Trente ans après sa sortie, Les Pleins Pouvoirs n’a rien perdu de son efficacité. Réalisé et interprété par Clint Eastwood en 1996, ce thriller politique met en scène un cambrioleur chevronné qui, après avoir pénétré dans la demeure d’un puissant homme d’affaires, assiste malgré lui à un meurtre impliquant le président des États-Unis. Un secret explosif qui va transformer sa vie en véritable cauchemar.

Adapté d’un roman de David Baldacci, écrit par le scénariste oscarisé William Goldman et porté par une distribution prestigieuse réunissant Gene Hackman, Ed Harris et Laura Linney aux côtés d’Eastwood, le film mêle suspense, manipulation politique, affrontement familial et réflexion sur les abus de pouvoir.

À l’occasion de sa diffusion ce soir à 21h00 sur ARTE, voici cinq bonnes raisons de redécouvrir ce long métrage qui démontre, une nouvelle fois, tout le talent de Clint Eastwood derrière et devant la caméra.

1. Un thriller politique au point de départ particulièrement explosif

L’histoire de Les Pleins Pouvoirs repose sur un scénario aussi simple qu’efficace : être au mauvais endroit, au mauvais moment, et découvrir un secret que les puissants sont prêts à tout pour protéger.

Luther Whitney (Clint Eastwood) est un cambrioleur expérimenté, solitaire et particulièrement méticuleux. Amateur d’art et dessinateur talentueux, il possède également un goût prononcé pour les objets précieux appartenant aux plus fortunés. Son prochain objectif : la luxueuse résidence de Walter Sullivan, un influent philanthrope.

Après avoir soigneusement préparé son cambriolage, Luther pense avoir réussi son opération. Mais alors qu’il s’apprête à quitter les lieux, deux visiteurs inattendus font irruption dans la propriété : Christy, la jeune épouse de Sullivan, et Alan Richmond, le président des États-Unis.

Dissimulé derrière une vitre sans tain, le cambrioleur assiste à une scène intime qui dégénère brutalement. Lorsque les deux agents de sécurité du président interviennent et abattent Christy, Luther comprend qu’il vient d’être témoin d’un crime d’État.

À partir de cet instant, il devient un homme à éliminer. Pour survivre, il va devoir déjouer les pièges d’un appareil politique tout-puissant et trouver le moyen de faire éclater la vérité.

Le film installe ainsi un jeu du chat et de la souris particulièrement prenant, dans lequel le spectateur découvre progressivement les ramifications d’une affaire qui dépasse largement le simple fait divers.

2. Clint Eastwood devant et derrière la caméra : une double performance

Avec Les Pleins Pouvoirs, Clint Eastwood retrouve un registre qu’il maîtrise parfaitement : celui de l’homme solitaire, expérimenté, confronté à une situation qui le dépasse en apparence, mais qui refuse de se laisser dicter sa conduite.

À près de 66 ans au moment du tournage, l’acteur incarne Luther Whitney, un personnage à la fois rusé, observateur et profondément humain. Loin des héros invincibles de ses précédents films d’action, il interprète ici un homme vieillissant, qui doit autant échapper à ses poursuivants qu’affronter les conséquences de ses propres choix.

Mais l’intérêt du film tient également à son travail de réalisateur. Derrière la caméra, Eastwood privilégie une mise en scène sobre, précise et sans effets inutiles. Il sait faire monter la tension, installer le doute et donner du rythme aux confrontations.

Après des œuvres marquantes comme Impitoyable (1992) et Sur la route de Madison (1995), le cinéaste confirme sa capacité à passer d’un genre à l’autre sans perdre sa signature.

Avec Les Pleins Pouvoirs, il livre un divertissement hollywoodien maîtrisé, tout en conservant une certaine distance critique vis-à-vis des institutions et de ceux qui les dirigent.

3. Un casting exceptionnel avec Gene Hackman, Ed Harris et Laura Linney

L’une des grandes réussites de Les Pleins Pouvoirs réside dans sa distribution. Clint Eastwood s’est entouré de comédiens particulièrement talentueux, capables de donner de l’épaisseur à cette intrigue politique et policière.

