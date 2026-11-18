Depuis ses débuts en 1997, Grand Theft Auto, plus connu sous le sigle GTA, est devenu bien davantage qu’une simple série de jeux vidéo. Véritable phénomène culturel, la franchise de Rockstar Games a traversé les générations, accompagné les évolutions technologiques et marqué durablement l’histoire du divertissement numérique.

Des premières aventures en vue de dessus, avec leurs graphismes aujourd’hui délicieusement rétro, aux gigantesques métropoles en monde ouvert de GTA V, la saga a repoussé les limites du jeu vidéo. Elle a aussi suscité de nombreuses polémiques en raison de sa représentation du crime, de la violence, du sexe et de la drogue.

Le 18 novembre 2026 à minuit, une nouvelle page de cette histoire doit s’ouvrir avec la sortie très attendue de GTA VI. Un événement considérable pour une industrie qui compte, rien qu’en France, près de 40 millions de joueurs (source : étude SELL/Médiamétrie 2026) dont une majorité est composée d’adultes (89% ont 40 ans en moyenne). Et l’attente est à la hauteur de l’événement : selon le chiffre que nous souhaitons mettre en avant, un gamer français sur quatre déclarerait avoir l’intention d’acheter le nouveau GTA.

Mais comment cette franchise est-elle devenue un tel phénomène ? Qui sont ses créateurs ? Comment les différents épisodes ont-ils évolué ? Et pourquoi les premiers GTA conservent-ils aujourd’hui une saveur si particulière auprès des amateurs de jeux vidéo vintage ?

Retour sur une saga hors norme, de ses origines à GTA VI.

1. 1997 : la naissance d’un jeu pas comme les autres

Pour comprendre le phénomène GTA, il faut remonter à 1994, en Écosse, dans la ville de Dundee. C’est là qu’une petite équipe de développeurs du studio DMA Design commence à travailler sur un jeu baptisé Race’n’Chase.

L’idée de départ est relativement simple : proposer un jeu de conduite dans lequel les joueurs peuvent incarner aussi bien des policiers que des criminels. Mais, au fil du développement, les créateurs constatent que les séquences dans lesquelles on joue les hors-la-loi sont nettement plus amusantes.

Le concept évolue alors vers une expérience beaucoup plus libre : le joueur peut voler des voitures, semer la police, participer à des missions criminelles et circuler librement dans une ville virtuelle.

En 1997, le jeu sort finalement sous le nom de Grand Theft Auto. Le titre signifie littéralement “grand vol automobile”, une expression qui désigne le vol de véhicules.

À l’origine de cette aventure, on retrouve notamment David Jones, fondateur de DMA Design, ainsi que plusieurs développeurs qui vont participer à la construction de l’identité de la franchise. Parmi les personnalités qui joueront ensuite un rôle majeur dans son développement figurent Dan Houser et Sam Houser, ainsi que Leslie Benzies, producteur historique de plusieurs épisodes.

Le premier GTA possède aujourd’hui un charme très particulier. La caméra est placée au-dessus des personnages, les graphismes sont en deux dimensions et les véhicules ressemblent à de petits jouets pixelisés. Loin du réalisme actuel, le jeu mise déjà sur une liberté d’action inhabituelle.

Le succès repose sur une idée révolutionnaire pour l’époque : ne pas imposer systématiquement un chemin au joueur, mais lui laisser la possibilité de vivre ses propres aventures.

La franchise vient de trouver son ADN.

2. Les premiers GTA : une époque délicieusement vintage

Avant de devenir les blockbusters spectaculaires que nous connaissons, les premiers GTA ont construit leur réputation avec des moyens techniques modestes, mais une imagination débordante.

Grand Theft Auto (1997)

Le premier épisode permet de découvrir trois villes fictives inspirées de grandes métropoles américaines : Liberty City, Vice City et San Andreas. Le joueur choisit ses missions, vole des voitures et tente d’échapper aux forces de l’ordre. La liberté est déjà au cœur de l’expérience.

