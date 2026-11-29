Entre 2005 et 2016, le Porsche Cayman a changé deux fois de visage, puis de moteur, sous les noms de code 987 et 981. Mais comment s’y retrouver quand une même appellation recouvre des blocs, des boîtes et des puissances différents d’une phase à l’autre ? Entre le poids DIN et le poids à vide européen, séparés d’environ 75 kg, et des codes moteur rarement signalés, les annonces brouillent vite les repères. Voici de quoi comparer chaque version, de la Base à la GT4, sans se tromper de Cayman.

Porsche Cayman 987 et 981 : ce que couvre cette fiche technique

Le Cayman a connu deux générations sous le nom de code 987 puis 981, de 2005 à 2016. La première court de 2005 à 2012 et se divise en deux phases. La seconde court de 2012 à 2016 et s’achève avec la GT4, le dernier Cayman avant l’arrivée du quatre cylindres turbo.

Cette fiche réunit au même endroit toutes les versions : Base, S, R, Black Edition, GTS et GT4. Pour chacune, vous trouverez le code moteur, la cylindrée, la puissance, le couple, les boîtes disponibles, le poids DIN, les performances et les dimensions.

Pourquoi un tel document ? Parce que, en français, les données sont éparpillées. Une encyclopédie en ligne donne la puissance mais oublie la phase du modèle. Une annonce de petites annonces mélange poids DIN et poids à vide européen, deux mesures séparées d’environ 75 kg. Quant aux codes moteur, ils changent d’une phase à l’autre sans que cela soit toujours signalé.

Les chiffres présentés ici s’appuient sur les données publiées par Porsche pour chaque millésime, recoupées entre elles. Quand une valeur varie selon la boîte ou l’option, le tableau le précise. Quand un point reste à confirmer, nous l’indiquons plutôt que de le combler.

Généalogie du Cayman : de la 987 à la 981 en bref

Tout commence fin 2005 avec le Cayman S, un coupé dérivé du Boxster 987 avec lequel il partage son moteur central. Le 3,4 litres de 295 ch en est la seule offre au départ. La version de base, équipée du 2,7 litres de 245 ch, la rejoint en 2006. Le pari de Porsche est clair : proposer un vrai coupé à moteur central sans empiéter sur le terrain de la 911.

2009 marque la phase 2 de la 987. Les moteurs sont entièrement revus : le 2,9 litres remplace le 2,7 et le 3,4 litres passe à l’injection directe, avec 320 ch. La boîte PDK à double embrayage à sept rapports remplace l’ancienne Tiptronic S. Les optiques changent à l’avant et à l’arrière, les LED font leur apparition.

En 2011 arrive le Cayman R, plus léger et plus puissant : 330 ch, des portes allégées et un équipement réduit à l’essentiel. Une série limitée Black Edition complète la fin de carrière de la 987 en 2012.

La 981 prend la relève fin 2012, avec une commercialisation au printemps 2013. Le châssis est nouveau, l’empattement s’allonge, la ligne se détend. Au catalogue : Cayman et Cayman S, avec 275 et 325 ch. Puis, en 2014, la GTS, à 340 ch.

Le chapitre se clôt en 2015 avec la GT4. C’est la première fois que le Cayman reçoit le six cylindres à plat de 3,8 litres. La boîte est exclusivement manuelle. En 2016, la 718 Cayman, à moteur quatre cylindres turbo, met fin à la 981.

