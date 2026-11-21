Présentée en 1993 et commercialisée à partir de 1994, l’Audi RS2 Avant est devenue l’une des automobiles les plus emblématiques de l’histoire de la marque aux quatre anneaux. Fruit d’une collaboration étroite avec Porsche, ce break familial cachait sous une carrosserie relativement discrète un cinq cylindres turbo de 315 chevaux, une transmission intégrale quattro et des performances dignes des meilleures sportives de son époque.

Avec une vitesse maximale de 262 km/h et un 0 à 100 km/h expédié en seulement 5,4 secondes, elle décroche à sa sortie le titre de break le plus rapide du monde. Elle devient également la première Audi de série à franchir la barre symbolique des 250 km/h.

Produite à moins de 3 000 exemplaires, l’Audi RS2 Avant est aujourd’hui une véritable pièce de collection. Retour sur la genèse d’une automobile qui a posé les fondations de la future famille RS.

Naissance de l’Audi RS2 : Audi veut renouer avec la performance

Au début des années 1990, Audi possède déjà une solide réputation sportive. La marque allemande s’est notamment illustrée en compétition avec sa légendaire quattro, qui a profondément marqué l’histoire du championnat du monde des rallyes.

Sur le marché des voitures de série, Audi dispose également de la S2, une sportive équipée du célèbre cinq cylindres turbo et de la transmission intégrale. Mais le constructeur souhaite aller encore plus loin et développer une automobile capable de rivaliser avec les références sportives allemandes, notamment les BMW M3 et les Mercedes-Benz AMG.

L’idée est ambitieuse : concevoir une voiture particulièrement performante, sans sacrifier le confort, la polyvalence et les qualités pratiques d’un véhicule familial.

Plutôt que de développer seul ce nouveau modèle, Audi décide de s’associer à Porsche. Le constructeur de Stuttgart possède alors une solide expérience dans la préparation de véhicules sportifs et dans le développement de projets pour d’autres marques.

Le projet reçoit le nom de code P1. Il repose sur l’Audi 80 Avant de génération B4, dans sa déclinaison sportive S2.

Le résultat est présenté au public lors du Salon automobile de Francfort, en septembre 1993. Baptisée officiellement Audi Avant RS2, cette nouvelle venue suscite immédiatement la curiosité : jamais encore un break familial de grande série n’avait affiché de telles ambitions sportives.

La commercialisation débute en mars 1994, avec les premières livraisons sur le marché allemand au printemps.

Une collaboration exceptionnelle avec Porsche

La RS2 ne doit pas simplement son nom à Porsche. Le constructeur de Stuttgart a participé activement à son développement, à sa mise au point et à sa fabrication.

Cette collaboration s’inscrit dans une période particulière pour Porsche. Au début des années 1990, l’entreprise traverse des difficultés économiques et cherche à développer davantage son activité d’ingénierie pour des constructeurs extérieurs.

Porsche possède justement l’expérience nécessaire pour transformer une Audi S2 en véritable sportive de haut niveau.

Les deux constructeurs se répartissent les responsabilités :

Audi fournit la base technique, la carrosserie peinte et une grande partie des composants provenant de ses modèles existants.

Porsche intervient sur le moteur, les éléments spécifiques de carrosserie, le freinage, les roues, les équipements intérieurs et la mise au point générale.

L’assemblage final est réalisé dans les ateliers Porsche de Zuffenhausen, dans le bâtiment historique Rössle.

Ce bâtiment n’est pas anodin : il avait notamment accueilli la fabrication de la Mercedes-Benz 500 E, autre modèle emblématique issu d’une collaboration entre deux constructeurs allemands.

Porsche apporte également plusieurs composants directement inspirés de ses propres modèles, notamment des générations 964 et 993 de la 911.

On retrouve ainsi :

Les rétroviseurs extérieurs au dessin spécifique Porsche.

Les clignotants et les antibrouillards inspirés de la 911.

Les boucliers avant et arrière redessinés.

Les jantes spécifiques de 17 pouces.

Le système de freinage haute performance.

Certains éléments de l’habitacle, notamment les commandes et les instruments.

Les étriers de frein rouges portant l’inscription Porsche constituent l’un des signes distinctifs les plus reconnaissables de la RS2.

