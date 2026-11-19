Avec la Spectre, l’atelier français FCR Original signe une préparation particulièrement réussie de la BMW R12 G/S. Baptisée ainsi, cette réalisation joue sur les contrastes, associant une robe noire intégrale à des touches dorées, une silhouette de baroudeuse et une partie-cycle revisitée pour renforcer son caractère tout-terrain.

Réalisée en partenariat avec Matching Motors, cette préparation ne se contente pas d’un simple exercice de style. Elle transforme l’identité visuelle de la BMW, avec un réservoir Offroad de 25 litres, des roues à rayons dorés, une ligne d’échappement spécifique et une multitude de pièces développées ou adaptées par FCR Original.

La Spectre sera produite à seulement 5 exemplaires, ce qui en fait une réalisation exclusive destinée aux amateurs de préparations artisanales et de motos de caractère.

Avant de détailler cette transformation, revenons sur l’histoire de la BMW qui lui sert de base.

BMW R12 G/S : un héritage qui remonte à 1980

Il faut d’abord faire une distinction historique intéressante : la BMW R12 G/S préparée par FCR Original n’est pas un modèle commercialisé en 2004. Elle appartient à une nouvelle génération présentée en mars 2025. En revanche, BMW possède bien une grande référence GS lancée en 2004 : la R 1200 GS, qui a succédé à la R 1150 GS.

Cette dernière avait marqué une nouvelle étape dans l’histoire des trails de grosse cylindrée. Présentée en 2004, la R 1200 GS inaugurait une nouvelle génération de motos de voyage et d’aventure. BMW avait entièrement revu sa machine, en augmentant la cylindrée à 1 170 cm³, en améliorant les performances et en réduisant sensiblement le poids. Son moteur boxer développait alors 100 ch et 115 Nm de couple. Elle affichait un poids à sec d’environ 200 kg.

La R 1200 GS appartenait à la catégorie des trails routiers, également appelés maxi-trails ou enduros de voyage. Ces motos se caractérisent par leur polyvalence : elles sont capables d’avaler les kilomètres sur autoroute, de parcourir les routes sinueuses, mais aussi de s’aventurer sur des chemins et des pistes. Leur position de conduite droite, leur garde au sol et leurs suspensions à grand débattement en font des machines particulièrement adaptées aux voyages au long cours.

Mais pour comprendre véritablement l’identité de la R12 G/S actuelle, il faut remonter encore un peu plus loin, jusqu’en 1980.

C’est en effet avec la mythique BMW R 80 G/S que le constructeur allemand a véritablement popularisé le concept du gros trail équipé d’un moteur boxer. À l’époque, l’idée était novatrice : proposer une moto aussi à l’aise sur les routes asphaltées que sur les pistes et les chemins. Le sigle G/S signifie d’ailleurs Gelände / Straße, autrement dit tout-terrain et route.

La R12 G/S reprend précisément cet héritage. Présentée officiellement le 27 mars 2025, elle revendique un design d’enduro classique inspiré de la R 80 G/S, tout en bénéficiant d’une mécanique et d’équipements contemporains. Elle se distingue notamment par sa roue avant de 21 pouces, ses roues à rayons croisés, ses suspensions à grand débattement et son ergonomie adaptée à la pratique du tout-terrain.

Fiche technique de la BMW R12 G/S d’origine

BMW R12 G/S – Fiche technique d’origine MOTEUR Type Bicylindre boxer 4 temps, refroidissement air/huile Cylindrée 1 170 cm³ Puissance maximale 109 ch à 7 000 tr/min (80 kW) Couple maximal 115 Nm à 6 500 tr/min Alésage x course 101 x 73 mm Distribution Double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre Alimentation Injection électronique indirecte Gestion moteur BMS-O avec accélérateur électronique Norme antipollution Euro 5+ TRANSMISSION Embrayage Monodisque à sec, commande hydraulique Boîte de vitesses 6 rapports Transmission finale Par cardan PARTIE-CYCLE ET FREINAGE Cadre Treillis tubulaire en acier Fourche avant Télescopique inversée de 45 mm, réglable Suspension arrière Monobras Paralever, amortisseur central réglable Débattement avant / arrière 210 / 200 mm Frein avant Double disque de 310 mm, étriers Brembo 2 pistons Frein arrière Disque de 265 mm, étrier Brembo 2 pistons ABS BMW Motorrad Integral ABS Pro Roue avant 21 pouces Roue arrière 17 pouces Pneu avant 90/90 – 21 Pneu arrière 150/70 R17 DIMENSIONS ET POIDS Longueur 2 250 mm Largeur 970 mm Hauteur de selle 860 mm Garde au sol 240 mm Empattement 1 580 mm Réservoir 15,5 litres Poids à sec 216 kg Poids en ordre de marche 229 kg Poids total autorisé 430 kg PERFORMANCES ET CONSOMMATION Vitesse maximale 210 km/h Consommation mixte WMTC 5,1 l / 100 km Émissions de CO₂ 119 g/km

Données constructeur BMW Motorrad, version de série.

