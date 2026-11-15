Les nuits sans Kim Wilde, un classique de la variété française qui tient toujours

Les nuits sans Kim Wilde est un tube de 1985, c’est vrai. Mais la chanson de Laurent Voulzy va bien plus loin que l’étiquette de souvenir des années 80. C’est une déclaration de fan, écrite avec humour et tendresse, qui a fini par devenir une référence de la pop française. Peu de chansons peuvent se vanter d’avoir fait venir leur sujet en studio.

La fiche est simple. La musique est de Laurent Voulzy, le texte d’Alain Souchon, et le titre est réalisé et coproduit par Voulzy et Michel Cœuriot. Le single est sorti le 1er juin 1985 chez RCA Victor, avec Kim Wilde elle-même en voix parlée et en chœurs.

Dans les lignes qui suivent, on revient sur la genèse du titre, on lit les paroles de près, on raconte comment la chanteuse britannique a dit oui, puis ce que la chanson est devenue. Ma thèse est claire : on a affaire à un classique, pas à un gag de fan.

De la cassette VHS à la chanson : la genèse avec Souchon

Tout part d’une télévision allumée. Au milieu des années 1980, Laurent Voulzy tombe sur le clip de Dancing in the Dark, sorti en 1983, et la chanteuse britannique Kim Wilde lui fait immédiatement de l’effet. Il lance son magnétoscope. Puis il recommence à chaque apparition de la star au petit écran, jusqu’à avoir une cassette VHS entière consacrée à elle.

Voulzy l’a raconté lui-même : « Chaque fois que Kim passait à la télévision, je l’enregistrais. Je me suis donc retrouvé avec une cassette qui lui était entièrement consacrée. D’où venait cette fascination ? Je ne sais pas, elle représentait quelque chose de très important pour moi ».

En 1984, lors d’une séance de travail, il montre la cassette à Alain Souchon. Souchon comprend tout de suite et lui lance : « Depuis le temps que tu m’en parles, on devrait faire une chanson : Les nuits sans Kim Wilde ». Le titre de travail était d’ailleurs plus long, avec un « je joue au flipper » au bout. Le podcast de Radio France consacré au « petit bijou électro pop » de Voulzy (février 2024) revient sur cette scène et sur la complicité du duo.

Le disque sort le 1er juin 1985 chez RCA Victor, en 45 tours (référence PB 40259, avec Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante en face B) et en maxi 45 tours (PT 40260).

Les paroles décryptées : flipper, scopitones et frères Jackson

Le héros de la chanson est seul, et il s’ennuie. « Je m’ennuie souvent / Des fois je me balade » : Souchon plante le décor en deux vers, sans rien expliquer. Pour occuper sa nuit, l’homme joue au flipper, passe des films, des scopitones. Le mot est bien choisi. Le scopitone, ancêtre du clip sur juke-box à écran, donne au décor un côté rétro et pop, très mi-années 80.

Le flipper est le meilleur détail. Les formules du jeu (« Play the game, shoot again, start again ») tombent comme un tic, une répétition pour user les heures creuses. Le texte le dit : « Je dépense mon énergie à oublier la nuit ».

Puis vient la comparaison qui résume tout : « Mais les frères Jackson, c’est pas Kim ». À l’époque, les Jacksons sont la fratrie la plus visible de la planète pop. Le héros admire leur spectacle, mais ce n’est pas ça qui le trouble. Entre l’admiration d’un show virtuose et le béguin pour une icône inaccessible, la ligne est nette.

L’humour de Souchon est doux-amer. Le narrateur a des amoureuses « au visage parfait » et pourtant il pense à une autre. Il se moque de lui sans méchanceté, et c’est ce qui rend le texte tendre.

La musique de Voulzy joue sur le contraste : une rythmique synthpop qui donne envie de danser, des harmonies vocales aériennes, presque mélancoliques, par-dessus. On danse dans une pièce vide. Aujourd’hui, ce texte sur une obsession pour quelqu’un qui ne vous connaît pas parle de relations à sens unique et d’écrans qui tiennent éveillé. Il tient parce qu’il reste pudique.

Kim Wilde entre dans la chanson : chronologie, clip et classements

Début 1985 : Laurent Voulzy donne corps à l’idée soufflée par Alain Souchon. Son équipe contacte le management de Kim Wilde pour lui proposer de participer au titre.

: Laurent Voulzy donne corps à l’idée soufflée par Alain Souchon. Son équipe contacte le management de Kim Wilde pour lui proposer de participer au titre. Printemps 1985 : la chanteuse, plutôt sceptique sur la pop française, écoute la maquette en famille avec son frère Ricky et son père Marty Wilde. Ce dernier l’encourage vivement, y voyant un superbe compliment.

: la chanteuse, plutôt sceptique sur la pop française, écoute la maquette en famille avec son frère Ricky et son père Marty Wilde. Ce dernier l’encourage vivement, y voyant un superbe compliment. Printemps 1985 : Voulzy se rend en Angleterre, au studio des Wilde. Kim enregistre des chœurs et des phrases parlées ou chantées en anglais et en français, dont « Take it easy, Laurent » et le fameux « Play the game, Laurent ».

