Un Andalou né à Courbevoie : les origines de Louis de Funès

Son nom complet figure rarement en entier sur les affiches de cinéma, et pourtant il dit tout : Louis Germain David de Funès de Galarza, né le 31 juillet 1914 au 29, rue Carnot à Courbevoie. Derrière la particule et le patronyme castillan, il y a une histoire familiale à la fois romanesque et contrariée, qui explique en partie l’énergie presque compulsive que cet homme mettra des décennies à déverser sur les plateaux.

Son père, Carlos Luis de Funès de Galarza (1871-1934), descend d’une lignée andalouse et castillane liée au marquisat de Galarza. Avocat en Espagne, il s’est reconverti en France comme diamantaire et courtier en pierres précieuses après avoir fui Madrid avec sa femme, Leonor Soto Reguera (1878-1957), originaire d’Ortigueira en Galice, fille d’un juriste et député espagnol du nom de Teolindo Soto y Barro. Le mariage avait suscité l’opposition des deux familles ; le couple est parti en 1904, et la banlieue parisienne a remplacé l’Andalousie.

« De Funès de Galarza » : un marquisat sur une carte de visite, et une chambre modeste à Courbevoie pour seul héritage.

Ce contraste entre le prestige du nom et la réalité quotidienne est le fond sur lequel se construit l’enfance de Louis. Carlos Luis finit par ruiner le foyer, simule sa disparition, puis disparaît pour de bon au Venezuela. Leonor se retrouve seule à élever ses enfants avec des moyens très restreints. La particule reste, l’argent prend la malle.

Une précision s’impose ici, car la confusion est fréquente sur le web : Daniel Charles Louis de Funès de Galarza n’est pas l’acteur. C’est le nom de son premier fils, né le 12 juillet 1937 à Charleville-Mézières. L’état civil de l’acteur est bien Louis Germain David de Funès de Galarza, et aucune des deux formes ne doit être confondue avec l’autre.

Cette enfance à Courbevoie, dans une banlieue ouvrière où le nom de Galarza ne vaut pas grand-chose à l’épicerie du coin, a installé chez Louis une forme de décalage permanent avec le monde. Il n’est ni tout à fait espagnol ni tout à fait français, ni vraiment aristocrate ni vraiment du peuple. Ce flottement entre deux identités, ce légère inadéquation au monde tel qu’il est, se retrouvera dans presque chacun de ses personnages : des hommes qui se croient au-dessus de leur condition et que les événements s’acharnent à contredire.

Les années de galère : petits métiers, premier mariage et Pigalle

Les années 1930 ressemblent à une longue liste de portes qui se ferment. En 1930, à seize ans, Louis entre à l’École professionnelle de la fourrure, près de la place de la Bastille, sous l’influence de son frère aîné Charles. Il en est renvoyé pour indiscipline. Deux ans plus tard, il intègre la section photo de l’École technique de photographie et de cinéma, future école Louis-Lumière. Il en est exclu après avoir mis le feu à un laboratoire par imprudence.

Suit une série de petits emplois dont chacun ressemble à une parenthèse plutôt qu’à un début de carrière : apprenti fourreur, retoucheur photo, dessinateur industriel chez le carrossier Henri Labourdette puis chez le constructeur Lucien Rosengart, aide-comptable, étalagiste au Bazar d’Amsterdam à Paris puis au Monoprix de la place du Peuple à Saint-Étienne. Cette mobilité géographique et professionnelle n’a rien de volontaire. C’est la vie qui l’emmène, rarement là où il avait prévu d’aller.

C’est à Saint-Étienne qu’il rencontre Germaine Louise Élodie Carroyer, vendeuse et ancienne joueuse de tennis amateur. Ils se marient le 27 avril 1936, s’installent modestement au 3, rue Mercière. Le 12 juillet 1937 naît à Charleville-Mézières leur fils, Daniel Charles Louis de Funès de Galarza. Le couple se sépare dès août 1939 et le divorce est prononcé le 13 novembre 1942.