Fiche technique Cayman 987 (2005-2012) : versions, moteurs et performances

Version Phase Code moteur Cylindrée Puissance Couple Boîtes Poids DIN (manuelle) 0 à 100 km/h (manuelle / PDK Sport Chrono) Vitesse maximale (manuelle) Cayman 2.7 Phase 1 (2006-2008) M97.21 2 687 cm³ 245 ch à 6 500 tr/min 273 Nm Manuelle 5 rapports, Tiptronic S en option 1 330 kg 6,1 s / non proposée 256 km/h Cayman S 3.4 Phase 1 (2005-2008) M97.22 3 436 cm³ 295 ch à 6 250 tr/min 340 Nm Manuelle 6 rapports, Tiptronic S en option 1 350 kg 5,4 s / non proposée 275 km/h Cayman 2.9 Phase 2 (2009-2012) MA1.21 2 893 cm³ 265 ch à 7 200 tr/min 290 Nm Manuelle 6 rapports, PDK 7 rapports en option 1 310 kg 5,8 s / 5,5 s 265 km/h Cayman S 3.4 Phase 2 (2009-2012) MA1.22 3 436 cm³ 320 ch à 7 200 tr/min 370 Nm Manuelle 6 rapports, PDK 7 rapports en option 1 340 kg 5,2 s / 4,9 s 277 km/h Cayman R Phase 2 (2011-2012) MA1.22 3 436 cm³ 330 ch à 7 400 tr/min 370 Nm Manuelle 6 rapports, PDK 7 rapports en option 1 295 kg 5,0 s / 4,7 s 280 km/h Cayman S Black Edition Phase 2 (2012, série limitée) MA1.22 3 436 cm³ Base Cayman S, 320 ch (à vérifier millésime par millésime) 370 Nm Manuelle 6 rapports, PDK 7 rapports en option Proche de la Cayman S Proches de la Cayman S Proche de la Cayman S Écart phase 1 / phase 2 Nouvelle famille moteur, injection directe 2,7 l remplacé par 2,9 l +20 ch (2.9 vs 2.7), +25 ch (S) +17 Nm (2.9), +30 Nm (S) Tiptronic S remplacée par la PDK Environ 20 kg de moins Environ 0,3 s de moins +9 km/h (2.9), +2 km/h (S)

Fiche technique Cayman 981 (2012-2016) : Base, S, GTS et GT4

Version Années Code moteur Cylindrée Puissance Couple Boîtes Poids DIN (manuelle) 0 à 100 km/h (manuelle / PDK Sport Chrono) Vitesse maximale (manuelle) Cayman 2013-2016 Famille 9A1 2 706 cm³ 275 ch à 7 400 tr/min 290 Nm Manuelle 6 rapports, PDK 7 rapports en option 1 310 kg 5,7 s / 5,4 s 264 km/h Cayman S 2013-2016 Famille 9A1 3 436 cm³ 325 ch à 7 400 tr/min 370 Nm Manuelle 6 rapports, PDK 7 rapports en option 1 320 kg 5,0 s / 4,7 s 283 km/h Cayman GTS 2014-2016 Famille 9A1 3 436 cm³ 340 ch à 7 400 tr/min 380 Nm Manuelle 6 rapports, PDK 7 rapports en option 1 345 kg 4,9 s / 4,6 s 285 km/h Cayman GT4 2015-2016 Famille 9A1 3 800 cm³ 385 ch à 7 400 tr/min 420 Nm Manuelle 6 rapports uniquement 1 340 kg 4,4 s / non proposée 295 km/h Ce qui change par rapport à la 987 Moteurs de la famille 9A1 Le 2,7 l revient à la base, le 3,8 l apparaît avec la GT4 +10 ch (Base), +5 ch (S), 385 ch pour la GT4 +0 Nm (Base), +50 Nm entre S et GT4 PDK maintenue, GT4 réservée à la manuelle Poids DIN stable malgré le nouveau châssis La GT4 gagne 0,6 s sur la S La GT4 passe la barre des 290 km/h

Dimensions, empattement et poids : ce qui distingue vraiment les deux générations

Caractéristique 987 (2005-2012) 981 (2012-2016) Écart Longueur 4 347 mm 4 380 mm +33 mm Largeur 1 801 mm 1 801 mm Identique Hauteur 1 305 mm 1 295 mm -10 mm Empattement 2 395 mm 2 475 mm +80 mm Volume de coffres (avant + arrière) 410 l (150 + 260) 425 l (150 + 275) +15 l Poids DIN, version de base (manuelle) 1 310 kg (phase 2) 1 310 kg Identique Poids DIN, version S (manuelle) 1 340 kg (phase 2) 1 320 kg -20 kg Effet concret en conduite Châssis plus court entre les essieux, réactions vives, plus nerveux au limite Empattement allongé, meilleure stabilité à haute vitesse, voies plus sereines Une 981 plus posée, une 987 plus joueuse

Quelle version choisir selon l’usage : repères pour s’y retrouver

Pour la route au quotidien : la Cayman 981 de 275 ch suffit. Elle affiche 1 310 kg, 5,7 s de 0 à 100 km/h en manuelle et 264 km/h en pointe. La Cayman S 981 (325 ch, 370 Nm) ajoute du souffle sans changer le caractère.

