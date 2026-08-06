Christian Debarre serait fier du travail réalisé par Jerem Motorcycles sur cette Honda CB750. D’une part parce que l’œuvre réalisée de main de maître par l’artiste s’appelle “Joe Bar Team” et d’autre part, parce que la moto correspond parfaitement à l’esprit de la bande-dessinée éponyme créée par Christian Debarre, alias Bar2, en 1990. Suivez le guide pour la présentation de ce modèle exceptionnel, mis au point dans les ateliers de JM (Jerem Motorcycles), à Béziers.
Une “quatre pattes” fidèle au Joe Bar Team
Fan et fin connaisseur de motos anciennes, le génial Bar2 validerait à coup sûr cette réinterprétation de la mythique Honda CB750, rebaptisée “Joe Bar Team” par son préparateur.
Présentée à la presse fin 1968 et commercialisée entre 1969 et 1977, celle qu’on appelait alors la “quatre pattes”, en référence à son moteur 4 cylindres de 67 chevaux, avait pour objectif de concurrencer Harley Davidson et sa Sportster et la célèbre Bonneville de Triumph. Lourde de 240 kg, la Honda CB750 était alors équipée d’un simple disque à l’avant, pincé par un seul étrier à 1 piston, et d’un tambour à l’arrière. Un peu léger pour stopper une machine qui était capable d’atteindre les 200 km/h sans forcer.
Il s’en vendra plus de 550 000 exemplaires, avec des versions améliorées durant ses dix années de commercialisation.
Esprit Café Racer
La préparation de Jerem Motorcycles a remédié au freinage “léger” du modèle d’origine, avec un système complet signé Brembo et deux larges disques sur l’avant. La fourche est celle de la Ducati 950 SS et les (magnifiques) jantes sont empruntées à la Triumph Thruxton. Le demi-guidon bracelet vient de chez Ducati. Bref, que du bon … et du beau !
Avec son gros phare rond, sa selle monoplace type Café Racer, ses suspensions arrière à ressorts, sa position “sur l’avant” et son drapeau à damiers, cette Honda CB750 “Joe Bar Team” respire l’esprit rétro à plein nez.
Bref, une réussite totale, une fois de plus, pour cette nouvelle machine préparée par le génial Jérémie, qui a ce don particulier de faire se rencontrer passé et présent, au travers de ses motos qui jamais ne laissent indifférent. Jerem Motorcycles s’était déjà attaqué à la légendaire Honda CB750 , il y a deux ans, avec une version très réussie “All Black” (lire notre article en cliquant ici).
FICHE TECHNIQUE HONDA CB750 “JOE BAR TEAM”
Partie Cycle
Fourche DUCATI 950 SS
Garde boue avant Alu sur mesure
Jantes Av et Ar Triumph Thruxton
Amortisseur origine reconditionné
Durites de freins sur mesure EXACT
Support de plaque AR sur mesure + Garde boue
Demi-guidon bracelet DUCATI
Nettoyage complet de la partie cycle et peinture époxy
Modification du cadre pour accueil de la coque arrière sur mesure
Maitre-cylindre de freins + embrayage Accossato pr19
Té inférieur et supérieur sur mesure (USV Racing)
Etriers de freins Av Brembo et Av reconditionnés et repeint.
Électricité
Faisceaux des commodos droite et gauche neuf sur mesure
Phare Av vintage à leds + Supports aluminium CNC sur mesure
Feu/Stop/cligno arrière à leds highsider 3 en 1 intégré dans la coque Ar
Clignotants avant à leds
Eclairage de plaque à leds
Batterie SOLISE modification du support
Compteur vintage DAYTONA
Compteur Five aces
Moteur
Boite à air supprimée pour intégrer les filtres DNA avec grille de protection
Moteurs repeints en peinture haute température noir
Diverses pièces moteur polychrome
Modification échappement sur mesure inox 4en1 avec silencieux INOX
Emplacement starter manuel modifié)
Esthétique
Thème Joé Bar Team N26
Coque arrière sur mesure
Selle sur mesure cuir avec surpiqures (YAYA-BRUSH-SELLERIE)
Rétro Alu CNC
Plaque d’immatriculation sur mesure
Commandes reculées sur mesure, train avant full Aluminium
Peinture
Peinture gris métal et déco damier violet
Etriers de freins et ressort amortisseur Ar peint en violet
Cadre et Bras oscillant époxy noir
Moteur repeint en Noir époxy satiné et vermiculée rouge
Pieds de fourche, époxy noir satiné
Réalisation by Jerem Motorcycles
ATELIER PRIVÉ
34500 Béziers
06 85 18 05 72
Pour découvrir l’atelier Jerem Motorcycles, cliquez sur ce lien.
Crédit photos : Jonathan Silène©
Article mis à jour le : 12/08/2026 par Philippe Pillon
Créateur de Monsieur Vintage, Philippe est un passionné de belles mécaniques, de voyages et d’objets qui ont une âme. À travers son regard, chaque moto, voiture ou destination raconte une histoire, dans une quête d’authenticité et d’élégance intemporelle.
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Pat
06/08/2026 at 19h31
Magnifique et ca fait plaisir d avoir des news de Joe Bar même indirectement
Farine
06/08/2026 at 19h33
Super travail sur cette moto… Vraiment beaucoup de travail dans tous les détails… Mais…
On est pas sur une base..quat’pat’ mais sur une seven fifty… (92-03) C’est déjà plus facile sur cette base…
Jean-Guy heureux propriétaire d’une seven fifty…