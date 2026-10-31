Angiolino, enfant de Parme arrivé trop tôt dans un pays qui ne l’attendait pas

Il s’appelle Angiolino Giuseppe Pasquale Ventura. Né le 14 juillet 1919 à Parme, dans cette Émilie-Romagne qui sent le parmesan, le prosciutto et la politique de rue, il est fils unique de Giovanni Ventura et de Luisa Borrini. Une enfance ordinaire d’Italie du Nord, jusqu’à ce que Giovanni parte pour Paris comme représentant de commerce et que les nouvelles se raréfient, puis disparaissent.

Le 7 juin 1927, Luisa prend le train avec son fils. Elle fuit à la fois la misère et le climat fasciste qui s’installe, et s’en va rejoindre un mari qui les attend, du moins le croit-elle. Angiolino a huit ans. C’est à Montreuil qu’ils débarquent, au 57 rue de Romainville, dans une communauté italienne serrée les coudes face à une hostilité que personne ne prend la peine de dissimuler. « Macaroni » : c’est le mot que les gamins lui lancent dans la cour. Giovanni, lui, a disparu sans laisser d’adresse ni un centime. Abandon paternel, compensé, en partie, par une maman qui a assumé le rôle de parents pour deux.

La mère et le fils se retrouvent seuls dans un pays étranger, sans ressources et sans filet. Luisa devient femme de chambre à l’hôtel Baudin dans le 9e arrondissement. Angiolino, lui, quitte l’école vers huit ou neuf ans pour aider, enchaînant les petits métiers, groom, coursier, livreur, aide-mécanicien, employé de bureau, tout ce qui paie et qui ne demande aucun diplôme. Un autodidacte par obligation, construit entièrement à la force du poignet.

Ce que cette séquence d’abandon et de débrouille a forgé, c’est quelque chose d’irréductible chez l’homme qu’il deviendra : une méfiance tranquille, une économie de paroles, une indépendance farouche. Il parlera français sans le moindre accent, vivra l’essentiel de son existence en France, deviendra une figure incontournable du cinéma national. Et pourtant, il refusera toute sa vie de demander la nationalité française. Un acte de mémoire, de fidélité envers ses racines parmesannes à ce qu’il doit pour sa mère. Son passeport restera italien jusqu’en 1987.

Du groom au champion d’Europe : les années de ring avant le cinéma

Vers ses seize ans, il se fait répérer grâce à sa carrure déjà imposante. Le champion autrichien de lutte Fred Oberlander le remarque et l’initie à la lutte gréco-romaine. Pour un gamin qui n’a jamais eu d’autre capital que son corps, c’est une révélation. Il progresse vite, très vite, et après la guerre il bascule vers le catch professionnel, discipline populaire, spectaculaire, qui remplit les salles parisiennes.

Sur le ring, il s’appelle Lino Borrini, nom emprunté à sa mère, comme un dernier lien avec Parme. Le surnom qu’on lui colle : « la Fusée italienne ». Il joue volontiers le méchant impulsif, le vilain que le public siffle, et il excelle dans ce registre de la menace contenue. En février 1950, sa carrière sportive atteint son sommet : champion d’Europe des poids moyens, sous les couleurs de l’Italie.

Le 31 mars 1950, au Cirque d’Hiver à Paris, un combat contre Henri Cogan tourne à la catastrophe. Une projection mal calculée, Ventura sort du ring, chute contre des chaises métalliques, et se fracture doublement la jambe droite. Fracture ouverte, fin immédiate. La carrière de sportif professionnel s’arrête là, brutalement, sans négociation possible.

Ne pouvant plus combattre, il reste dans le milieu en devenant promoteur : il gère une écurie d’une vingtaine de catcheurs et organise des rencontres, notamment à la Salle Wagram. C’est précisément ce maintien dans les salles de spectacle parisiennes qui va tout changer. En 1953, un contact de son entourage le recommande à un réalisateur qui cherche une gueule et une stature méditerranéenne pour un polar avec Jean Gabin. Ce réalisateur, c’est Jacques Becker. Ce polar, c’est Touchez pas au grisbi.

Henri Cogan, l’homme qui lui avait cassé la jambe, deviendra lui-même cascadeur et acteur, croisant à nouveau Ventura sur plusieurs tournages. Le cinéma français a parfois une façon étrange de refermer les boucles.

1942-1945 : la guerre, la désertion, la clandestinité

Le 8 janvier 1942, Angiolino Ventura épouse Odette Lecomte à la mairie du 16e arrondissement. Il l’a rencontrée alors qu’il travaillait à la Compagnie italienne de tourisme. Quelques semaines après le mariage, la réalité de sa nationalité italienne le rattrape : il est mobilisable par l’Italie fasciste, et il est incorporé de force dans le Regio Esercito, contraint de quitter Paris et Odette pour rejoindre son unité en Italie.

