La Citroën 2 CV est l’une des rares voitures à être entrée dans la légende non pas par ambition, mais presque par accident. Née d’un cahier des charges brutal et pragmatique dans la France d’après-guerre, elle a transporté des millions de Français pendant quatre décennies avant de devenir un symbole culturel qui dépasse largement ses origines utilitaires. Qu’est-ce qui a rendu cette voiture dépouillée à l’extrême si durable dans les mémoires, et pourquoi Citroën choisit-il de ressusciter son nom en 2026, sous la forme d’un concept électrique conçu pour les trajets du quotidien ?

1948 : une voiture née d’un cahier des charges pragmatique

En octobre 1948, quand la 2 CV fait son apparition au Salon de Paris, personne chez Citroën ne cherche à créer un symbole. Le cahier des charges est d’une franchise presque brutale : transporter deux paysans en sabots avec cinquante kilos de pommes de terre, rouler à 60 km/h, consommer le moins d’essence possible et coûter le moins possible. La France d’après-guerre n’a pas besoin d’un objet de désir. Elle a besoin de se déplacer.

Ce pragmatisme absolu est précisément ce qui rend la voiture fascinante avec le recul. Aucun artifice, aucune concession au style pour le style. La tôle est fine, la mécanique est élémentaire, les sièges sont des hamacs tendus sur tubes métalliques. Tout ce qui ne sert à rien a été supprimé avant même d’être dessiné. C’est une leçon de conception que bien des ingénieurs d’aujourd’hui pourraient méditer.

La commercialisation débute en 1949. Les premières livraisons se font au compte-gouttes, avec des listes d’attente qui s’allongent rapidement. La France rurale, ouvrière, modeste, y voit ce qu’elle attendait depuis des années : une voiture à sa portée. Pas une promesse, une réalité concrète. Le communiqué officiel de Citroën pour le lancement du 2 CV Concept en octobre 2026 le formule clairement : elle est devenue emblématique “par ce qu’elle a rendu possible : travailler, voyager, aller presque partout et profiter davantage de la vie.” C’est exactement ça. L’icône est venue après, presque par accident.

Caractéristiques et philosophie de la 2 CV originale

La 2 CV originale est conçue pour être légère avant tout : moins de masse signifie moins de motorisation nécessaire, moins de carburant consommé, moins de coût à l’usage. Une logique de chaîne vertueuse que l’industrie automobile a ensuite largement abandonné.

Son moteur est volontairement simple, accessible à la réparation par un mécanicien de village, voire par le propriétaire lui-même. La robustesse passe par la sobriété, pas par la sophistication.

Le prix d’achat est conçu pour correspondre au budget d’un agriculteur ou d’un ouvrier, ce qui implique de supprimer tout ce qui relève du confort superflu plutôt que de dégrader la qualité des éléments essentiels.

La polyvalence est intégrée dès le départ : la voiture doit tenir sur les routes pavées de la ville comme sur les chemins de terre des campagnes. Ni citadine pure, ni tout-terrain, mais capable des deux.

À contre-courant des tendances de l’époque, qui valorisent la carrosserie enveloppante, le gabarit généreux et les équipements de confort croissants, la 2 CV assume une silhouette minimale et un habitacle dépouillé.

L’architecture intérieure donne la priorité à l’espace utilisable et à la modularité : les sièges amovibles permettent de transformer l’habitacle en espace de chargement, une fonctionnalité très en avance sur son époque.

La conception pense aussi à la réparabilité et à la durabilité des pièces, réduisant ainsi le coût total de possession bien au-delà du seul prix d’achat.

5,1 millions d’exemplaires et une empreinte culturelle unique

La production de la 2 CV s’étale sur près de quatre décennies. Quand Citroën arrête les chaînes à Levallois puis au Portugal en 1990, 5,1 millions d’exemplaires ont été construits. C’est un chiffre qui dépasse de loin tout ce que les ingénieurs de l’après-guerre avaient imaginé quand ils dessinaient leur voiture de paysan sur une feuille blanche.

La longévité du modèle tient à plusieurs facteurs qui n’ont rien de mystérieux. La mécanique est simple à entretenir, les pièces sont peu coûteuses, et la voiture vieillit bien parce qu’elle n’a jamais cherché à être dans l’air du temps. Elle est hors du temps dès le début. Résultat : chaque génération la redécouvre sans la sentiment de regarder quelque chose de daté.

L’empreinte culturelle dépasse très vite les frontières françaises. La 2 CV devient une voiture d’étudiants, de bohèmes, de routards, d’artistes. Elle circule dans toute l’Europe, traverse des continents lors de raids mémorables. En France, elle cristallise quelque chose de particulier : une certaine idée de la débrouillardise, du refus du superflu, d’une liberté qui ne s’achète pas cher mais qui s’assume totalement. La Deuche, comme tout le monde l’appelle, n’est pas une voiture de pauvre. C’est une voiture de gens qui ont décidé que la voiture n’était pas le lieu où dépenser leur argent.

