En 2026, la Renault Dauphine entrera dans sa huitième décennie d’existence, et ce chiffre mérite qu’on s’y arrête. Née dans le secret des ateliers de Billancourt au début des années 1950, elle a fait de Renault une marque internationale, vendu à plus de deux millions d’exemplaires, et conquis les États-Unis avant d’en être chassée par ses propres défauts. Qui était vraiment cette petite berline à moteur arrière, dans quelles versions a-t-elle existé, et que valait-elle, techniquement, face à ses contemporaines ?

Pourquoi Renault a conçu la Dauphine en secret

En 2026, la Renault Dauphine fête ses 70 ans. Pas un anniversaire symbolique : celui d’une voiture qui a changé la trajectoire commerciale de Renault à l’international, et qui méritait mieux que les traitements partiels qu’on lui réserve encore aujourd’hui.

Tout commence au début des années 1950. La 4CV, lancée en 1947, a été un succès populaire immédiat, mais Renault sait que son avenir est limité. La clientèle évolue, les routes se refont, et la concurrence, Citroën en tête avec sa 2CV, Simca avec l’Aronde, ne dort pas. Il faut une remplaçante. Pas une évolution : un nouveau départ.

Le projet est baptisé Projet 109 en interne et conduit dans une discrétion qui tient presque du secret industriel. La raison est simple : Renault ne veut pas tuer les ventes de la 4CV encore sur le marché, et ne veut pas non plus que Peugeot ou Simca anticipent la riposte. Le bureau d’études travaille à Billancourt à l’abri des regards, avec des maquettes camouflées dans des ateliers fermés.

C’est Robert Barthaud, chef du style de Renault, qui supervise la carrosserie, sous la direction de l’ingénieur en chef Fernand Picard, avec le concours ponctuel du carrossier Ghia. Son approche est celle d’un homme formé à l’élégance de l’avant-guerre : des lignes fluides, une fastback légèrement inclinée, une silhouette cohérente de toutes les angles. Le résultat est une berline trois volumes aux formes rondes, ni austère ni prétentieuse. Fonctionnelle, mais avec du caractère.

Mécaniquement, le parti pris reste celui de la 4CV : moteur arrière, propulsion arrière, architecture compacte. Mais la cylindrée augmente, l’habitabilité aussi, et l’ensemble gagne en sérieux. La Dauphine n’est pas une improvisation. Elle est le fruit de quatre ans de développement discret, pensé pour durer.

Le lancement de 1956 : chiffres de ventes et accueil du public

Année Production estimée (unités) Événement ou marché clé 1956 ~90 000 Présentation publique au Palais de Chaillot (6 mars 1956), puis au Salon de Genève deux jours plus tard ; premières livraisons en France 1957 ~175 000 Début des exportations vers les États-Unis ; succès immédiat sur la côte Est ; lancement de la version Gordini au Salon de Paris en octobre 1958 ~250 000 La Dauphine devient la deuxième voiture importée la plus vendue aux États-Unis, derrière la Volkswagen Beetle 1959 ~300 000 Pic des exportations américaines 1960 ~270 000 Premiers problèmes de fiabilité signalés sur le marché américain ; recul des ventes US ; lancement de l’Ondine en version haut de gamme, vendue en France et à l’export 1961 ~230 000 Retrait progressif du marché américain ; maintien en Europe et Amérique du Sud 1962 ~200 000 Poursuite de la commercialisation de l’Ondine sur les marchés France et export 1963 ~160 000 Concurrence accrue de la Renault 8 ; la Dauphine perd du terrain en France 1964 ~120 000 Production en forte baisse ; la R8 prend le relais commercial 1965 ~80 000 Maintien en production pour marchés secondaires et Amérique latine 1966 ~40 000 Fin de production imminente ; assemblages résiduels 1967 ~10 000 Arrêt définitif de la production ; bilan total approx. 2,15 millions d’unités

