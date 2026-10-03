Il y a quelque chose d’assez particulier dans le fait de prendre le volant d’une voiture qui possède une histoire. Une ancienne, une voiture de collection, un modèle atypique ou simplement une automobile que l’on n’a pas l’habitude de conduire au quotidien : certaines voitures donnent immédiatement envie de partir sur la route, même sans destination précise.

Mais faut-il pour autant en acheter une pour profiter de cette expérience ? Pas nécessairement. La location de voiture entre particuliers permet aujourd’hui de découvrir des automobiles différentes, le temps d’un week-end, d’une journée ou d’un séjour.

Une voiture qui correspond vraiment à l’occasion

Les grandes agences de location proposent généralement une gamme de véhicules assez standardisée. Pratique pour se déplacer, certes, mais moins enthousiasmant lorsqu’on cherche une voiture avec du caractère.

C’est justement là que la location entre particuliers prend tout son intérêt. Le choix devient beaucoup plus large et permet de rechercher un véhicule en fonction de ses envies : citadine, sportive, cabriolet, youngtimer, voiture ancienne ou modèle plus contemporain.

Pour une escapade dans la capitale, par exemple, il est possible de louer une voiture sympa à Paris plutôt que de se contenter du véhicule traditionnel proposé par une agence.

L’idée est simple : utiliser une voiture que l’on aurait peut-être envie de posséder, sans avoir à supporter les contraintes liées à son achat, à son entretien et à son stationnement.

Retrouver le plaisir de l’échange

La location entre particuliers ne repose pas uniquement sur le choix d’un véhicule. Elle permet aussi de renouer avec une dimension plus humaine de l’automobile.

Roadstr mise justement sur cette relation directe. La plateforme vérifie les profils des locataires et des loueurs et privilégie la remise des clés en main propre. Pas de boîtier installé sur la voiture, ni de système permettant d’ouvrir le véhicule depuis une application : l’échange se fait réellement entre deux personnes. Nous avons eu l’occasion de tester leur prestation, au volant d’une Alfa Roméo GT 1600 Junior de 1975. La livraison et l’échange étaient bien physiques, ce que nous avions apprécié.

Une approche qui peut sembler presque traditionnelle à l’heure où de nombreux services cherchent au contraire à supprimer tout contact humain. Pour les passionnés d’automobile, ce moment peut d’ailleurs avoir son importance : le propriétaire peut expliquer les particularités de sa voiture, donner quelques conseils et transmettre les petites informations que l’on ne trouve dans aucun manuel.

Des voitures partout en France

Autre intérêt de ce fonctionnement : ne pas limiter l’expérience automobile aux grandes villes. Roadstr annonce plus de 5 000 voitures disponibles partout en France.

Cela ouvre la porte à des locations très différentes. Une voiture ancienne peut devenir le prétexte à une balade sur les petites routes de campagne, un cabriolet accompagner un week-end au bord de la mer, tandis qu’une sportive pourra être choisie pour une occasion particulière.

Et pour ceux qui souhaitent spécifiquement découvrir le charme d’une automobile ancienne sans passer par l’achat, la plateforme propose également une voiture ancienne entre particulier.

L’automobile autrement

Au fond, la location entre particuliers répond à une envie assez simple : profiter davantage de l’automobile sans nécessairement en devenir propriétaire.

C’est aussi une manière de faire vivre des voitures qui dorment parfois une grande partie de l’année dans un garage et de permettre à d’autres passionnés de les découvrir. Une démarche qui correspond plutôt bien à l’esprit des automobiles anciennes : derrière chaque modèle, il y a une époque, des souvenirs et souvent une histoire personnelle.

Roadstr, qui se présente comme une plateforme française détenue à 100 % par des Français, revendique cette approche fondée sur l’humain. Le service dispose par ailleurs d’un nouveau site et d’une nouvelle application destinés à faciliter la recherche et la location d’un véhicule.

Une autre manière, finalement, de voir la voiture : non plus seulement comme un moyen de transport, mais comme une expérience à partager.