Ce premier mariage, ce premier fils : voilà ce que les biographies officielles ont longtemps passé sous silence. L’effacement n’est pas accidentel. Il a été alimenté par le récit construit autour du second mariage, avec Jeanne Barthélémy, et de leurs deux fils, Patrick et Olivier. Daniel a grandi à l’écart de la célébrité de son père, le voyant épisodiquement, en secret. Il apprend la mort de Louis de Funès en janvier 1983 par la radio. Il est exclu des obsèques officielles. Il mourra en janvier 2017, sans que ce chapitre ait vraiment trouvé sa place dans la mémoire collective autour de l’acteur.

Réformé du service militaire en raison de sa constitution frêle, 1,64 m pour environ 55 kg, puis exempté d’engagement au début de la guerre, il se retrouve à Pigalle à jouer du jazz dans les bars et cabarets. Jusqu’à douze heures par nuit, de l’apéritif à l’aube. Les grimaces qu’il fait au clavier pour captiver une clientèle distraite sont, sans qu’il le sache encore, sa patte en devenir.

Pianiste de jazz sous l’Occupation, comédien par accident

Pigalle sous l’Occupation, c’est un monde à part. Les cabarets tournent, la clientèle est hétéroclite, et Louis de Funès enchaîne les nuits au piano chez Gavarni et ailleurs, développant en direct une forme de communication physique avec le public qui remplace le manque de formation théorique. Il joue du jazz d’oreille, sans partition, et observe les gens. Cette observation quotidienne des travers humains dans les établissements nocturnes de Montmartre forge quelque chose que les cours de comédie n’auraient peut-être pas su lui donner aussi directement : un sens aigu du contretemps, de la syncope, de l’instant où l’on accroche l’attention d’un spectateur inattentif.

En 1942, à 28 ans, il s’inscrit au cours de René Simon. C’est là qu’il rencontre Daniel Gélin, jeune comédien déjà prometteur, dont l’amitié va s’avérer décisive. Gélin lui ouvre des portes : d’abord une reprise au théâtre (L’Amant de paille, en 1945), puis son premier rôle au cinéma dans La Tentation de Barbizon de Jean Stelli, tourné fin 1945 et sorti en 1946. Sans cette rencontre, la trajectoire aurait pu continuer indéfiniment dans les cabarets.

Le 20 avril 1943, il épouse en secondes noces Jeanne Augustine Barthélémy, dite Jeanne de Maupassant, à la mairie du 9e arrondissement de Paris. Patrick de Funès naît le 27 janvier 1944. Olivier de Funès naît le 11 août 1949, dans le même arrondissement. Ce second mariage est celui qui structurera le reste de sa vie, publique et privée.

La pratique intensive du jazz, transposée dans le jeu d’acteur, n’est pas une métaphore commode. Le débit haché, les mimiques enchaînées à toute vitesse, les pauses calculées au dixième de seconde : tout ça ressemble davantage à de la musique de chambre qu’à de la comédie classique. Il a joué des milliers d’heures au piano avant de jouer la moindre scène, et ça s’entend, même à l’image. Chez Louis de Funès, il y a de la musique dans ses mimiques.

Cent silhouettes avant la célébrité : la longue figuration (1946-1962)

Entre 1946 et le début des années 1960, Louis de Funès enchaîne plus de cent silhouettes et seconds rôles. Dix, parfois douze films par an au début des années 1950. Des garçons de café, des chauffeurs, des valets, des comptables. Des rôles sans nom ou presque, sous la direction de Sacha Guitry, d’André Hunebelle, de Gilles Grangier. Il est là, utile, invisible, interchangeable mais cela démontre sa ténacité; une envie de réussir.

Son premier passage marquant à l’écran est pourtant déjà là, en 1946 : La Tentation de Barbizon, où il tient le rôle du groom pendant une quarantaine de secondes. Pas grand chose, quand on sait ce que Louis de Funès va devenir. Cela montre aussi une époque où le chemin qui mène à la gloire était plus sinieux qu’aujourd’hui.

