La Triumph Bonneville T120 porte en elle l’une des histoires les plus directes du monde de la moto : un record de vitesse sur les salins de l’Utah, un nom devenu légende, et une machine qui a traversé plus de six décennies sans jamais perdre son caractère. Née en 1959 avec ses deux carburateurs et sa ligne tendue, ressuscitée en 2001 par John Bloor depuis Hinckley, puis profondément renouvelée en 2016 avec l’arrivée du twin 1200 cc refroidi par eau, la Bonneville T120 continue d’inspirer autant les collectionneurs que les préparateurs. Qu’est-ce qui fait la singularité de cette moto à travers ses différentes époques, et comment un atelier comme FCR Original, installé à Chauvigny dans la Vienne, parvient-il à en tirer une préparation aussi précise qu’elle est discrète ?

Le nom lui-même raconte tout. En septembre 1956, Johnny Allen propulse une Triumph équipée d’un twin 650 cc à 214,17 mph (344,67 km/h) sur les salins de Bonneville, dans l’Utah. Le record n’est pas homologué par la FIM faute de commissaires accrédités sur place, mais la vitesse est là, gravée sur le chrono. Triumph s’empare du nom et le colle à sa nouvelle machine deux ans plus tard. La T120 Bonneville naît officiellement pour le millésime 1959, présentée au salon d’Earl’s Court à Londres.

Ce qui distingue la T120 des autres twins de l’époque, c’est d’abord son double carburateur Amal Monobloc. Là où la Tiger 110 se contentait d’un seul, la Bonneville en reçoit deux, montés sur une culasse à deux entrées d’admission. Le résultat : une puissance annoncée autour de 46 chevaux pour un moteur 649 cc, chiffre considérable pour une moto de série en 1959. La ligne, sobre et tendue, avec son réservoir en goutte d’eau peinté en deux tons, son guidon conventionnel monté dans un nacelle de phare et sa silhouette effilée, impose immédiatement une esthétique que les décennies suivantes ne réussiront jamais vraiment à dépasser.

L’usine de Meriden, dans les Midlands, ne fabriquait pas seulement des motos : elle fabriquait un archétype.

Pendant les années 1960, la Bonneville devient l’outil de référence des coureurs sur circuits ovals américains et des amateurs de dragsters bricolés en cafés racers dans les rues de Londres. Steve McQueen chevauche une Triumph TR6 Trophy grimée en BMW allemande dans La Grande Évasion en 1963. Ce détail résume assez bien le statut de la marque : quand on veut une moto qui incarne à la fois la liberté et la maîtrise, on choisit une Triumph, même pour jouer le rôle d’une autre. La T120 traverse les décennies de Meriden avec des évolutions régulières, carrosserie, cadre, électrification progressive, sans jamais perdre l’essentiel de son caractère. L’attachement qu’elle suscite encore aujourd’hui repose sur quelque chose d’aussi simple que ça : c’est une moto qui, dès sa première version, avait une personnalité complète.

De Meriden à Hinckley : la résurrection de 2001 et la génération 1200 cc de 2016

Meriden ferme en 1983. La coopérative ouvrière qui avait tenté de maintenir la production depuis 1973 rend les armes après des années d’agonie financière, et la Bonneville disparaît des catalogues. Pendant plusieurs années, le nom Triumph survit à peine, porté par quelques tentatives de résurrection avortées. C’est John Bloor, promoteur immobilier devenu sauveteur inattendu d’une marque mythique, qui rachète les droits en 1983 et reconstruit Triumph depuis zéro à Hinckley, dans le Leicestershire.

La nouvelle Bonneville arrive en 2001. Personne ne s’attendait vraiment à ce qu’elle soit fidèle à l’original, et pourtant Hinckley tient le pari : twin parallèle 790 cc refroidi par air, deux carburateurs, cadre tubulaire, roues à rayons. La moto ne cherche pas à imiter servilement la T120 de 1959, elle en extrait les proportions, le caractère visuel et la logique mécanique pour les inscrire dans les normes d’une époque moderne. C’est un exercice difficile, et le résultat convainc immédiatement les amateurs comme la presse spécialisée.

