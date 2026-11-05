Il fait partie de ces films qui traversent les générations sans jamais perdre de leur pouvoir de fascination. Avec son atmosphère brumeuse, ses dialogues inoubliables, son histoire d’amour contrariée et son interprétation magistrale, LE QUAI DES BRUMES est devenu l’un des monuments du cinéma français. Réalisé par Marcel Carné en 1938, ce chef-d’œuvre du réalisme poétique réunit notamment Jean Gabin, Michèle Morgan, Michel Simon et Pierre Brasseur. Un casting exceptionnel au service d’un récit aussi romantique que désespéré.

Ce mercredi 11 novembre 2026, ARTE nous propose de retrouver ce grand classique du septième art à 20H55. L’occasion de découvrir ou de revoir une œuvre mythique, dont certaines répliques appartiennent désormais à la mémoire collective.

Voici 5 bonnes raisons de regarder LE QUAI DES BRUMES ce soir sur ARTE.

1. Pour découvrir un chef-d’œuvre né de la rencontre entre Marcel Carné et Jacques Prévert

Sorti en 1938, LE QUAI DES BRUMES est le fruit d’une collaboration particulièrement féconde entre deux grandes figures du cinéma français : le réalisateur Marcel Carné et le scénariste et dialoguiste Jacques Prévert.

Le film est adapté du roman éponyme de Pierre Mac Orlan, publié en 1927. Mais l’adaptation cinématographique prend quelques libertés avec l’œuvre originale. Alors que le roman situe son intrigue dans le quartier de Montmartre à Paris, Marcel Carné choisit de déplacer l’action au Havre, dans l’univers portuaire, entre docks, cabarets mal famés et ruelles noyées dans le brouillard.

Ce changement de décor n’est pas anodin. Il permet au réalisateur de construire un univers visuel singulier, à la fois réaliste et profondément poétique.

La genèse du film n’a pourtant pas été simple. Le projet a notamment connu des difficultés liées à la production et à la censure. Initialement envisagée dans le cadre d’une coproduction franco-allemande, l’histoire a dû être remaniée avant de trouver son décor définitif au Havre.

Pour donner vie à cet univers, Marcel Carné s’entoure également de collaborateurs essentiels : Alexandre Trauner pour les décors, Eugen Schüfftan pour la photographie et Maurice Jaubert pour la musique.

Le résultat est une œuvre à l’identité visuelle immédiatement reconnaissable, où chaque décor semble raconter une partie de l’histoire.

2. Pour son histoire d’amour bouleversante, entre espoir et fatalité

L’histoire commence avec l’arrivée de Jean, un déserteur de l’armée coloniale, dans le port du Havre. Il cherche à échapper à son passé et espère pouvoir quitter la France pour commencer une nouvelle vie à l’étranger.

Grâce à un vagabond, il trouve refuge dans une baraque tenue par un vieil homme surnommé Panama. Il y fait la connaissance de Michel Krauss, un peintre au comportement étrange, mais surtout de Nelly, une jeune orpheline mélancolique qui vit sous la tutelle de Zabel, un homme inquiétant et manipulateur.

Entre Jean et Nelly, l’attirance est immédiate. Deux êtres cabossés par l’existence, qui semblent enfin trouver auprès de l’autre une possibilité de bonheur.

Mais leur histoire est loin d’être un conte de fées. Nelly est poursuivie par un passé douloureux et par les avances de son tuteur. Jean, de son côté, reste un homme traqué, qui rêve de partir loin de tout.

Dans cet univers peuplé de personnages marginaux, de voyous et de laissés-pour-compte, l’amour apparaît comme une parenthèse lumineuse au milieu d’un monde sombre.

C’est précisément cette opposition entre la tendresse des sentiments et la noirceur du destin qui donne au film toute sa puissance émotionnelle.

3. Pour retrouver un casting exceptionnel dominé par Jean Gabin et Michèle Morgan

L’une des grandes forces du film réside évidemment dans sa distribution. Marcel Carné réunit plusieurs comédiens majeurs du cinéma français, qui donnent à leurs personnages une profondeur remarquable.

Jean Gabin (Jean) : déjà immense vedette après PÉPÉ LE MOKO et LA GRANDE ILLUSION, il incarne un homme solitaire, désabusé et profondément humain. Son interprétation tout en retenue contribue largement à la légende du film.

Michèle Morgan (Nelly) : alors âgée de seulement 17 ans pendant le tournage, elle livre une prestation d’une grande délicatesse. Son regard, sa beauté et sa fragilité font de Nelly l’une des héroïnes les plus marquantes du cinéma français.

Michel Simon (Zabel) : acteur incontournable, il compose un personnage inquiétant, ambigu et particulièrement dérangeant. Une interprétation qui contraste avec la douceur du couple principal.

Pierre Brasseur (Lucien) : il campe un petit truand arrogant et violent, qui vient perturber la relation entre Jean et Nelly.

Robert Le Vigan (Michel Krauss) : il interprète un peintre excentrique, personnage singulier qui apporte une dimension supplémentaire à cette galerie de marginaux.