En juillet 1943, la chute de Mussolini ouvre une brèche. Ventura obtient une permission, et ne retourne pas. Il déserte, regagne clandestinement Paris, retrouve son épouse. La désertion est un acte délibéré et raisonné : il refuse de porter les armes contre la France, contre le pays où il a grandi, où sa mère a travaillé, où il a survécu.

Mais Paris occupé est un piège. Recherché par les autorités allemandes et la police militaire, il doit fuir la capitale et entrer dans une clandestinité totale. Il trouve refuge à Baracé, une petite commune rurale de Maine-et-Loire, dissimulé par des villageois complices dans une grange jusqu’à la Libération. Ces gens-là lui sauvent la vie. Il ne l’oubliera jamais : après la guerre, il rachète cette grange pour en faire une maison familiale. C’est dans ce même village que la fondation et sa famille implanteront plus tard une Maison Perce-Neige, inaugurée dans les années 1990 sur le chemin de la Tonnelle.

Cette période de traque, de silence imposé, de délation possible à chaque heure du jour, a laissé des traces que l’on retrouve partout dans ses choix de rôles. Quand Jean-Pierre Melville lui confie en 1969 le rôle de Philippe Gerbier dans L’Armée des ombres, chef de réseau de la Résistance vivant dans la peur quotidienne et la solitude du secret, Ventura n’a pas besoin d’imaginer grand-chose. Il a déjà vécu ça. La gravité morale, le mutisme, l’austérité de ses personnages melvilliens ne sont pas une construction d’acteur, ils viennent de quelque part de très concret.

Jacques Becker, Jean Gabin et un inconnu sans le moindre cours de théâtre

Jacques Becker cherche un antagoniste pour son adaptation du roman d’Albert Simonin, Touchez pas au grisbi. Il lui faut un homme au physique imposant, un type méditerranéen, quelqu’un que le public sente capable du pire. On lui présente Lino Ventura, ancien catcheur reconverti dans l’organisation de combats, sans formation dramatique, sans cours de théâtre, sans même l’idée sérieuse de devenir acteur.

Pour décourager la production, ou simplement parce qu’il ne sait pas très bien ce qu’il fait là, Ventura réclame un cachet jugé exorbitant pour un débutant : un million d’anciens francs. Becker impose la somme au producteur Robert Dorfmann. Ventura se retrouve sur un plateau face à Jean Gabin, et incarne Angelo Fraisier, le truand rival qui kidnappe Riton pour s’emparer des lingots d’or de Max le Menteur. Gabin, qui n’était pas réputé pour sa tendresse envers les novices, prend néanmoins le nouveau venu sous son aile.

Touchez pas au grisbi sort le 17 mars 1954 et cumule plus de 4,7 millions d’entrées. La carrière d’acteur de Lino Ventura vient de commencer, qu’il le veuille ou non. En 1955, il retrouve Gabin dans Razzia sur la chnouf d’Henri Decoin, dans le rôle du tueur à gages Roger le Catalan. Seconds couteaux, hommes de main, nervis : il construit méthodiquement son registre de l’inquiétude physique.

En janvier 1958, Louis Malle lui confie le commissaire Cherrier dans Ascenseur pour l’échafaud, et Ventura bascule côté policier. En septembre de la même année, Le Gorille vous salue bien de Bernard Borderie en fait pour la première fois une tête d’affiche, avec plus de 2,8 millions de spectateurs. Il refuse pourtant les suites : pas question de s’enfermer dans un personnage de bagarreur de service.

La rupture décisive arrive en mars 1960 avec Classe tous risques, de Claude Sautet, adapté de José Giovanni. Ventura est Abel Davos, gangster traqué, épuisé, humain. En face de lui, un certain Jean-Paul Belmondo joue le convoyeur Éric Stark. Ce film-là impose quelque chose que le public pressent depuis Touchez pas au grisbi : derrière la carrure et le regard dur, il y a un acteur capable de véhiculer une vulnérabilité réelle. C’est ce film qui change la nature de ce qu’on lui proposera désormais.

Les deux Ventura : Audiard côté rires, Melville côté ombre

À partir de 1963, Lino Ventura mène deux carrières en parallèle, et c’est précisément cette dualité qui le rend irremplaçable dans le paysage du cinéma français.

