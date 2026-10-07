Le nom Bonneville est l’un des plus chargés d’histoire dans le monde de la moto, né d’un record de vitesse contesté sur les salins de l’Utah en 1956 et transformé en mythe commercial dès 1959 avec le lancement de la T120. Soixante-cinq ans plus tard, Triumph choisit de transposer ce nom vers une cylindrée de 400 cm³ avec la T40 et la T40 Black, annoncées pour l’année modèle 2027. Qu’est-ce qui fait qu’une Bonneville reste une Bonneville quand on réduit la cylindrée de moitié, comment Triumph a-t-il abordé cet exercice d’équilibre entre fidélité à un héritage et ouverture à de nouveaux marchés, et que valent concrètement ces deux nouvelles venues face aux générations qui les précèdent?

1959, Utah: la naissance d’un nom gravé dans l’asphalte

Le nom Bonneville ne vient pas d’un designer assis devant une planche à dessin. Il vient d’un désert de sel, d’une vitesse mesurée au chronomètre, et d’un record contesté. En septembre 1956, le pilote américain Johnny Allen traversait les salins de Bonneville, dans l’Utah, à bord d’un projectile propulsé par un moteur Triumph. La vitesse officieusement revendiquée dépassait les 345 km/h, ce qui en faisait à l’époque la moto la plus rapide du monde. La FIM refusa d’homologuer le record pour des raisons techniques, mais la performance était dans les journaux, et le nom Bonneville, lui, était déjà dans les mémoires.

Triumph saisit l’occasion avec une efficacité commerciale assez directe: trois ans plus tard, en 1959, la firme de Meriden lançait la Triumph Bonneville 1959, la T120, dont la cylindrée de 649 cm³ et le double carburateur Amal en faisaient immédiatement la machine la plus sportive de la gamme. Le nom portait toute la charge symbolique du record de l’Utah, même sans homologation officielle. C’est souvent comme ça que les mythes se construisent: sur une performance réelle, mais portée par un récit plus large qu’elle.

Ce qui frappe, c’est que le nom a survécu à presque tout: aux faillites, aux rachats, aux décennies d’oubli.

La T120 originale allait rapidement devenir une référence dans le monde du motocyclisme. Elle répondait à une attente précise des années 1960: une moto nerveuse, légère selon les standards de l’époque, avec une silhouette équilibrée qui résistait bien mieux que d’autres au passage du temps. Son réservoir en forme de larme, son phare rond, ses deux amortisseurs arrière: des proportions qui définissaient une esthétique dont Triumph ne s’est jamais vraiment éloigné. Quand la marque renaît sous l’impulsion de John Bloor, qui rachète Triumph en 1983 et relance la production en 1990, la Bonneville ne revient pas immédiatement avec elle: il faut attendre 2000-2001 pour que le nom réapparaisse dans la gamme Hinckley, presque intact dans ses codes visuels. La T40 présentée en 2026 pour l’année modèle 2027 s’inscrit dans cette continuité longue. Le nom reste le même, le geste stylistique aussi.

Triumph Bonneville T40 BLACK – 2027. Crédit photos : Triumph©

Une lignée continue: les grandes étapes de la Bonneville de 1959 à 2026

La T120 lancée en 1959 n’est pas simplement la première Bonneville: c’est le modèle qui fixe un vocabulaire visuel complet en une seule moto. Réservoir en forme de larme, phare rond, double amortisseur arrière, roues à rayons. Ces éléments ne sont pas des détails de surface, ils constituent une grammaire que chaque génération suivante a reproduite avec une fidélité frappante.

La Bonneville traverse les années 1960 et 1970 en restant l’une des motos britanniques les plus désirables, puis disparaît avec la faillite de Triumph en 1983. Le rachat par John Bloor sauve la marque, mais le nom Bonneville met du temps à revenir: il faut attendre les années 2000 pour que Hinckley relance le modèle, avec un soin visible pour ne pas trahir l’original.

Cette version Hinckley, la T100, repose sur un bicylindre à refroidissement par air et reprend les grandes proportions de la T120 des origines. L’exercice est délicat: moderniser sans dénaturer. Le résultat convainc, et la gamme s’élargit progressivement autour de ce noyau stylistique.

La T120 water-cooled introduite en 2016 marque le passage au refroidissement liquide, une mutation technique significative. Triumph choisit alors de camoufler les éléments mécaniques nouveaux derrière des formes qui restent reconnaissables: ailettes de refroidissement usinées sur la culasse, carters en aluminium brossé aux profils classiques. L’apparence prime sur la transparence mécanique , volontairement.

, volontairement. Ce que les différentes générations partagent n’est pas une nostalgie cultivée pour le marché, mais une cohérence de proportion. Une Bonneville vue de loin, quelle que soit son année, se reconnaît à sa silhouette avant même qu’on lise le badge sur le réservoir.