Grand Theft Auto: London 1969 (1999)

Cette extension transporte les joueurs dans une reconstitution fantaisiste de Londres à la fin des années 1960. Voitures britanniques, cabines téléphoniques, ambiance musicale et références à la culture anglaise : cet épisode possède aujourd’hui une véritable valeur nostalgique.

Une seconde extension, London 1961, sort également en 1999.

Grand Theft Auto 2 (1999)

Le deuxième véritable épisode conserve la vue de dessus, mais améliore les graphismes, les effets visuels et les mécanismes de jeu. L’action se déroule dans une ville futuriste appelée Anywhere City. Une nouveauté importante apparaît : le joueur peut travailler pour différentes bandes criminelles, dont les relations influencent directement le déroulement de ses aventures.

Ces premiers titres occupent une place particulière dans l’histoire du jeu vidéo. Pour les joueurs qui ont découvert la série sur PC, PlayStation ou les premières consoles, ils évoquent une époque où l’on pouvait passer des heures à parcourir une ville virtuelle avec une voiture volée et une police à ses trousses.

Leur esthétique pixelisée, leurs musiques, leurs bruitages et leur simplicité constituent aujourd’hui une véritable signature rétro. Ils rappellent aussi qu’une grande franchise peut naître d’un concept relativement modeste, à condition de proposer une idée suffisamment forte pour marquer les esprits.

3. GTA III : la révolution du monde ouvert en 3D

En 2001, Rockstar Games change radicalement la donne avec Grand Theft Auto III.

Pour la première fois, la franchise abandonne la vue de dessus au profit d’un univers entièrement en trois dimensions, que le joueur découvre à hauteur de personnage.

Le changement est considérable. Liberty City devient une véritable ville virtuelle, avec ses rues, ses quartiers, ses véhicules, ses habitants et ses nombreuses activités.

Le joueur incarne Claude, un criminel silencieux qui, après avoir été trahi par sa compagne lors d’un braquage, cherche à se reconstruire dans le milieu du crime organisé.

La nouveauté ne réside pas uniquement dans les graphismes. GTA III propose une liberté de déplacement et d’action qui va profondément influencer l’industrie vidéoludique.

Le joueur peut suivre les missions principales, accepter des petits boulots, voler des voitures, provoquer des affrontements ou simplement se promener dans la ville.

Le succès est considérable. Le jeu contribue à populariser le genre du monde ouvert en trois dimensions et devient une référence pour de nombreux développeurs.

Pour beaucoup, GTA III représente le véritable point de départ de la légende.

4. Vice City et San Andreas : GTA devient un phénomène culturel

Après GTA III, Rockstar comprend qu’il tient une formule particulièrement efficace. Les deux épisodes suivants vont donner à la franchise une dimension encore plus importante.

GTA Vice City (2002) : bienvenue dans les années 1980

Avec Vice City, Rockstar transporte les joueurs dans une ville inspirée de Miami, au début des années 1980.

Le joueur incarne Tommy Vercetti, un ancien détenu envoyé en Floride pour développer les activités criminelles de son organisation. Mais une opération tourne mal et Tommy doit progressivement construire son propre empire.

L’ambiance constitue l’une des grandes réussites du jeu : palmiers, plages, voitures américaines, costumes colorés, néons, villas luxueuses et musique des années 1980.

La bande-son, particulièrement riche, participe énormément à son identité. Les radios diffusent différents styles musicaux qui accompagnent les déplacements dans la ville.

Vice City est aujourd’hui considéré comme l’un des épisodes les plus emblématiques de la série. Son esthétique rétro, directement inspirée de la culture populaire des années 1980, lui confère une identité immédiatement reconnaissable.

GTA San Andreas (2004) : un monde toujours plus vaste

Avec San Andreas, Rockstar franchit une nouvelle étape.