Édouard Delmont (Panama) : il incarne le propriétaire de la baraque où Jean trouve refuge, un homme attachant qui offre un peu d’humanité dans cet univers hostile.

Mais c’est bien le tandem Jean Gabin-Michèle Morgan qui constitue le cœur émotionnel du film.

Leur alchimie à l’écran est exceptionnelle. Et une scène, en particulier, va entrer définitivement dans l’histoire du cinéma français.

4. Pour entendre l’une des répliques les plus célèbres du cinéma français

“T’as d’beaux yeux, tu sais.”

Difficile d’évoquer LE QUAI DES BRUMES sans penser immédiatement à cette phrase prononcée par Jean Gabin à Michèle Morgan.

Quelques mots seulement, devenus l’une des déclarations d’amour les plus célèbres du septième art français.

Et pourtant, cette réplique aurait pu être bien différente ! Dans le scénario original, la phrase prévue était “Tu as de jolies jambes, tu sais”. C’est finalement Jean Gabin qui aurait improvisé la formule devenue légendaire face à sa jeune partenaire, particulièrement intimidée pendant le tournage.

Cette anecdote illustre parfaitement la spontanéité et la complicité qui se sont installées entre les deux acteurs.

Mais la force du film ne repose pas uniquement sur cette phrase. Les dialogues de Jacques Prévert sont d’une richesse remarquable. Ils mêlent poésie, mélancolie, humour noir et désillusion, avec cette manière si particulière de faire surgir l’émotion au détour d’une conversation.

Les personnages parlent de leurs rêves, de leurs regrets, de leur solitude et de leur envie de fuir. Des dialogues qui donnent au film une dimension profondément humaine et intemporelle.

Près de 90 ans après sa sortie, cette réplique continue d’être citée, détournée et reprise dans la culture populaire. C’est aussi cela, la marque des grands classiques.

5. Pour comprendre pourquoi LE QUAI DES BRUMES est devenu un film culte

À sa sortie en 1938, LE QUAI DES BRUMES rencontre un immense succès auprès du public. Le film est également récompensé par plusieurs distinctions, dont le prestigieux prix Louis-Delluc et le Lion d’or à la Mostra de Venise.

Pourtant, son accueil n’est pas unanimement enthousiaste.

Son atmosphère sombre, son pessimisme et ses personnages en marge de la société dérangent une partie des observateurs. À l’approche de la Seconde Guerre mondiale, cette représentation d’une France désenchantée fait écho à un climat politique et social particulièrement inquiétant.

Sous le régime de Vichy, le film sera même interdit, considéré comme défaitiste et démoralisateur.

Mais c’est précisément cette noirceur qui contribue aujourd’hui à sa légende.

LE QUAI DES BRUMES est l’un des grands représentants du réalisme poétique, un courant cinématographique français des années 1930 qui associe des décors réalistes à une atmosphère stylisée, des personnages populaires et marginaux, des amours impossibles et une certaine fatalité.

Les décors brumeux d’Alexandre Trauner, les jeux d’ombres et de lumières d’Eugen Schüfftan et la musique mélancolique de Maurice Jaubert participent à cette identité visuelle et sonore exceptionnelle.

Le film a également traversé les décennies sans perdre son pouvoir de fascination. Il reste une référence pour les cinéphiles, les historiens du cinéma et tous ceux qui apprécient les grandes histoires d’amour tragiques.

Sa postérité doit beaucoup à la force de ses images, à ses dialogues et à la rencontre exceptionnelle entre Marcel Carné, Jacques Prévert, Jean Gabin et Michèle Morgan.

C’est finalement cette alliance entre poésie, réalisme et désespoir qui fait du QUAI DES BRUMES un classique absolument incontournable.

LE QUAI DES BRUMES : rendez-vous ce soir sur ARTE !

Près de 90 ans après sa réalisation, LE QUAI DES BRUMES n’a rien perdu de sa force. Bien au contraire. Son histoire d’amour contrariée, ses personnages inoubliables, ses dialogues ciselés et son esthétique singulière continuent de toucher les spectateurs.

C’est aussi l’occasion de retrouver un Jean Gabin au sommet de son art et une Michèle Morgan d’une beauté et d’une sensibilité remarquables.

Un film qui nous rappelle que le cinéma n’a pas besoin d’effets spectaculaires pour émouvoir durablement. Quelques regards, quelques mots et une atmosphère suffisent parfois à créer la magie.

Alors, si vous aimez les grands classiques du cinéma français, ne manquez pas LE QUAI DES BRUMES, ce mercredi 11 novembre à 20H55 sur ARTE.

FICHE DU FILM

Titre LE QUAI DES BRUMES Réalisation Marcel Carné Année 1938 Genre Drame, romance Durée 1h31 Scénario et dialogues Jacques Prévert D’après Le roman de Pierre Mac Orlan Avec Jean Gabin, Michèle Morgan, Michel Simon, Pierre Brasseur Diffusion Mercredi 11 novembre 2026 Chaîne ARTE Horaire 20H55

Sources et références documentaires :

Crédit photos : Roger Kahan©