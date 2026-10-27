BMW Motorrad enrichit sa famille de motos de moyenne cylindrée avec la nouvelle F 450 RR. Dévoilée dans un communiqué publié le 15 octobre 2026, cette sportive entend séduire les motards titulaires du permis A2 grâce à une recette bien connue : un moteur bicylindre de 48 ch, un poids optimisé, un châssis conçu pour privilégier l’agilité et une esthétique directement inspirée de la BMW S 1000 RR. Prévue pour le printemps 2027, elle sera commercialisée à partir de 7 350 euros.

Avec cette nouveauté, le constructeur allemand entend proposer une véritable expérience sportive sans imposer aux motards les contraintes d’une machine de forte cylindrée. La F 450 RR a été développée pour procurer des sensations aussi bien sur les routes sinueuses que sur circuit, tout en conservant une utilisation adaptée au quotidien.

Un design directement inspiré de la BMW S 1000 RR

Au premier regard, la BMW F 450 RR revendique clairement son appartenance à la famille des sportives RR. Ses lignes reprennent les codes esthétiques de la S 1000 RR, modèle emblématique de la gamme sportive du constructeur allemand.

La silhouette adopte une position plongeante vers l’avant, associée à un arrière relevé. Les carénages latéraux asymétriques, les ouïes présentes sur le côté droit et les ailerons aérodynamiques renforcent son caractère dynamique. La face avant se distingue par un projecteur à LED dont la signature lumineuse s’inspire directement de celle de la S 1000 RR.

Le soin apporté à l’apparence ne se limite pas à une simple reproduction stylistique des grandes sportives de la marque. BMW a également travaillé les carénages et le réservoir afin d’assurer un bon maintien des jambes, un élément important lorsque le rythme s’accélère dans les virages.

La F 450 RR dispose ainsi d’une identité visuelle affirmée, tout en conservant des dimensions et une motorisation adaptées à la catégorie A2.

Un bicylindre de 420 cm³ développant 48 ch

Au cœur de la F 450 RR se trouve un moteur bicylindre en ligne de 420 cm³, dont la base a été introduite sur la BMW F 450 GS. Pour cette déclinaison sportive, BMW Motorrad annonce une adaptation destinée à privilégier les accélérations, les reprises et le caractère moteur.

La puissance maximale atteint 48 ch, soit 35 kW, à 8 750 tr/min. Le couple culmine à 43 Nm à 6 750 tr/min. BMW précise que jusqu’à 80 % du couple maximal est disponible dès 3 000 tr/min, une caractéristique qui devrait favoriser les relances sans nécessiter de maintenir constamment le moteur à haut régime.

Le constructeur met également en avant la douceur de fonctionnement du bicylindre. Un arbre d’équilibrage contribue à limiter les vibrations, tandis que le calage moteur participe à son caractère sonore. Le communiqué mentionne un calage à 225 degrés et un décalage des manetons de vilebrequin à 135 degrés.

Autre particularité de cette motorisation : le système d’échappement en acier inoxydable adopte un silencieux court installé directement sous le moteur. Cette disposition participe à l’identité de la machine et à l’optimisation de son architecture.

Compatible avec le permis A2, le moteur respecte la norme antipollution Euro 5+. BMW annonce une consommation de 3,8 l/100 km selon le cycle WMTC. Associée à un réservoir de 14 litres, cette consommation permet théoriquement de dépasser les 350 kilomètres d’autonomie, selon les conditions d’utilisation.

Enfin, la périodicité d’entretien est fixée à 10 000 kilomètres, conformément aux standards de BMW Motorrad.

Une boîte six rapports et des aides au changement de vitesse

La BMW F 450 RR reçoit une boîte de vitesses à six rapports, associée à une transmission secondaire par chaîne X-ring. Plusieurs équipements viennent faciliter le passage des vitesses, en particulier lors d’une conduite sportive.

Le Shifter PRO permet de monter et de descendre les rapports sans actionner manuellement le levier d’embrayage. Il est proposé de série sur les versions Sport et M Sport, ainsi que sur la M Sport avec Pack Innovation. Un montage ultérieur est également prévu sur la version standard.