Selon Michael Hölscher, responsable du projet RS2 chez Porsche, environ 20 % de la voiture provient directement du travail du constructeur de Stuttgart.

Cette association donne naissance à une automobile assez singulière : une Audi dans son architecture générale, mais une voiture profondément marquée par l’expertise Porsche dans sa conception sportive.

Le moteur : un cinq cylindres turbo de 315 chevaux

Le véritable cœur de l’Audi RS2 se trouve sous son capot. On y découvre une évolution particulièrement poussée du cinq cylindres en ligne turbo Audi, une architecture mécanique devenue emblématique de la marque.

Il s’agit d’un bloc essence de 2 226 cm³, doté de 20 soupapes, soit quatre soupapes par cylindre, et alimenté par un turbocompresseur.

Ce moteur dérive directement de celui de l’Audi S2, qui développe 230 chevaux dans sa dernière évolution.

Pour la RS2, Audi et Porsche ont profondément retravaillé cette mécanique afin d’en augmenter la puissance et le couple.

Les principales modifications concernent :

Un turbocompresseur de plus grande capacité.

Un échangeur air-air de refroidissement plus important.

Une admission et une ligne d’échappement optimisées.

Une gestion électronique moteur recalibrée.

Une distribution et un calage moteur adaptés aux nouvelles performances.

Le résultat est impressionnant pour l’époque : 315 chevaux à 6 500 tr/min et 410 Nm de couple à partir de 3 000 tr/min. La RS2 dispose ainsi d’une réserve de puissance considérable, mais conserve également une belle disponibilité à bas et moyens régimes.

Le caractère du moteur est typique des mécaniques turbo des années 1990. La montée en pression du turbocompresseur entraîne une réponse parfois progressive, suivie d’une poussée particulièrement énergique lorsque le turbo entre pleinement en action.

Cette sensation de puissance qui arrive avec une certaine brutalité participe aujourd’hui encore au charme de la voiture. Autre particularité : le moteur accepte le carburant sans plomb 98, mais peut également fonctionner au sans plomb 95, avec une légère diminution de puissance.

Transmission quattro et boîte manuelle à six rapports

Les 315 chevaux doivent pouvoir être transmis efficacement à la route. Pour cela, Audi conserve sa technologie de transmission intégrale permanente quattro. La RS2 reçoit une boîte de vitesses manuelle à six rapports, associée à un différentiel central autobloquant Torsen. Ce système répartit automatiquement le couple entre les essieux en fonction de l’adhérence disponible.

Un différentiel arrière verrouillable manuellement complète le dispositif. Il facilite notamment les démarrages sur les surfaces difficiles, avec un déverrouillage automatique au-delà de 25 km/h. Cette transmission permet à la RS2 de profiter pleinement de sa puissance, même lorsque les conditions météorologiques sont difficiles.

La motricité constitue d’ailleurs l’un des grands avantages de l’Audi face à certaines concurrentes de l’époque, souvent équipées d’une propulsion arrière. La boîte manuelle à six rapports, relativement rare à cette période sur une voiture de cette catégorie, participe également à son caractère sportif.

Des performances exceptionnelles : le break le plus rapide du monde

C’est évidemment sur le terrain des performances que l’Audi RS2 va marquer les esprits. Avec 315 chevaux, une transmission intégrale et un poids contenu pour une voiture de cette catégorie, elle affiche des chiffres particulièrement impressionnants.

Le 0 à 100 km/h est réalisé en 5,4 secondes. Elle atteint les 80 km/h en seulement 3,9 secondes. Mais c’est surtout sa vitesse maximale qui fait sensation : 262 km/h.

En 1994, cette valeur permet à l’Audi RS2 de devenir officiellement le break de série le plus rapide du monde. Elle dépasse ainsi plusieurs sportives réputées de son époque, mais surtout des berlines allemandes dont la vitesse maximale est généralement bridée électroniquement à 250 km/h.

La RS2 possède une autre particularité historique : elle est la première Audi de série à dépasser les 250 km/h.

Contrairement à de nombreuses automobiles allemandes de cette période, sa vitesse maximale n’est pas limitée électroniquement à cette valeur. Son compteur gradué jusqu’à 300 km/h témoigne d’ailleurs des ambitions du modèle.