Rarement un modèle n’aura incarné avec autant de force une vision universelle de la liberté que la Citroën 2 CV.

Ce que le communiqué officiel de Citroën formule avec justesse, c’est que la 2 CV n’était pas destinée à devenir une icône. Elle l’est devenue par usage, par adoption massive, par l’affection que des millions de conducteurs lui ont portée au fil des décennies. Les objets qui traversent les générations sont rarement ceux qu’on a conçus pour ça.

Mondial de Paris 2026 : Citroën dévoile le 2 CV Concept

Le 11 octobre 2026, au Mondial de Paris, Citroën lève le voile sur le 2 CV Concept. Soixante-dix-huit ans après le Salon de 1948, la marque aux Chevrons revient au même endroit, avec la même question de départ : comment faire une petite voiture vraiment accessible ? Le modèle définitif de la nouvelle Citroën 2 CV sera présentée au Mondial de l’Auto de Paris en octobre 2028.

La réponse de 2026 est électrique. Le concept mesure 3,76 mètres, soit moins que la 2 CV originale, ce qui est délibérément à rebours de la tendance du marché. Fabriqué en Europe, il préfigure un modèle qui devrait rejoindre la gamme Citroën à l’horizon 2028, avec un prix de départ proche de 15 000 euros. Le concept répond également à la future réglementation européenne E-Car, qui définit une nouvelle catégorie de petites voitures électriques.

Xavier Chardon, CEO de Citroën, formule le projet sans détour : “Réinventer la 2 CV, ce n’est pas reproduire une voiture du passé, c’est réinventer ce qui l’a rendue unique : sa simplicité, son accessibilité et la liberté qu’elle offrait. Avec 2 CV Concept, nous transposons cet esprit dans le monde d’aujourd’hui pour rendre la mobilité électrique plus simple, plus humaine et plus désirable. Le monde a changé. L’idée, elle, reste la même : rendre la vie plus belle en Citroën.”

Le positionnement du concept est clair sur un point : il ne s’agit pas de nostalgie. Citroën le dit explicitement. Le point de départ n’était pas de refaire une 2 CV mais d’imaginer la petite voiture électrique de demain, pratique et désirable, pensée pour les trajets du quotidien. La 2 CV originale sert d’inspiration, pas de modèle à reproduire. Ce qui est repris, c’est la philosophie : éliminer le superflu pour offrir davantage de liberté. Tout le reste est contemporain.

Le concept se positionne entre l’Ami, le quadricycle électrique de Citroën, et la C3 électrique, occupant ainsi un espace du marché qui reste peu disputé en Europe. Il vise un poids autour d’une tonne, choix calculé pour réduire la taille et le coût de la batterie, et calibrer l’autonomie sur les usages réels plutôt que sur des chiffres promotionnels. Sur le Mondial de l’auto Paris 2026, il fait partie des révélations les plus attendues.

Design et technique : les choix du concept en détail

La silhouette reprend les proportions rondes et la hauteur de caisse caractéristiques de la 2 CV, mais avec des lignes plus tendues et des volumes plus affirmés, pour donner plus d’énergie à la forme sans trahir la reconnaissabilité immédiate du modèle.

À l’avant, les projecteurs ronds sont détachés de la carrosserie, directement inspirés des phares séparés de la 2 CV d’origine. La signature LED est expressive, le capot sculpté reprend les stries de la TPV, les essuie-glaces restent apparents comme sur l’originale.

Les jantes sont des tôles de 18 pouces dessinées dans l’esprit des roues de la 2 CV historique. Les pneumatiques Michelin portent le logo Héritage et les chevrons Citroën, traduction d’un partenariat qui va plus loin que le simple choix de fournisseur.

dessinées dans l’esprit des roues de la 2 CV historique. Les pneumatiques Michelin portent le logo Héritage et les chevrons Citroën, traduction d’un partenariat qui va plus loin que le simple choix de fournisseur. Ce partenariat Michelin intègre une innovation technique : le “jumeau numérique universel du pneumatique”, un système qui permet au véhicule d’adapter son comportement en temps réel à l’environnement et de surveiller l’état des pneus en continu.

À l’arrière, le hayon noir descend jusqu’au pare-chocs comme sur la première génération de 2 CV. La plaque numérique affiche les surnoms de la 2 CV selon les pays, clin d’œil à la dimension internationale du modèle.

Les pare-chocs sont séparés de la carrosserie et remplaçables indépendamment : un choix de conception qui facilite la réparabilité et réduit le coût d’une réparation après un choc léger.