BMW propose par ailleurs une solution plus originale avec l’Easy Ride Clutch (ERC), disponible sur la M Sport équipée du Pack Innovation. Ce système gère automatiquement l’embrayage en fonction du régime moteur, afin de faciliter les manœuvres, les démarrages et la conduite à basse vitesse.

En association avec le Shifter PRO, il permet de changer de rapport sans utiliser manuellement le levier d’embrayage, tout en laissant au pilote la possibilité d’intervenir sur celui-ci.

Le fonctionnement a également été pensé pour préserver le frein moteur en phase de décélération. L’embrayage reste engagé jusqu’à l’approche de l’arrêt, puis s’ouvre automatiquement au ralenti afin d’éviter le calage du moteur.

La commande de boîte peut enfin être configurée en mode inversé, une solution particulièrement appréciée pour une utilisation sur circuit.

Un châssis conçu pour privilégier l’agilité

La partie-cycle constitue un élément central du développement de cette nouvelle sportive. BMW reprend le concept de châssis de la F 450 GS, mais avec une géométrie et des réglages adaptés à une conduite plus dynamique.

Le cadre est constitué de tubes d’acier soudés et d’éléments forgés. Le moteur participe à la rigidité de l’ensemble en étant intégré comme élément porteur. L’objectif est d’obtenir un compromis entre stabilité, précision de pilotage et agilité dans les changements de direction.

À l’avant, la F 450 RR reçoit une fourche inversée KYB de 43 mm de diamètre. Les versions dotées des suspensions Sport bénéficient de réglages de détente et de compression. À l’arrière, un bras oscillant double en aluminium moulé creux est associé à un amortisseur central KYB réglable.

Les roues en aluminium accueillent des pneumatiques tubeless de dimensions 110/70-17 à l’avant et 150/60-17 à l’arrière. Cette monte privilégie une configuration typique des motos sportives de moyenne cylindrée.

L’ensemble a été conçu pour procurer des réactions précises sur les routes sinueuses et conserver un comportement adapté à une utilisation sur piste.

Un freinage Brembo et ByBre associé à l’ABS Pro

BMW Motorrad n’a pas négligé le freinage. À l’avant, la F 450 RR dispose d’un disque de 310 mm associé à un étrier fixe monobloc Brembo à quatre pistons. À l’arrière, un disque de 240 mm est accompagné d’un étrier flottant ByBre à un piston.

Le dispositif est complété par plusieurs systèmes électroniques destinés à renforcer la sécurité et à améliorer le contrôle de la moto.

L’ABS Pro permet notamment de bénéficier de l’assistance de l’ABS lorsque la moto est inclinée. Le Dynamic Brake Control (DBC) intervient lors des freinages exigeants afin d’éviter une sollicitation involontaire de l’accélérateur.

Le Dynamic Traction Control (DTC) contribue à gérer la motricité, tandis que la régulation du couple de traînée moteur, ou MSR, aide à contrôler les effets du frein moteur.

Un feu de freinage dynamique complète cet équipement en avertissant les véhicules qui suivent la moto lors des décélérations importantes.

Ces dispositifs sont proposés de série, avec trois modes de conduite : Rain, Road et Race. Les versions équipées des Modes de pilotage PRO disposent en supplément du mode Race PRO, configurable individuellement.

Une position sportive sans négliger le confort

La position de conduite a été étudiée pour répondre aux exigences d’une sportive, avec des demi-guidons en aluminium fixés directement au té de fourche. Le triangle formé par la selle, les repose-pieds et le guidon vise à offrir un bon compromis entre contrôle de la moto et engagement du pilote.

La selle en deux parties culmine à 790 mm de hauteur, une valeur qui devrait faciliter l’accès à la machine pour une partie des motards. BMW prévoit également des selles optionnelles pour adapter l’ergonomie : la selle Sport haute augmente la hauteur de 20 mm, tandis que la selle basse la réduit de 15 mm.

Les commandes aux pieds et la béquille latérale sont réalisées en aluminium forgé, dans une logique de réduction du poids. Autre particularité signalée par le constructeur : les supports de repose-pieds passagers sont fixés au cadre arrière.

L’équipement de série comprend également un éclairage entièrement à LED, avec projecteur avant, feux de jour, clignotants et feu arrière.