Cette performance est d’autant plus remarquable que la RS2 conserve cinq véritables places et un coffre permettant de transporter les bagages d’une famille. Porsche et Audi réussissent ainsi à réunir deux univers qui semblaient jusque-là difficilement conciliables : celui de la voiture familiale et celui de la sportive de très haut niveau.

Un design discret, mais profondément marqué par Porsche

Visuellement, l’Audi RS2 conserve la silhouette générale de l’Audi 80 Avant B4. Pourtant, plusieurs éléments permettent immédiatement de la distinguer d’un break classique.

Le travail réalisé par Porsche est particulièrement visible à l’avant. Le bouclier spécifique intègre de larges prises d’air destinées à alimenter le refroidissement du moteur et de l’échangeur. Les antibrouillards et les clignotants adoptent un dessin inspiré de la Porsche 911.

Les rétroviseurs extérieurs, eux aussi issus de l’univers Porsche, constituent un autre détail caractéristique. Sur les flancs, la RS2 reçoit des jantes en alliage de 17 pouces au dessin Porsche, chaussées de pneumatiques particulièrement larges pour l’époque : 245/40 ZR17.

La garde au sol est abaissée grâce à une suspension sport spécifique. À l’arrière, le bouclier redessiné et le bandeau lumineux reliant visuellement les feux donnent au break une personnalité bien particulière. Le logo RS2, accompagné de l’inscription Porsche, rappelle les origines de cette collaboration.

L’ensemble reste relativement sobre. Audi et Porsche n’ont pas cherché à transformer la voiture en une démonstration esthétique excessive. La RS2 conserve une allure élégante et discrète, presque celle d’un break familial ordinaire. C’est ce contraste entre son apparence et ses performances qui fait une grande partie de son charme.

Un habitacle sportif et luxueux

À l’intérieur, la RS2 se distingue par une présentation plus sportive et exclusive que celle d’une Audi 80 classique. Les sièges sport Recaro offrent un excellent maintien latéral. Ils sont habillés de cuir Nappa et peuvent recevoir des inserts centraux en Alcantara bleu ou gris argenté.

Les amateurs reconnaîtront également :

Le volant sport trois branches siglé RS2 et Porsche.

Les compteurs à fond blanc.

Les inserts décoratifs en fibre de carbone.

Les commandes et équipements spécifiques.

Les sièges avant réglables électriquement en hauteur et en inclinaison.

L’équipement de série est particulièrement généreux pour l’époque, avec notamment les vitres électriques avant et arrière, les rétroviseurs électriques chauffants, l’ordinateur de bord et les airbags. La climatisation automatique, le toit ouvrant électrique et le régulateur de vitesse figurent parmi les équipements proposés en option.

La RS2 reste néanmoins une véritable cinq places. Son coffre offre un volume de 370 litres, qui peut atteindre 1 200 litres lorsque la banquette arrière est rabattue. Un niveau de polyvalence qui contribue largement à son originalité.

Les caractéristiques techniques de l’Audi RS2 Avant

Voici les principales caractéristiques techniques de l’Audi Avant RS2, selon la documentation officielle Audi de novembre 1994.

Fiche technique – Audi RS2 Avant (1994-1995) Moteur Architecture 5 cylindres en ligne Cylindrée 2 226 cm³ Distribution 20 soupapes, double arbre à cames en tête Alimentation Injection électronique multipoint Suralimentation Turbocompresseur Puissance maximale 315 ch à 6 500 tr/min Couple maximal 410 Nm à 3 000 tr/min Transmission Transmission Intégrale permanente quattro Boîte de vitesses Manuelle à 6 rapports Différentiel central Torsen Différentiel arrière Verrouillable manuellement Châssis et freinage Suspension avant McPherson Suspension arrière Essieu multibras Freins avant Disques ventilés, étriers 4 pistons Freins arrière Disques, étriers 4 pistons Jantes Alliage 7J x 17 pouces Pneumatiques 245/40 ZR17 Dimensions et poids Longueur 4 510 mm Largeur 1 695 mm Hauteur 1 386 mm Empattement 2 597 mm Poids à vide 1 595 kg Nombre de places 5 Volume du coffre 370 à 1 200 litres Capacité du réservoir 64 litres Performances et consommation 0 à 80 km/h 3,9 secondes 0 à 100 km/h 5,4 secondes Vitesse maximale 262 km/h Consommation urbaine normalisée 14,3 l/100 km Consommation à 90 km/h 7,7 l/100 km Consommation à 120 km/h 9,2 l/100 km

Source : documentation technique Audi Avant RS2, novembre 1994. Les consommations sont des valeurs normalisées d’époque et non des consommations réelles en usage actuel.

