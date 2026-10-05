Ce dimanche 4 octobre, Arte propose à 21 heures l’un des monuments du cinéma de guerre : Le Pont de la rivière Kwaï. Réalisé par David Lean en 1957, le film est bien plus qu’une grande fresque spectaculaire. Derrière la construction d’un pont en pleine jungle se cache une réflexion fascinante sur l’honneur, l’orgueil, l’obéissance et l’absurdité de la guerre.

Adapté du roman de l’écrivain français Pierre Boulle, le long métrage a remporté sept Oscars et s’est imposé comme l’un des grands classiques du cinéma mondial.

Voici cinq bonnes raisons de le revoir, ou de le découvrir ce soir.

Sorti en 1957, Le Pont de la rivière Kwaï est adapté du roman éponyme de Pierre Boulle, publié en 1952. L’écrivain français avait lui-même connu la guerre en Asie et son expérience a nourri son œuvre. Le film s’inspire également de faits réels liés à la construction de la ligne ferroviaire entre la Thaïlande et la Birmanie par des prisonniers de guerre.

Mais David Lean et ses scénaristes ont pris de nombreuses libertés avec la réalité historique. Le véritable pont sur la rivière Kwae Yai se trouvait notamment en Thaïlande, alors que le film situe son action en Birmanie. Le personnage du colonel Nicholson ne correspond d’ailleurs pas exactement à un officier historique précis.

Le projet est confié au Britannique David Lean, qui avait jusque-là surtout travaillé sur des adaptations littéraires. Avec ce film, il change d’échelle et démontre qu’il est capable de transformer une histoire de prisonniers de guerre en immense spectacle cinématographique.

Le tournage lui-même est une véritable aventure. Le film est réalisé entièrement en décors naturels au Ceylan, l’actuel Sri Lanka, dans des conditions particulièrement difficiles.

Parce que le scénario est beaucoup plus subtil qu’un simple film de guerre

L’histoire se déroule en 1943, dans un camp japonais de prisonniers en pleine jungle.

Le colonel britannique Nicholson, interprété par Alec Guinness, refuse que ses officiers soient contraints aux travaux manuels. Le colonel japonais Saïto, joué par Sessue Hayakawa, veut au contraire imposer sa volonté et ordonne aux prisonniers de construire un pont destiné à la voie ferrée japonaise.

Après un affrontement particulièrement violent, Nicholson finit par prendre la direction du chantier.

Et c’est là que le film devient passionnant.

Le colonel britannique veut démontrer que ses hommes sont capables de réaliser un ouvrage exceptionnel malgré leurs conditions de détention. Petit à petit, la construction du pont devient pour lui une question d’honneur et de fierté.

Le problème est évident : il est en train de construire un ouvrage qui servira directement à l’ennemi.

Pendant ce temps, le prisonnier américain Shears, incarné par William Holden, est chargé de participer à une mission destinée à détruire le pont.

Le film repose donc sur un formidable paradoxe : Nicholson croit défendre l’honneur de ses hommes alors qu’il finit par contribuer à l’effort de guerre japonais. Cette ambiguïté donne au personnage une dimension beaucoup plus intéressante qu’un simple héros de film de guerre.

Parce qu’Alec Guinness livre l’une de ses plus grandes performances

Si Le Pont de la rivière Kwaï reste aussi mémorable, c’est en grande partie grâce à Alec Guinness.

L’acteur britannique transforme le colonel Nicholson en personnage complexe, capable de susciter à la fois l’admiration, l’agacement et finalement une véritable inquiétude.

Nicholson est courageux, discipliné et profondément attaché à ses hommes. Mais son sens du devoir finit par se transformer en obsession. Ce qui était au départ une question de dignité devient progressivement une affaire personnelle.

Cette interprétation valut à Guinness l’Oscar du meilleur acteur.

Face à lui, Sessue Hayakawa compose un colonel Saïto tout aussi remarquable. William Holden apporte quant à lui une tonalité très différente dans le rôle de Shears, l’Américain désabusé qui devient malgré lui l’un des acteurs essentiels du plan visant à détruire le pont. Jack Hawkins complète ce casting particulièrement solide.

Alec Guinness avait pourtant une conception différente du personnage au départ. David Lean souhaitait notamment éviter de transformer Nicholson en personnage sympathique ou simplement héroïque. Le résultat est justement ce qui fait la force du rôle : on comprend Nicholson sans forcément approuver ses décisions.