Au poste de pilotage, le pilote dispose d’un écran TFT couleur de 6,5 pouces intégrant l’interface Pure Ride Screen. Celui-ci affiche les informations de conduite et permet de gérer les appels, la musique et la navigation pendant les trajets, grâce à la connectivité smartphone. Une prise USB-C est également intégrée au poste de pilotage.

Sur les versions M Sport équipées des Modes de pilotage PRO, trois affichages Sport supplémentaires fournissent des informations détaillées sur le contrôle de traction, la force de freinage et l’angle d’inclinaison. Une fonction chronomètre, ou laptimer, complète cet ensemble pour les amateurs de circuit.

Quatre versions au catalogue

BMW Motorrad prévoit quatre déclinaisons de la F 450 RR, qui se distinguent par leur présentation, leur équipement et leur tarif.

BMW F 450 RR

7 350 €

Cosmic Black

La version d’entrée de gamme, avec l’équipement essentiel de la sportive et les aides électroniques proposées de série.

BMW F 450 RR Sport

7 705 €

Racing Red

Cette version ajoute le Shifter PRO et les suspensions Sport, avec leurs réglages spécifiques.

BMW F 450 RR M Sport

7 805 €

Snaefell White / M Motorsport

Elle reçoit le Shifter PRO, les suspensions Sport et les Modes de pilotage PRO, dont le mode Race PRO configurable.

BMW F 450 RR M Sport avec Pack Innovation

8 110 €

Configuration la plus équipée

Cette déclinaison ajoute notamment l’Easy Ride Clutch, le système de gestion automatique de l’embrayage.

Tarifs publics TTC annoncés par BMW Motorrad dans son communiqué du 15 octobre 2026.

L’écart entre la version standard et la déclinaison M Sport avec Pack Innovation atteint 760 euros. Le choix dépendra donc principalement de l’importance accordée aux suspensions réglables, aux fonctionnalités électroniques supplémentaires et au confort d’utilisation apporté par l’ERC.

Fiche technique de la BMW F 450 RR

BMW F 450 RR : fiche technique Type de moteur Bicylindre en ligne Cylindrée 420 cm³ Puissance maximale 48 ch (35 kW) à 8 750 tr/min Couple maximal 43 Nm à 6 750 tr/min Permis A2 Norme antipollution Euro 5+ Consommation annoncée 3,8 l/100 km (cycle WMTC) Capacité du réservoir 14 litres Autonomie annoncée Plus de 350 km Boîte de vitesses 6 rapports Transmission finale Chaîne X-ring Cadre Acier, avec moteur porteur Fourche avant Inversée KYB de 43 mm Suspension arrière Amortisseur central KYB Frein avant Disque de 310 mm, étrier Brembo à 4 pistons Frein arrière Disque de 240 mm, étrier ByBre à 1 piston Pneumatique avant 110/70-17 Pneumatique arrière 150/60-17 Hauteur de selle 790 mm Écran TFT couleur de 6,5 pouces Disponibilité annoncée Printemps 2027

Données issues du communiqué de presse BMW Motorrad. Le poids de la moto n’est pas précisé dans le document fourni.

Prix et disponibilité de la BMW F 450 RR

La commercialisation de la nouvelle BMW F 450 RR est annoncée pour le printemps 2027. En France, le prix d’entrée de gamme est fixé à 7 350 euros TTC. La version Sport débute à 7 705 euros, tandis que la M Sport est proposée à partir de 7 805 euros. Enfin, la M Sport avec Pack Innovation, qui bénéficie de l’Easy Ride Clutch, s’affiche à 8 110 euros.

Avec cette nouvelle sportive, BMW Motorrad vise les titulaires du permis A2 qui souhaitent passer à une machine au caractère affirmé, sans franchir le cap d’une grosse cylindrée. Son moteur de 48 ch, son châssis spécifique, son freinage assisté par de nombreuses aides électroniques et son design inspiré de la S 1000 RR constituent les principaux arguments mis en avant par le constructeur.

Reste à découvrir son comportement réel sur route et sur circuit, ainsi que son poids définitif, qui n’est pas indiqué dans le communiqué. Ces éléments permettront de mieux situer la F 450 RR face aux autres sportives de moyenne cylindrée et de mesurer concrètement les ambitions de BMW dans cette catégorie.

Crédit photos : Bmw Motorrad©