Les différentes versions de l’Audi RS2

Contrairement à d’autres modèles sportifs qui ont connu plusieurs générations, motorisations ou déclinaisons commerciales, l’Audi RS2 possède une gamme particulièrement simple.

La production de série se concentre essentiellement sur une seule carrosserie : le break Avant.

Audi Avant RS2 (1994-1995)

C’est la version emblématique et la seule véritable déclinaison de série proposée dans la gamme. Elle reprend la carrosserie de l’Audi 80 Avant B4, profondément retravaillée par Porsche, et reçoit le cinq cylindres turbo de 315 chevaux.

Elle est commercialisée dans plusieurs pays européens et sur différents marchés internationaux. La production s’étend de mars 1994 à juillet 1995 environ, soit une carrière commerciale particulièrement courte.

Les différentes couleurs et configurations

La RS2 n’a pas bénéficié de séries commerciales distinctes au sens habituel du terme. En revanche, plusieurs configurations de carrosserie et d’intérieur ont été proposées. Le Bleu Nogaro, devenu emblématique, est probablement la teinte la plus recherchée et la plus immédiatement associée au modèle.

On trouve également des exemplaires dans des coloris plus discrets, notamment le noir, le gris et différentes teintes métalliques, ainsi que des couleurs plus rares. L’habitacle pouvait notamment être configuré avec des sièges en cuir et des inserts en Alcantara bleu ou gris argenté.

Ces différences de présentation peuvent aujourd’hui avoir une influence sur la valeur des voitures, notamment lorsque les configurations sont d’origine et parfaitement documentées.

Les exemplaires particuliers et prototypes

Il faut également évoquer les quelques exemplaires hors-série qui ont participé à l’histoire du modèle. Des projets de carrosserie berline ont notamment existé, mais ils ne constituent pas une véritable version commerciale proposée au catalogue.

La RS2 est donc avant tout une histoire de break Avant, et c’est cette carrosserie qui représente l’essentiel de la production et de la valeur de collection.

Combien d’Audi RS2 ont été produites ?

La production totale généralement retenue est de 2 891 exemplaires. Ce chiffre est notamment confirmé par Porsche dans son retour historique consacré au modèle.

Certaines publications Audi ont toutefois mentionné un total de 2 908 unités. Cette différence entre les chiffres publiés n’est pas clairement expliquée dans les documents historiques disponibles. Quoi qu’il en soit, la RS2 reste une automobile extrêmement rare à l’échelle de la production automobile allemande.

Quelles étaient les concurrentes de l’Audi RS2 ?

À sa sortie, l’Audi RS2 occupe une position assez particulière sur le marché automobile. Elle ne possède pratiquement aucune véritable concurrente directe : les breaks familiaux puissants sont encore rares et les grandes sportives allemandes privilégient généralement les carrosseries berline ou coupé.

On peut néanmoins la comparer à plusieurs modèles de son époque.

Modèle Puissance 0 à 100 km/h Vitesse maximale Audi RS2 Avant 315 ch 5,4 s 262 km/h BMW M3 E36 3.0 286 ch Environ 6 s 250 km/h Mercedes C36 AMG 280 ch Environ 6,7 s 250 km/h Audi S2 Avant 230 ch Environ 5,9 s 246 km/h

La RS2 prend ainsi un avantage important sur ses rivales, notamment grâce à son moteur particulièrement puissant et à sa transmission intégrale. Mais son principal argument reste sa polyvalence : aucune de ces concurrentes ne propose exactement le même compromis entre performances, transmission quattro et espace de chargement.

Peut-on encore acheter une Audi RS2 d’occasion aujourd’hui ? À quel prix ?

