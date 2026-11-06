Smartphones, ordinateurs, tablettes, écouteurs… Les appareils électroniques occupent une place importante dans notre quotidien. Nous avons tendance à les remplacer assez régulièrement, parfois alors qu’ils fonctionnent encore parfaitement. Une habitude qui contribue à l’épuisement des ressources naturelles et à la multiplication des déchets électroniques.

Face à ces enjeux, de nouvelles façons de consommer se développent. Réparer, réemployer ou acheter reconditionné permet notamment de prolonger la durée de vie des équipements. Des pratiques mises en avant durant ce mois de l’économie sociale et solidaire. On vous en dit plus.

Pourquoi repenser notre façon de consommer les produits électroniques ?

La fabrication des appareils électroniques mobilise d’importantes quantités de ressources naturelles. Métaux, minerais, eau, énergie : chaque équipement nécessite de nombreuses matières premières avant même d’arriver entre les mains du consommateur.

Selon des données de l’ADEME et de l’Arcep, la fabrication d’un smartphone de 150 grammes mobilise environ 70 kg de matières premières. À cela s’ajoutent les émissions de gaz à effet de serre liées à sa production, à son transport et à son utilisation. Plus les appareils sont remplacés fréquemment, plus ces impacts se multiplient.

Mais la question est également économique. Les smartphones, ordinateurs et tablettes représentent souvent des dépenses importantes pour les ménages. Avec des budgets parfois serrés, remplacer régulièrement ses équipements par les derniers modèles peut rapidement devenir difficile à financer.

Pour ceux qui doivent changer de téléphone, envisager un iPhone reconditionné plutôt qu’un appareil neuf peut ainsi constituer une solution pour réduire la facture.

Mais avant même de penser à remplacer ses équipements, il existe d’autres possibilités. Un appareil qui montre des signes de faiblesse n’est pas nécessairement arrivé en fin de vie. Dans certains cas, une simple réparation suffit à prolonger son utilisation.

La réparation pour prolonger la durée de vie de ses appareils

Lorsqu’un appareil électronique commence à dysfonctionner, le remplacer n’est pas toujours la seule solution. De nombreuses pannes concernent un composant précis, qu’il est parfois possible de réparer ou de changer sans intervenir sur le reste de l’équipement.

C’est notamment le cas des smartphones. Sur un modèle comme l’iPhone 16, par exemple, une batterie dont l’autonomie a diminué peut être remplacée sans avoir à changer de téléphone. De même, un écran fissuré ou un connecteur de charge défectueux peut souvent être réparé.

Pour les ordinateurs, certaines interventions permettent également de retrouver un appareil fonctionnel : remplacement d’un disque de stockage, ajout de mémoire vive lorsque le modèle le permet ou changement d’un composant défectueux.

Ces réparations peuvent coûter nettement moins cher que l’achat d’un nouvel équipement. Pour les rendre plus accessibles, il existe notamment le bonus réparation. Ce dispositif permet de bénéficier d’une réduction directement appliquée sur la facture, auprès de réparateurs labellisés et pour les appareils éligibles. Selon l’ADEME, cette aide peut notamment atteindre 25 € pour la réparation d’un téléphone portable.

Bien entendu, toutes les réparations ne sont pas possibles ou financièrement intéressantes. Avant de prendre une décision, mieux vaut demander un diagnostic et un devis pour comparer le coût de l’intervention avec celui d’un remplacement.

Le réemploi pour donner une seconde vie aux équipements

Lorsqu’on souhaite se séparer d’un appareil électronique, celui-ci peut encore être utile à quelqu’un d’autre. C’est tout le principe du réemploi : permettre à un produit de continuer à être utilisé plutôt que de le jeter.

Concrètement, cela peut passer par le don à un proche, la revente ou l’achat de produits d’occasion. Un ordinateur qui ne répond plus aux besoins de son propriétaire peut, par exemple, parfaitement convenir à une personne qui recherche un appareil pour naviguer sur Internet ou effectuer des tâches simples.

Dans le domaine technologique, le reconditionnement permet également de prolonger la durée d’utilisation des équipements. Contrairement à un appareil d’occasion revendu en l’état, un produit reconditionné est contrôlé, testé, nettoyé et réparé si nécessaire avant sa remise en vente. Cette solution concerne aujourd’hui de nombreux équipements : smartphones, tablettes, ordinateurs portables, écouteurs ou encore appareils électroménagers.

Elle présente un double intérêt. D’une part, les consommateurs peuvent accéder à des produits performants à des tarifs généralement inférieurs à ceux de leurs équivalents neufs. D’autre part, prolonger l’utilisation des appareils existants permet de limiter les impacts environnementaux associés à la fabrication de nouveaux équipements.

Où trouver un téléphone reconditionné de qualité ?

Pour acheter un smartphone reconditionné fiable, plusieurs options existent :

Les marketplaces spécialisées , comme Back Market, qui regroupent des offres de professionnels du reconditionnement.

, comme Back Market, qui regroupent des offres de professionnels du reconditionnement. Les enseignes d’électronique , dont certaines proposent une sélection de smartphones reconditionnés sur leur site internet ou en magasin.

, dont certaines proposent une sélection de smartphones reconditionnés sur leur site internet ou en magasin. Les opérateurs et boutiques de téléphonie, qui commercialisent parfois des appareils reconditionnés, avec ou sans forfait mobile.

Parmi ces possibilités, Back Market est certainement la plus intéressante. La plateforme propose un large choix de téléphones reconditionnés, avec différentes générations, capacités de stockage et grades esthétiques. La marketplace spécialisée dans les produits tech reconditionnés et vérifiés propose également des ordinateurs, tablettes et de nombreux autres équipements.

Les appareils commercialisés sur la plateforme sont contrôlés par des professionnels qui doivent respecter les exigences du Pacte Qualité Back Market. Ces vérifications concernent notamment la batterie, l’écran, les appareils photo et les principales fonctionnalités.

Chaque achat bénéficie également d’une garantie commerciale de 12 mois, de retours gratuits sous 30 jours et de la livraison standard incluse. Des conditions qui permettent notamment de tester son appareil après réception et de bénéficier d’une prise en charge en cas de problème couvert par la garantie.