L’intégration à la troupe des Branquignols de Robert Dhéry change quelque chose. À partir de 1953 au Théâtre Daunou, dans la revue Ah ! les belles bacchantes (transposée au cinéma en 1954), il développe son sens du gag visuel et de la gestion d’un collective. Le burlesque de troupe, avec sa mécanique de groupe, lui apprend à exister dans un cadre sans écraser les autres. Louis de Funès a toujours fait briller les autres acteurs en passant pour ce qu’il nétait pas. C’est une formation complémentaire à celle des nuits de jazz, plus structurée, plus pragmatique.

La vraie première percée, le grand public la remarque en 1956. Dans La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara, il campe l’épicier Marcel Jambier, face à Jean Gabin et Bourvil, excusé du peu, dans une cave de la rue Poliveau. La scène est courte. Elle est suffisamment forte pour que la profession commence à regarder l’acteur différemment.

Mais la consécration scénique arrive avec Oscar, la pièce de Claude Magnier. Créée en 1958 par Pierre Mondy, reprise ensuite par de Funès, notamment au Théâtre de la Porte-Saint-Martin en 1961 : il joue l’industriel Bertrand Barnier, colérique, tyrannique, perpétuellement débordé. Des centaines de représentations. C’est ici que le personnage se cristallise définitivement, que le style devient identifiable, reproductible, bankable. La longue figuration avait une logique : ce registre ultra-rapide, gestuel, inspiré des dessins animés américains et du cinéma muet, ne pouvait pas mûrir en deux ans de cours. Il lui a fallu vingt ans de plateaux, de cabarets et de planches pour que la machine tourne à plein régime.

Pourquoi si longtemps ? Parce qu’il commence tard, à 31 ans passés pour son premier film. Parce que son physique, petit, dégarni, au visage trop expressif, ne correspond ni aux jeunes premiers ni aux comiques établis de l’époque, Fernandel et Bourvil occupant chacun leur territoire.

1964 : la superstar populaire à 50 ans

L’année 1964 est celle où tout bascule. D’un seul coup, et à 50 ans passés. Le Gendarme de Saint-Tropez de Jean Girault sort le 9 septembre 1964 : près de 8 millions d’entrées. Le maréchal des logis-chef Ludovic Cruchot devient instantanément l’un des personnages les plus populaires du cinéma français, et de Funès passe du statut de second couteau fiable à celui de tête d’affiche sur laquelle on monte un budget. Deux mois plus tard, Fantômas d’André Hunebelle ajoute 4,5 millions d’entrées supplémentaires. En quelques semaines d’automne, l’acteur qui n’avait jamais été au premier rang s’y installe pour de bon.

La séquence qui suit est vertigineuse. Le Corniaud de Gérard Oury sort le 24 mars 1965 avec Bourvil : près de 12 millions d’entrées. Puis La Grande Vadrouille, le 8 décembre 1966, toujours avec Bourvil et Oury : plus de 17 millions d’entrées. Ce chiffre reste le record absolu du box-office français pendant plus de trente ans, dépassé seulement par Titanic en 1998, puis par Bienvenue chez les Ch’tis en 2008 pour un film hexagonal.

Pour donner une idée du poids de sa filmographie dans les salles françaises, voici les chiffres des films les plus vus avec Louis de Funès : La Grande Vadrouille (1966) à 17,27 millions, Le Corniaud (1965) à 11,74 millions, Le Gendarme de Saint-Tropez (1964) à 7,81 millions, Les Aventures de Rabbi Jacob (1973) à 7,30 millions, Les Grandes Vacances (1967) à 6,99 millions, Le Gendarme se marie (1968) à 6,8 millions, Le Gendarme et les Extra-terrestres (1979) à 6,3 millions, Oscar (1967) à plus de 6 millions, L’Aile ou la cuisse (1976) à 5,8 millions, Le Petit Baigneur (1968) à 5,5 millions, La Folie des grandeurs (1971) à 5,5 millions, Le Gendarme à New York (1965) à 5,5 millions, Fantômas se déchaîne (1965) à 4,2 millions, Le Gendarme et les Gendarmettes (1982) à 4,2 millions, Fantômas (1964) à 4,5 millions, Hibernatus (1969) à 3,9 millions, La Soupe aux choux (1981) à 3,1 millions.