Le vrai saut technologique arrive en 2016. Triumph présente une Bonneville T120 entièrement nouvelle, dotée d’un twin haute technologie de 1200 cc refroidi par eau. Le passage à la injection, le couple disponible dès les bas régimes, la boîte six rapports et la conformité aux normes Euro 4 n’ont rien du reniement : Triumph a simplement compris qu’honorer un héritage ne signifie pas le fossiliser. Le moteur garde sa silhouette visuelle proche de l’air/huile grâce à de faux ailettes et à un radiateur dissimulé, mais sous cet habillage rétro se cache une mécanique parfaitement contemporaine. La T120 Black arrive dans la même foulée, proposant une finition monochrome sombre qui efface les chromes et les couleurs vives pour imposer une personnalité plus brute, plus urbaine.

C’est précisément cette version Black qui offre la base la plus cohérente pour un préparateur : une toile déjà sombre, déjà épurée, sur laquelle FCR Original peut écrire son propre texte sans avoir à gommer les dorures d’une finition d’usine trop chargée.

FCR Original : l’atelier chauvinoix qui réinvente les classiques

Chauvigny est une petite ville de la Vienne, connue pour ses châteaux médiévaux et ses rapaces en vol. Pas l’endroit où l’on s’attendrait à trouver l’un des ateliers de préparation moto les plus cohérents de France. Et pourtant, c’est au 26 rue du Planty que FCR Original fabrique, pièce par pièce, des machines qui n’ont rien à envier aux builds que l’on voit sortir de Berlin ou de Los Angeles.

La méthode de l’atelier repose sur une chaîne complète, de la conception à la livraison. Chaque projet commence par une discussion avec le client, un cahier des charges précis, une direction artistique validée avant que le premier boulon ne soit desserré. L’équipe dessine, fabrique sur mesure les supports, les boucles arrière, les éléments de carrosserie spécifiques, puis prend en charge la peinture, les finitions et l’assemblage final. Rien n’est sous-traité à la légère : les pièces signature FCR Original, qu’il s’agisse d’un sabot moteur, d’un support de phare ou d’un échappement, sont des créations maison adaptées à chaque projet, pas des références de catalogue glissées dans un devis.

Ce qui distingue FCR Original dans le paysage custom français, c’est cette capacité à construire une cohérence totale sans jamais tomber dans l’excès de démonstration. Les préparations de l’atelier ne hurlent pas leur propre existence. Elles s’imposent par la précision des détails, la qualité des matériaux choisis et l’intelligence des solutions techniques retenues. La T120 Black Classic de Stéphane en est une illustration directe : à première vue, c’est une moto noire. À la deuxième, on commence à compter les nuances.

La T120 Black Classic : une palette tout en nuances de noir

Le brief du client, Stéphane, tenait en peu de mots : une T120 total black, discrète à distance, riche de près. FCR Original a traduit cette commande en une grammaire visuelle construite sur trois registres de noir qui ne se ressemblent pas.

Le réservoir et les garde-boues reçoivent un noir brillant. Cette surface réfléchit la lumière, capte les reflets, donne à la carrosserie une profondeur qui change selon l’angle et l’heure de la journée. Sur ces flancs brillants, le logo FCR Original est imprimé en gris fusil métallisé, une nuance qui n’accroche l’œil que sous certains éclairages, comme un watermark sur du papier premium. Les caches latéraux passent en noir satiné, plus mat, plus feutré, qui absorbe la lumière au lieu de la renvoyer. Les composants mécaniques, carters moteur, admission, ligne d’échappement FCR Original, sont traités dans des noirs texturés qui rappellent leur fonction industrielle sans chercher à se fondre dans la partie esthétique.

Ce jeu sur les finitions n’est pas de la sophistication gratuite. C’est ce qui empêche une moto entièrement noire de paraître plate ou triste. Chaque surface a sa propre densité visuelle, son propre grain, et l’ensemble construit une profondeur que l’œil continue d’explorer.

Deux éléments viennent rompre cette palette monochrome sans la trahir. La selle, en skaï noir avec ses bandes matelassées, six rangées côté pilote et cinq côté passager, cousues ton sur ton, introduit une texture douce et artisanale qui contraste avec le métal environnant. Et puis, côté droit uniquement, le phare longue portée PIAA LP530 jaune. Un seul point de couleur, positionné avec précision, qui suffit à réveiller l’ensemble sans jamais le dominer. C’est une décision forte : ne pas chercher l’équilibre symétrique, assumer le déséquilibre comme choix stylistique.

Partie-cycle, sellerie et poste de pilotage : les choix techniques du build

La fourche reçoit un traitement DLC noir (Diamond-Like Carbon), une finition dure et sombre qui élimine les reflets argentés habituels et prolonge la durée de vie des tubes en réduisant les frottements.