Parce que le film a marqué durablement l’histoire du cinéma

Avec Le Pont de la rivière Kwaï, David Lean donne une nouvelle dimension au film de guerre.

Le BFI considère notamment le film comme l’aboutissement d’une génération de grandes productions britanniques consacrées aux prisonniers de guerre. Le genre passe alors du noir et blanc aux couleurs spectaculaires et quitte les camps européens pour les paysages tropicaux d’Asie du Sud-Est.

Mais le véritable tour de force de Lean est de parvenir à mélanger grand spectacle et étude psychologique.

La jungle, le pont, les mouvements de troupes et les scènes de combat donnent au film une dimension spectaculaire. Pourtant, l’essentiel se joue dans la tête des personnages.

Le réalisateur s’intéresse davantage aux hommes qu’à la guerre elle-même. L’American Film Institute souligne d’ailleurs que, derrière l’apparence d’un grand film d’aventure, ce sont les personnages et leurs conflits intérieurs qui donnent au film sa force.

Même la célèbre musique participe à cette réussite. Le thème sifflé par les prisonniers, dérivé de la marche Colonel Bogey, est devenu indissociable du film et constitue encore aujourd’hui l’une de ses signatures les plus reconnaissables.

Parce que son succès a été phénoménal

Le succès critique est à la hauteur de l’ambition du film.

Lors de la cérémonie des Oscars de 1958, Le Pont de la rivière Kwaï remporte sept statuettes, notamment celles du meilleur film, du meilleur réalisateur pour David Lean, du meilleur acteur pour Alec Guinness, du meilleur scénario adapté, de la meilleure photographie, du meilleur montage et de la meilleure musique.

Le film connaît également un immense succès populaire. En France, il attirera au total plus de 13,5 millions de spectateurs, un score exceptionnel qui témoigne de son impact sur le public français.

Sa réputation n’a d’ailleurs jamais vraiment diminué. Plusieurs décennies après sa sortie, il continue d’être régulièrement cité parmi les grands classiques du cinéma et figure notamment dans les classements de référence de l’American Film Institute.

Un film de guerre qui parle surtout de l’homme

C’est probablement ce qui explique le mieux la longévité du Pont de la rivière Kwaï.

On pourrait s’attendre à un film de guerre classique, avec des prisonniers, des soldats japonais, un commando et une opération de sabotage. Mais David Lean raconte finalement quelque chose de beaucoup plus universel : jusqu’où peut-on aller au nom du devoir ? À quel moment la fierté devient-elle de l’orgueil ? Et peut-on encore distinguer l’honneur de l’aveuglement ?

Le destin de Nicholson donne au film toute sa dimension tragique. Plus il réussit à construire le pont, plus il s’éloigne de la raison qui devrait guider un officier britannique.

Et lorsque le dénouement arrive, le spectateur comprend que le véritable sujet du film n’était peut-être pas la construction du pont, mais la manière dont un homme peut se perdre dans son propre sens du devoir.

À voir ce soir sur Arte

Avec ses 2 h 35, ses paysages grandioses, son casting exceptionnel, son scénario intelligent et son histoire de production hors norme, Le Pont de la rivière Kwaï n’a rien perdu de son efficacité près de 70 ans après sa sortie.

Rendez-vous ce dimanche 4 octobre à 21h00 sur Arte. Le film est également disponible sur Arte.tv jusqu’au 10 octobre.

Un grand classique, certes. Mais surtout un film qui, derrière son spectaculaire pont construit au cœur de la jungle, pose une question toujours aussi actuelle : peut-on tellement vouloir bien faire que l’on finit par faire exactement le contraire de ce que l’on voulait défendre ?

(The Bridge on the river Kwaï) Film de David Lean (États-Unis/Royaume-Uni, 1957, 2h41mn, VF/VOSTF) – Scénario : Carl Foreman, Michael Wilson, d’après le roman éponyme de Pierre Boulle – Avec : Alec Guinness, Geoffrey Horne, André Morell, William Holden, Jack Hawkins, Sessue Hayakawa, James Donald, John Boxer – Production : Columbia Pictures Corporation, Horizon Pictures.

Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur (Alec Guiness), meilleure photographie, meilleure musique, meilleur montage, meilleur scénario adapté, Oscars 1958.

Première diffusion : 4 octobre 2026 à 21H00 sur la chaîne ARTE.