Avec ses 109 chevaux et ses 115 Nm, la R12 G/S dispose d’une mécanique généreuse, particulièrement adaptée à une utilisation polyvalente. Son moteur boxer, reconnaissable à ses deux cylindres opposés horizontalement, constitue l’une des signatures historiques de BMW Motorrad.

C’est donc une base particulièrement intéressante pour un préparateur : une architecture mécanique emblématique, une silhouette déjà affirmée et un véritable potentiel de personnalisation.

FCR Original Spectre : une BMW R12 G/S métamorphosée

C’est dans cet esprit que FCR Original a imaginé la Spectre. Cette réalisation constitue une première pour l’atelier français, puisqu’il s’agit de sa toute première préparation réalisée sur une BMW R12 G/S.

Le projet est né d’une demande de Matching Motors. Les deux partenaires ont travaillé ensemble pour définir une identité visuelle forte : une moto sombre, robuste, élégante et clairement orientée vers l’aventure tout-terrain.

Le résultat repose sur une association particulièrement réussie entre plusieurs finitions noires brillantes, satinées et texturées, et des détails dorés qui viennent souligner les lignes de la moto. Le réservoir, les flancs, les jantes et les différents éléments de carrosserie ont ainsi été repensés pour donner à cette R12 G/S une personnalité qui lui est propre.

Mais la Spectre ne se limite pas à une nouvelle peinture. FCR Original a également travaillé sur la partie-cycle, la sellerie, l’éclairage, le poste de pilotage et les équipements de protection. Le préparateur a notamment développé un réservoir Offroad de 25 litres, un sabot moteur spécifique et plusieurs éléments de finition réalisés sur mesure.

L’objectif est clair : obtenir une moto qui conserve une certaine polyvalence au quotidien, tout en affichant une véritable allure de machine de rallye.

Un réservoir de 25 litres et une silhouette de baroudeuse

La première transformation qui attire le regard concerne le réservoir. FCR Original a remplacé l’habillage d’origine par un réservoir Offroad de 25 litres, soit une capacité nettement supérieure aux 15,5 litres de la moto de série.

Ce nouvel élément contribue à renforcer la silhouette aventurière de la Spectre. Sa peinture noir brillant reçoit une griffe FCR Original réalisée en feuille d’or brillant sur sa partie supérieure.

Les flancs GS adoptent quant à eux une finition noire satinée, accompagnée d’un logo R12 en feuille d’or. Les caches de boîte à air en aluminium noir satiné reçoivent également une griffe FCR Original noir brillant.

La bulle de phare, les garde-boue avant et arrière ainsi que les autres éléments de carrosserie sont eux aussi traités en noir brillant.

Des roues dorées et des pneus Pirelli pour l’aventure

La partie-cycle bénéficie d’un travail tout aussi important. Les deux roues à rayons adoptent un voile doré associé à des rayons en inox. Un choix esthétique qui rappelle les motos de rallye et apporte une touche de contraste particulièrement élégante à l’ensemble.

Pour accompagner cette transformation, FCR Original a choisi des pneumatiques Pirelli Scorpion Rally STR. Ces pneus mixtes sont conçus pour permettre une utilisation sur route comme sur les chemins. À l’avant, la Spectre reçoit un pneu en 90/90 R21, tandis que l’arrière est équipé d’une dimension 170/60 ZR17.

La fourche est également retravaillée avec des tubes traités en noir, des tés de fourche et des pontets noir satiné ainsi que des protège-fourche en aluminium noir.

À l’arrière, le ressort d’amortisseur adopte une finition noir brillant.

Une ligne d’échappement FCR Original noir céramique

Le moteur boxer conserve son architecture et ses caractéristiques fondamentales, mais son environnement esthétique évolue sensiblement.

La Spectre reçoit une ligne d’échappement FCR Original avec une finition noir céramique. Celle-ci est catalysée et s’intègre parfaitement dans le traitement sombre de la moto.

Un filtre à air K&N complète cette intervention, tandis que les caches-culbuteurs BMW sont repeints en noir texturé. Le résultat est particulièrement homogène : même les éléments mécaniques visibles participent désormais à l’identité visuelle de la préparation.

