m 4,72 m Quasi identique hors-tout, mais le concept optimise chaque centimètre grâce aux porte-à-faux ultra-courts ; l’Espace VI perd de l’espace intérieur dans un long capot thermique Largeur 2,02 m 1,84 m +18 cm : un écart massif qui rend possible 6 vrais fauteuils identiques (2+2+2) avec couloir central et rotation 180° ; l’Espace VI contraint à une banquette au rang 2 et des places d’appoint étroites au rang 3 Hauteur 1,67 m 1,645 m +2,5 cm combinés à un plancher totalement plat et à une garde au sol modérée : position d’assise naturelle pour 6 passagers, meilleure garde au toit sous la verrière panoramique Silhouette Monocorps « one-box », profil TGV SUV, capot allongé, ligne de caisse haute L’Espace VI adopte les codes du segment D-SUV (Peugeot 5008, Skoda Kodiaq) ; le concept y oppose un monospace bas et aérodynamique Plancher Entièrement plat, plateforme électrique dédiée Tunnel de plancher dû à la chaîne hybride CMF-CD Sur le concept, zéro obstacle au sol sur toute la longueur de l’habitacle ; sur l’Espace VI, le tunnel contraint la configuration des places centrales Motorisation 100 % électrique (aucun chiffre divulgué) Hybride thermique (e-Tech) Le concept ne communique aucune donnée de batterie ni d’autonomie Positionnement marché Monospace électrique premium « voiture à vivre », contre-pied aux SUV Grand SUV familial thermique/hybride cœur de marché Gabarit européen sous 4,75 m pour éviter l’encombrement des navettes asiatiques (Volvo EM90, Li Auto Mega > 5,20 m), tout en visant leur niveau de confort Contrainte pratique 2,02 m de large sans rétroviseurs 1,84 m de large hors rétroviseurs La largeur du concept relève de la liberté de salon ; une version de série devrait vraisemblablement être réduite pour rester compatible avec les parkings urbains européens

OpenR Panorama et steer-by-wire : la technologie au service de l’expérience

L’écran OpenR Panorama mesure 1 130 mm de large pour 110 mm de haut. Il traverse la planche de bord d’un montant à l’autre, incurvé, positionné au plus près de l’axe de vision directe du conducteur. Il n’est pas tactile : le pilotage s’effectue via deux petits écrans flexibles et orientables placés de part et d’autre de la colonne de direction, complétés par des commandes sur le volant. Stéphane Maiore, responsable du design intérieur chez Renault, a supervisé ce poste de conduite.

Ce qui distingue cet écran de tous les autres éléments du concept : il ira en production. Renault l’a confirmé sans ambiguïté pour les futures générations de Rafale et Scénic. Aucune date précise n’a été communiquée, mais le principe est acté. Ce n’est plus de la prospective stylistique. C’est une annonce industrielle partielle glissée dans un habillage conceptuel.

Le steer-by-wire, lui, n’a pas encore franchi ce seuil. La direction électrique sans liaison mécanique entre le volant et le train avant supprime la colonne physique, libère l’espace aux jambes et permet une tablette de rangement continue sur toute la largeur de la planche de bord. La démultiplication et le degré de braquage se modulent électroniquement selon la vitesse et les conditions. Le volant compact adopte un moyeu central fixe, sa traverse cylindrique dessinée pour faire écho aux volumes du tableau de bord.

C’est un système séduisant sur le papier. Mais Renault n’a validé ni calendrier ni confirmation de série pour le steer-by-wire. Ce détail compte. L’OpenR Panorama est une technologie en route vers les showrooms. Le steer-by-wire reste, pour l’instant, une démonstration de faisabilité. Deux niveaux de maturité industrielle coexistent dans le même habitacle, et il vaut mieux les distinguer clairement plutôt que de les lire comme un bloc homogène.

Contre-argument : un concept électrique sans chiffres, une promesse difficile à évaluer

Renault n’a publié aucun chiffre sur la batterie, l’autonomie ou la puissance du groupe motopropulseur de l’E-Space Concept. Aucune donnée sur l’architecture électrique, 400 V ou 800 V, aucun temps de recharge, aucune capacité en kWh. Les seuls chiffres officiels sont les dimensions extérieures et la largeur de l’écran OpenR Panorama.

Pour un concept présenté comme la réactivation d’un grand monospace familial électrique, ce silence est lourd. L’Espace, dans toutes ses générations, s’est construit sur la promesse du long trajet avec enfants, coffre plein et autoroute devant. Évaluer cette promesse sans autonomie ni puissance, c’est impossible. On ne sait pas si ce véhicule tiendrait 400 km sur route, ni en combien de temps il se rechargerait. Le concept demande une confiance que les données ne permettent pas encore de nourrir.

Le scepticisme est légitime. Un constructeur qui présente un monospace familial électrique en 2026 sans parler de batterie prend le risque de passer pour une marque qui vend un rêve de design plutôt qu’un projet industriel sérieux. Et l’histoire des concept-cars est pleine de silhouettes spectaculaires qui n’ont jamais franchi la porte d’une usine.

Mais ce vide n’est pas forcément de la dissimulation. Renault a explicitement présenté l’E-Space Concept comme un manifeste de style et d’habitabilité, un test grandeur nature pour sonder l’appétit du public avant de trancher. Dans cette lecture, l’absence de chiffres techniques est cohérente avec la démarche : on ne présente pas un business case, on mesure une réaction. Ce qui reste vrai, c’est que cette réaction ne peut pas être pleinement éclairée tant que les données fondamentales d’un électrique grand format ne sont pas sur la table.

E-Space Concept : vitrine de style ou vrai préfigurateur de série ?

La réponse courte : ni l’un ni l’autre complètement. Mais si l’on doit trancher, l’E-Space Concept est davantage un démonstrateur semi-industriel qu’une maquette de salon sans lendemain.

L’argument le plus solide dans ce sens n’est pas le discours des dirigeants. C’est l’OpenR Panorama. Un écran confirmé pour la production future des Rafale et Scénic ne se retrouve pas par hasard dans un concept : il y est précisément pour valider son intégration dans un habitacle, tester la lisibilité depuis la position de conduite, mesurer les réactions de la presse et du public. Le concept est le premier terrain d’essai public de cette technologie. Ce rôle est fonctionnel, pas décoratif.

La plateforme modulaire du groupe, conçue pour accepter des silhouettes de type MPV, élimine les obstacles purement techniques à une éventuelle série. Ce n’est pas rien. Cela signifie que le passage à la production ne bute pas sur une architecture à inventer de zéro, mais sur une décision économique et un calendrier.

C’est là que la nuance s’impose. Fabrice Cambolive a été clair : aucun projet de série concret à court terme. Les priorités sont le Trafic E-Tech, puis le renouvellement du Scénic et du Rafale. Un grand monospace électrique viendra après, si la rentabilité du segment le justifie et si les réactions publiques au concept le plaident. Laurens van den Acker confirme que la question est ouverte, pas tranchée.

L’E-Space Concept ressemble finalement à une question posée à voix haute, avec les moyens d’un vrai constructeur. La réponse appartient au marché autant qu’à Renault. Ce qui est certain : les technologies qu’il porte arriveront en série, au moins en partie. Ce qui reste incertain : savoir si c’est ce véhicule-là, avec cette silhouette-là, qui les portera jusqu’aux showrooms.