: la Cayman 981 de 275 ch suffit. Elle affiche 1 310 kg, 5,7 s de 0 à 100 km/h en manuelle et 264 km/h en pointe. La Cayman S 981 (325 ch, 370 Nm) ajoute du souffle sans changer le caractère. Pour un budget serré : la 987 phase 1 reste la porte d’entrée. La 2.7 (245 ch, code M97.21) et la S 3.4 (295 ch, M97.22) existent, mais la boîte Tiptronic S, en option, est à regarder de près.

: la 987 phase 1 reste la porte d’entrée. La 2.7 (245 ch, code M97.21) et la S 3.4 (295 ch, M97.22) existent, mais la boîte Tiptronic S, en option, est à regarder de près. Pour la phase 2 de la 987 : le moteur est neuf (famille MA1), avec la PDK en option et une Cayman S à 320 ch. Elle gagne environ 0,3 s au 0 à 100 km/h sur la phase 1.

: le moteur est neuf (famille MA1), avec la PDK en option et une Cayman S à 320 ch. Elle gagne environ 0,3 s au 0 à 100 km/h sur la phase 1. Pour le circuit : la Cayman R (330 ch, 1 295 kg) est la plus légère du lot. La GT4, avec ses 385 ch et ses 4,4 s, passe la barre des 290 km/h, mais elle n’existe qu’en boîte manuelle.

: la Cayman R (330 ch, 1 295 kg) est la plus légère du lot. La GT4, avec ses 385 ch et ses 4,4 s, passe la barre des 290 km/h, mais elle n’existe qu’en boîte manuelle. Pour un équilibre entre les deux : la GTS 981 (340 ch, 380 Nm) se place entre la S et la GT4, avec la manuelle ou la PDK.

: la GTS 981 (340 ch, 380 Nm) se place entre la S et la GT4, avec la manuelle ou la PDK. Avant l’achat, la version exacte : une même appellation recouvre des moteurs différents. Vérifiez la phase, la cylindrée et le code moteur sur la carte grise et le dossier d’entretien.

: une même appellation recouvre des moteurs différents. Vérifiez la phase, la cylindrée et le code moteur sur la carte grise et le dossier d’entretien. Avant l’achat, la boîte : manuelle ou PDK, les chiffres de performances changent. Sur une 987 phase 1, c’est la Tiptronic S qu’il faut identifier.

: manuelle ou PDK, les chiffres de performances changent. Sur une 987 phase 1, c’est la Tiptronic S qu’il faut identifier. Avant l’achat, le poids annoncé : une annonce peut citer le poids DIN ou le poids à vide européen, séparés d’environ 75 kg. Comparez toujours la même mesure.

: une annonce peut citer le poids DIN ou le poids à vide européen, séparés d’environ 75 kg. Comparez toujours la même mesure. Pour la Black Edition : la puissance exacte reste à confirmer millésime par millésime. Demandez la fiche d’origine avant de vous décider.

Porsche Cayman : prix moyens en occasion par génération et version

La Porsche Cayman occupe une place à part dans l’univers des sportives allemandes. Avec son moteur six cylindres à plat en position centrale arrière, son architecture de coupé deux places et son comportement particulièrement équilibré, elle constitue depuis 2005 une alternative séduisante à la Porsche 911.

Longtemps considérée comme une Porsche plus accessible, la Cayman a progressivement acquis une véritable légitimité auprès des amateurs de voitures sportives. Certaines versions, notamment les 981 GTS, GT4 et 718 GTS 4.0, sont même devenues particulièrement recherchées sur le marché de la seconde main.

Mais combien faut-il réellement débourser pour acheter une Porsche Cayman d’occasion ? Les prix varient considérablement selon la génération, la motorisation, la boîte de vitesses, le kilométrage et surtout l’état de conservation.

Ce dossier passe en revue les différentes générations et versions de la Cayman, avec des estimations de prix du marché français en novembre 2026, ainsi que des conseils pour acheter au bon prix.