Une sellerie artisanale et un poste de pilotage personnalisé

FCR Original n’a pas oublié le confort et la finition. La selle d’origine laisse place à une assise baptisée “Dragster”, noire et matelassée, qui accentue le caractère sportif de la moto.

Les côtés sont réalisés en cuir Crazy noir, avec des coutures ton sur ton. L’ensemble conserve une certaine sobriété, tout en apportant une touche artisanale supplémentaire.

Le poste de pilotage reçoit lui aussi plusieurs modifications : guidon noir, couvercles de maîtres-cylindres FCR Original noirs et rétroviseurs Motogadget mo.view Sport.

Les poignées chauffantes sont conservées dans l’équipement, tandis que le compteur reste celui d’origine BMW.

Enfin, l’éclairage évolue avec un phare Full LED Pro teinté jaune, des clignotants avant FCR Original noirs, un feu arrière d’origine fumé et des clignotants arrière Mini Bates noirs.

La liste complète des transformations de la BMW R12 G/S Spectre

Voici le détail des modifications annoncées par FCR Original dans son dossier de presse 2026. Il permet de mesurer l’ampleur du travail réalisé sur cette préparation.

BMW R12 G/S SPECTRE – TRANSFORMATIONS FCR ORIGINAL 1. PARTIE-CYCLE ET ROUES Garde-boue avant Modifié Jante avant À rayons, voile doré et rayons inox Tés de fourche Finition noir satiné Pontets de guidon Finition noir satiné Protège-fourche Aluminium noir Tubes de fourche Traitement noir Ressort d’amortisseur arrière Finition noir brillant Jante arrière À rayons, voile doré et rayons inox Pneu avant Pirelli Scorpion Rally STR 90/90 R21 TL Pneu arrière Pirelli Scorpion Rally STR 170/60 ZR17 2. MOTEUR ET ÉCHAPPEMENT Ligne d’échappement FCR Original noir céramique, catalysée Filtre à air K&N Caches-culbuteurs BMW repeints en noir texturé 3. POSTE DE PILOTAGE Guidon Noir Couvercles de maîtres-cylindres FCR Original noirs Poignées Chauffantes Compteur Instrumentation BMW d’origine conservée Rétroviseurs Motogadget mo.view Sport 4. SELLERIE Assise Selle Dragster noire matelassée Revêtement latéral Cuir Crazy noir Coutures Fil ton sur ton 5. ÉCLAIRAGE ET ÉLECTRICITÉ Phare avant Full LED Pro teinté jaune Clignotants avant FCR Original noirs Feu arrière BMW d’origine fumé Clignotants arrière Mini Bates noirs 6. CARROSSERIE ET PEINTURE Réservoir Réservoir Offroad de 25 litres Peinture du réservoir Noir brillant sur mesure Décoration du réservoir Griffe FCR Original en feuille d’or brillant sur le dessus Flancs GS Noir satiné avec logo R12 en feuille d’or Bulle de phare Noir brillant Garde-boue avant Noir brillant Garde-boue arrière Noir brillant Caches de boîte à air Aluminium noir satiné Décoration des caches de boîte à air Griffe FCR Original noir brillant Logos BMW Fumés 7. ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES Repose-pieds pilote SW-Motech Platines de repose-pieds Noir texturé Support de plaque Support latéral FCR Original noir Plaque d’immatriculation Plaque homologuée Bouchon de réservoir BMW d’origine, noir satiné Grille de radiateur FCR Original noire Sabot moteur FCR Original Offroad noir Grille de phare FCR Original noire

Source : dossier de presse FCR Original, BMW R12 G/S Spectre, pages 2 et 3, année 2026.

Un travail artisanal réalisé de A à Z par FCR Original

Derrière cette préparation, il y a également un véritable travail de conception et de fabrication. FCR Original précise que la Spectre a été entièrement pensée et assemblée par ses équipes.

La conception et le design ont été assurés par l’équipe de l’atelier. La fabrication et l’adaptation sur mesure concernent notamment le réservoir Offroad, le sabot moteur, les supports et différents éléments de finition.

Le travail de peinture a nécessité une attention particulière afin de garantir une cohérence entre les différentes nuances de noir, les surfaces brillantes et satinées et les éléments décorés à la feuille d’or.

Enfin, l’assemblage et les réglages ont été réalisés par les mécaniciens de FCR Original. Chaque détail a été ajusté pour obtenir un ensemble homogène, aussi bien sur le plan esthétique que dans l’intégration des différents composants.

Une édition limitée à seulement 5 exemplaires

La BMW R12 G/S Spectre ne sera pas une préparation produite en grande série. FCR Original annonce une édition limitée à seulement 5 exemplaires, réalisée en partenariat avec Matching Motors.

