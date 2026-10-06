Le Main Square Festival vient de dévoiler son deuxième grand nom pour son édition 2027. Après David Guetta, annoncé pour le samedi 3 juillet, c’est au tour de Muse de confirmer sa présence. Le groupe britannique clôturera le festival le dimanche 4 juillet 2027, dans le cadre spectaculaire de la Citadelle d’Arras.

Le dimanche 4 juillet 2027 s’annonce déjà comme l’un des grands moments de la prochaine édition du Main Square Festival. Pour la troisième fois de son histoire, Muse retrouvera le public arrageois pour assurer la clôture de la 21e édition du festival.

Matt Bellamy, Dominic Howard et Chris Wolstenholme se produiront sur la scène de la Citadelle dans le cadre de leur tournée « Muse – The Wow! Signal Europa Tour ». Une nouvelle venue qui devrait ravir les amateurs de rock, tant le groupe britannique est réputé pour ses concerts spectaculaires et son impressionnante puissance scénique.

Muse, un habitué du Main Square

Ce ne sera pas la première fois que Muse foulera les scènes du Main Square Festival. Le groupe avait déjà participé à l’aventure en 2006, lors de la deuxième édition organisée sur la Grand’Place d’Arras, avant de revenir en 2015 sur la Main Stage.

Douze ans après cette dernière apparition, le trio britannique fera donc son grand retour dans la ville pour un nouveau concert qui devrait faire résonner les murs de la Citadelle. Le public pourra notamment retrouver les grands classiques qui ont construit la réputation de Muse, mais également découvrir sur scène les morceaux de son nouvel album, The Wow! Signal.

The Wow! Signal, un nouvel album entre rock et science-fiction

Avec son nouvel album, Muse poursuit l’exploration de son univers si particulier, à la croisée du rock, de la science-fiction et des réflexions sur l’avenir de l’humanité.

Depuis sa sortie, The Wow! Signal a reçu un accueil particulièrement enthousiaste de la critique. Le magazine NME l’a notamment présenté comme le « meilleur album de MUSE en 20 ans », tandis que Louder a souligné son caractère incisif, éclectique et énergique.

Le premier single, « Be With You », avait été dévoilé en mars dans le cadre d’une annonce pour le moins originale, diffusée depuis l’espace. L’album s’intéresse notamment à la communication extraterrestre, à l’angoisse liée aux nouvelles technologies et à la quête de sens de l’humanité.

Son titre fait directement référence au célèbre signal Wow!, un mystérieux signal radio de 72 secondes détecté en 1977 en provenance de la constellation du Sagittaire. L’anomalie avait alors été accompagnée de la mention manuscrite « WOW! », donnant naissance à l’un des épisodes les plus intrigants de l’histoire de l’observation radio du ciel.

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Plus de 30 millions d’albums vendus

Depuis sa formation en 1994, Muse s’est imposé comme l’un des groupes majeurs de la scène rock internationale. Le trio a vendu plus de 30 millions d’albums dans le monde et accumulé les récompenses au fil de sa carrière.

Muse compte notamment deux Grammy Awards, dont celui du meilleur album rock pour Drones, ainsi que deux Brit Awards et cinq MTV Europe Music Awards.

Avec ses hymnes fédérateurs, ses shows particulièrement ambitieux et l’univers visuel qui accompagne ses concerts, le groupe semble donc tout désigné pour offrir au Main Square une clôture à la hauteur de cette 21e édition.

David Guetta et Muse : le Main Square dévoile les premières têtes d’affiche

Avec l’annonce de Muse, la programmation du Main Square Festival 2027 commence déjà à prendre forme.

David Guetta avait été annoncé quelques jours plus tôt pour le samedi 3 juillet. Muse devient ainsi le deuxième nom dévoilé pour cette nouvelle édition, qui se déroulera du 2 au 4 juillet 2027 dans la Citadelle d’Arras. Deux annonces qui donnent déjà une idée de l’ambition du prochain rendez-vous.

Billetterie du Main Square Festival 2027

La mise en vente générale débutera le lundi 12 octobre 2026 à 10 heures.

Pour le dimanche 4 juillet, date du concert de Muse, le billet journée sera proposé à 89 euros. Plusieurs formules seront également disponibles :

Billet Jour 3 – dimanche 4 juillet : 89 €

Pass 2 jours : 150 €

Pass 3 jours : 205 €

Billet Jour 3 VIP : 145 €

Pass 3 jours VIP : 373 €

Billet Jour 3 VIP Terrasse : 245 €

Pass 3 jours VIP Terrasse : 673 €

La prochaine édition du Main Square Festival se déroulera du 2 au 4 juillet 2027 à la Citadelle d’Arras. Avec David Guetta le samedi et Muse le dimanche, le festival nordiste frappe déjà fort pour ses premières annonces. Et il faudra désormais patienter pour découvrir les autres artistes qui viendront compléter l’affiche.

Informations et billetterie en cliquant sur ce lien.