Christian Debarre serait fier du travail réalisé par Jerem Motorcycles sur cette Honda CB750. D’une part parce que l’œuvre réalisée de main de maître par l’artiste s’appelle “Joe Bar Team” et d’autre part, parce que la moto correspond parfaitement à l’esprit de la bande-dessinée éponyme créée par Christian Debarre, alias Bar2, en 1990. Suivez le guide pour la présentation de ce modèle exceptionnel, mis au point dans les ateliers de JM (Jerem Motorcycles), à Béziers.

Une “quatre pattes” fidèle au Joe Bar Team

Fan et fin connaisseur de motos anciennes, le génial Bar2 validerait à coup sûr cette réinterprétation de la mythique Honda CB750, rebaptisée “Joe Bar Team” par son préparateur.

Présentée à la presse fin 1968 et commercialisée entre 1969 et 1977, celle qu’on appelait alors la “quatre pattes”, en référence à son moteur 4 cylindres de 67 chevaux, avait pour objectif de concurrencer Harley Davidson et sa Sportster et la célèbre Bonneville de Triumph. Lourde de 240 kg, la Honda CB750 était alors équipée d’un simple disque à l’avant, pincé par un seul étrier à 1 piston, et d’un tambour à l’arrière. Un peu léger pour stopper une machine qui était capable d’atteindre les 200 km/h sans forcer.

Il s’en vendra plus de 550 000 exemplaires, avec des versions améliorées durant ses dix années de commercialisation.

Esprit Café Racer

La préparation de Jerem Motorcycles a remédié au freinage “léger” du modèle d’origine, avec un système complet signé Brembo et deux larges disques sur l’avant. La fourche est celle de la Ducati 950 SS et les (magnifiques) jantes sont empruntées à la Triumph Thruxton. Le demi-guidon bracelet vient de chez Ducati. Bref, que du bon … et du beau !

Avec son gros phare rond, sa selle monoplace type Café Racer, ses suspensions arrière à ressorts, sa position “sur l’avant” et son drapeau à damiers, cette Honda CB750 “Joe Bar Team” respire l’esprit rétro à plein nez.

Bref, une réussite totale, une fois de plus, pour cette nouvelle machine préparée par le génial Jérémie, qui a ce don particulier de faire se rencontrer passé et présent, au travers de ses motos qui jamais ne laissent indifférent. Jerem Motorcycles s’était déjà attaqué à la légendaire Honda CB750 , il y a deux ans, avec une version très réussie “All Black” (lire notre article en cliquant ici).

FICHE TECHNIQUE HONDA CB750 “JOE BAR TEAM”

Partie Cycle

Fourche DUCATI 950 SS

Garde boue avant Alu sur mesure

Jantes Av et Ar Triumph Thruxton

Amortisseur origine reconditionné

Durites de freins sur mesure EXACT

Support de plaque AR sur mesure + Garde boue

Demi-guidon bracelet DUCATI

Nettoyage complet de la partie cycle et peinture époxy

Modification du cadre pour accueil de la coque arrière sur mesure

Maitre-cylindre de freins + embrayage Accossato pr19

Té inférieur et supérieur sur mesure (USV Racing)

Etriers de freins Av Brembo et Av reconditionnés et repeint.

Électricité

Faisceaux des commodos droite et gauche neuf sur mesure

Phare Av vintage à leds + Supports aluminium CNC sur mesure

Feu/Stop/cligno arrière à leds highsider 3 en 1 intégré dans la coque Ar

Clignotants avant à leds

Eclairage de plaque à leds

Batterie SOLISE modification du support

Compteur vintage DAYTONA

Compteur Five aces

Moteur

Boite à air supprimée pour intégrer les filtres DNA avec grille de protection

Moteurs repeints en peinture haute température noir

Diverses pièces moteur polychrome

Modification échappement sur mesure inox 4en1 avec silencieux INOX

Emplacement starter manuel modifié)

Esthétique

Thème Joé Bar Team N26

Coque arrière sur mesure

Selle sur mesure cuir avec surpiqures (YAYA-BRUSH-SELLERIE)

Rétro Alu CNC

Plaque d’immatriculation sur mesure

Commandes reculées sur mesure, train avant full Aluminium

Peinture

Peinture gris métal et déco damier violet

Etriers de freins et ressort amortisseur Ar peint en violet

Cadre et Bras oscillant époxy noir

Moteur repeint en Noir époxy satiné et vermiculée rouge

Pieds de fourche, époxy noir satiné

Réalisation by Jerem Motorcycles

ATELIER PRIVÉ

34500 Béziers

06 85 18 05 72

Pour découvrir l’atelier Jerem Motorcycles, cliquez sur ce lien.

Crédit photos : Jonathan Silène©

Article mis à jour le : 12/08/2026 par Philippe Pillon