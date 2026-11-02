Ce soir à 20H55, ARTE nous invite à redécouvrir un grand classique du cinéma français : LA BELLE ÉQUIPE, réalisé par Julien Duvivier en 1936, avec Jean Gabin et Charles Vanel. Un film emblématique de son époque, porté par une formidable histoire d’amitié, de solidarité et de désillusion. Derrière son apparente légèreté, cette œuvre raconte aussi les espoirs d’une génération ouvrière et les difficultés à faire vivre un rêve collectif.

Longtemps resté invisible sur les écrans pour des raisons juridiques, ce film culte mérite largement que l’on s’y attarde. Voici cinq bonnes raisons de ne pas manquer sa diffusion ce soir sur ARTE.

Sorti en 1936, LA BELLE ÉQUIPE est profondément marqué par le contexte social et politique de son époque. Le film raconte l’histoire de cinq ouvriers parisiens au chômage qui voient leur existence bouleversée après avoir remporté une petite fortune à la Loterie nationale.

Plutôt que de profiter individuellement de leur argent, les cinq amis décident de mettre leurs économies en commun pour acheter un vieux lavoir de banlieue en ruine et le transformer en guinguette. Leur ambition est simple : créer un établissement dont ils seraient tous copropriétaires et dans lequel chacun pourrait trouver sa place.

Cette histoire de solidarité et de fraternité fait directement écho aux espoirs suscités par l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1936. Avec LE CRIME DE MONSIEUR LANGE de Jean Renoir, LA BELLE ÉQUIPE reste ainsi l’un des films les plus représentatifs de l’esprit du Front populaire.

Jean Gabin dans l’un de ses premiers grands rôles

Difficile d’évoquer LA BELLE ÉQUIPE sans parler de Jean Gabin. Un an après LA BANDERA, autre grand film de Julien Duvivier, l’acteur livre ici une interprétation remarquable dans la peau d’un héros prolétaire à la fois séduisant, énergique et profondément humain.

Son personnage incarne parfaitement cette classe ouvrière qui aspire à une vie meilleure et souhaite reprendre son destin en main. Gabin impose déjà cette présence naturelle et cette intensité qui feront de lui l’une des plus grandes figures du cinéma français.

Sa toute première apparition à l’écran, au cours de laquelle il s’emporte contre un gérant d’hôtel peu scrupuleux, constitue d’ailleurs l’un des moments marquants du film.

Une histoire d’amitié qui tourne progressivement au drame

Au départ, tout semble sourire aux cinq amis. Leur projet de guinguette repose sur une idée généreuse : travailler ensemble, partager les bénéfices et construire quelque chose de durable.

Mais la réalité va rapidement rattraper leur belle ambition. Les tensions apparaissent, les intérêts personnels prennent progressivement le dessus et la confiance des premiers jours commence à s’effriter.

L’arrivée de Gina, une femme au charme certain, va également contribuer à fragiliser l’équilibre du groupe. Peu à peu, cette belle aventure collective se transforme en une histoire beaucoup plus sombre.

Julien Duvivier propose ainsi un regard profondément pessimiste sur les relations humaines. Derrière le rêve de fraternité se cachent les jalousies, les rivalités et les faiblesses individuelles. Une vision lucide, parfois cruelle, qui donne au film toute sa force dramatique.

La mise en scène remarquable de Julien Duvivier

Réalisateur de talent, Julien Duvivier signe avec LA BELLE ÉQUIPE une œuvre particulièrement soignée sur le plan cinématographique.

Le film impressionne notamment par ses mouvements de caméra sophistiqués et lyriques, sa direction artistique et sa capacité à faire évoluer l’atmosphère au fil du récit.

Duvivier ne se contente pas de raconter une histoire d’amitié contrariée. Il construit progressivement une véritable tragédie humaine, dans laquelle les espoirs du début laissent place à une réalité beaucoup moins réjouissante.

Le travail du scénariste Charles Spaak contribue également à la richesse du film. Ensemble, les deux hommes donnent naissance à une œuvre qui dépasse largement le simple divertissement et propose une réflexion sur les limites de la solidarité face aux ambitions individuelles.

L’occasion de redécouvrir un classique longtemps invisible

C’est aussi l’un des grands intérêts de cette diffusion sur ARTE : permettre au public de retrouver un film qui a longtemps été absent des écrans pour des raisons juridiques.

Si LA BELLE ÉQUIPE avait disparu de la circulation, son statut de film culte n’a pourtant jamais été remis en question. Son histoire, ses interprètes et sa portée symbolique ont entretenu sa réputation au fil des décennies.

Cette programmation permet donc de redécouvrir une œuvre majeure du patrimoine cinématographique français dans sa version restaurée.

Un rendez-vous particulièrement intéressant pour les amateurs de Jean Gabin, de Julien Duvivier et du cinéma français des années 1930.

LA BELLE ÉQUIPE : les informations à retenir

LA BELLE ÉQUIPE

Réalisation : Julien Duvivier

Année : 1936

Pays : France

Durée : 1h39

Genre : Drame

Scénario : Charles Spaak et Julien Duvivier

Avec : Jean Gabin, Charles Vanel, Viviane Romance, Raymond Aimos, Charles Dorat, Raphaël Médina, Micheline Cheirel et Jacques Baumer.

Version : Restaurée

Ce soir à 20H55 sur ARTE

Notre avis : Avec LA BELLE ÉQUIPE, Julien Duvivier signe un grand film sur l’amitié, la solidarité et les illusions collectives. Portée par un Jean Gabin déjà exceptionnel, cette œuvre de 1936 n’a rien perdu de sa puissance dramatique. Derrière le rêve d’une guinguette construite à plusieurs se dessine le portrait désenchanté d’une société et de ses contradictions. Une excellente occasion de retrouver un morceau essentiel de l’histoire du cinéma français.

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Crédit photo : © 1936 Successions Julien Duvivier et Charles SpaaK. / ARTE