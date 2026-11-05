Ce lundi 9 novembre 2026 à 21H10, France 3 nous donne rendez-vous avec deux monstres sacrés du cinéma français. La chaîne propose de redécouvrir Un singe en hiver, un film réalisé par Henri Verneuil en 1962, qui réunit à l’écran Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. Une rencontre exceptionnelle entre deux générations d’acteurs, deux tempéraments et deux façons d’incarner le cinéma.

Adapté du roman éponyme d’Antoine Blondin, ce long-métrage est bien davantage qu’une histoire de bistrot et de soirées arrosées. C’est un film profondément humain, mélancolique et drôle, qui parle de solitude, d’amitié, de rêves enfouis et de cette envie irrépressible de s’évader lorsque la réalité devient trop étroite.

Entre les paysages normands, les nuits de beuverie, les élans de poésie et les dialogues savoureux, Un singe en hiver possède un charme singulier. Voici cinq bonnes raisons de ne pas manquer ce grand classique du cinéma français.

1. Une rencontre au sommet entre Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo

C’est sans doute la première raison de voir ou de revoir Un singe en hiver : son duo d’acteurs absolument exceptionnel. En 1962, Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo partagent pour la première et unique fois l’affiche d’un même film. Une rencontre que beaucoup de cinéphiles attendaient et qui allait devenir l’un des grands moments de l’histoire du cinéma français.

D’un côté, Jean Gabin, immense comédien déjà auréolé de nombreux chefs-d’œuvre, incarne Albert Quentin, un ancien marin devenu hôtelier. À 58 ans, l’acteur possède cette présence naturelle, cette voix reconnaissable entre toutes et cette autorité tranquille qui lui permettent de donner une profondeur extraordinaire à son personnage.

De l’autre, Jean-Paul Belmondo, alors âgé de 29 ans, représente une nouvelle génération d’acteurs. Révélé notamment par À bout de souffle de Jean-Luc Godard, il apporte une énergie débordante, une spontanéité et une liberté de jeu qui contrastent merveilleusement avec le tempérament de son partenaire.

Leur opposition est un véritable régal. Gabin joue dans la retenue, avec des silences, des regards et des gestes qui en disent parfois davantage que les mots. Belmondo, lui, déborde d’énergie, d’imagination et d’exubérance. Pourtant, derrière cette différence de tempérament, les deux hommes se ressemblent : ils portent chacun leurs blessures, leurs regrets et leurs rêves d’ailleurs.

Le plus remarquable est la complicité qui s’installe progressivement entre eux. Il n’y a jamais de véritable compétition entre les deux comédiens. Chacun trouve naturellement sa place et nourrit le jeu de l’autre.

Cette rencontre restera unique dans leur filmographie commune. Elle constitue à elle seule un argument majeur pour découvrir ce film.

2. Une histoire d’amitié, d’alcool et de rêves d’évasion née d’un roman d’Antoine Blondin

Pour comprendre la naissance d’Un singe en hiver, il faut remonter à l’œuvre d’Antoine Blondin. L’écrivain et journaliste français publie en 1959 un roman portant le même titre, qui recevra le prix Interallié.

Son histoire séduit rapidement le monde du cinéma. Le réalisateur Henri Verneuil décide de porter cette œuvre à l’écran et confie l’adaptation à François Boyer, tandis que Michel Audiard signe les dialogues. Un trio particulièrement inspiré, auquel vient s’ajouter la présence de Jean Gabin et de Jean-Paul Belmondo.

Le projet n’est pourtant pas immédiatement évident à vendre. L’histoire de deux hommes qui boivent et cherchent à oublier leur quotidien pouvait sembler trop anecdotique. La MGM, avec laquelle Verneuil, Gabin et Audiard avaient un engagement portant sur trois films, se montre d’ailleurs réticente avant d’accepter le projet.

Mais derrière cette apparente simplicité se cache une histoire beaucoup plus profonde.