D’un côté, on trouve Michel Audiard. Les deux hommes collaborent sur une quinzaine de films, Audiard écrivant pour Ventura des répliques gouailleuses qui fonctionnent parce qu’il ne cherche jamais à les jouer comiques. Dans Les Tontons flingueurs (Georges Lautner, 1963), Ventura est Fernand Naudin, ancien truand reconverti dans le matériel agricole, contraint de reprendre du service comme tuteur excédé et autoritaire. Le génie du personnage tient entièrement à son sérieux absolu face à l’absurdité de ce qui lui arrive. En 1964, Les Barbouzes l’envoie en parodie d’espionnage façon Guerre froide, et en 1966, Ne nous fâchons pas le plante sur la Côte d’Azur avec des escrocs et des beatniks destructeurs. Même recette, même efficacité : Ventura ne clowne jamais, il subit avec une impassibilité médusée, et c’est ça qui fait rire.

De l’autre côté, arrive Jean-Pierre Melville. Dans Le Deuxième Souffle (1966), adapté de José Giovanni, il est Gustave Minda dit « Gu », truand évadé gouverné par un code d’honneur que le milieu autour de lui ne respecte plus. Dans L’Armée des ombres (1969), adapté de Kessel, il est Philippe Gerbier, chef de réseau de la Résistance, seul, silencieux, usé par la peur ordinaire et les décisions impossibles. Melville dirige Ventura dans un dépouillement maximal : immobilité, litote, corps fatigués, aucun pathos.

« Il y a des acteurs qui font du cinéma. Ventura, lui, y est. »

Le tournage de L’Armée des ombres se passe dans une atmosphère de froid total : un différend entre Ventura et Melville est tel que les deux ne se parlent plus directement, communiquant via les assistants réalisateurs. Le film existe quand même. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des sommets du cinéma français.

Ces deux registres ne se contredisent pas. Ce qui les unit, c’est la même autorité naturelle, la même économie de gestes, la même présence qui n’a besoin d’aucun effet. Audiard l’habille de répliques, Melville le dépouille de tout. Dans les deux cas, c’est Ventura qui construit sa carrière d’acteur.

Replique culte : “les cons ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnait”

Filmographie tardive : les films que la critique a mis du temps à vraiment regarder

75 films, environ 130 millions d’entrées en France : les chiffres de la carrière de Lino Ventura sont ceux d’un pilier commercial du cinéma hexagonal, pas d’un acteur confidentiel. Et pourtant, l’Académie des César ne lui a décerné aucun trophée compétitif de son vivant. Une seule nomination, pour Les Misérables en 1983, le prix allant finalement à Philippe Léotard pour La Balance. Point.

Dans Garde à vue (Claude Miller, 1981), Ventura joue l’inspecteur Antoine Gallien avec une sobriété que la critique de l’époque a largement ignorée, occupée à commenter le numéro expressif de Michel Serrault et la présence de Guy Marchand. Lors de la cérémonie des César de 1982, le film récolte huit nominations et quatre prix. Ventura n’est même pas nommé. Les relectures contemporaines ont rattrapé cette injustice : on voit aujourd’hui dans ce travail un sommet de minimalisme, une déconstruction de l’archétype viril conduit par l’écoute, la fatigue et les fêlures morales. C’est précisément ce qui échappe à l’Académie quand un acteur ne crie pas ce qu’il joue.

Les Misérables de Robert Hossein (1982) a subi le même sort critique à sa sortie : une fresque jugée académique, lourde, presque télévisuelle. Avec le recul, son Jean Valjean est déchirant, taciturne, d’une vulnérabilité physique que Jean Gabin dans le même rôle n’avait pas cherchée. Il s’affranchit du souvenir en choisissant l’humanité blessée plutôt que la stature.

D’autres films méritent qu’on les regarde de plus près. Le Clan des Siciliens (Henri Verneuil, 1969), souvent réduit à son triumvirat Gabin-Delon-Ventura, est aujourd’hui réévalué pour la rigueur géométrique de son montage et le modernisme froid du commissaire Le Goff. L’aventure c’est l’aventure (Claude Lelouch, 1972), reçu comme une farce, est désormais lu comme une satire de l’après-Mai 68, où Ventura dynamite avec autodérision sa propre figure de dur. La Bonne Année (Lelouch, 1973) lui a valu le prix d’interprétation masculine au Festival de San Sebastián, partagé avec Françoise Fabian : un romantisme feutré, inhabituel, que le public de ses polars n’attendait pas. Quant à L’Emmerdeur (Édouard Molinaro, 1973), le face-à-face avec Jacques Brel est aujourd’hui cité comme un modèle absolu du duo dysfonctionnel, reposant entièrement sur la rage contenue et le tempo implacable du « straight man ».

Ventura a même présidé la 2e cérémonie des César en 1977. L’institution l’invitait sur la scène, mais ne lui tendait pas la statuette. L’hypothèse la plus simple : une carrière lue comme populaire avant d’être artistique, et une Académie qui a longtemps jugé que les deux ne se mélangeaient pas.