Pour accompagner cette série exclusive, les deux partenaires ont également imaginé un coffret particulier, développé avec Hedon et Brett. Cinq coffrets numérotés, peints à la feuille d’or, seront réalisés et réservés exclusivement aux acquéreurs des cinq motos.

Cette attention supplémentaire souligne la volonté de proposer bien davantage qu’une simple personnalisation esthétique : une véritable expérience autour d’une moto exclusive, avec une identité et des accessoires qui lui sont propres.

Fiche récapitulative : BMW R12 G/S Spectre by FCR Original

BMW R12 G/S SPECTRE BY FCR ORIGINAL – FICHE RÉCAPITULATIVE IDENTITÉ Modèle de base BMW R12 G/S Nom de la préparation Spectre Année de réalisation 2026 Préparateur FCR Original Partenaire Matching Motors Production Édition limitée à 5 exemplaires MOTORISATION Type de moteur Bicylindre boxer BMW 4 temps Cylindrée 1 170 cm³ Puissance maximale 109 ch à 7 000 tr/min (données moteur d’origine) Couple maximal 115 Nm à 6 500 tr/min (données moteur d’origine) Filtre à air K&N Échappement Ligne FCR Original noir céramique catalysée PARTIE-CYCLE ET PNEUMATIQUES Jantes À rayons, voiles dorés et rayons inox Pneu avant Pirelli Scorpion Rally STR 90/90 R21 TL Pneu arrière Pirelli Scorpion Rally STR 170/60 ZR17 Fourche Tubes traités en noir, tés et pontets noir satiné, protège-fourche aluminium noir Suspension arrière Ressort d’amortisseur noir brillant Protection moteur Sabot moteur Offroad FCR Original noir ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES Réservoir Offroad de 25 litres Sellerie Assise Dragster noire matelassée, côtés en cuir Crazy noir, coutures ton sur ton Guidon Noir Rétroviseurs Motogadget mo.view Sport Poignées Chauffantes Repose-pieds SW-Motech avec platines noir texturé Éclairage avant Phare Full LED Pro teinté jaune et grille FCR Original noire Clignotants FCR Original noirs à l’avant, Mini Bates noirs à l’arrière Feu arrière BMW d’origine fumé Support de plaque Support latéral FCR Original noir avec plaque homologuée DESIGN ET FINITIONS Couleur dominante Noir brillant, satiné et texturé Décoration Griffe FCR Original en feuille d’or brillant et logo R12 en feuille d’or Flancs GS Noir satiné Caches de boîte à air Aluminium noir satiné avec griffe FCR Original noir brillant Logos BMW Finition fumée Bulle et garde-boue Noir brillant ÉDITION EXCLUSIVE Nombre d’exemplaires 5 motos numérotées Coffret exclusif 5 coffrets numérotés et peints à la feuille d’or Partenaires du coffret Matching Motors, Hedon et Brett

Attention : les puissances et le couple correspondent aux caractéristiques de la BMW R12 G/S de série. FCR Original ne communique pas de mesure de puissance après préparation.

Notre avis : une BMW qui cultive l’élégance autant que l’esprit d’aventure

Avec la Spectre, FCR Original démontre une nouvelle fois qu’une préparation réussie ne consiste pas nécessairement à multiplier les modifications spectaculaires. Le travail réalisé sur cette BMW R12 G/S repose avant tout sur une véritable cohérence esthétique.

Le noir, décliné dans plusieurs finitions, donne à la moto une allure presque furtive. Les touches dorées apportent juste ce qu’il faut de contraste et de sophistication, sans tomber dans l’excès. Le grand réservoir Offroad, les roues à rayons dorés, la bulle de phare et le sabot moteur renforcent quant à eux son caractère de baroudeuse.

On apprécie également le soin apporté aux détails, de la sellerie matelassée aux rétroviseurs Motogadget, en passant par les pièces spécifiques fabriquées ou adaptées par l’atelier.

La Spectre réussit ainsi à trouver un équilibre intéressant entre l’univers du trail classique, l’esthétique des motos de rallye et le savoir-faire artisanal de la préparation française.

Avec seulement cinq exemplaires annoncés, cette BMW R12 G/S Spectre devrait en tout cas attirer l’attention des amateurs de belles mécaniques et de machines exclusives.

Une chose est certaine : avec la Spectre, FCR Original donne à la BMW R12 G/S une personnalité bien à elle.

Informations et crédits :

• Préparateur : FCR Original – Site officiel FCR Original

• Accessoires : FCR Accessoires

• Partenaire : Matching Motors.

• Photographies : FCR Original©.



