Depuis le 15 avril 2024, les motos électriques sont soumises au contrôle technique des deux-roues motorisés, une obligation réglementaire que beaucoup de propriétaires découvrent encore avec surprise. Ce dispositif, conçu à l’origine pour des véhicules thermiques, soulève une question concrète : comment s’applique-t-il à des machines sans échappement, sans fumées et sans bruit de moteur à explosion ? Entre points de vérification inadaptés, échéances à ne pas manquer et préparation pratique à anticiper, le contrôle technique moto pour les électriques mérite d’être compris dans tous ses détails.

Un cadre réglementaire conçu pour les moteurs à explosion

Le décret n° 2023-974, signé le 23 octobre 2023, a posé les bases d’une obligation que beaucoup de motards électriques n’ont pas encore pleinement mesurée. Depuis le 15 avril 2024, toutes les motos électriques relevant de la catégorie L sont soumises au contrôle technique des deux-roues motorisés, le CT2RM, au même titre qu’une cylindrée thermique qui crache ses émissions depuis des décennies. Aucune exception, aucune tolérance, aucun délai supplémentaire accordé à la nouveauté.

Le problème, c’est que cette grille de contrôle ne ressemble pas tout à fait à ce que l’on pourrait attendre d’un texte réglementaire pensé pour l’avenir du transport. Ses environ 80 points de vérification et son barème recensant jusqu’à 165 défaillances potentielles ont été construits autour d’une réalité bien précise : le moteur à explosion. Tests des émissions polluantes, mesure de l’opacité des fumées d’échappement, vérification du niveau sonore en décibels. Voilà les piliers historiques de l’examen, ceux qui structurent la logique de l’inspection depuis son origine.

Que contrôle-t-on réellement sur une moto qui ne rejette rien et n’émet presque aucun bruit ?

C’est là que réside le paradoxe. Un inspecteur face à une moto électrique se retrouve avec des cases à cocher qui, pour certaines, n’ont tout simplement aucune prise sur la réalité de la machine en face de lui. Pas de pot d’échappement à analyser, pas de fumées à mesurer, pas de décibels produits par un régime moteur thermique. Le cadre réglementaire Contrôle technique moto obligatoire : le calendrier de mise en place a été conçu pour une technologie dominante, et la moto électrique y entre aujourd’hui comme un invité surprise dont personne n’a vraiment préparé la chaise.

Ce n’est pas une critique de principe envers l’idée même du contrôle technique. C’est un constat d’inadaptation structurelle, et ses conséquences pour les propriétaires de deux-roues électriques méritent d’être regardées en face.

Ce que l’inspecteur vérifie vraiment sur votre deux-roues électrique

L’inspecteur commence par une inspection visuelle minutieuse des câblages haute tension, des connecteurs et des tresses de masse : l’état de la gaine, l’absence de fissure, la propreté des jonctions. C’est méticuleux, c’est sérieux, et c’est aussi à peu près là que s’arrête la profondeur technique du contrôle.

des câblages haute tension, des connecteurs et des tresses de masse : l’état de la gaine, l’absence de fissure, la propreté des jonctions. C’est méticuleux, c’est sérieux, et c’est aussi à peu près là que s’arrête la profondeur technique du contrôle. L’étanchéité des circuits est vérifiée de manière visuelle, l’objectif étant de confirmer qu’aucune fuite ni aucune perte de substance dangereuse ne provient de la batterie ou de ses accessoires.

La fixation physique de la batterie de traction, de la batterie de service et de leurs coffres respectifs fait l’objet d’un examen attentif : les points d’ancrage, le jeu mécanique, la solidité de l’ensemble.

Une mesure de résistance électrique, autrement dit un test de continuité de masse, est obligatoirement réalisée. Si l’outil du centre tombe en panne ce jour-là, la conséquence est l’inscription au rapport du code 4.15.3.a.1 « Essai non réalisé », ce qui constitue une défaillance mineure . La défaillance majeure, elle, est réservée aux mesures dont les résultats s’avèrent non conformes.

. La défaillance majeure, elle, est réservée aux mesures dont les résultats s’avèrent non conformes. Pour les cyclomoteurs de catégorie L1e, le passage sur céléromètre est devenu un point de contrôle obligatoire depuis le 1er mars 2026, conformément au calendrier de mise en place du contrôle technique moto progressivement déployé dans les centres agréés.

Les contrôleurs qui manipulent ces véhicules doivent impérativement être titulaires d’une habilitation électrique B1XL ou B2XL, et certains formateurs justifient en plus d’une attestation délivrée par l’UTAC. La procédure cadre l’homme, pas vraiment la machine.

Ce que l’on ne trouve nulle part dans ce protocole : la moindre mesure du State of Health de la batterie, ce paramètre central qui détermine l’autonomie réelle et la valeur résiduelle du véhicule.

Le rendement effectif du moteur électrique n’est soumis à aucun test. L’efficacité du freinage régénératif, cette caractéristique qui distingue fondamentalement un deux-roues électrique de tout autre véhicule, est totalement ignorée.

La thèse s’impose d’elle-même : le propriétaire d’une moto électrique règle entre 50 et 80 euros pour un contrôle obligatoire pensé, dans sa structure profonde, pour un moteur à combustion qui n’existe pas sur son véhicule. Le règlement est universel. La machine, elle, ne l’est pas.

Anticiper plutôt que subir : ce que les conducteurs électriques doivent faire dès maintenant

La première chose à faire tient en une minute et ne coûte absolument rien : sortir la carte grise de son véhicule et regarder la date de première mise en circulation. Ce simple réflexe suffit à savoir si l’échéance approche ou si l’on dispose encore d’une marge confortable. Pour les propriétaires d’une moto électrique immatriculée entre 2017 et 2019, l’heure est venue : le contrôle est attendu en 2025. Ceux dont le deux-roues a été mis en circulation en 2020 ou 2021 devront s’y soumettre en 2026, tandis que les modèles de 2022 bénéficieront d’un délai supplémentaire jusqu’en 2027. Chaque année correspond à une vague précise, et l’ignorer ne repousse pas l’obligation, elle la transforme simplement en retard sanctionnable.

Certains conducteurs estiment, en privé, que ce contrôle allégé constitue une bonne nouvelle : pas d’opacimétrie, pas de mesure d’émissions, une visite courte et peu onéreuse. L’argument a sa logique apparente. Mais il repose sur une confusion entre “moins de points à vérifier” et “moins de risques à courir”, et cette confusion peut coûter cher. L’absence d’un diagnostic rigoureux des composants sous haute tension ne protège ni le conducteur ni les autres usagers. Elle installe une fausse sécurité, précisément dans un segment où les propriétaires sont souvent nouveaux venus, les modèles récents encore peu documentés, et les incidents liés aux batteries encore mal anticipés.

Un certificat d’immatriculation bien lu aujourd’hui vaut mieux qu’une amende mal anticipée demain.

La préparation concrète repose sur trois points simples. D’abord, munissez-vous de votre carte grise originale, seul document strictement exigé lors de la visite. Ensuite, ne choisissez pas un centre au hasard : vérifiez qu’il dispose bien de l’agrément “catégorie L” et que ses contrôleurs sont titulaires d’une habilitation électrique de type VE/VH ou B2XL, certifiant leur aptitude à inspecter une motorisation sur batterie. Enfin, ne remettez pas ce geste au lendemain. Les centres agréés ne seront pas illimités en disponibilité lorsque les vagues successives arriveront à maturité. Anticiper, ici comme ailleurs, reste la marque des conducteurs sérieux.