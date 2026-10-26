Du 22 février au 2 mars 2028, deux étudiants, une Twingo de première génération et des milliers de kilomètres depuis l’Espagne jusqu’à Marrakech : c’est ce que propose le Twing Raid Student, organisé par Access Organisation Group pour les 17-25 ans. Derrière l’équation, apparemment simple, se cache un projet qui commence bien avant le départ, avec l’achat d’une voiture d’occasion, la recherche de sponsors et la construction d’un budget à deux. Qu’est-ce qui fait vraiment la singularité de cet événement, pourquoi la Twingo 1, et comment financer concrètement l’aventure quand on est étudiant ?

Le Twing Raid Student 2028, c’est quoi exactement ?

Du 22 février au 2 mars 2028, dix jours, une Twingo de première génération, deux étudiants et des milliers de kilomètres depuis l’Espagne jusqu’à Marrakech. C’est la promesse du Twing Raid Student, organisé par Access Organisation Group pour les 17-25 ans. Sur le papier, l’équation semble presque trop simple. Dans les faits, c’est tout sauf ça.

Ce qui distingue d’emblée cet événement d’un voyage organisé classique, c’est que l’aventure commence bien avant le départ. Trouver son équipier, dénicher une Twingo sur le marché de l’occasion, la préparer, monter un budget, convaincre des sponsors, mobiliser son école ou son entourage : chaque équipage construit son projet de zéro. Le jour où les participants prennent finalement la route, ils n’ont pas acheté une place dans un bus. Ils ont construit quelque chose.

Le parcours lui-même traverse le Maroc du nord au sud, après une traversée en ferry depuis l’Espagne. Montagnes, pistes, désert, villages isolés, jusqu’à l’arrivée à Marrakech. Des imprévus mécaniques, des défis à relever en cours de route, des pannes qui deviennent des anecdotes et des paysages que personne n’oublie vraiment. L’Access Organisation Group a conçu le Twing Raid Student pour que la débrouillardise compte autant que la vitesse, et que l’entraide entre équipages fasse partie du voyage.

L’inscription est fixée à 2 940 euros pour deux, soit 1 470 euros par personne, avec la possibilité de financer une partie du projet grâce à des partenariats et des sponsors. Une somme réelle, certes, mais que les organisateurs ont clairement pensée pour rester dans le champ du possible pour des étudiants qui s’en donnent les moyens.

L’événement porte aussi une dimension solidaire concrète : chaque équipage apporte dix kilogrammes de denrées pour les Restos du Cœur, et les participants s’impliquent au Maroc dans une action avec la Fondation MJID pour distribuer des fournitures scolaires à plus de 450 élèves dans des écoles isolées. Partir en s’amusant, et laisser quelque chose derrière soi. C’est un équilibre rare.

Crédit photos : Twing Raid Student©

La Twingo 1 : retour sur la naissance d’une icône française

La Twingo première génération est apparue en 1992, et elle a immédiatement déconcerté tout le monde. Pas par ses performances : avec son moteur 1.2 litre de 55 chevaux, personne ne la confondait avec une sportive. Ce qui déconcertait, c’était sa silhouette. Patrick Le Quément, directeur du design de Renault à l’époque, avait imposé une forme monospace presque radicale pour une voiture de cette taille. 3,43 mètres de long seulement, mais un habitacle qui donnait l’impression d’être dans quelque chose de beaucoup plus grand. Le tableau de bord centré, les sièges arrière coulissants et rabattables, le plancher plat : pour un véhicule d’entrée de gamme vendu à moins de 70 000 francs au lancement, c’était une proposition presque généreuse.

Le pari commercial a largement dépassé les projections internes de Renault. Plus d’un million d’exemplaires vendus dans les premières années, un engouement qui a traversé toutes les catégories sociales et presque toutes les générations. La Twingo est devenue la voiture des étudiants, des familles, des citadins pressés, des grands-parents qui voulaient quelque chose de maniable. Rare cas d’un véhicule qui n’appartient à personne en particulier parce qu’il appartient à tout le monde.

Le marketing y est pour beaucoup. Renault a choisi de ne pas vendre la Twingo comme une voiture raisonnable. Les publicités jouaient sur le décalage, le second degré, une forme de légèreté qui tranchait avec les codes habituels de la communication automobile de l’époque. La voiture avait presque une personnalité propre, espiègle, un peu impertinente. Ce positionnement a fonctionné exactement comme prévu, et il a gravé la Twingo dans la mémoire collective bien au-delà de ce qu’un simple utilitaire urbain aurait pu espérer.