À bord, il n’y a pas de planche de bord classique. Un cylindre central regroupe le volant monobranche, un commodo unique, la commande de boîte à impulsion, un espace de rangement et le bandeau Citroën Smart Vision, qui hiérarchise les informations essentielles.

La banquette avant est extractible, pensée pour transformer une pause en moment de détente à l’extérieur du véhicule. Les panneaux de portes creusés, les banquettes larges équipées de la technologie Citroën Advanced Comfort® et un panier de rangement amovible à la place de la console centrale complètent un intérieur pensé autour des usages concrets.

Le poids vise la tonne, un objectif assumé pour limiter la taille de la batterie, contenir le coût et rester agile. Moins de masse, autonomie calibrée aux trajets du quotidien, coût d’usage réduit : la logique est la même qu’en 1948, transposée à l’électrique.

2 CV Concept face au marché électrique actuel : pourquoi ce pari est risqué et nécessaire

L’ambition d’un prix de départ proche de 15 000 euros pour une voiture électrique fabriquée en Europe est, pour être direct, l’équation la plus difficile du projet. Le segment des petites électriques abordables est précisément celui où les marques européennes ont le plus de mal à tenir leur promesse de catalogue. Les coûts de batterie, les exigences réglementaires et les charges salariales du Vieux Continent rendent l’exercice périlleux.

Citroën situe le futur modèle entre l’Ami et la C3 électrique dans sa propre gamme. C’est un positionnement qui a du sens sur le papier : l’Ami est un quadricycle avec des contraintes d’usage importantes, la C3 électrique vise un segment tarifaire nettement plus élevé. Entre les deux, il y a effectivement un vide. Le problème, c’est que ce vide existe pour des raisons industrielles précises, et pas seulement parce que personne n’y a pensé.

La future réglementation européenne E-Car est au cœur du projet. Cette catégorie, encore en cours de définition au moment du dévoilement du concept, doit permettre d’homologuer des petites voitures électriques avec des exigences techniques allégées par rapport aux voitures normales, réduisant ainsi les coûts de développement et de production. C’est le cadre réglementaire qui rend le prix de 15 000 euros même envisageable. Sans lui, l’équation serait probablement insoluble.

Le choix de viser une tonne de poids est directement lié à cette contrainte financière. Une batterie plus petite coûte moins cher. Une batterie plus petite est possible si le véhicule est léger. L’autonomie est donc calibrée pour les usages quotidiens réels, pas pour rassurer sur une fiche technique. C’est une philosophie honnête, mais elle implique que l’acheteur accepte de ne pas faire Paris-Marseille sans recharge. Pour les trajets du quotidien, c’est un non-problème. Pour la perception du grand public, c’est encore un obstacle à surmonter.

Le marché des petites voitures électriques abordables est aussi celui où la pression des constructeurs chinois est la plus forte. Citroën répond à cela en ancrant explicitement la production en Europe, ce qui la met en conformité avec les futures obligations tarifaires mais soulève des questions légitimes sur la compétitivité du prix final. L’intention est claire. La démonstration reste à faire en 2028.

De la Deuche à la nouvelle 2 CV : ce qui change, ce qui demeure

Dimension 2 CV originale (1948-1990) 2 CV Concept (2026) Accessibilité Prix d’achat au niveau du budget d’un ouvrier ou d’un agriculteur Prix de départ visé proche de 15 000 euros, fabriqué en Europe Légèreté Tôle fine, mécanique dépouillée, sièges en hamac sur tubes Poids ciblé autour d’une tonne, batterie réduite en conséquence Gabarit Petite voiture compacte pour villes et chemins de terre 3,76 m, plus court que l’originale, à rebours de la tendance du marché Motorisation Moteur thermique bicylindre à plat, très simple à entretenir Électrique, conforme à la future réglementation E-Car Philosophie de conception Éliminer le superflu pour que la voiture soit utile et abordable Simplifier plutôt qu’ajouter, réparabilité intégrée dès la conception Polyvalence Ville, campagne, routes pavées et chemins de terre “2 CV des villes ou 2 CV des clochers”, adaptée à tous les terrains Intérieur Sièges amovibles, habitacle modulable, pas d’équipements superflus Banquette avant extractible, panier amovible, architecture sans planche de bord classique Caractère visuel Silhouette immédiatement reconnaissable, rondeurs assumées Mêmes rondeurs, lignes plus tendues, codes visuels de l’originale réinterprétés Ambition déclarée Rendre la mobilité possible pour le plus grand nombre Rendre la mobilité électrique accessible et désirable au quotidien Rapport à l’icône N’était pas conçue pour en devenir une Se nourrit de l’héritage sans le reproduire, inspirée sans être nostalgique

Crédit photos : Citroën©

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