Ces nombres d’entrées au cinema sont tout simplement impressionnants. Ils montrent une chose simple : pendant près de vingt ans, de Funès a été le moteur commercial du cinéma populaire français, avec une régularité que très peu d’acteurs ont approchée. La saga du gendarme à elle seule, six films entre 1964 et 1982, représente une présence dans les salles françaises qui n’a guère d’équivalent dans l’histoire du cinéma français (note personnel : c’est plus de 35 millions d’entrées au cumulé pour les “Gendarmes”, je n’ai pas trouvé de saga qui fasse mieux . Les “Taxi” environ 27 millions ou encore les Astérix avec environ 34 millions mais les acteurs ou les réalisateurs ont trop changé à mes yeux pour que cela soit comparable).

Ce qui rend la trajectoire encore plus singulière, c’est l’âge auquel elle démarre vraiment. Vingt ans de figuration, puis une accélération brutale à 50 ans. La plupart des stars du cinéma connaissent leur pic entre 30 et 45 ans. Lui construit le sien à partir de la cinquantaine, et le maintient jusqu’à sa disparation en 1983.

Les films majeurs de la décennie 1967-1973 : record après record

Oscar (1967) : adaptation de la pièce de boulevard de Claude Magnier, réalisée par Édouard Molinaro — un rôle que de Funès avait déjà triomphalement joué sur scène avant d’en faire un film à 6,12 millions d’entrées en France.

en France. Les Grandes Vacances (1967) : réalisé par Jean Girault avec Claude Gensac, ce film termine l’année à la première place du box-office français avec près de 6,99 millions d’entrées — ce qui permet à de Funès d’occuper simultanément la première et la deuxième place du classement annuel, exploit rarissime.

— ce qui permet à de Funès d’occuper simultanément la première et la deuxième place du classement annuel, exploit rarissime. Le Petit Baigneur (1968) : réalisé par Robert Dhéry, ce long-métrage marque les retrouvailles de de Funès avec la troupe des Branquignols de ses premières années ; 5,54 millions d’entrées en France.

Hibernatus (1969) : nouvelle collaboration avec Molinaro, adaptée d’une pièce de Jean Bernard-Luc, tournée dans des conditions tendues entre les deux hommes ; 3,37 millions de spectateurs tout de même, loin d’être un échec.

La Folie des grandeurs (1971) : superproduction en costumes signée Gérard Oury, librement inspirée du Ruy Blas de Victor Hugo ; le rôle du valet Blaze, initialement écrit pour Bourvil, mort en 1970, revint à Yves Montand — 5,56 millions d’entrées.

Les Aventures de Rabbi Jacob (1973) : toujours Oury, sortie dans le contexte brûlant de la guerre du Kippour, comédie sur la tolérance interreligieuse qui domine le box-office annuel avec 7,3 millions d’entrées exactement (7 295 727 spectateurs) — le sommet de sa filmographie par ce seul critère.

exactement (7 295 727 spectateurs) — le sommet de sa filmographie par ce seul critère. Dimension internationale : au-delà des succès en Allemagne de l’Ouest, en Italie, en Espagne et en Belgique, de Funès atteint un statut de superstar dans l’ensemble du bloc soviétique, où ses films circulent massivement dans les salles d’État et à la télévision d’État, là où Hollywood est à peu près inexistant.

En URSS, le comédien Vladimir Kenigson assure le doublage en russe avec un tel sens du rythme que de Funès aurait lui-même déclaré que Kenigson jouait le personnage mieux que lui — anecdote régulièrement citée par les spécialistes du doublage soviétique.