C’est précisément cette histoire qui donne au Twing Raid Student sa texture particulière. Voir une Twingo 1 quitter le bitume pour s’enfoncer sur une piste marocaine, c’est un choc visuel amusant. Mais c’est aussi quelque chose de plus profond : une voiture pensée pour les villes et les petits budgets qui se retrouve projetée dans un contexte d’aventure pour lequel elle n’a jamais été conçue. Et pourtant, sa robustesse mécanique, sa simplicité d’entretien et son accessibilité sur le marché de l’occasion font d’elle, trente ans après, un choix presque logique. Le mythe tient toujours, et il roule encore.

Twingo 1 – 2002 – crédit photos : Renault©

Pourquoi la Grenouille a-t-elle autant marqué les esprits ?

La Twingo 1 a atteint près de deux millions et demi d’exemplaires vendus dans le monde sur l’ensemble de sa carrière commerciale, un chiffre qui dit beaucoup sur ce que cette voiture représente vraiment dans la mémoire collective. Ce n’est pas seulement une bonne vente. C’est une génération entière qui a grandi avec elle dans le garage familial, une autre qui en a fait sa première voiture à dix-huit ans, et une troisième qui la retrouve aujourd’hui sur les plateformes d’occasion avec un sourire immédiat.

Ce réflexe nostalgique ne s’explique pas uniquement par les chiffres. Il tient à quelque chose de plus précis : la Twingo 1 a occupé une place singulière dans le paysage automobile français parce qu’elle n’appartenait à aucune case. Pas une voiture de riche, pas une voiture honteux de posséder. Une voiture que tout le monde reconnaissait, que personne ne méprisait, et que beaucoup aimaient franchement. Pour des millions de jeunes Français, elle a été la première clé de contact, le premier trajet seul un soir, le premier road trip à plusieurs avec une carte Michelin mal pliée sur les genoux. Ce genre de souvenir ne s’efface pas.

Pour beaucoup, la Twingo n’est pas une voiture qu’on a eue : c’est une voiture qu’on a vécue.

Sa motorisation simple, son entretien peu coûteux et sa carrosserie reconnaissable entre toutes ont fait le reste. On pouvait la réparer soi-même dans une certaine mesure, la trouver partout, la revendre sans se ruiner. Une voiture populaire au sens le plus direct du terme. Et paradoxalement, cette accessibilité totale lui a valu une longévité affective que des modèles bien plus prestigieux n’ont jamais obtenue.

Trente ans après son lancement, elle continue de circuler. Pas comme objet de collection à protéger sous une bâche, mais comme véhicule du quotidien, rustique et fiable. C’est précisément cette persistance qui lui confère aujourd’hui une aura presque anachronique : une citadine née en 1992 qui roule encore, et qui s’apprête à traverser le désert marocain avec deux étudiants à bord. L’attachement générationnel que le communiqué du Twing Raid Student évoque en quelques lignes tient en réalité à toute cette histoire accumulée, couche après couche, depuis plus de trois décennies.

L’aventure commence bien avant le départ : construire son projet de A à Z

La philosophie du Twing Raid Student repose sur une conviction simple : l’aventure ne commence pas au moment où les roues quittent l’asphalte espagnol. Elle commence plusieurs mois avant, dans une salle de classe, un appartement d’étudiant ou une cour de lycée, quand deux personnes décident de se lancer ensemble. Trouver son équipier est déjà, en soi, un premier exercice. Il faut quelqu’un avec qui l’on est prêt à partager dix jours de pistes, de pannes et d’imprévus. Le choix compte.

Vient ensuite la Twingo. La dénicher sur le marché de l’occasion, c’est une enquête à part entière : parcourir les annonces, évaluer l’état d’un moteur, négocier un prix, ne pas se faire avoir par un carrosserie impeccable qui cache dix ans de rouille. Pour beaucoup de participants, c’est la première fois qu’ils achètent une voiture. La première fois qu’ils passent sous un capot avec une intention sérieuse. Ce genre d’expérience ne s’oublie pas, et elle ne s’enseigne pas en amphithéâtre.

La préparation du véhicule et la construction du budget arrivent ensemble, et c’est là que le projet devient vraiment formateur. Contacter des entreprises locales, rédiger un email de prospection, convaincre un artisan ou une PME de mettre son logo sur la carrosserie d’une Twingo en échange d’un peu de visibilité : c’est exactement le type de démarche que les écoles de commerce simulent en cours de vente. Ici, elle est réelle. Le refus fait mal, l’accord donne de l’élan, et la différence entre les deux tient souvent à la façon dont on a préparé son argumentaire.

Organiser à deux, gérer les délais, communiquer sur son projet auprès de son école ou de son réseau : l’équipage apprend à fonctionner comme une petite structure. Pas de chef de projet officiel, pas de tuteur derrière, juste deux étudiants qui doivent avancer. Cette autonomie-là, construite sur plusieurs mois, est précisément ce qui fait que le départ, quand il arrive enfin, ne ressemble à rien d’autre. On n’a pas acheté un voyage. On a tout construit.