Face à Clint Eastwood, Gene Hackman incarne Alan Richmond, le président des États-Unis. L’acteur, déjà récompensé par deux Oscars, donne au personnage toute son ambiguïté : un homme puissant, charismatique en apparence, mais dont les agissements révèlent une personnalité inquiétante. Sa présence apporte une véritable dimension dramatique au film.

Ed Harris interprète Seth Frank, un enquêteur chargé de démêler les circonstances du meurtre. Son personnage constitue un contrepoids intéressant à celui de Luther Whitney. Intelligent et déterminé, il va progressivement se rapprocher de la vérité.

Laura Linney joue Kate Whitney, la fille de Luther. Procureure de profession, elle entretient des relations difficiles avec son père, dont elle désapprouve le passé criminel. Leur relation constitue l’un des fils conducteurs les plus touchants du récit.

On retrouve également Scott Glenn, dans le rôle de Bill Burton, un responsable de la sécurité présidentielle, ainsi que Judy Davis, qui interprète Gloria Russell.

Cette réunion de grands comédiens donne au film une véritable densité. Au-delà du suspense, les relations entre les personnages, leurs contradictions et leurs motivations participent pleinement à l’intérêt du récit.

Crédit photo : ©Malpaso Productions/Castle Rock Entertainment

4. Une histoire de famille derrière les apparences d’un thriller politique

C’est sans doute l’aspect le plus intéressant et le moins attendu du film : derrière l’affaire criminelle et les manipulations de la Maison-Blanche se cache une histoire profondément humaine.

Luther Whitney n’est pas seulement un cambrioleur poursuivi par les services secrets. C’est aussi un père qui souffre de l’éloignement de sa fille. Kate, devenue procureure, a depuis longtemps pris ses distances avec lui en raison de son passé et de ses activités illégales.

Le hasard va pourtant leur offrir une occasion inattendue de renouer le dialogue.

En cherchant à échapper à ceux qui veulent le faire taire, Luther va se retrouver confronté à une question autrement plus personnelle : peut-il encore gagner la confiance de sa fille ? Peut-il lui prouver qu’il est capable de faire ce qui est juste, malgré les erreurs qui ont marqué son existence ?

Cette dimension familiale donne une profondeur supplémentaire au scénario de William Goldman. Elle permet à Clint Eastwood de jouer sur deux registres : d’un côté, un thriller rythmé par les menaces et les rebondissements ; de l’autre, un drame intimiste autour de la réconciliation entre un père et sa fille.

Ce mélange des genres est caractéristique du cinéma d’Eastwood, qui aime placer ses personnages face à leurs responsabilités morales, sans jamais les réduire à de simples héros ou à de simples coupables.

5. Un film sur les abus de pouvoir, toujours intéressant trente ans après

Derrière son intrigue de cambriolage et de meurtre présidentiel, Les Pleins Pouvoirs pose une question fondamentale : que se passe-t-il lorsque ceux qui sont censés incarner la loi se placent au-dessus d’elle ?

Le titre original, Absolute Power, fait directement référence à cette idée de pouvoir absolu. Le président des États-Unis, personnage supposé représenter l’autorité et les institutions démocratiques, devient ici celui qui menace leur fonctionnement pour préserver ses intérêts personnels.

Clint Eastwood s’intéresse ainsi aux privilèges accordés aux puissants, à l’impunité dont certains peuvent bénéficier et aux dérives possibles de la raison d’État. Le film rappelle qu’aucune fonction, aussi prestigieuse soit-elle, ne devrait permettre de s’affranchir des règles communes.

Cette réflexion politique s’accompagne d’un autre thème cher au cinéaste : la justice individuelle. Luther Whitney est lui-même un homme qui a enfreint la loi pendant des années. Pourtant, lorsqu’il devient témoin d’un crime, il se retrouve face à un dilemme moral : se protéger en gardant le silence ou prendre des risques pour faire éclater la vérité.

C’est précisément ce paradoxe qui donne au personnage toute sa richesse.