En Tchécoslovaquie, le doubleur František Filipovský impose sa propre lecture des personnages au point que de nombreux spectateurs tchèques préfèrent ouvertement la version doublée ; depuis 1995, la principale récompense annuelle du doublage en République tchèque porte son nom.

En RDA, en Pologne et en Hongrie, les films de de Funès figurent parmi les rares productions étrangères à traverser régulièrement le rideau de fer pour atteindre des millions de spectateurs, sans aucune promotion comparable à ce qu’une major hollywoodienne aurait pu orchestrer.

Les deux infarctus de 1975, le retour de 1976 et le César d’honneur

Le 21 mars 1975, puis le 30 mars, Louis de Funès subit deux infarctus consécutifs en l’espace d’une dizaine de jours. Plusieurs semaines d’hospitalisation à l’hôpital Necker s’ensuivent. Le tournage du Crocodile, préparé avec Gérard Oury, prévu pour démarrer en mai, est annulé définitivement. De Funès devait y jouer un dictateur sud-américain. La collaboration avec Oury, l’une des plus fructueuses du cinéma populaire français, s’arrête là, sans cérémonie, sans autre film.

La suite est presque aussi brutale : les compagnies d’assurance le jugent inassurable. Pour un producteur, financer un film avec lui devient une prise de risque trop lourde. Le retour sur les plateaux paraît compromis, peut-être définitivement.

C’est là qu’intervient un jeune producteur, Christian Fechner, dont le rôle est presque toujours passé sous silence dans les biographies habituelles. Fechner négocie pied à pied avec les assureurs, obtient finalement une couverture fractionnée par tranches de deux semaines, et engage des garanties financières personnelles importantes. Il fait plus : il met en place sur le tournage un protocole médical très strict, avec des horaires aménagés, un cardiologue présent en permanence et une ambulance disponible à tout moment sur le plateau. Sans lui, L’Aile ou la cuisse n’existe probablement pas.

Le film sort en octobre 1976, réalisé par Claude Zidi, avec Coluche face à un de Funès au jeu visiblement plus contenu, plus économe. Le public répond massivement : 5,8 millions d’entrées au box-office français. Pour quelqu’un que les assureurs ne voulaient plus couvrir dix-huit mois plus tôt, c’est un retour spectaculaire.

Le 2 février 1980, lors de la 5e cérémonie des César à la salle Pleyel, c’est Jerry Lewis qui monte sur scène pour lui remettre un César d’honneur. La même année, de Funès accomplit un projet qu’il portait depuis longtemps : adapter L’Avare de Molière, en jouant Harpagon et en coréalisant le film avec Jean Girault. Le box-office de l’époque enregistre des chiffres solides pour ce film singulier dans sa filmographie, à mi-chemin entre le registre classique et le pur divertissement populaire qu’on attend de lui.

La Soupe aux choux (1981), aux côtés de Jean Carmet et Jacques Villeret, puis Le Gendarme et les Gendarmettes (1982) viennent fermer la parenthèse. Ce dernier film sort alors que sa santé se détériore à nouveau. Louis de Funès meurt en janvier 1983.

27 janvier 1983 : la mort à Nantes et l’inhumation au Cellier

Le jeudi 27 janvier 1983, Louis de Funès se repose au château de Clermont, sa propriété du Cellier, en Loire-Atlantique. Dans la soirée, il ressent une vive fatigue et subit une nouvelle crise cardiaque, la troisième après les deux infarctus de mars 1975. Une ambulance l’évacue vers le centre hospitalier régional de Nantes, l’Hôtel-Dieu. Il y décède à 20 h 30. Il avait 68 ans.

Les obsèques ont lieu le samedi 29 janvier en l’église Saint-Martin du Cellier, devant sa famille proche, Jean Carmet, Michel Galabru, Anne-Aymone Giscard d’Estaing, et plus de 3 000 anonymes venus de toute la région. Il est inhumé le même jour au cimetière communal du Cellier, à quelques centaines de mètres du château.