Le jeu propose un territoire immense, composé de trois grandes villes : Los Santos, San Fierro et Las Venturas, inspirées respectivement de Los Angeles, San Francisco et Las Vegas.

Le joueur incarne Carl Johnson, surnommé CJ. Après plusieurs années d’absence, il revient dans son quartier de Los Santos à la suite du décès de sa mère. Il retrouve ses anciens amis, sa famille et un environnement gangrené par les rivalités entre gangs.

L’histoire aborde des sujets particulièrement sensibles : criminalité, corruption policière, trafic de drogue, racisme et violence urbaine.

Mais San Andreas impressionne également par sa richesse. Le joueur peut personnaliser son personnage, modifier son apparence physique, acheter des propriétés, faire du sport, conduire des avions, piloter des motos ou encore découvrir de nombreuses activités secondaires.

L’épisode devient rapidement un immense succès commercial et critique.

Il restera aussi associé à l’affaire dite du “Hot Coffee”. Des moddeurs découvrent dans les fichiers du jeu une séquence sexuelle qui avait été retirée de la version commercialisée, mais dont des éléments restaient accessibles. L’affaire provoque une importante polémique aux États-Unis et entraîne une réévaluation de la classification du jeu.

5. GTA IV : une approche plus réaliste et plus sombre

En 2008, Rockstar lance Grand Theft Auto IV sur PlayStation 3 et Xbox 360.

L’épisode marque une nouvelle évolution technique et narrative. Le moteur graphique permet de représenter une ville plus détaillée, avec une gestion plus réaliste des déplacements, des collisions et de l’environnement.

L’histoire se déroule à Liberty City. Le personnage principal, Niko Bellic, est un immigré d’Europe de l’Est qui arrive aux États-Unis dans l’espoir de trouver une vie meilleure et de retrouver un ancien contact.

Mais derrière le rêve américain se cachent les désillusions, les trahisons et la criminalité.

Contrairement à Vice City et San Andreas, GTA IV adopte une tonalité plus sombre et plus dramatique. Les personnages sont davantage travaillés psychologiquement et le scénario s’intéresse aux conséquences des choix de Niko.

Le jeu rencontre un succès critique majeur et confirme que GTA est désormais une franchise incontournable.

Rockstar prolonge ensuite son univers avec deux extensions : The Lost and Damned et The Ballad of Gay Tony, sorties en 2009.

6. GTA V : le jeu qui a changé les dimensions du succès

Sorti le 17 septembre 2013 sur PlayStation 3 et Xbox 360, Grand Theft Auto V représente probablement le plus grand tournant commercial de la franchise.

Rockstar propose cette fois trois personnages principaux :

Michael De Santa , un ancien braqueur qui mène une existence confortable, mais profondément insatisfaisante.

, un ancien braqueur qui mène une existence confortable, mais profondément insatisfaisante. Franklin Clinton , un jeune homme qui cherche à sortir de son quartier et à réussir financièrement.

, un jeune homme qui cherche à sortir de son quartier et à réussir financièrement. Trevor Philips, un criminel imprévisible, violent et totalement incontrôlable.

Le joueur peut passer d’un protagoniste à l’autre, ce qui permet de découvrir différentes facettes de l’histoire et de participer à des missions particulièrement spectaculaires.

L’action se déroule à Los Santos et dans ses environs, un immense territoire inspiré de la Californie.

Le jeu impressionne par son niveau de détail, son environnement vivant, ses nombreuses activités et son scénario particulièrement riche.

Mais c’est surtout avec GTA Online, lancé quelques semaines après le jeu, que Rockstar va prolonger considérablement la durée de vie de son titre.

Cette expérience multijoueur permet aux joueurs de créer leur propre personnage, d’acheter des propriétés, de collectionner des voitures, de participer à des courses et de préparer des braquages avec leurs amis.