La T40, annoncée pour l’année modèle 2027, reprend exactement ce même catalogue formel: réservoir en larme, phare rond à LED, roues à rayons avec jantes aluminium, double amortisseur, carters d’embrayage et d’alternateur en aluminium brossé, silencieux “peashooter”. Aucun de ces éléments n’est nouveau dans la gamme , ils sont simplement transposés à une cylindrée de 400 cm³.

, ils sont simplement transposés à une cylindrée de 400 cm³. Les lignes décoratives peintes à la main et les livrées bicolores inspirées de l’héritage de la marque prolongent une tradition d’exécution artisanale qui remonte aux premières Bonneville produites à Meriden. C’est ce niveau de finition, plus que la cylindrée ou la puissance, qui définit l’appartenance au nom.

Triumph Bonneville T40 – 2027 – détails. Crédit photos : Triumph©

La T40 et T40 Black: pourquoi Triumph élargit la famille Bonneville au 400 cm³

Steve Sargent, directeur des produits chez Triumph, a choisi ses mots avec soin lors du lancement: “notre ambition n’était pas simplement de créer une Bonneville plus petite.” Cette précision n’est pas anodine. Elle dit explicitement ce que le projet n’est pas, pour mieux définir ce qu’il cherche à être: une transposition fidèle de l’expérience Bonneville, pas une version édulcorée destinée à un public de consolation.

La distinction est réelle, et elle conditionne tout le travail de développement. Une Bonneville miniature aurait pu se contenter de reprendre les formes et de loger un petit moteur générique dedans. Ce n’est pas la démarche: le moteur TR400 a reçu un réglage propre à la T40, développé exclusivement pour elle, avec un accent mis sur le couple à bas régime et une sonorité d’échappement travaillée pour correspondre au caractère attendu d’une Bonneville. Les finitions suivent la même logique: lignes décoratives peintes à la main, livrées bicolores inspirées de l’héritage de la marque, silencieux “peashooter” brossé. Rien de tout cela ne correspond aux compromis habituels d’un segment entrée de gamme.

La raison stratégique est claire dans la déclaration de Sargent: les marchés de petite cylindrée continuent de croître à travers le monde. Le 400 cm³ n’est plus une catégorie de transition réservée aux débutants. En Asie du Sud-Est, en Inde, dans plusieurs marchés européens, des pilotes expérimentés choisissent ces cylindrées pour des raisons pratiques, fiscales ou réglementaires. Y placer une Bonneville authentique, c’est atteindre un bassin de pilotes que les T100 et T120 ne touchaient structurellement pas.

Proposer l’expérience Bonneville à un plus grand nombre de pilotes revêt, selon Sargent lui-même, “une importance stratégique pour Triumph.”

Le partenariat avec Bajaj, déjà à l’origine des Speed 400 et Scrambler 400 X, fournit l’architecture. Triumph apporte les codes, les finitions, le réglage moteur et l’exigence de fidélité à un nom qui porte soixante-cinq ans d’histoire. Le résultat vise non pas l’accessibilité au sens d’une concession, mais l’accessibilité au sens d’une ouverture.

Les codes stylistiques de la Bonneville, fidèlement transposés sur la T40

Le réservoir en forme de larme est l’élément le plus immédiatement lisible: ses lignes fluides et ses proportions équilibrées donnent à la T40 cette présence assurée que les Bonneville ont toujours eue, quelle que soit leur cylindrée. Triumph y appose les genouillères en caoutchouc classiques et l’insigne à trois barres, deux détails qui relèvent autant du rituel de reconnaissance que du design.

Les livrées bicolores sont rehaussées d’une bordure peinte à la main , soulignant la forme du réservoir. Ce geste artisanal, hérité des premières Bonneville fabriquées à Meriden, est l’un des marqueurs qui séparent la T40 d’une simple moto à retro styling: la finition est une déclaration, pas une ornementation.

, soulignant la forme du réservoir. Ce geste artisanal, hérité des premières Bonneville fabriquées à Meriden, est l’un des marqueurs qui séparent la T40 d’une simple moto à retro styling: la finition est une déclaration, pas une ornementation. Le phare rond à LED reprend la partie avant circulaire associée aux Bonneville depuis les années 1960. Il intègre un feu de jour distinctif, fonctionnellement contemporain, sans que la forme d’ensemble trahisse en rien l’original. La modernité est là, mais elle se tient discrète.

Le silencieux “peashooter” brossé est l’un des détails de finition cités explicitement dans le communiqué comme participant au style Bonneville inimitable. Sa forme allongée et son traitement de surface brossé s’accordent avec les carters d’embrayage et d’alternateur en aluminium brossé , dont les formes classiques rappellent directement les générations précédentes.

, dont les formes classiques rappellent directement les générations précédentes. Les roues à rayons combinent jantes aluminium légères et rayons acier traditionnels: 18 pouces à l’avant, 17 pouces à l’arrière. Cette combinaison est à la fois fonctionnelle, contribuant à une tenue de route agile, et visuelle, la conception ajourée mettant en valeur les lignes épurées de la moto.