La Gifle (1974) – “Tu parles mal, tu travailles mal, tu danses mal, tu grandis mal”

Perce-Neige : ce que sa fille Linda a changé en lui, et dans la société française

Linda Ventura naît en 1958. Un accident néonatal, une lésion cérébrale, un diagnostic qui change tout. Elle vivra avec un lourd handicap mental jusqu’à sa mort en janvier 2025. Pour Lino et Odette Ventura, cette réalité est d’abord une épreuve strictement privée, dans une France où les familles concernées par le handicap cognitif gardent ça entre leurs murs, par honte sociale autant que par manque de structures.

Le 6 décembre 1965, Lino Ventura s’installe face à une caméra de l’ORTF et prononce cette phrase : « Je suis père d’une enfant pas comme les autres. » C’est une rupture. Dans la France de l’après-guerre, les personnes atteintes de handicap cognitif sont qualifiées d’« inadaptées » ou d’« incurables », cachées dans des asiles psychiatriques ou invisibles. Une star de cinéma qui expose publiquement ce qu’on est censé taire, qui transforme une douleur familiale en question civique et politique, c’est quelque chose que la télévision française n’a pas vu souvent.

L’élan est immédiat. Plus de deux millions de francs collectés, des personnalités qui s’engagent, Jean Gabin, Jeanne Moreau, Pierre Tchernia, Georges Brassens qui donne un concert au Théâtre des Champs-Élysées. Le 20 mai 1966, Lino et Odette Ventura fondent officiellement l’association Perce-Neige, avec une mission claire : alerter les pouvoirs publics, faire bouger la législation, créer des lieux d’accueil dignes. En mai 1976, Perce-Neige est reconnue d’utilité publique par l’État. En 1982, la première Maison Perce-Neige ouvre à Sèvres, conçue comme un lieu de vie à dimension humaine, le contraire d’un hôpital ou d’un asile.

La mobilisation autour de Perce-Neige a pesé sur l’adoption de la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975. Ce n’est pas une corrélation anodine. Ventura consacrait une part substantielle de ses cachets et de son temps à cette cause, sans en faire un argument promotionnel. Il disait lui-même : « On m’oubliera, on oubliera mes films, mais Perce-Neige nous survivra longtemps. »

Cet engagement n’est pas seulement un à-côté de carrière qu’on mentionne en fin de biographie. C’est une dimension centrale de qui il était, le prolongement logique d’un homme qui avait appris très jeune ce que signifie être laissé sans filet dans un environnement qui ne vous attendait pas.

22 octobre 1987 : la mort à Saint-Cloud et ce qu’il reste aujourd’hui

Le 22 octobre 1987, Lino Ventura meurt d’une crise cardiaque à son domicile de Saint-Cloud. Il a 68 ans. Il est inhumé au cimetière du Val-Saint-Germain, dans l’Essonne, commune d’origine de son épouse Odette, qui le rejoindra en 2013.

Ce qui suit sa mort dit quelque chose sur la façon dont le temps travaille une filmographie. En 2022, le MoMA de New York consacre une rétrospective à son travail, mettant en avant son jeu intériorisé et ses collaborations majeures. En mai 2024, le Festival de Cannes présente en Cannes Classics la version restaurée 4K de L’Armée des ombres, suivie d’une ressortie nationale en salles en juin. Fin 2024, Garde à vue sort en édition 4K UHD restaurée, et le cinéma Le Mac-Mahon à Paris lui consacre un cycle rétrospectif qui court jusqu’en janvier 2025. Les deux films que l’Académie des César a ignorés en compétition sont aujourd’hui des références systématiquement citées : l’un comme sommet du cinéma de clandestinité, l’autre comme modèle d’affrontement d’acteurs en huis clos.

La Fondation Perce-Neige, présidée par son petit-fils Christophe Lasserre-Ventura depuis 1995, gère aujourd’hui une cinquantaine d’établissements et services médico-sociaux, accompagnant plus de 1 300 personnes atteintes de handicap mental, d’autisme ou de polyhandicap. En 2024, la fondation a créé la structure abritée « Un P’tit Truc En Plus » avec le réalisateur Artus, pour amplifier les projets d’hébergement adapté. Ce que Ventura avait commencé en 1966 avec un appel télévisé continue de s’étendre.

Il y a une dernière chose à dire sur cet homme, et c’est peut-être la plus révélatrice. Du 14 juillet 1919 au 22 octobre 1987, il a conservé sa seule nationalité italienne. Toute sa vie en France, le français parlé sans accent, 75 films dans le cinéma national, et jamais une demande de naturalisation. Pas par oubli, pas par négligence administrative. Par cohérence. Par fidélité à Parme, à sa mère, à l’histoire exacte de ce garçon de huit ans débarqué à Montreuil avec rien. C’etait peut-être le rôle le plus difficile à tenir, et il l’a joué jusqu’au bout. Lino Ventura était un grand acteur et un immense bonhomme.