GTA Online devient progressivement un véritable univers parallèle, régulièrement enrichi de nouvelles missions et de contenus supplémentaires.

Le résultat est exceptionnel : selon les données communiquées par Take-Two Interactive en 2026, GTA V a dépassé les 230 millions d’exemplaires vendus dans le monde.

Un chiffre vertigineux qui place le titre parmi les plus grands succès commerciaux de toute l’histoire du divertissement.

Et treize ans après sa sortie, le jeu continue de rassembler des millions de joueurs.

7. GTA et les polémiques : une franchise qui n’a jamais fait l’unanimité

Si GTA est devenu une franchise aussi populaire, c’est aussi parce qu’elle a toujours cultivé une certaine provocation.

Depuis le premier épisode, Rockstar Games n’a jamais cherché à proposer une représentation particulièrement sage de la société. Au contraire, les jeux mettent régulièrement en scène des comportements criminels, des situations extrêmes et des personnages moralement discutables.

Cette liberté a contribué à leur succès, mais elle a également suscité de nombreuses critiques.

La violence et la criminalité

Vols de voitures, braquages, règlements de comptes, fusillades, assassinats, trafic d’armes et affrontements avec la police : la violence constitue l’un des ressorts essentiels de GTA.

Les joueurs peuvent commettre des actes criminels, provoquer les forces de l’ordre et se retrouver poursuivis par des unités de police de plus en plus importantes.

Pour certains détracteurs, cette représentation banalise la violence et risque de banaliser certains comportements auprès des plus jeunes.

Pour les défenseurs de la franchise, il s’agit avant tout d’une fiction interactive, construite autour de la satire sociale et de la liberté laissée au joueur.

Le sexe et la nudité

La sexualité fait également partie des éléments controversés de la saga.

Certains épisodes proposent des clubs de strip-tease, des personnages dénudés, des dialogues particulièrement crus et des situations à caractère sexuel.

L’affaire du Hot Coffee dans San Andreas a particulièrement marqué l’histoire du jeu vidéo. La découverte de contenus sexuels cachés dans le code du jeu a provoqué une véritable crise pour Rockstar, avec des conséquences sur sa classification et sa commercialisation.

La drogue et les addictions

La drogue est un autre thème récurrent. Les épisodes abordent le trafic de stupéfiants, les organisations criminelles, les addictions et les conséquences de certains comportements.

GTA V, notamment à travers le personnage de Trevor, pousse particulièrement loin la représentation de la consommation de substances et des comportements autodestructeurs.

Une satire de la société américaine

Mais réduire GTA à un simple catalogue de violences serait oublier une dimension essentielle de la franchise.

Rockstar utilise ses jeux pour caricaturer la société américaine : médias sensationnalistes, politique, publicité, capitalisme, célébrité, corruption, réseaux sociaux et consommation à outrance.

Les radios, les publicités fictives, les émissions télévisées et les conversations des personnages participent à cette satire permanente.

C’est précisément cette combinaison entre humour noir, critique sociale et liberté d’action qui distingue GTA de nombreux autres jeux vidéo.

Enfin, il faut rappeler que les épisodes principaux sont classés PEGI 18 en Europe. Ils sont destinés à un public adulte, compte tenu de leur contenu violent, sexuel et de leurs références aux drogues et à l’alcool.

8. Les ventes : des chiffres qui donnent le vertige

La réussite commerciale de GTA est tout simplement exceptionnelle.

En près de trente ans, la franchise a vendu des centaines de millions d’exemplaires dans le monde. Les chiffres communiqués par sa maison mère, Take-Two Interactive, permettent de mesurer l’ampleur du phénomène.

