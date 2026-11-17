Aston Martin Valhalla Spider : ce que change la version découvrable

Aston Martin a dévoilé la Valhalla Spider le 28 octobre 2026 à Gaydon, quelques mois après le Coupé. C’est la première supercar de la marque à moteur central et cockpit ouvert, et aussi l’Aston Martin découvrable la plus rapide jamais construite. Le communiqué parle de “l’expression ultime de la conduite toit ouvert”, la formule est un peu grandiloquente mais le chiffre derrière est solide : 350 km/h en pointe.

Le contexte de sortie compte autant que la fiche technique. La Spider a été présentée au public au Concours Wynn de Las Vegas. Pour une voiture de ce niveau, l’idée est claire : montrer la voiture à une clientèle qui collectionne et qui roule, pas seulement à la presse.

L’autre information que les résumés oublient souvent, c’est la collaboration avec AMPT, Aston Martin Performance Technologies. C’est la branche conseil de l’écurie Aston Martin Aramco de Formule 1, et elle est intervenue sur la dynamique, l’aérodynamique et les matériaux. Le travail d’AMPT ne se limite pas à la Spider, il vient déjà du Coupé, notamment pour la structure carbone.

Les livraisons débutent au troisième trimestre 2027. Sur le prix, rien n’a été communiqué dans le texte que j’ai sous les yeux.

Fiche technique : ce qui est partagé avec le Coupé, ce qui change

Élément Valhalla Coupé Valhalla Spider Moteur thermique V8 4.0 biturbo, vilebrequin plat, 828 ch Identique Puissance spécifique du V8 207 ch/litre Identique Moteurs électriques 3 moteurs, 251 ch au total (2 sur l’essieu avant, 1 couplé à la boîte) Identique Puissance et couple cumulés 1 079 ch / 1 100 Nm Identique Boîte Double embrayage 8 rapports Identique Liaison avant/arrière Aucune liaison mécanique, gestion roue par roue par l’IVC Identique Structure Monocoque carbone conçue par AMPT (RTM et autoclave dérivé F1) Version adaptée de la même monocoque Aéro active Surfaces mobiles avant et arrière, gestion du fond plat Même matériel, réglages révisés selon toit en place ou retiré ESP Réglage d’origine Calibration révisée toit en place ou retiré Appui maximal Même base Plus de 600 kg (toit monté) Vitesse maximale Référence 350 km/h, toit retiré ou avec hard top carbone Toit Fixe Capote toile noire amovible de série, hard top carbone en option Portes Dièdres carbone Dièdres carbone, sans cadre, cinématique affinée Siège Siège carbone d’origine Siège Touring carbone de série, siège du Coupé conservé sans frais Snorkel Référence Reprofilé, 35 mm plus haut Rangements Référence 2 rangements de seuil de 15 litres pour le déflecteur

Performances : le 350 km/h, avec ou sans toit, mais pas avec n’importe quel toit

Le chiffre qui circule partout est 350 km/h, et il est exact. Mais Aston Martin annonce que la Spider peut atteindre sa vitesse maximale toit retiré. C’est ce qui en fait l’Aston Martin découvrable la plus rapide de l’histoire.

Le toit en place est une autre histoire. La capote en toile noire, livrée de série, limite la voiture à 200 km/h. C’est déjà un chiffre élevé pour une toile, la marque le présente comme le meilleur de sa catégorie, mais on est loin des 350. Pour rouler à pleine vitesse avec un toit, il faut cocher l’option du hard top en fibre de carbone. Là seulement, l’accès à la vitesse maximale est sans restriction, limitée électroniquement à 217 mph, soit presque ou environ 350 km/h (349,23 km/h exactement).

Le déflecteur de vent est ce qui rend cette vitesse toit ouvert crédible. Il se clipse quand le panneau de toit est retiré, il fait remonter l’air au-dessus des occupants et dirige l’air de refroidissement vers le snorkel. On en reparle plus bas.

Côté appui, Aston Martin annonce plus de 600 kg de charge aérodynamique maximale, avec le toit monté. Le communiqué ne donne pas de valeur toit retiré, donc je m’abstiens d’en inventer une. Ce qu’il dit, c’est que l’aéro active et l’ESP ont été recalibrés pour identifier le flux d’air dans les deux configurations, et garder la même stabilité et le même équilibre. Le matériel est le même que sur le Coupé : seuls les réglages changent.

Photos Vahalla Spider

Toit, déflecteur, snorkel et sièges : les vraies différences de la Spider

Capote en toile noire : amovible et stockable, de série. Elle protège complètement si la météo tourne, et limite la voiture à 200 km/h.

: amovible et stockable, de série. Elle protège complètement si la météo tourne, et limite la voiture à 200 km/h. Hard top en fibre de carbone : en option. C’est lui qui donne l’accès sans restriction aux 350 km/h en configuration toit en place.

: en option. C’est lui qui donne l’accès sans restriction aux 350 km/h en configuration toit en place. Housse de pluie : fournie avec la voiture, uniquement pour l’usage à l’arrêt.

: fournie avec la voiture, uniquement pour l’usage à l’arrêt. Déflecteur de vent : une pièce propre à la Spider, qui se clipse rapidement quand le toit est retiré. Il gère le flux sur le cockpit ouvert pour plus de confort, sans pénaliser le refroidissement.

: une pièce propre à la Spider, qui se clipse rapidement quand le toit est retiré. Il gère le flux sur le cockpit ouvert pour plus de confort, sans pénaliser le refroidissement. Rangements de seuil : deux ouvertures de 15 litres, pensées pour le déflecteur. Toit en place, il se replie en 3 parties et se range dedans.

: deux ouvertures de 15 litres, pensées pour le déflecteur. Toit en place, il se replie en 3 parties et se range dedans. Snorkel : reprofilé pour la Spider et rehaussé de 35 mm . On lit parfois qu’il est inchangé, c’est faux.

: reprofilé pour la Spider et rehaussé de . On lit parfois qu’il est inchangé, c’est faux. Siège Touring carbone : de série sur la Spider, plus confortable et plus simple pour entrer et sortir toit en place. Si vous préférez le maintien du siège du Coupé, il reste disponible sans coût.

: de série sur la Spider, plus confortable et plus simple pour entrer et sortir toit en place. Si vous préférez le maintien du siège du Coupé, il reste disponible sans coût. Portes dièdres : toujours en carbone, mais désormais sans cadre, avec une cinématique affinée. La courbure du haut de la vitre a aussi été légèrement augmentée pour faciliter l’accès toit monté.

Les livraisons de l’Aston Martin Valhalla Spider débutent au troisième trimestre 2027. La voiture a été dévoilée à Gaydon le 28 octobre 2026, quelques mois après le Coupé, ce qui laisse environ un an aux clients pour choisir leur configuration.

Sur le prix, rien n’a été communiqué dans le communiqué officiel. Pas de tarif de départ, pas d’estimation, pas de prix des options comme le hard top carbone. Sans extrapoler, la Vahalla Spider devrait se situer aux alentours du million d’euros.

Le Coupé reste la version pour celui qui veut le maintien du siège d’origine et un toit fixe. La Spider garde les mêmes 1 079 ch, la même monocoque carbone et les 350 km/h, avec ou sans toit, et ajoute le plaisir de rouler cheveux au vent, avec une capote toile qui rassure si la météo tourne.