Toutes les versions de la Dauphine : du modèle de base à la Gordini

Version Année d’introduction Spécificités mécaniques Marchés principaux Dauphine standard 1956 Moteur 845 cm³, 26 ch, boîte 3 vitesses France, Europe, États-Unis Dauphine Export 1957 Finitions renforcées, équipements additionnels (chauffage, sellerie) États-Unis, Canada, Amérique du Sud Dauphine Gordini 1959 845 cm³ préparé, 40 ch, carburateur double corps Solex, freins améliorés France, Europe Ondine 1961 Mécanique Dauphine standard, carrosserie retravaillée, présentation haut de gamme Marchés export, États-Unis Dauphine Ghia 1956 Carrosserie spéciale dessinée par Ghia (Turin), 2 portes, série très limitée Marchés premium, salons Dauphine Brissonneau & Lotz 1959 Version cabriolet à toit électrique, carrosserie transformée par Brissonneau & Lotz France, marché confidentiel Renault-Dauphine Bel Air (Ghia coupé) 1959 Étude de style Ghia sur base Dauphine, version non commercialisée en série Salons automobiles

Fiche technique complète : moteur, dimensions et performances

Moteur : 4 cylindres en ligne, refroidi par eau, positionné en porte-à-faux arrière ; cylindrée de 845 cm³ sur toutes les versions de série

: 4 cylindres en ligne, refroidi par eau, positionné en porte-à-faux arrière ; cylindrée de 845 cm³ sur toutes les versions de série Puissance : 26 ch DIN (version standard de 1956) ; portée à 30 ch sur les millésimes tardifs en version standard ; 40 ch sur la Dauphine Gordini

: 26 ch DIN (version standard de 1956) ; portée à 30 ch sur les millésimes tardifs en version standard ; 40 ch sur la Dauphine Gordini Couple : environ 65 à 68 Nm à 2 000 tr/min sur la version de base ; la Gordini dispose d’un carburateur simple corps Solex 32 qui améliore sensiblement la réponse à bas régime

: environ 65 à 68 Nm à 2 000 tr/min sur la version de base ; la Gordini dispose d’un carburateur simple corps Solex 32 qui améliore sensiblement la réponse à bas régime Boîte de vitesses : 3 rapports au lancement en 1956, avec synchroniseurs sur les 2e et 3e rapports uniquement, le 1er restant non synchronisé ; passage à une boîte 4 vitesses disponible en option à partir de fin 1957 avec l’introduction de la Dauphine Gordini, généralisée ensuite

: 3 rapports au lancement en 1956, avec synchroniseurs sur les 2e et 3e rapports uniquement, le 1er restant non synchronisé ; passage à une boîte 4 vitesses disponible en option à partir de fin 1957 avec l’introduction de la Dauphine Gordini, généralisée ensuite Vitesse maximale : 112 à 115 km/h en version standard ; 126 à 130 km/h environ pour la Gordini (les 140 km/h étant réservés à la Dauphine 1093 à vocation compétition)

: 112 à 115 km/h en version standard ; 126 à 130 km/h environ pour la Gordini (les 140 km/h étant réservés à la Dauphine 1093 à vocation compétition) Dimensions extérieures : longueur 3 940 mm environ, largeur 1 520 mm, hauteur 1 430 mm

: longueur 3 940 mm environ, largeur 1 520 mm, hauteur 1 430 mm Empattement : 2 270 mm

: 2 270 mm Poids à vide : 660 kg (version standard) ; la Gordini approche les 700 kg avec ses équipements spécifiques

: 660 kg (version standard) ; la Gordini approche les 700 kg avec ses équipements spécifiques Consommation : environ 7 litres aux 100 km en usage mixte pour la version 26 ch

: environ 7 litres aux 100 km en usage mixte pour la version 26 ch Freins : tambours aux quatre roues au lancement, y compris sur la Gordini qui conserve les tambours de 228 mm de diamètre ; à partir de 1964, la Gordini est équipée de freins à disque aux quatre roues

: tambours aux quatre roues au lancement, y compris sur la Gordini qui conserve les tambours de 228 mm de diamètre ; à partir de 1964, la Gordini est équipée de freins à disque aux quatre roues Suspension : indépendante aux quatre roues, avec ressorts hélicoïdaux à l’arrière ; comportement routier sensible à la surcharge, point souvent relevé sur le marché américain

: indépendante aux quatre roues, avec ressorts hélicoïdaux à l’arrière ; comportement routier sensible à la surcharge, point souvent relevé sur le marché américain Capacité du réservoir : 32 litres (ramenés à 30 litres sur certaines variantes)

: 32 litres (ramenés à 30 litres sur certaines variantes) Coffre : situé à l’avant (le moteur étant à l’arrière), volume d’environ 200 litres, jugé correct pour la catégorie en 1956

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Crédit photos : Renault©