Quelques chiffres illustrent cette réussite :

Jeu Année de sortie Performances GTA 1997 Premier succès fondateur GTA 2 1999 Consolidation de la franchise GTA III 2001 Succès majeur de la 3D Vice City 2002 Épisode emblématique San Andreas 2004 Immense succès mondial GTA IV 2008 Succès critique et commercial GTA V 2013 Plus de 230 millions d’exemplaires

Les performances des premiers épisodes ne sont pas détaillées ici faute de chiffres consolidés comparables. Les ventes de GTA V sont celles communiquées par Take-Two en 2026.

À l’échelle de toute la franchise, le chiffre est encore plus impressionnant : Take-Two déclarait en 2026 que les jeux Grand Theft Auto avaient dépassé les 470 millions d’exemplaires vendus dans le monde. GTA V représente à lui seul près de la moitié de ce total.

Le jeu avait d’ailleurs réalisé un exploit spectaculaire dès son lancement en 2013, en générant un milliard de dollars de recettes en seulement trois jours.

Un résultat qui dépasse largement le seul univers du jeu vidéo et illustre la puissance commerciale de la marque.

9. GTA VI : treize ans d’attente avant un nouvel épisode

Après GTA V, les fans ont longtemps attendu l’annonce d’un nouvel épisode principal. Pendant plusieurs années, les rumeurs se sont multipliées. Rockstar est resté relativement discret, tandis que GTA Online continuait de bénéficier de mises à jour régulières.

Il aura finalement fallu attendre décembre 2023 pour découvrir le premier trailer officiel de GTA VI. La vidéo a immédiatement provoqué un véritable séisme sur Internet. En quelques heures, les images de Vice City et les premières séquences mettant en scène les nouveaux protagonistes ont fait le tour du monde.

Le deuxième trailer, dévoilé en mai 2025, a permis d’en apprendre davantage sur l’histoire et les personnages.

Jason et Lucia : un nouveau duo de criminels

Pour la première fois dans un épisode principal moderne de la franchise, Rockstar place une femme au cœur de son histoire. Le joueur découvrira Jason et Lucia, deux personnages qui évoluent dans un environnement criminel particulièrement dangereux. Leur relation constitue l’un des éléments centraux du scénario.

L’histoire commence lorsque leur volonté de s’en sortir financièrement les entraîne dans une opération qui tourne mal. Les deux personnages se retrouvent alors au cœur d’une vaste conspiration criminelle. Leur survie dépendra notamment de leur capacité à se faire confiance.

Vice City et l’État de Leonida

GTA VI marque également le retour de Vice City, cette ville fictive inspirée de Miami que les fans avaient découverte en 2002. Mais Rockstar ne se contente pas de reprendre l’ancienne carte. L’action se déroule dans l’État fictif de Leonida, qui propose plusieurs environnements, des zones urbaines aux plages en passant par les paysages naturels.

Le niveau de détail annoncé et visible dans les bandes-annonces laisse entrevoir un univers particulièrement vivant.

Une nouvelle génération technique

GTA VI est développé pour les consoles de dernière génération, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les images officielles présentent des personnages particulièrement détaillés, des environnements très riches, des effets lumineux avancés et une population qui semble réagir de manière plus naturelle à son environnement.

L’ambition de Rockstar est de proposer une expérience encore plus immersive, avec une ville qui ne soit pas seulement un décor, mais un véritable univers à explorer.

La version PC n’est pas annoncée dans le calendrier de lancement officiel actuellement communiqué par Rockstar.

10. 40 millions de gamers en France : GTA VI est déjà un événement national

L’attente autour de GTA VI dépasse largement le cercle des passionnés de jeux vidéo. En France, le jeu vidéo est désormais un loisir de masse. Selon l’étude annuelle du SELL (Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs), 40,2 millions de Français ont joué au moins une fois au cours de l’année 2025. Un record historique.

Et GTA VI pourrait bien devenir l’un des plus grands lancements de l’histoire du divertissement dans l’Hexagone. Une étude Ipsos bva, réalisée auprès de 1 000 Français âgés de 18 à 75 ans du 10 au 12 novembre 2026, apporte un éclairage particulièrement intéressant sur cet engouement.

