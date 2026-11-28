Le fabricant espagnol de drapeaux et de supports textiles publicitaires renforce sa présence en France avec un site repensé pour les professionnels : prix très compétitifs, production rapide en 24 à 48 h et livraison gratuite dans l’Union européenne sur tous les produits, hors mâts pour drapeaux.

IMAZU, fabricant de drapeaux et de solutions de communication visuelle textile destinées exclusivement aux professionnels, annonce la mise en ligne de la nouvelle version de son site français, imazu.fr. Agences de communication, revendeurs, enseignistes, imprimeurs et organisateurs d’événements disposent désormais d’un outil plus clair pour trouver le bon support, comprendre comment il est fabriqué et préparer leur commande en toute sérénité.

Ce lancement s’inscrit dans la stratégie européenne de l’entreprise, qui souhaite devenir le partenaire de référence en production textile publicitaire pour les professionnels. Sa promesse tient en une phrase, reprise sur le nouveau site : « Nous fabriquons pour que vous puissiez tenir vos engagements. »

Une navigation repensée autour des besoins du professionnel

Le nouveau site regroupe l’ensemble de l’offre en grandes familles de produits, accessibles en quelques clics depuis le menu principal :

Drapeaux : drapeaux personnalisés, drapeaux officiels, bannières de balcon et guirlandes de fanions.

: drapeaux personnalisés, drapeaux officiels, bannières de balcon et guirlandes de fanions. Supports publicitaires : photocall, fond de stand, roll up, bannière pop up et housses pour barrières Vauban.

: photocall, fond de stand, roll up, bannière pop up et housses pour barrières Vauban. Textiles personnalisés : impression grand format sur tissu, banderoles, tissu décoratif et impression rétroéclairée.

: impression grand format sur tissu, banderoles, tissu décoratif et impression rétroéclairée. Broderie : drapeaux brodés et bannières religieuses.

: drapeaux brodés et bannières religieuses. Oriflammes : oriflammes publicitaires et leurs accessoires.

: oriflammes publicitaires et leurs accessoires. Mâts et socles pour drapeaux.

pour drapeaux. Tentes : barnums personnalisés sur mesure.

L’information y est désormais mieux hiérarchisée : chaque page produit présente les caractéristiques utiles à la décision et répond aux questions les plus fréquentes des professionnels. L’objectif est simple : moins de catalogue, plus de solutions.

Des avantages compétitifs pour développer votre activité

Avec imazu.fr, IMAZU propose aux professionnels français une fabrication textile de qualité, des tarifs attractifs et des services conçus pour faciliter leur activité :

Prix très compétitifs : des conditions tarifaires avantageuses pour préserver les marges des agences, revendeurs et distributeurs.

: des conditions tarifaires avantageuses pour préserver les marges des agences, revendeurs et distributeurs. Livraison gratuite dans l’Union européenne : sur tous les produits, à l’exception des mâts pour drapeaux, pour une destination de livraison.

: sur tous les produits, à l’exception des mâts pour drapeaux, pour une destination de livraison. Production rapide : 24 à 48 heures ouvrées selon les quantités, hors mâts et produits brodés, pour répondre aux projets urgents.

: 24 à 48 heures ouvrées selon les quantités, hors mâts et produits brodés, pour répondre aux projets urgents. Fabrication en marque blanche et confidentialité : IMAZU reste invisible auprès du client final, tandis que le partenaire conserve sa relation commerciale. Expédition directe possible chez le client final.

: IMAZU reste invisible auprès du client final, tandis que le partenaire conserve sa relation commerciale. Expédition directe possible chez le client final. Conseil technique et contrôle qualité : accompagnement dans le choix des textiles, vérification des fichiers et attention particulière à la fidélité des couleurs, notamment Pantone.

: accompagnement dans le choix des textiles, vérification des fichiers et attention particulière à la fidélité des couleurs, notamment Pantone. Une gamme complète et une impression par sublimation : drapeaux personnalisés, oriflammes publicitaires, barnums, supports textiles grand format et broderies, avec des couleurs vives et durables.

Une fabrication maîtrisée, au service du marché européen

Fondée en Espagne en 2008, IMAZU dispose d’un site de production à Madrid (Paracuellos de Jarama), d’où sont servis ses clients en France et dans le reste de l’Europe. Cette fabrication propre lui permet de contrôler directement l’impression numérique, la confection et le contrôle qualité, et donc de garantir les délais annoncés à ses partenaires.

Avec imazu.fr, l’entreprise s’adresse aux professionnels français dans leur langue, avec un parcours pensé pour leurs projets urgents et leurs clients exigeants. IMAZU les aide à enrichir leur catalogue, maîtriser leurs coûts et préserver leurs marges, sans investir dans de nouveaux équipements de production.

Rendez‑vous au salon C!Print Lyon 2027

Pour aller à la rencontre des professionnels français, IMAZU sera exposant au salon C!Print Lyon 2027, le rendez‑vous des technologies d’impression, des arts graphiques, de la signalétique et de la personnalisation. Le salon se tiendra du 2 au 4 février 2027 à Eurexpo Lyon, à Chassieu (halls 1 et 2), et réunira plus de 215 exposants pour sa 14e édition. Retrouvez IMAZU sur le stand 1F05.

Sur son stand, IMAZU présentera ses solutions de fabrication textile personnalisée, avec un accent particulier sur les drapeaux brodés, les bannières héraldiques et les drapeaux techniques d’extérieur. Les visiteurs pourront toucher les échantillons de tissus, découvrir des drapeaux imprimés par sublimation et observer de près la précision d’une bannière brodée : définition des couleurs, bordures, ornements et qualité des finitions.

Le salon est réservé aux professionnels. Le badge se demande sur le site officiel de C!Print ; en saisissant le code d’invitation E‑IMADVCPL27 lors de l’inscription, les visiteurs sont invités par IMAZU. Découvrez également les solutions sur imazu.fr et demandez votre devis personnalisé.

À propos d’IMAZU

Créée en 2008, IMAZU est un fabricant de drapeaux et de supports de communication visuelle textile spécialisé dans l’impression numérique par sublimation et la confection grand format. L’entreprise travaille exclusivement pour les professionnels (agences, revendeurs, enseignistes, imprimeurs, organisateurs d’événements et institutions) et propose une production en marque blanche depuis ses usines de Madrid et de Tenerife. IMAZU est présente sur plusieurs marchés européens, dont la France, le Portugal, l’Allemagne et le Royaume Uni.