Important : les montants indiqués correspondent à des prix affichés dans les annonces françaises, et non à des transactions effectivement conclues. Ils constituent des ordres de grandeur et doivent être ajustés selon le kilométrage, l’historique, les équipements et l’état du véhicule.

Porsche Cayman 987 (2005-2012) : la porte d’entrée dans l’univers Porsche

Lancée en 2005, la première génération de Cayman (type 987) est aujourd’hui la plus accessible financièrement. Elle bénéficie d’un flat-six atmosphérique, d’une boîte manuelle ou automatique Tiptronic S, puis de la boîte PDK sur les versions restylées.

Elle se décline en deux grandes phases :

987.1 (2005-2008) : Cayman 2.7 et Cayman S 3.4.

: Cayman 2.7 et Cayman S 3.4. 987.2 (2009-2012) : Cayman 2.9 et Cayman S 3.4, avec des moteurs profondément revus.

Le restylage 987.2 constitue une évolution importante, notamment grâce à l’abandon de l’architecture moteur précédente au profit de blocs sans roulement IMS traditionnel.

Prix moyens en occasion par version

Version Prix moyen Fourchette de prix Cayman 2.7 (987.1) 31 000 € 26 000 à 37 000 € Cayman S 3.4 (987.1) 33 000 € 24 000 à 55 000 € Cayman 2.9 (987.2) 37 000 € 30 000 à 54 000 € Cayman S 3.4 (987.2) 40 000 € 29 000 à 52 000 € Cayman R 3.4 68 000 € 52 500 à 84 000 €

Prix indicatifs du marché français en octobre 2026. Les prix varient selon le kilométrage, l’état et l’historique du véhicule. Estimations arrondies à partir des annonces françaises relevées en octobre 2026. Les versions rares disposent de peu d’annonces, ce qui rend leur moyenne indicative.

Notre avis : le Cayman 2.7 constitue une excellente porte d’entrée pour découvrir la marque. Le Cayman S offre davantage de performances et de caractère, tandis que le Cayman R représente une proposition beaucoup plus exclusive, avec un potentiel de collection supérieur.

Le 987.2 mérite une attention particulière pour ceux qui souhaitent profiter d’une mécanique atmosphérique plus récente.

Porsche Cayman 981 (2013-2016) : le six cylindres atmosphérique au sommet de sa forme

Avec la génération 981, commercialisée à partir de 2013, Porsche franchit un nouveau cap. Le Cayman gagne en longueur, en largeur et en empattement. Son comportement routier progresse encore, tandis que son habitacle bénéficie d’une présentation plus valorisante.

Mais c’est surtout sous le capot que cette génération se distingue. Contrairement à la génération suivante, les Cayman 981 conservent un moteur six cylindres à plat atmosphérique. Une caractéristique qui contribue largement à leur popularité sur le marché de l’occasion.

La gamme comprend trois principales versions :

Cayman 2.7 : 275 ch.

: 275 ch. Cayman S 3.4 : 325 ch.

: 325 ch. Cayman GTS 3.4 : 340 ch.

En 2015 apparaît également le Cayman GT4, une déclinaison radicalement sportive équipée d’un flat-six 3.8 de 385 ch. Il inaugure une véritable lignée de Cayman orientés vers la conduite sur circuit.

Prix moyens en occasion par version

Version Prix moyen Fourchette de prix Cayman 2.7 54 000 € 40 000 à 69 000 € Cayman S 3.4 59 000 € 50 000 à 67 000 € Cayman GTS 3.4 77 000 € 69 000 à 85 000 € Cayman GT4 3.8 102 000 € 85 000 à 120 000 €

Prix indicatifs du marché français en octobre 2026. Les exemplaires GT4 présentent des écarts de prix importants selon leur configuration et leur historique. Prix demandés observés en France en octobre 2026. La version S ne comptait que sept annonces dans le relevé, ce qui limite la représentativité de sa fourchette.

Notre avis : le Cayman 981 représente probablement l’un des meilleurs compromis de toute la famille. Il associe un moteur atmosphérique expressif, une excellente tenue de route et une présentation suffisamment moderne pour un usage régulier.

Le Cayman S est particulièrement intéressant pour celui qui recherche une sportive polyvalente. Le GTS s’adresse davantage aux passionnés qui souhaitent profiter d’une configuration plus affûtée. Quant au GT4, il joue dans une autre catégorie. Son moteur 3.8, son châssis spécifique et sa boîte manuelle en font une sportive particulièrement désirable. Son prix s’en ressent.