(Diamond-Like Carbon), une finition dure et sombre qui élimine les reflets argentés habituels et prolonge la durée de vie des tubes en réduisant les frottements. Le té supérieur est modifié et peint en noir satiné, unification visuelle entre la direction et le reste du train avant.

Des soufflets de fourche noirs complètent l’ensemble et donnent au train avant une silhouette scrambler reconnaissable immédiatement.

À l’avant, une jante 18 pouces à rayons noirs chaussée d’un Pirelli Scorpion Rally STR en 120/70 R18 : un pneu à vocation mixte, suffisamment structuré pour les chemins, assez précis pour la route.

À l’arrière, une jante large 17 pouces à rayons noirs reçoit le Scorpion Rally STR en 150/70 R17, section plus généreuse qui ancre la moto visuellement et améliore la motricité sur sol dégradé.

Les disques Wave Motomaster, montés aux deux roues, apportent un effet visuel distinctif tout en assurant une dissipation thermique efficace.

Les amortisseurs Shock Factory 2Win noirs gèrent l’arrière : un produit de qualité supérieure à l’origine, réglable, qui améliore concrètement le comportement en charge et préserve le confort en usage solo.

noirs gèrent l’arrière : un produit de qualité supérieure à l’origine, réglable, qui améliore concrètement le comportement en charge et préserve le confort en usage solo. La boucle arrière a été modifiée par FCR Original pour affiner la silhouette et rapprocher la ligne de queue de l’esthétique néo-rétro recherchée.

Le guidon Black Bobber 22 mm noir positionne le pilote dans une posture légèrement avancée, plus enveloppante que le guidon plat d’origine, sans basculer vers l’agressivité d’un bracelets.

Les commodos Motone noirs, deux blocs de trois boutons chacun, remplacent les commandes d’usine par des pièces d’aspect plus épuré et de prise en main plus franche.

Les rétroviseurs Motogadget mo.view Classic 60 apportent une rétrovision efficace dans un format rond compact qui n’écrase pas la ligne du guidon.

Le compteur Tiny noir sur support FCR Original réduit l’instrumentation à l’essentiel, positionné au centre, et libère le regard vers l’avant.

La selle double densité, six bandes pilote et cinq bandes passager en skaï noir cousu ton sur ton, permet un usage solo prolongé sans inconfort et conserve une vraie capacité duo, repose-pieds passager d’origine inclus.

Éclairage et finitions signature : les détails qui font la différence

Le phare principal est un Bates noir brillant avec témoin de réserve carburant intégré dans la coque, monté sur un support FCR Original noir satiné : une solution propre qui évite d’ajouter un voyant séparé sur le tableau de bord. Les clignotants avant Motogadget mo.blaze disk Dark disparaissent presque dans la moto à l’arrêt, leurs disques sombres se fondant dans la carrosserie, puis s’allument avec une netteté LED qui ne laisse aucun doute à la circulation. À l’arrière, un feu Bates noir et des clignotants Mini Bates fixés directement sur les amortisseurs Shock Factory : une solution élégante qui supprime tout support parasite et garde la queue de moto aérée. Le phare longue portée PIAA LP530 jaune , monté côté droit uniquement sur son crashbar FCR Original, est la signature visuelle du build. Une seule source de lumière additionnelle, asymétrique, qui raconte autant sur le caractère de la moto que n’importe quelle autre pièce de la préparation. Le sabot moteur FCR Original noir protège mécaniquement le bas du twin et renforce l’allure scrambler de l’ensemble sans ajouter de volume superflu sous le moteur. Le crashbar FCR Original remplit un double rôle : protection en cas de chute côté gauche, et support structurel pour le phare longue portée côté droit. La boucle arrière modifiée par l’atelier resserre la silhouette de la partie arrière, élimine le plastique d’origine trop volumeux et donne à la queue une ligne nette qui disparaît sans s’excuser. Le support de plaque arrière FCR Original positionne la plaque horizontalement, bas et discret, dans le prolongement exact du feu Bates. Le support de neiman déporté FCR Original relocalise le contacteur d’allumage hors de son emplacement d’usine pour libérer la zone de direction et préserver la pureté visuelle du té supérieur modifié. Les emblèmes de carters FCR Original remplacent les badges Triumph standards par des pièces maison qui unifient l’identité de la préparation jusque dans les recoins mécaniques.



Crédit photos : FCR Original©