Le château de Clermont, acquis en totalité en 1967 sur un domaine du XVIIe siècle d’une trentaine de pièces, était sa vraie retraite, loin des plateaux. Il y cultivait des rosiers, s’y replongeait dans l’orgue et la peinture. Sa veuve, Jeanne Barthélémy, le revend dès 1986 à une association, l’ADAH, puis le domaine passe en 2005 à des promoteurs qui le transforment en appartements privés. Le château n’est pas accessible au public aujourd’hui.

Sur la question de sa fortune, la réalité est plus nuancée que ce qu’on imagine souvent. De Funès comptait parmi les comédiens français les mieux payés des années 1960 et 1970, c’est indéniable. Mais les contrats de l’époque n’intégraient pas de redevances sur les rediffusions télévisées, et l’achat, l’entretien et la fiscalité du château de Clermont ont absorbé une part très importante de ses revenus. Il ne laisse pas une fortune colossale.

Côté mémoire, un premier musée associatif ouvre au Cellier en 2013, puis se relocalise dans l’orangerie du château en 2014. Il ferme définitivement en octobre 2016, faute de financement et de bail stable. Le musée de référence ouvre le 31 juillet 2019 à Saint-Raphaël, dans le Var, avec le soutien actif de sa famille, notamment de sa petite-fille Julia de Funès.

Louis de Funès aujourd’hui : héritage, famille et postérité

Patrick de Funès, né en 1944, est devenu médecin radiologue. Son frère Olivier de Funès, né en 1949, a partagé l’affiche avec son père dans six films avant de s’orienter vers une carrière de pilote de ligne. Ce sont eux les principaux gardiens de la mémoire familiale. En 2005, ils publient ensemble Louis de Funès : Ne parlez pas trop de moi, les enfants !, ouvrage de référence qui livre un portrait intime, sans fard ni hagiographie. Julia de Funès, fille d’Olivier et petite-fille de l’acteur, a prolongé ce travail en soutenant activement l’ouverture du musée permanent de Saint-Raphaël en juillet 2019.

Le troisième fils, Daniel, reste le versant invisible de cette lignée. Né le 12 juillet 1937 du premier mariage de Louis avec Germaine Carroyer, élevé par sa mère à l’écart du foyer que l’acteur construisait avec Jeanne Barthélémy, il a maintenu des visites épisodiques et discrètes avec son père, sans jamais figurer dans le récit officiel. Il apprend la mort de Louis de Funès à la radio en 1983, sans être convié aux obsèques. Il meurt en janvier 2017, pratiquement inconnu du grand public qui connaît pourtant par cœur les grimaces de son père.

Du côté de la postérité critique, le chemin a été long. L’intelligentsia française a longtemps tenu de Funès à distance, le considérant comme un acteur populaire au sens péjoratif du terme, efficace mais sans profondeur. La rétrospective que lui a consacrée la Cinémathèque française en 2020-2021 a signé, symboliquement, sa reconnaissance patrimoniale complète. Le monument était là depuis des décennies dans les salles ; il a fallu du temps pour que l’institution le rejoigne.

Les chiffres, eux, n’ont jamais attendu ce verdict. La Grande Vadrouille (1966) cumule plus de 17,2 millions de spectateurs, un record absolu en France qui tient plus de trente ans, jusqu’en 1998. Plus de 40 de ses films franchissent le cap du million d’entrées en salles. Sur l’ensemble de sa carrière, le total oscille entre 270 et 315 millions d’entrées au cinéma en France, selon les sources et les méthodes de comptage. Et au-delà des salles, plus de 400 millions de téléspectateurs français ont vu au moins un de ses films à la télévision, au fil des décennies de rediffusions régulières. Un comique corporel et burlesque qui transcende les langues, les frontières, les générations. Surtout, il a planté des souvenirs dans les mémoires de millions de personnes et ça à vie.