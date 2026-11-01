Un titre né d’une collaboration familiale, en 1982

Derrière I’m So Excited, il y a d’abord une histoire de famille. Le morceau est signé à quatre mains, ou plutôt quatre plumes : les trois sœurs Anita, June et Ruth Pointer, rejointes par le saxophoniste et arrangeur Trevor Lawrence. C’est Anita qui tient le micro principal, avec June et Ruth aux harmonies, un équilibre vocal qui fait toute la texture du titre.

Richard Perry assure la production, Lawrence prenant le rôle de producteur associé. Perry connaît bien les Pointer Sisters à ce stade : c’est lui qui pilote le label Planet Records, distribué par RCA, sous lequel sort le single en septembre 1982. Le morceau ouvre So Excited!, le neuvième album studio du trio, et donne d’emblée le ton : énergie synthétique, groove construit, voix en avant.

Pour quiconque tape aujourd’hui « pointer sister im so excited » dans un moteur de recherche, le résultat tombe sur ce trio américain en pleine mutation stylistique, qui abandonne le registre country-pop de ses débuts pour embrasser franchement le son électronique du début des années 1980. I’m So Excited est un des premiers signes de ce tournant.

1982 vs 1984 : pourquoi deux versions, laquelle est la vraie

La question revient souvent : il y a deux versions, laquelle écouter ? La réponse est simple, même si l’histoire derrière l’est moins.

En septembre 1982, le single sort, tourne, et réalise un parcours correct. La 30e place du Billboard Hot 100, la 28e du Dance Club Songs, la 46e du classement R&B. Pas un flop, mais pas le hit en devenir non plus. Le morceau passe, sans vraiment s’installer en tête des charts.

Ce qui change tout, c’est Break Out. L’album sort en novembre 1983 et transforme l’état du groupe en l’espace de quelques mois : Automatic en janvier 1984, Jump (For My Love) en avril. Les Pointer Sisters ne sont plus un nom qu’on reconnaît vaguement, elles sont en haut de l’affiche. Dans ce contexte, Richard Perry et le label décident de retravailler I’m So Excited, tirant un remix légèrement écourté du mix club 12 pouces d’origine, plus direct, plus percutant. Cette version remplacera Nightline dans les nouveaux pressages de Break Out au cours de l’été 1984.

Le single remixé ressort en juillet 1984 aux États-Unis, à l’automne en Europe. Et là, tout s’emballe : 9e place du Billboard Hot 100 le 27 octobre 1984, top 10 en Suède, en Irlande, en Australie. Ce sont ces chiffres, cette rotation MTV intensive, ce clip en soirée de gala, qui sculptent la mémoire collective. La version de 1982 existe ; la version de 1984, elle, s’est imposée. Ce que les compilations ont retenu, ce que les gens fredonnent, c’est la seconde. La vraie, dans la mémoire du plus grand nombre, c’est celle qui est née deux ans après la première.

Les chiffres du succès mondial de 1984

Billboard Hot 100 (États-Unis) : 9e place en octobre 1984, contre une 30e place lors de la première sortie en 1982.

9e place en octobre 1984, contre une 30e place lors de la première sortie en 1982. Billboard Adult Contemporary (États-Unis) : 25e place en 1984.

25e place en 1984. UK Singles Chart (Royaume-Uni) : 11e place en novembre 1984.

11e place en novembre 1984. Australie (Kent Music Report) : 9e place, performance atteinte lors de la sortie originale fin 1982/début 1983.

9e place, performance atteinte lors de la sortie originale fin 1982/début 1983. Irlande (IRMA) : 6e place du hit-parade officiel.

6e place du hit-parade officiel. Suède (Sverigetopplistan) : 4e place, meilleure performance européenne du single.

4e place, meilleure performance européenne du single. Le clip est réalisé par Kenny Ortega, chorégraphe et réalisateur dont c’est la période de montée en puissance à Hollywood. Il met en scène les trois sœurs se préparant chacune de son côté pour une soirée de gala, avec une apparition de l’acteur Dorian Harewood.

La rotation soutenue du clip sur MTV est directement liée à la performance dans les classements : l’image et le son fonctionnent ensemble, et la chaîne amplifie ce qui aurait pu rester une simple réédition.

I’m So Excited a une vie à l’écran qui commence même avant son explosion commerciale. Dès juillet 1982, le morceau figure sur la bande originale de Summer Lovers* de Randal Kleiser, avec Peter Gallagher et Daryl Hannah. Un placement précoce, presque prophétique, sur un film de vacances ensoleillées qui correspond parfaitement au registre du titre.

Au cinéma et dans la publicité : une chanson qui n’a jamais quitté l’écran

La trajectoire cinéma de I’m So Excited commence très tôt, avant même que la chanson ne devienne un phénomène mondial. Dès 1982, Randal Kleiser l’intègre à la bande originale de Summer Lovers, comédie romantique estivale avec Daryl Hannah et Peter Gallagher. Le placement est presque trop logique : soleil, légèreté, désir. Le morceau et le film respirent le même air.

L’année suivante, Harold Ramis l’utilise dans Bonjour les vacances pour habiller la séquence la plus mémorable du film : Clark Griswold, joué par Chevy Chase, qui fantasme sur la conductrice de Ferrari rouge incarnée par Christie Brinkley. La chanson ne commente pas la scène, elle l’incarne. C’est le son du désir un peu ridicule et totalement assumé, et Ramis l’a bien compris.