Oui, il est encore possible de trouver une Audi RS2 sur le marché de l’occasion, mais les opportunités sont relativement rares. Avec seulement 2 891 exemplaires produits, le modèle est devenu une véritable automobile de collection. Sa réputation, son histoire avec Porsche et ses performances contribuent à maintenir une demande importante.

Le marché a également beaucoup évolué : les RS2 ne sont plus simplement considérées comme de vieilles Audi sportives, mais comme des youngtimers recherchées par les collectionneurs.

Les prix constatés en novembre 2026

Un relevé des annonces françaises disponibles sur L’Argus permet d’avoir une idée assez précise des tarifs actuellement pratiqués.

Audi RS2 : prix des annonces françaises

56 500 € : prix minimum

76 974 € : prix moyen affiché

91 990 € : prix maximum

Échantillon de 5 annonces françaises relevées en novembre 2026. Prix demandés, et non prix de transaction.

L’argus Occasion : quelques exemples d’annonces permettent d’illustrer ces tarifs

Année et kilométrage Prix affiché 1994 – 288 500 km 56 500 € 1994 – 199 000 km 71 400 € 1994 – 274 800 km 74 990 € 1994 – 103 500 km 89 990 € 1994 – 102 000 km 91 990 €

Quels critères font varier le prix ?

Plusieurs éléments déterminent la valeur d’une RS2 :

Le kilométrage : les exemplaires affichant moins de 120 000 km sont particulièrement recherchés.

les exemplaires affichant moins de 120 000 km sont particulièrement recherchés. L’historique d’entretien : les factures, les interventions documentées et la traçabilité sont essentielles.

les factures, les interventions documentées et la traçabilité sont essentielles. L’état mécanique : le moteur turbo, la transmission quattro, la boîte de vitesses et le système de refroidissement doivent être examinés avec attention.

le moteur turbo, la transmission quattro, la boîte de vitesses et le système de refroidissement doivent être examinés avec attention. L’état de la carrosserie : malgré sa galvanisation, une voiture de plus de trente ans peut présenter des traces de corrosion ou avoir subi des réparations.

malgré sa galvanisation, une voiture de plus de trente ans peut présenter des traces de corrosion ou avoir subi des réparations. L’authenticité : une voiture conservant ses composants d’origine est généralement plus intéressante pour un collectionneur.

une voiture conservant ses composants d’origine est généralement plus intéressante pour un collectionneur. La configuration : certaines couleurs et présentations intérieures sont plus recherchées que d’autres.

Un exemplaire affichant un kilométrage élevé n’est pas nécessairement à écarter. Une voiture ayant bénéficié d’un entretien rigoureux et de restaurations documentées peut être préférable à un modèle peu kilométré mais immobilisé pendant plusieurs années.

Avant tout achat, il est donc indispensable de faire réaliser une expertise indépendante, avec une attention particulière portée à la mécanique et à la disponibilité des pièces spécifiques Porsche.

L’Audi RS2 : une voiture devenue mythique

Plus de trente ans après sa commercialisation, l’Audi RS2 Avant conserve une place à part dans l’histoire de l’automobile allemande.

Elle représente une époque où les constructeurs pouvaient encore développer des automobiles particulièrement originales, sans nécessairement chercher à répondre aux contraintes commerciales et technologiques qui dominent aujourd’hui le marché.

Sa collaboration avec Porsche lui confère une légitimité supplémentaire. Son cinq cylindres turbo de 315 chevaux, sa transmission quattro et ses performances exceptionnelles ont marqué toute une génération d’automobilistes.

Mais l’héritage de la RS2 dépasse largement ses seules caractéristiques techniques. Elle a surtout inauguré une nouvelle philosophie chez Audi : celle des breaks sportifs capables de rivaliser avec de véritables voitures de sport.

Cette recette sera ensuite reprise et développée avec les différentes générations d’Audi RS4 Avant, puis de RS6 Avant. La RS2 restera néanmoins la pionnière, celle qui a ouvert la voie.

Aujourd’hui recherchée par les collectionneurs, elle représente l’un des modèles les plus emblématiques de l’histoire d’Audi Sport. Et son statut de break le plus rapide du monde à sa sortie contribue toujours à entretenir sa légende.

Sources et documentation

Crédit photos : Audi©