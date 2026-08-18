Le Mondial de l’Auto revient à Paris en octobre 2026 pour sa 91e édition, et son casting dit quelque chose que les communiqués officiels n’osent pas formuler clairement. Sur la soixantaine de constructeurs attendus à la Porte de Versailles, une vingtaine viennent de Chine, pendant que des marques européennes historiques comme BMW ont choisi de ne pas y participer. Face à des droits de douane européens pouvant atteindre 35 % et à une réglementation industrielle en cours de durcissement, comment ces acteurs chinois parviennent-ils non seulement à maintenir leur présence, mais à progresser jusqu’à 14,2 % de parts de marché sur les ventes de véhicules électriques en Europe de l’Ouest ?

Un tiers des exposants chinois : le Mondial 2026 comme révélateur d’une offensive inédite

La 91e édition du Mondial de l’Auto s’ouvrira du 12 au 18 octobre 2026 à Paris Expo Porte de Versailles, et les chiffres méritent qu’on s’y arrête. Serge Gachot, directeur de l’événement, confirme la présence d’une soixantaine de constructeurs au total. Parmi eux, une vingtaine de marques chinoises, soit près d’un tiers des exposants. BYD, Xpeng, Zeekr, Leapmotor, Avatr, GAC, Chery, Jaecoo et Li Auto, entre autres, occuperont des stands pendant que le groupe BMW, lui, aura annulé sa participation. L’Europe historique recule. La Chine avance.

Un tiers des exposants viennent de Chine, dans le salon automobile le plus symbolique de France.

Le lancement phare de cette édition illustre l’ambition concrète derrière ces présences. Li Auto, l’un des rares constructeurs chinois déjà rentables à l’échelle mondiale, initie son offensive commerciale en Europe avec le Li Auto i6. Ce SUV familial de 4,95 mètres embarque une batterie LFP de 87,3 kWh, affiche une autonomie annoncée de 610 km en cycle WLTP et propose une recharge ultra-rapide de 500 kW, capable de porter la batterie de 20 à 80 % en une dizaine de minutes. La puissance va de 325 à 536 chevaux. Deux grands écrans et un réfrigérateur de bord complètent la liste. C’est une voiture sérieuse, pas un prototype de salon.

C’est là que la contradiction devient impossible à ignorer. L’Union européenne a instauré des droits de douane allant jusqu’à 35 % sur les véhicules électriques en provenance de Chine, précisément pour freiner cette offensive. La logique était claire : rendre les prix prohibitifs, protéger l’industrie locale, gagner du temps. Or vingt constructeurs chinois se présentent à Paris avec des lancements commerciaux planifiés, des stands réservés et des modèles homologués. Les tarifs douaniers n’ont pas stoppé la dynamique. Ils l’ont peut-être simplement retardée de quelques mois.

14,2 % de part de marché en Europe de l’Ouest sur cinq mois : le chiffre, fourni par Schmidt Automotive Research pour la période janvier-mai 2026, représente 171 800 immatriculations de véhicules électriques de marques chinoises. C’est presque cinq points de plus qu’un an auparavant. Les droits de douane européens existent. Ils pèsent sur les comptes. Et pourtant, la progression continue.

Les barrières tarifaires ont ralenti l’expansion chinoise. Elles ne l’ont pas arrêtée.

La méthode est lisible dans les stands eux-mêmes. BYD occupe 1 000 m² dans le Hall 6 de la Porte de Versailles, une surface qui ne s’improvise pas et qui ne se loue pas pour signaler un doute stratégique. Denza, sa marque premium, dispose de son propre stand de 600 m². La montée en gamme répond ici à une logique précise : vendre moins d’unités sur un segment plus cher compense mécaniquement une partie du surcoût fiscal. Zeekr suit la même trajectoire, en positionnant des modèles à des niveaux de prix où les marges absorbent mieux la ponction douanière.

Leapmotor emprunte une voie différente. Sa coentreprise avec Stellantis lui permet d’assembler certains modèles en Europe, contournant partiellement les tarifs applicables aux véhicules produits en Chine. Si l’assemblage avait d’abord démarré à l’usine Stellantis de Tychy, en Pologne, la production y a été interrompue en mars 2025 et relocalisée depuis sur le site Stellantis de Saragosse, en Espagne. Ce n’est pas une fraude, c’est une adaptation industrielle. D’autres constructeurs, comme JAECOO au Mondial 2026, misent davantage sur le déploiement d’un réseau commercial physique pour ancrer leur crédibilité en France, indépendamment des variations de coûts à l’importation.

Il faut être honnête sur ce que l’on sait et sur ce que l’on ignore. La presse économique ne documente pas encore sérieusement comment la majorité de la vingtaine de constructeurs présents à Paris absorbe concrètement, dans ses comptes, le surcoût des droits de douane. Le volume, la montée en gamme et la relocalisation partielle de la production sont des explications structurelles solides. Mais les mécanismes précis de chaque acteur restent, pour l’instant, largement opaques.

Galerie Photos : BYD DENZA Z9 GT

L’objection sérieuse : les tarifs et l’Industrial Accelerator Act pourraient encore changer la donne

Il serait malhonnête d’ignorer le contre-argument le plus solide. L’Union européenne n’a pas dit son dernier mot sur le plan réglementaire. Le 4 mars 2026, la Commission européenne a formellement publié la proposition législative de l’Industrial Accelerator Act. Le texte est précis et ambitieux : pour accéder aux subventions publiques, un véhicule électrique devra être assemblé dans l’UE et intégrer au moins 70 % de composants d’origine européenne, hors batterie. D’ici trois ans, un seuil de 50 % s’appliquera également aux composants électroniques critiques et aux groupes motopropulseurs. Benjamin Krieger, secrétaire général du CLEPA, l’association européenne des équipementiers, soutient officiellement cette orientation pour corriger ce qu’il considère comme une concurrence déloyale pesant sur toute la chaîne d’approvisionnement du Vieux Continent.

Si ces règles sont adoptées dans leur forme actuelle, l’équation économique des constructeurs chinois en Europe se compliquera sérieusement. Il faut aussi concéder que la présence massive de ces marques au Mondial 2026 reste, pour l’instant, un pari sur l’avenir plutôt que la preuve d’une rentabilité acquise sur le marché français. Aucune donnée consolidée ne confirme que ces acteurs dégagent des marges satisfaisantes en France à ce stade.

Mais voilà ce que les chiffres disent déjà : sur les cinq premiers mois de 2026, les marques chinoises ont atteint 14,2 % des ventes de voitures électriques en Europe de l’Ouest, contre 9,4 % à la même période en 2025.

Ce bond s’est produit avec des droits de douane pouvant atteindre 35,3 %, auxquels l’UE prépare désormais une extension aux hybrides rechargeables, une faille que BYD notamment avait exploitée avec méthode. La politique tarifaire, pensée pour protéger, n’a pas empêché les constructeurs asiatiques de s’installer durablement dans les intentions d’achat européennes. Quelles que soient les évolutions réglementaires à venir, le rapport de force industriel a déjà basculé. Le Mondial 2026 en est, sera, la démonstration la plus visible ?

Video de présentation de la BYD DENZA

Sources journalauto.com

monsieurvintage.com

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