La suspension arrière à double amortisseur complète la silhouette. Deux amortisseurs jumeaux, c’est l’une des signatures les plus constantes du profil Bonneville depuis 1959. Sur la T40, ils font partie intégrante de la configuration mécanique, et leur présence visuelle renforce la cohérence d’ensemble.

Les ailettes de refroidissement usinées et brillantes sur la culasse, ainsi que les grands collecteurs à ailettes, créent un rappel direct aux moteurs refroidis par air des anciennes Bonneville. C’est le même procédé que Triumph avait utilisé lors du passage au refroidissement liquide sur la T120 en 2016: conserver les repères visuels même quand la mécanique évolue.

Triumph Bonneville T40 – 2027. Crédit photos : Triumph©

Moteur TR 400 cm³, technologie embarquée et ergonomie: ce que la T40 apporte concrètement

Caractéristique Triumph Bonneville T40 Triumph Bonneville T40 Black Moteur TR 400 cm³, réglage Bonneville exclusif, couple fort à bas régime TR 400 cm³, réglage Bonneville exclusif, couple fort à bas régime Caractère moteur Livraison souple, sonorité d’échappement spécifique à la Bonneville Identique à la T40 Écran TFT circulaire 4 pouces TFT circulaire 4 pouces Connectivité Navigation, contrôle téléphone et musique via smartphone Navigation, contrôle téléphone et musique via smartphone Modes de conduite 5 modes 5 modes ABS Optimisé virages, lean-sensitive Optimisé virages, lean-sensitive Contrôle de traction Lean-sensitive Lean-sensitive Régulateur de vitesse Oui Oui Hauteur de selle standard 790 mm 790 mm Hauteur de selle avec selle basse (accessoire) 770 mm 770 mm Roues 18 pouces avant / 17 pouces arrière, jantes aluminium, rayons acier 18 pouces avant / 17 pouces arrière, jantes aluminium, rayons acier Suspension arrière Double amortisseur Double amortisseur Finitions distinctives Livrées bicolores, lignes peintes à la main, silencieux peashooter brossé, carters aluminium Finitions spécifiques Black (déclinaison colorimétrique sombre, détails propres à la version Black) Positionnement Accessible à un large public, ergonomie détendue Identique, avec une esthétique plus sombre

T40 et T40 Black: à qui s’adresse cette nouvelle Bonneville, et quelle place dans la gamme

La T40 et la T40 Black occupent une position précise dans la gamme Triumph: ce sont les premières Bonneville à 400 cm³, et elles ferment la boucle entre deux familles qui coexistaient jusqu’ici sans se croiser, la ligne Bonneville d’un côté, la gamme TR400 de l’autre. Leur lancement élargit le nom vers un segment où Triumph n’avait pas encore de présence avec ce badge.

Le profil de pilote visé est explicitement celui qui n’a pas encore accès aux cylindrées supérieures, ou qui ne les recherche pas. La hauteur de selle basse, l’ergonomie détendue, le poids contenu et la maniabilité décrite comme agile désignent clairement les conducteurs en permis A2, les riders urbains, et plus largement les marchés où les petites cylindrées progressent le plus vite. Steve Sargent le dit sans détour dans le communiqué: les catégories de motos de petite cylindrée continuent de se développer à travers le monde, et cette expansion est l’une des raisons stratégiques du projet. Les marchés émergents sont dans l’équation, même si Triumph ne les nomme pas explicitement.

Entre la T40 et la T40 Black, les différences portent sur les finitions et les coloris, pas sur la mécanique ni la technologie embarquée. Les deux modèles partagent le même moteur TR400 avec son réglage spécifique Bonneville, le même écran TFT circulaire de 4 pouces, les mêmes aides au pilotage, le même châssis. La T40 Black se distingue par un traitement plus sombre de certains éléments, dans la tradition des déclinaisons “Black” déjà présentes sur d’autres modèles de la gamme Triumph. C’est une segmentation esthétique, pas fonctionnelle.

Proposer l’expérience Bonneville à un plus grand nombre de pilotes revêt, selon Triumph, une importance stratégique, au moment précis où les marchés de petite cylindrée s’ouvrent le plus vite.

Ce que leur existence dit de la stratégie de Triumph est assez lisible. La marque ne cherche pas à remplacer les Bonneville existantes, T100 et T120, mais à descendre sur un segment où le nom n’avait jamais été. Le partenariat avec Bajaj, qui fournit la base mécanique du TR400, permet cette extension sans engager la totalité de l’appareil industriel de Hinckley sur un segment à marges étroites. La T40 arrive donc comme un outil d’acquisition, destiné à faire entrer dans la famille Bonneville des riders qui, dans un scénario classique, auraient commencé ailleurs.

Crédit photos : Triumph©

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