3. Porsche 718 Cayman 982 (2016-2025) : le passage au turbo et le retour du six cylindres

Présenté en 2016, le 718 Cayman marque une rupture importante dans l’histoire du modèle. Porsche abandonne les moteurs six cylindres atmosphériques sur les versions classiques au profit de quatre cylindres à plat turbocompressés. Une décision qui ne fait pas l’unanimité chez les amateurs de la marque, notamment en raison de la sonorité et du caractère mécanique différents.

La gamme débute avec le Cayman 2.0 de 300 ch. Le Cayman S reçoit un moteur 2.5 de 350 ch, tandis que le GTS 2.5 développe 365 ch. À partir de 2020, Porsche répond aux critiques avec le retour du six cylindres atmosphérique sur le GTS 4.0, qui développe 400 ch. Le GT4 reçoit quant à lui un flat-six 4.0 de 420 ch.

Enfin, le GT4 RS, commercialisé à partir de 2021, représente le sommet de la gamme avec un moteur 4.0 atmosphérique de 500 ch dérivé de celui de la 911 GT3.

Prix moyens en occasion par version

Version Prix moyen Fourchette de prix 718 Cayman 2.0 (300 ch) 61 000 € 40 000 à 77 000 € 718 Cayman S 2.5 (350 ch) 66 000 € 60 000 à 72 000 € 718 Cayman GTS 2.5 (365 ch) 76 000 € 68 000 à 84 000 € 718 Cayman GTS 4.0 (400 ch) 112 000 € 100 000 à 123 000 € 718 Cayman GT4 4.0 (420 ch) 128 000 € 105 000 à 150 000 € 718 Cayman GT4 RS 4.0 (500 ch) 177 000 € 138 000 à 215 000 €

Prix indicatifs du marché français en octobre 2026. Les versions GT4 et GT4 RS présentent des écarts importants selon les options, le kilométrage et la rareté des configurations. Prix affichés dans les annonces françaises relevées en octobre 2026. Les versions GTS 4.0 et GT4 RS disposent de volumes d’annonces limités ou de véhicules aux configurations très différentes.

Notre avis : le 718 Cayman est une sportive particulièrement aboutie, mais le choix de la motorisation est déterminant.

Le 2.0 et le 2.5 turbo sont d’excellentes voitures pour un usage quotidien. Ils offrent des performances élevées et une grande polyvalence. Cependant, les passionnés de la sonorité Porsche traditionnelle risquent de préférer les six cylindres atmosphériques.

Le GTS 4.0 constitue à ce titre une proposition particulièrement séduisante. Il combine un moteur atmosphérique de caractère, un châssis sportif et une utilisation encore relativement polyvalente.

Le GT4 est destiné aux amateurs de conduite sportive et de sorties circuit. Le GT4 RS, avec ses 500 ch et son moteur capable de prendre 9 000 tr/min, est une véritable machine d’exception.

À noter que la production du 718 thermique s’est achevée en octobre 2025. Cette disparition contribue à l’intérêt porté aux dernières versions thermiques, même si elle ne garantit évidemment pas une hausse de leur cote.

Tableau récapitulatif : combien coûte une Porsche Cayman d’occasion ?

Pour faciliter la comparaison, voici les principaux prix à retenir selon la génération et la motorisation.

Génération Version Prix moyen 987 (2005-2012) Cayman 2.7 31 000 € Cayman S 3.4 (987.1) 33 000 € Cayman 2.9 37 000 € Cayman S 3.4 (987.2) 40 000 € Cayman R 68 000 € 981 (2013-2016) Cayman 2.7 54 000 € Cayman S 3.4 59 000 € Cayman GTS 3.4 77 000 € Cayman GT4 3.8 102 000 € 718 (2016-2025) 718 Cayman 2.0 61 000 € 718 Cayman S 2.5 66 000 € 718 Cayman GTS 2.5 76 000 € 718 Cayman GTS 4.0 112 000 € 718 Cayman GT4 4.0 128 000 € 718 Cayman GT4 RS 4.0 177 000 €

Prix moyens indicatifs des annonces françaises en octobre 2026. Montants arrondis, non contractuels et susceptibles d’évoluer selon le marché de l’occasion.