Trente ans après sa réalisation, le film conserve donc une résonance particulière. Les questions de transparence politique, de responsabilité des dirigeants et de contrôle des institutions restent au cœur des préoccupations démocratiques. Sans prétendre apporter de réponses définitives, Eastwood signe un thriller qui invite à ne jamais considérer le pouvoir comme une autorité incontestable.

Crédit photo : ©Malpaso Productions/Castle Rock Entertainment

La genèse du film : une adaptation ambitieuse signée William Goldman

Pour comprendre la naissance de Les Pleins Pouvoirs, il faut remonter à 1996, année de publication du roman Absolute Power de l’écrivain américain David Baldacci.

Clint Eastwood est séduit par le potentiel cinématographique de cette histoire de cambriolage, de meurtre et de complot politique. Il confie l’adaptation à William Goldman, scénariste chevronné auquel on doit notamment Butch Cassidy et le Kid et Les Hommes du président.

Ce dernier remanie largement le matériau original pour construire un scénario adapté au cinéma et aux qualités de réalisateur d’Eastwood.

La production est assurée par Malpaso Productions, la société fondée par Clint Eastwood, en association avec Castle Rock Entertainment. Le tournage se déroule notamment à Washington et à Baltimore durant l’été 1996.

Le film sort finalement aux États-Unis en février 1997. En France, il est présenté en clôture du Festival de Cannes 1997, avant sa sortie en salles le 21 mai de la même année.

Ce parcours témoigne de l’ambition du projet : réunir un grand réalisateur hollywoodien, un scénariste de renom et une distribution prestigieuse autour d’un thriller destiné à un large public.

Quel accueil pour LES PLEINS POUVOIRS à sa sortie ?

À sa sortie, le film bénéficie d’un accueil critique contrasté, même si les qualités de mise en scène de Clint Eastwood et le jeu des acteurs sont régulièrement soulignés.

Le célèbre critique américain Roger Ebert se montre particulièrement enthousiaste. Il apprécie notamment la tension du récit, mais aussi sa dimension inattendue autour de la relation entre Luther et sa fille. Il y voit un thriller efficace qui prend le temps de raconter une véritable histoire familiale.

D’autres critiques sont plus réservés, pointant certaines invraisemblances de l’intrigue et des rebondissements parfois excessifs. Sur Rotten Tomatoes, le film recueille ainsi 58 % d’avis positifs parmi les critiques recensées.

En France, le film bénéficie également d’un regard intéressant de la critique. Le Festival de Cannes lui offre une belle visibilité en le choisissant comme film de clôture de son édition 1997.

Avec le recul, Les Pleins Pouvoirs apparaît comme un thriller hollywoodien particulièrement représentatif du savoir-faire de Clint Eastwood : une réalisation élégante, une distribution remarquable et une histoire qui dépasse son simple cadre policier.

Un Clint Eastwood à redécouvrir sur ARTE

Trente ans après son tournage, Les Pleins Pouvoirs mérite largement une nouvelle séance. Pour son scénario imaginé par William Goldman, son casting prestigieux, son suspense politique et cette histoire de réconciliation familiale qui apporte une véritable dimension humaine au récit.

Clint Eastwood y démontre une nouvelle fois qu’il est aussi à l’aise devant la caméra que derrière, capable de transformer une histoire de cambriolage en réflexion sur la justice, la morale et les limites du pouvoir.

Un thriller efficace, porté par des acteurs exceptionnels, qui rappelle que les plus grandes menaces ne viennent pas toujours de ceux que l’on croit.

LES PLEINS POUVOIRS

Dimanche 8 novembre 2026 à 21h00 sur ARTE

Réalisation : Clint Eastwood

Année : 1996 (tournage) / 1997 (sortie en salles)

Pays : États-Unis

Durée : 1h56 selon le communiqué d’ARTE

Scénario : William Goldman, d’après le roman de David Baldacci

Avec : Clint Eastwood, Gene Hackman, Ed Harris, Laura Linney, Scott Glenn et Judy Davis

Genre : thriller politique



Crédit photo : ©Malpaso Productions/Castle Rock Entertainment