Crédit photos : Twing Raid Student©

Dix jours de parcours : montagnes, pistes, désert et défis solidaires

Depuis l’Espagne, après la traversée en ferry, le Maroc s’ouvre d’un coup. Ce n’est pas une entrée progressive : c’est un basculement. Les équipages du Twing Raid Student progressent du nord vers le sud à travers des paysages qui se succèdent sans prévenir, montagnes, pistes caillouteuses, villages isolés, puis le désert qui s’installe peu à peu avant l’arrivée à Marrakech. Dix jours pour traverser tout ça au volant d’une citadine française qui n’a pas été conçue pour ça. C’est précisément là que réside le charme du concept.

Le parcours ne ressemble pas à un itinéraire touristique balisé. Des défis et challenges ponctuent les étapes, certains font appel à la créativité, d’autres à l’esprit d’équipe ou à la capacité de s’adapter à une situation que personne n’avait anticipée. Une piste inattendue, une difficulté mécanique à régler avec les moyens du bord, une mission à accomplir dans un délai serré. L’objectif n’est pas d’arriver le premier. C’est d’arriver ensemble, avec une histoire à raconter.

Les rencontres entre équipages font partie intégrante de l’expérience. Plusieurs centaines de jeunes partagent le même parcours, les mêmes galères et les mêmes fous rires, et une vraie communauté se forme au fil des kilomètres, le genre qu’on ne planifie pas.

La dimension solidaire du Twing Raid Student est concrète, pas symbolique. Chaque équipage apporte 10 kilogrammes de denrées alimentaires et de produits d’hygiène destinés aux Restos du Cœur au départ. Au Maroc, les participants s’impliquent dans une action portée par la Fondation MJID, avec la distribution de fournitures scolaires dans des écoles primaires isolées. Ce sont plus de 450 élèves qui bénéficient de kits complets, dans des régions qui manquent durablement de moyens. On ne traverse pas le Maroc, on y laisse quelque chose.

C’est cet équilibre entre l’aventure personnelle et l’utilité collective qui donne au Twing Raid Student une vraie consistance. Pas un voyage habillé en bonne action. Une aventure qui tient les deux ensemble, sans que l’un écrase l’autre.

Crédit photos : Twing Raid Student©

Budget, inscription et accessibilité : ce qu’il faut savoir avant de se lancer

Le tarif d’inscription est fixé à 2 940 euros pour un équipage de deux , soit 1 470 euros par participant. C’est une somme réelle, pas une somme symbolique.

, soit 1 470 euros par participant. C’est une somme réelle, pas une somme symbolique. Ce chiffre ne couvre pas l’achat de la Twingo ni les frais de route. En revanche, il inclut l’hébergement au Maroc (4 nuits en bivouac et 2 nuits en hôtel 4 étoiles) ainsi que les petits-déjeuners et dîners associés ; seuls les hébergements en Espagne restent à la charge des participants. Il s’agit donc de bien identifier ces postes de dépenses pour construire un budget global en amont.

Les organisateurs d’Access Organisation Group ont explicitement conçu le financement comme une partie de l’aventure : chaque équipage est invité à démarcher des sponsors, solliciter des entreprises locales, mobiliser son école ou son entourage pour réduire la mise personnelle.

Cette démarche de recherche de partenariats n’est pas un contournement : elle fait partie du projet. Convaincre un interlocuteur, négocier, construire un dossier de présentation, c’est exactement le type de compétences que le Twing Raid Student entend mettre en pratique avant même que les moteurs tournent.

Le choix de la Twingo 1 s’inscrit dans la même logique d’accessibilité. Le marché de l’occasion en regorge, souvent à des prix très bas, parfois pour quelques centaines d’euros pour un exemplaire roulant.

Sa mécanique simple, bien documentée et facile à entretenir rend les préparatifs moins intimidants pour des participants qui ne sont pas forcément mécaniciens. Une Twingo en état correct peut se trouver, s’entretenir et se personnaliser sans budget professionnel.

L’idée n’est pas de réserver l’expérience à ceux qui ont déjà les moyens. C’est presque l’inverse : l’événement est pensé pour que se donner les moyens soit lui-même une partie du défi.

soit lui-même une partie du défi. Un étudiant qui arrive au départ en Espagne en février 2028 aura déjà négocié au moins un partenariat, géré un budget à deux, remonté ou fait remonter une voiture. Il aura appris quelque chose de concret, avant même d’avoir vu le Maroc.

Pour ceux qui regardent les chiffres de près : 1 470 euros par personne pour dix jours d’aventure, une Twingo partagée et plusieurs centaines de kilomètres de pistes marocaines, c’est une équation que peu de voyages étudiants peuvent vraiment concurrencer en termes d’intensité vécue par euro dépensé.

Pour avoir plus d’informations et s’inscrire, cliquez sur ce lien.