Les conseils à connaître avant d’acheter une Porsche Cayman

Acheter une Porsche Cayman d’occasion ne se résume pas à choisir une motorisation et à comparer les prix des annonces. Comme pour toute sportive de prestige, l’entretien, l’historique et les conditions d’utilisation précédentes jouent un rôle essentiel.

Une voiture affichant 100 000 km avec un historique limpide peut constituer un meilleur achat qu’un exemplaire de 50 000 km dont le suivi mécanique est incomplet.

Voici les principaux points à examiner :

Privilégier un historique d’entretien irréprochable

C’est probablement le critère le plus important.

Avant de signer, il faut demander :

Le carnet d’entretien et les factures détaillées.

Les justificatifs des révisions effectuées dans le réseau Porsche ou chez un spécialiste reconnu.

L’historique des remplacements de pneus, freins, amortisseurs et embrayage.

Les éventuelles réparations moteur et interventions sur la boîte PDK.

Le nombre de propriétaires précédents.

Sur les 987.2, 981 et 718, le programme d’entretien prévoit notamment des révisions tous les deux ans ou 30 000 km, selon la première échéance atteinte. Il faut également vérifier les opérations périodiques spécifiques à chaque motorisation.

Attention aux problèmes mécaniques des premières générations

Les Cayman 987.1 méritent une attention particulière.

Certains moteurs M97 peuvent présenter des problèmes de rayures de cylindres, parfois désignés sous le terme anglais bore scoring. Les symptômes peuvent inclure une consommation d’huile excessive, des bruits mécaniques anormaux et une fumée inhabituelle à l’échappement.

Il est donc vivement conseillé de faire réaliser une inspection endoscopique des cylindres avant l’achat.

Il faut également bien comprendre la question du roulement IMS. Sur les moteurs concernés, son remplacement n’est pas une opération simple et nécessite une intervention mécanique importante. Le risque ne doit toutefois pas être confondu avec une défaillance systématique de tous les moteurs.

Les 987.2 et les 981 disposent de moteurs de la famille 9A1, qui ne présentent plus ce roulement IMS traditionnel.

Contrôler soigneusement la boîte PDK

La boîte PDK à double embrayage est particulièrement agréable à utiliser et offre des passages de rapports très rapides.

Mais elle nécessite un entretien rigoureux.

Lors de l’essai, il faut vérifier :

L’absence d’à-coups inhabituels.

La fluidité des passages de rapports à froid comme à chaud.

L’absence de vibrations ou de bruits suspects.

Le respect des échéances d’entretien de la transmission.

Sur les générations concernées, les opérations sur les huiles de boîte et d’embrayage doivent notamment être vérifiées selon les préconisations Porsche.

Une PDK qui fonctionne parfaitement lors d’un essai routier n’est pas nécessairement une boîte correctement entretenue.

Vérifier si la voiture a fait du circuit

La Porsche Cayman est une sportive particulièrement appréciée sur circuit. Certaines versions, notamment les GTS et GT4, ont régulièrement été utilisées dans des conditions exigeantes.

Il faut donc examiner attentivement :

L’état des disques et plaquettes de frein.

Les jantes et les pneumatiques.

Les amortisseurs et les trains roulants.

Le dessous du véhicule.

Les éventuelles traces de réparations après un choc.

Une voiture ayant fréquenté les circuits n’est pas forcément à éviter. En revanche, il est indispensable de connaître les conditions d’utilisation et la qualité de son entretien.

Ne pas négliger les équipements et les options

Chez Porsche, deux Cayman de même année et de même motorisation peuvent présenter des différences de valeur importantes selon leur configuration.

Certains équipements sont particulièrement recherchés :

Pack Sport Chrono.

Suspension pilotée PASM.

Échappement sport PSE.

Sièges sport ou baquets.

Pack cuir et finitions intérieures spécifiques.

Système audio Bose.

Phares bi-xénon ou LED selon les générations.

Les équipements sportifs et les options d’origine peuvent faciliter la revente, notamment sur les versions les plus recherchées.