Le film commence en juin 1944, en Normandie. Albert Quentin, ancien quartier-maître ayant servi en Chine, est propriétaire de l’hôtel Stella. Un soir, alors qu’il boit avec son ami Esnault, le village est bombardé. Pris dans la tourmente, Albert promet à son épouse Suzanne de ne plus jamais toucher à l’alcool si leur établissement survit à cette épreuve.

Il tient parole pendant des années.

Jusqu’au jour où Gabriel Fouquet, un jeune homme fraîchement arrivé dans la région, descend dans son hôtel. Malheureux en amour, séparé de son épouse et tourmenté par sa situation personnelle, Gabriel cherche dans l’alcool un moyen d’échapper à ses problèmes.

Sa rencontre avec Albert va progressivement bouleverser le quotidien de l’ancien buveur.

Face à ce jeune homme, Quentin retrouve une partie de lui-même. Il reconnaît dans Gabriel cette envie de fuir, de voyager, de s’inventer une autre existence. Et malgré sa promesse, il finit par renouer avec ses anciennes habitudes.

Ce qui aurait pu n’être qu’une succession de scènes de beuverie devient alors une véritable histoire d’amitié entre deux hommes que tout semble opposer, mais que leurs blessures rapprochent.

C’est précisément cette dimension humaine qui donne toute sa richesse au scénario.

3. La Normandie, un décor magnifique qui participe pleinement à l’atmosphère du film

Autre raison de découvrir ce film : son cadre normand, qui lui confère une atmosphère absolument particulière.

Henri Verneuil a choisi de tourner une grande partie de son long-métrage sur la côte normande, notamment à Villerville, dans le Calvados. Cette petite commune balnéaire devient, à l’écran, Tigreville, le village fictif où se déroule l’essentiel de l’histoire.

Le choix de ce décor n’a rien d’anodin. Avec ses rues tranquilles, ses façades anciennes, ses cafés, son front de mer et ses plages, Villerville offre un cadre idéal à cette histoire de personnages en quête d’évasion.

Le film a été tourné durant l’hiver 1961-1962. Cette saison renforce considérablement son identité visuelle. La lumière est souvent grise, les rues semblent désertes, la mer paraît froide et les paysages dégagent une certaine mélancolie.

Tout semble figé dans cette petite station balnéaire, comme si le temps s’était arrêté.

Et pourtant, c’est précisément dans ce décor paisible que les personnages vont vivre des aventures complètement débridées !

Certains lieux sont d’ailleurs devenus indissociables du film. Le Cabaret Normand, notamment, constitue l’un des décors emblématiques de l’histoire. Les habitants de Villerville ont depuis longtemps adopté cet héritage cinématographique et un parcours permet aujourd’hui de retrouver plusieurs lieux de tournage.

La Normandie n’est donc pas un simple arrière-plan. Elle participe pleinement à la personnalité du film, en opposant la tranquillité du paysage à l’agitation intérieure de ses deux personnages principaux.

Une belle invitation à découvrir ou redécouvrir cette région sous un angle cinématographique.

4. L’ambiance unique du film et les dialogues savoureux de Michel Audiard

Il y a des films dont on se souvient pour leur scénario, d’autres pour leurs acteurs. Un singe en hiver possède quelque chose de plus rare : une ambiance immédiatement reconnaissable.

Le long-métrage navigue constamment entre comédie et mélancolie. On rit beaucoup, parfois franchement, mais certaines scènes laissent également apparaître une tristesse profonde.

Car ces deux hommes ne boivent pas uniquement pour le plaisir. Ils cherchent à oublier ce qu’ils sont devenus, à retrouver ce qu’ils ont perdu et à s’offrir quelques instants de liberté.

C’est là que le film prend toute sa dimension poétique.

Albert Quentin rêve de ses anciennes aventures en Chine et de ses voyages lointains. Gabriel Fouquet, de son côté, laisse libre cours à son imagination et se transforme volontiers en personnage d’une aventure espagnole, allant jusqu’à s’imaginer toréador dans les rues du village.

Ces échappées imaginaires donnent lieu à quelques séquences mémorables, notamment lorsque Belmondo se livre à une véritable corrida improvisée.

Mais impossible de parler de l’atmosphère du film sans évoquer Michel Audiard.