En 1988, Mike Nichols l’insère dans Working Girl, avec Melanie Griffith et Harrison Ford. Le contexte est différent, plus urbain, plus tendu : l’euphorie pop des Pointer Sisters se retrouve au service de l’ambition et de l’ascension sociale new-yorkaise. Trois films, trois registres, et le titre s’adapte à chaque fois sans jamais sonner faux.

Puis arrive Pedro Almodóvar. En 2013, Los amantes pasajeros ne se contente pas d’utiliser la chanson : le film prend son titre international directement dans le morceau, distribué dans le monde anglophone sous le nom I’m So Excited!. Ce n’est plus une synchronisation, c’est une absorption. La chorégraphe Blanca Li règle un numéro de playback pour trois stewards, Javier Cámara, Carlos Areces et Raúl Arévalo, dans l’espace réduit de l’allée d’un avion en péril. Exubérance camp, humour noir, exorcisme collectif de la panique : la scène devient le moment autour duquel tout le film est construit.

Almodóvar fait quelque chose que personne n’avait fait avant lui : il transforme un hymne feel-good en mécanisme de survie émotionnelle.

La publicité a aussi fait son travail, avec des campagnes pour Cadbury au Royaume-Uni, des forfaits vacances, des constructeurs automobiles. Ces usages, moins nobles, participent pourtant à la même logique : maintenir le titre vivant entre deux apparitions à l’écran, dans la mémoire de ceux qui ne l’avaient pas découvert au cinéma. Résultat : quatre décennies plus tard, I’m So Excited n’est toujours pas rangé dans la boîte des tubes rétro. Il circule encore.

Héritage aujourd’hui : distinctions, décès d’Anita et derniers développements

Le statut patrimonial du morceau est posé par deux listes de référence. Billboard le classe au 23e rang de ses « 100 Greatest Girl Group Songs of All Time ». La RIAA et le National Endowment for the Arts l’inscrivent au 264e rang de leur sélection des « Chansons du siècle », établie en mars 2001. Ce ne sont pas des distinctions anecdotiques : elles signalent qu’une chanson a cessé d’être un hit pour devenir un document.

Anita Pointer, voix principale du titre et coautrice, est décédée le 31 décembre 2022 à 74 ans, des suites d’un cancer. C’est elle qu’on entend en premier, celle dont la voix porte tout l’élan du morceau. Sa disparition aurait pu refermer un chapitre. Elle n’a pas eu cet effet.

En mai 2023, BMG a racheté une part majeure du catalogue des Pointer Sisters, incluant les droits d’enregistrement de neuf albums dont Break Out, ainsi que les droits d’édition américains et des royalties internationales sur I’m So Excited. Le morceau a désormais un nouveau propriétaire, mais continue de circuler exactement comme avant.

La preuve la plus récente : PBS (NDLR : sorte de Arte à l’américaine) a diffusé entre fin février et mars 2026 un spécial intitulé The Pointer Sisters: So Excited!, réunissant Ruth Pointer, sa fille Issa et sa petite-fille Sadako pour célébrer cinquante ans de carrière. Trois générations sur scène, autour d’un répertoire qui tient encore. Et le 14 mai 2026, lors de la deuxième demi-finale de l’Eurovision à Vienne, Victoria Swarovski et Michael Ostrowski ont repris le titre dans un tableau disco.

Il y a quelque chose d’un peu vertigineux dans cette trajectoire. Une chanson sortie discrètement en 1982, relancée en 1984 sous une version légèrement retravaillée, et qui depuis n’a jamais cessé de resurgir, dans un film d’Almodóvar, sur une scène d’Eurovision, dans un concert-hommage à trois générations. Née deux fois, elle n’a jamais vraiment fini de commencer. Et on vous laisse avec la chanson en tête pour la journée…

Paroles de “I’m so excited”

Tonight’s the night we’re gonna make it happen

Tonight we’ll put all other things aside

Give in this time and show me some affection

We’re goin’ for those pleasures in the night

I want to love you, feel you

Wrap myself around you

I want to squeeze you, please you

I just can’t get enough

And if you move real slow, I’ll let it go

I’m so excited, and I just can’t hide it

I’m about to lose control and I think I like it

I’m so excited, and I just can’t hide it



And I know, I know, I know, I know, I know I want you

We shouldn’t even think about tomorrow

Sweet memories will last a long, long time

We’ll have a good time, baby, don’t you worry

And if we’re still playin’ around, boy, that’s just fine

Let’s get excited, we just can’t hide it

I’m about to lose control and I think I like it

I’m so excited and I just can’t hide it

I know, I know, I know, I know, I know I want you, I want you

Ooh boy, I want to love you, feel you

Wrap myself around you

I want to squeeze you, please you

I just can’t get enough

And if you move real slow, I’ll let it go

I’m so excited, and I just can’t hide it

I’m about to lose control and I think I like it

I’m so excited and I just can’t hide it

I know, I know, I know, I know, I know I want you, I want you

I’m so excited (look what you do to me)

I just can’t hide it (you got me burning up)

I’m about to lose control and I think I like it, yeah

I’m so excited (how did you get to me?)



And I can’t deny, no, no, no (I’ve got to give it up)

(Oh, oh, oh, oh) I know, I know that I want you

I’m so excited (look what you do to me)

Oh, boy (you got me burning up)

(Oh, oh, oh, oh) Hey, hey I think I like it

I’m so excited (how did you get to me?)

You got me (I’ve got to give it up)

(Oh, oh, oh, oh) Oh, ooh I like it boy

I’m so excited (look what you do to me)

Ooh, you got me burning up (burning up) Paroliers : Anita Pointer, June Pointer, Ruth Pointer & Trevor Lawrence Paroles de I’m So Excited © Sony/ATV Music Publishing LLC