Prévoir un budget au-delà du prix d’achat

Une Porsche Cayman reste une voiture de sport premium. Son prix d’occasion ne doit pas faire oublier son coût d’utilisation.

Il faut anticiper les dépenses liées :

Aux révisions et aux vidanges.

Aux pneumatiques, particulièrement sollicités sur les versions puissantes.

Aux freins.

Aux amortisseurs et aux éléments de suspension.

À l’assurance.

Aux éventuelles réparations mécaniques.

Mon conseil : conserver une réserve financière après l’achat plutôt que de consacrer la totalité de son budget à la voiture.

Quelle Porsche Cayman choisir selon son budget ?

Toutes les générations ont leurs qualités. Le meilleur choix dépend essentiellement de l’utilisation envisagée, du budget disponible et de la sensibilité de chacun à la mécanique.

Entre 30 000 et 42 000 € : Cayman 987.2

Une excellente façon de découvrir l’univers Porsche avec un flat-six atmosphérique. Le 2.9 constitue un choix intéressant, tandis que le S apporte davantage de performances.

Entre 50 000 et 67 000 € : Cayman S 981

Notre choix pour le meilleur compromis. Six cylindres atmosphérique, performances élevées, châssis remarquable et ligne intemporelle.

Entre 69 000 et 85 000 € : Cayman GTS 981

Pour les passionnés qui souhaitent profiter d’une version plus exclusive et particulièrement désirable.

À partir de 100 000 € : Cayman GTS 4.0

Une proposition très intéressante pour profiter d’une Porsche récente avec un six cylindres atmosphérique.

À partir de 138 000 € : Cayman GT4 RS

Le choix ultime pour les amateurs de performances et de sensations fortes. Une sportive radicale, équipée d’un moteur exceptionnel.

Ces budgets sont cohérents avec les annonces françaises observées en octobre 2026.

La Porsche Cayman est-elle un bon investissement ?

La question mérite d’être posée, car certaines versions affichent une très bonne résistance à la dépréciation.

Plusieurs éléments expliquent cet intérêt :

La disparition progressive des moteurs atmosphériques dans les gammes Porsche.

Le caractère particulièrement apprécié des flat-six.

La production relativement limitée de certaines versions sportives.

La réputation du Cayman pour son équilibre et son comportement routier.

L’arrêt de la production du 718 thermique en 2025.

Les Cayman 987 R, 981 GTS, 981 GT4 et 718 GT4 figurent parmi les versions qui suscitent le plus d’intérêt auprès des amateurs.

Cependant, il faut rester prudent. Une voiture sportive n’est jamais un placement garanti. Les coûts d’entretien, l’assurance, les éventuelles réparations et les frais de remise en état peuvent rapidement réduire une éventuelle plus-value.

Pour un achat avec une perspective de conservation à long terme, mieux vaut privilégier un exemplaire d’origine, bien configuré, faiblement kilométré et bénéficiant d’un historique complet.

Conclusion : quelle Porsche Cayman acheter en occasion ?

La Porsche Cayman est l’une des sportives les plus intéressantes du marché de l’occasion. Son architecture à moteur central, son équilibre dynamique et la diversité de ses motorisations lui permettent de répondre à des attentes très différentes.

Le 987.2 reste une excellente porte d’entrée, à condition de trouver un exemplaire parfaitement entretenu. Le 981 constitue sans doute le choix le plus séduisant pour les amateurs de six cylindres atmosphériques. Enfin, le 718 permet de profiter d’une voiture plus récente, avec un niveau de performances remarquable, particulièrement dans ses déclinaisons GTS 4.0 et GT4.

Notre préférence va au Cayman S 981. Il offre un équilibre particulièrement réussi entre performances, sensations mécaniques, modernité et budget. Pour ceux qui recherchent une version plus exclusive, le Cayman GTS 981 et le GT4 méritent également toute leur attention.

Une chose est certaine : quelle que soit la génération choisie, mieux vaut acheter une excellente Cayman un peu plus chère qu’un exemplaire moins cher dont l’entretien laisse planer le moindre doute.

Sources et méthodologie

Les estimations de prix de ce dossier reposent principalement sur les relevés d’annonces françaises d’octobre 2026, complétés par les offres disponibles sur le marché de l’occasion au mois de novembre 2026.

Sources et à lire lacentrale.fr