Le dialoguiste apporte son talent incomparable à cette histoire. Les conversations entre Gabin et Belmondo sont un bonheur d’écriture : elles mêlent gouaille, humour, philosophie de comptoir et petites vérités sur l’existence.

Les répliques ont du caractère, les échanges sont souvent savoureux et les silences sont parfois tout aussi éloquents que les mots.

La musique de Michel Magne accompagne également cette atmosphère singulière, entre légèreté et nostalgie.

C’est finalement ce mélange de fantaisie, de tendresse, d’humour et de désenchantement qui fait tout le charme d’Un singe en hiver. Un film qui parle de l’ivresse, certes, mais surtout de cette nécessité de rêver pour continuer à avancer.

5. Un film devenu culte, malgré un accueil critique initialement contrasté

À sa sortie en salles, le 11 mai 1962, Un singe en hiver bénéficie d’un atout considérable : réunir deux des acteurs les plus populaires de leur époque. Le public répond présent et le film connaît une belle carrière commerciale.

Mais son accueil critique est plus contrasté qu’on pourrait le penser aujourd’hui.

Certains journalistes saluent la qualité des dialogues, la rencontre entre Gabin et Belmondo et la richesse de l’univers imaginé par Antoine Blondin. D’autres regrettent que l’adaptation privilégie parfois les scènes d’ivresse spectaculaires au détriment de la mélancolie plus discrète du roman original.

Dans Le Monde, le 16 mai 1962, la critique Yvonne Baby souligne notamment les qualités d’écriture du récit de Blondin tout en exprimant ses réserves sur certains choix de mise en scène.

Avec le recul, pourtant, le film a largement dépassé ces premières controverses.

Il est devenu une référence incontournable du patrimoine cinématographique français, régulièrement rediffusé à la télévision et apprécié par plusieurs générations de spectateurs.

Pourquoi un tel statut ?

Parce qu’Un singe en hiver réunit des ingrédients devenus rares : une histoire originale, des personnages profondément humains, des dialogues remarquablement écrits et deux interprétations exceptionnelles.

Mais surtout, le film possède une qualité essentielle : il ne cherche jamais à donner de leçon. Il raconte simplement la vie de deux hommes qui, à un moment de leur existence, éprouvent le besoin de retrouver leurs rêves de jeunesse.

Il parle du temps qui passe, de la nostalgie, des occasions manquées, de l’amitié et de cette petite part de folie qui permet parfois de supporter le quotidien.

C’est aussi un formidable témoignage d’une époque du cinéma français où les grands réalisateurs savaient associer des acteurs populaires, des auteurs talentueux et des histoires accessibles à tous, sans renoncer à une véritable ambition artistique.

C’est pour toutes ces raisons que le film d’Henri Verneuil mérite pleinement sa place parmi les grands classiques du cinéma français.

Ce soir sur France 3 : un rendez-vous à ne pas manquer !

Plus de 60 ans après sa sortie, Un singe en hiver n’a rien perdu de sa saveur. Bien au contraire, le temps semble avoir renforcé son charme et sa dimension nostalgique.

Revoir Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo réunis à l’écran est déjà un immense plaisir. Mais retrouver cette histoire d’amitié improbable, ces dialogues signés Michel Audiard, ces paysages normands et cette atmosphère si particulière constitue une expérience cinématographique à part entière.

Que l’on connaisse déjà le film ou que l’on s’apprête à le découvrir, cette rediffusion est une belle occasion de mesurer le talent de deux comédiens exceptionnels et de retrouver un cinéma populaire, généreux et profondément humain.

Rendez-vous ce lundi 9 novembre 2026 à 21H10 sur France 3 pour (re)découvrir Un singe en hiver, un grand classique signé Henri Verneuil !

Fiche du film

Titre Un singe en hiver Réalisation Henri Verneuil Année 1962 Genre Comédie dramatique Durée 1h45 environ Adaptation Roman d’Antoine Blondin Dialogues Michel Audiard Musique Michel Magne Distribution Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo, Suzanne Flon, Noël Roquevert Diffusion Lundi 9 novembre à 21H10 Chaîne France 3

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