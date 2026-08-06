OMODA et JAECOO au Mondial de l’Auto 2026: une présence symbolique pour une marque encore jeune

Le rendez-vous est pris. Du 12 au 18 octobre 2026, à Paris Expo Porte de Versailles, OMODA & JAECOO occupera le Hall 4 du Mondial de l’Auto pour sa toute première participation à ce salon. Une date anniversaire, presque: la marque est née en avril 2023, soit à peine trois ans avant d’être présente sur l’une des scènes automobiles les plus regardées d’Europe.

Ce qui frappe, c’est la rapidité du parcours. En trois ans, OMODA & JAECOO a franchi le cap du million de véhicules vendus, déployé sa présence sur 77 marchés, et enregistré en Europe une croissance de 251 % en juin 2026 par rapport au même mois de l’année précédente. Pour une marque aussi jeune, choisir de se montrer au Mondial de l’Auto plutôt que de se contenter d’une vitrine numérique relève d’un choix délibéré, presque d’une déclaration d’intention.

« Nous sommes fiers de démontrer la cohérence de notre stratégie, et surtout notre envie sincère de nous installer durablement en France. » Hanbang Yu, CEO du Groupe Chery France.

Car le Mondial de l’Auto n’est pas un salon comme les autres. Dans sa 91e édition, il réunit plus de 100 exposants et plus de 60 constructeurs automobiles sur quelque 85 000 m² d’exposition. C’est un rendez-vous grand public, physique, où l’on vient toucher, s’asseoir, comparer. Pour une marque qui aurait pu jouer la carte du tout-numérique, comme nombre de ses concurrents issus du marché chinois, le choix du salon traditionnel dit quelque chose de sa méthode: construire une présence tangible, au contact direct des automobilistes français. La gamme complète sera exposée, ainsi que plusieurs nouveautés présentées pour la première fois en France.

121 concessions en moins de six mois: le pari du réseau physique face à la vente en ligne

Là où la quasi-totalité des nouvelles marques de véhicules électriques chinois ont choisi la vente directe en ligne pour s’implanter en Europe, OMODA & JAECOO a fait le pari inverse : construire un réseau de concessionnaires physiques dès le premier jour de sa présence en France.

Lancée officiellement le 1er avril 2026 , la marque compte déjà 121 points de vente répartis sur le territoire français, un déploiement réalisé en moins de six mois.

, la marque compte déjà 121 points de vente répartis sur le territoire français, un déploiement réalisé en moins de six mois. L’objectif affiché est d’atteindre 130 concessions d’ici la fin de l’année 2026, puis de porter ce réseau à 200 points de vente à terme, une ambition qui tranche avec la logique de légèreté structurelle souvent privilégiée par les entrants du marché.

Ce choix du concessionariat traditionnel repose sur une conviction simple : le client automobile français reste attaché au contact humain, à l’essai en conditions réelles et à l’interlocuteur local pour le service après-vente.

Pour consolider ce modèle, la marque s’est entourée de partenaires stratégiques couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur commerciale.

couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur commerciale. CGI Finance et Ayvens interviennent sur le volet financement, permettant aux concessionnaires de proposer des solutions de crédit et de location adaptées aux attentes des acheteurs particuliers comme professionnels.

DHL Supply Chain prend en charge la logistique après-vente, un maillon souvent sous-estimé mais décisif pour la satisfaction client dans un réseau physique de cette ampleur.

Allianz assure quant à lui l’assistance routière, complétant un dispositif qui reproduit fidèlement les standards attendus d’une marque généraliste installée de longue date.

La marque s’appuie également sur une équipe interne de plus de 50 collaborateurs recrutés directement en France, signe d’un ancrage local qui dépasse la simple logique d’importation.

Ce réseau dense constitue aussi l’un des arguments que la marque entend valoriser lors de sa participation au Mondial de l’Auto 2026, où elle cherchera à démontrer au grand public qu’elle n’est pas une présence éphémère, mais un acteur installé dans la durée.

Une gamme entièrement électrifiée à découvrir à Paris: ce que le salon va mettre en lumière

Au coeur du Hall 4, les visiteurs du Mondial pourront découvrir l’intégralité d’une gamme qui illustre la diversité des choix technologiques proposés aujourd’hui aux automobilistes français. OMODA & JAECOO exposera les SUV JAECOO 5 Hybride et JAECOO 7, décliné en version Hybride et Hybride Rechargeable, aux côtés des crossovers OMODA 7 Hybride Rechargeable et OMODA 9 Hybride Rechargeable. L’ensemble de la gamme est entièrement électrifié, un positionnement qui distingue la marque dans un segment encore dominé par des offres thermiques classiques.

Le stand ne se limitera pas à ces modèles déjà commercialisés. Plusieurs nouveautés, dont des premières en France, seront dévoilées au cours de l’événement, transformant le passage dans le Hall 4 en véritable moment de découverte pour le grand public autant que pour les professionnels.

« Nous sommes heureux d’aller à la rencontre du public français au Mondial de l’Auto. Notre présence y illustre le rythme de notre déploiement en France, où nous renforçons chaque semaine notre réseau et élargissons notre offre pour répondre aux attentes des automobilistes français. » Lionel French Keogh, COO du Groupe Chery France

Ces mots du COO résument une logique que la marque applique depuis son lancement sur le marché français le 1er avril dernier: celle du contact direct, du concessionnel physique, du face à face avec le client. Quand la plupart des nouvelles marques chinoises privilégient la vente en ligne et les showrooms urbains minimalistes, OMODA & JAECOO a fait le choix inverse, en construisant un réseau de 121 concessions en quelques mois à peine. Le Mondial de l’Auto s’inscrit naturellement dans cette philosophie. Un salon, des allées, des modèles à portée de main: la rencontre ne s’improvise pas, elle se prépare.