Ses principaux enseignements sont les suivants :

• 81 % des joueurs français connaissent GTA, au moins de nom.

• 52 % ont déjà joué à un épisode de la franchise.

• 24 % des joueurs ont déjà acheté, précommandé ou déclarent avoir l’intention d’acheter GTA VI.

• Parmi ces acheteurs, 25 % envisagent de poser des congés pour profiter du jeu dès sa sortie.

Autrement dit, près d’un gamer français sur quatre est déjà concerné par l’arrivée de GTA VI.

Ces chiffres montrent que GTA a dépassé depuis longtemps le statut de simple jeu vidéo. Il s’agit désormais d’un rendez-vous culturel, générationnel et commercial.

11. Le vintage : pourquoi les premiers GTA restent-ils aussi attachants ?

À l’heure où GTA VI promet des graphismes d’un réalisme impressionnant, il est intéressant de revenir sur les premiers épisodes de la série.

Car si les nouveaux jeux repoussent sans cesse les limites techniques, les anciens conservent une place bien particulière dans le cœur des joueurs.

Le premier GTA et son univers en vue de dessus rappellent les débuts du jeu vidéo moderne sur PC et PlayStation. Les voitures minuscules, les rues pixelisées et les musiques répétitives possèdent aujourd’hui un charme presque nostalgique.

GTA 2 évoque également une époque où les jeux vidéo étaient moins sophistiqués, mais où l’imagination du joueur faisait une grande partie du travail.

Vice City possède une autre dimension vintage. Son esthétique des années 1980, ses couleurs, ses voitures et sa bande-son en font presque une capsule temporelle.

San Andreas, quant à lui, représente pour toute une génération l’âge d’or de la PlayStation 2.

Cette nostalgie est loin d’être anecdotique. L’intérêt pour le rétrogaming continue de progresser et les anciens jeux bénéficient régulièrement de nouvelles éditions, de remastérisations et de rééditions.

La saga GTA possède ainsi une particularité rare : elle peut séduire simultanément les joueurs qui ont découvert la franchise en 1997 et ceux qui vont la découvrir avec GTA VI.

12. 19 novembre 2026 : une nouvelle page de l’histoire de GTA

Treize ans après GTA V, Rockstar Games s’apprête à remettre sa franchise au centre de toutes les attentions. Avec GTA VI, le studio ne doit pas seulement proposer une suite. Il doit répondre à des attentes considérables, celles de millions de joueurs qui ont grandi avec la série et qui attendent depuis des années de découvrir un nouvel univers.

Le défi est immense : faire mieux que GTA V, renouveler les mécanismes de jeu, proposer une histoire marquante et donner naissance à un monde ouvert suffisamment riche pour retenir les joueurs pendant de nombreuses années.

La franchise a déjà traversé plusieurs générations de consoles, connu des controverses retentissantes et accumulé des records de ventes.

Des premières voitures pixelisées de 1997 aux paysages ultra-détaillés de Leonida, elle raconte aussi l’évolution de toute une industrie.

Et c’est peut-être là que réside la plus grande réussite de GTA : avoir réussi à rester une référence pendant près de trente ans, sans jamais perdre son identité provocatrice.

Le rendez-vous est désormais fixé : GTA VI sortira officiellement le jeudi 19 novembre 2026 à minuit, heure locale, sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. En France, cela signifie une disponibilité à minuit dans la nuit du 18 au 19 novembre, et non dès le début du 18 novembre.

Une nouvelle génération de joueurs s’apprête à découvrir Vice City. Et pour les anciens, ce sera aussi l’occasion de retrouver un univers qui les accompagne depuis près de trois décennies.



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Sources et précisions éditoriales

Les informations historiques et les chiffres de ventes s’appuient notamment sur les publications de Take-Two Interactive, les archives de Rockstar Games et les travaux de presse consacrés à l’histoire de la franchise.