: Voulzy se rend en Angleterre, au studio des Wilde. Kim enregistre des chœurs et des phrases parlées ou chantées en anglais et en français, dont « Take it easy, Laurent » et le fameux « Play the game, Laurent ». 1er juin 1985 : sortie du 45 tours chez RCA, avec Les nuits sans Kim Wilde en face A et Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante en face B.

: sortie du 45 tours chez RCA, avec Les nuits sans Kim Wilde en face A et Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante en face B. 1985 : tournage du clip réalisé par Bernard Malige, avec Kim Wilde aux côtés de Voulzy. La date exacte de première diffusion télé (le 1er novembre 1985 est parfois citée) n’est pas clairement attestée, pas plus qu’une date de diffusion officielle au Royaume-Uni.

: tournage du clip réalisé par Bernard Malige, avec Kim Wilde aux côtés de Voulzy. La date exacte de première diffusion télé (le 1er novembre 1985 est parfois citée) n’est pas clairement attestée, pas plus qu’une date de diffusion officielle au Royaume-Uni. 19 août 1985 : le single n’entre pas dans le Top 50 des ventes, mais il atteint la 13e place du classement radio Media Control des radios périphériques.

: le single n’entre pas dans le Top 50 des ventes, mais il atteint la 13e place du classement radio Media Control des radios périphériques. 1986 : les auditeurs et les programmateurs s’emballent pour Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante. La maison de disques inverse les faces, le titre passe en face A et entre dans le Top 50 à la rentrée 1986. Les nuits sans Kim Wilde devient la face B.

Une amitié et une postérité : de SOS Racisme à « Amoureux des rêves »

La chanson a laissé plus qu’un disque. Le 15 juin 1985, Laurent Voulzy et Kim Wilde sont tous les deux sur la place de la Concorde, à Paris, pour le grand concert antiraciste de SOS Racisme, la « Fête des potes ». Quelques jours après la sortie du single, les deux artistes partagent déjà une affiche.

Les retrouvailles suivantes ont lieu le 24 avril 2010. Pour le spectacle symphonique Night of the Proms, au Spiroudôme de Charleroi (Belgique), ils chantent ensemble Les nuits sans Kim Wilde et reprennent le duo Oh Lori. Vingt-cinq ans après, la fan et la star sont encore sur la même scène.

Le 19 octobre 2018, Kim Wilde publie Amoureux des rêves sur l’édition Deluxe de son quatorzième album studio, Here Come the Aliens. Voulzy y pose des répliques parlées et chantées en français en réponse aux couplets de la chanteuse. C’est leur première collaboration en studio depuis 1985, et l’invitation vient cette fois de Kim.

Pour la pérennité du titre, un chiffre : près de 124 000 reconnaissances sur Shazam. Pour une chanson sortie en 1985, c’est beaucoup de gens qui tendent encore le téléphone vers la radio pour savoir qui chante.

Un simple gag de fan, vraiment ?

L’objection existe et je la comprends : Les nuits sans Kim Wilde ne serait qu’un clin d’œil kitsch des années 80, un coup malin qui profite de la célébrité d’une star britannique. Je ne la partage pas, et les faits non plus.

Le point de départ est sincère. Voulzy enregistrait vraiment chaque passage de Kim Wilde à la télévision, et c’est Souchon qui a vu dans cette cassette une chanson. Ensuite, Kim Wilde ne s’est pas contentée de tolérer l’hommage. Elle a enregistré des chœurs et le monologue final en studio, en Angleterre (« Laurent, il est l’heure de dormir maintenant, enlève tes lunettes… »), puis elle a participé au clip de Bernard Malige, fin 1985.

Côté public, la chanson a trouvé sa place dès l’été 1985, 13e du classement Media Control des radios périphériques en août. En 1986, placée en face B de Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante (20e du Top 50), elle a profité du succès de ce single. Les deux artistes ont mis leur complicité en scène à la télévision, le 9 août 1986 dans « Toutes folles de lui » sur Antenne 2, puis le 1er octobre 2006 dans Vivement Dimanche, sur France 2, avec Alain Souchon. Voulzy l’a gardée dans ses concerts, jusque sur l’album en public Voulzy Tour (Zénith de Paris en 1993, publié en 1994). Et il y a eu Charleroi en 2010, puis Amoureux des rêves en 2018.

Un gag ne tient pas quarante ans. Ce qui fait la force du titre, c’est le travail : une production soignée avec Michel Cœuriot, des harmonies vocales héritées des Beatles et des Beach Boys, et un texte de Souchon qui transforme le fantasme de rock star en solitude de nuit, avec de l’autodérision. Je le range sans hésiter parmi les classiques.

Les paroles des Nuits sans Kim Wilde

Les nuits sans Kim Wilde

Je m’ennuie souvent

Des fois je me ballade

Ça dépend

Je passe des scopitones

Des chanteurs sur films

Mais les frères Jackson

C’est pas Kim

Oh les nuits sans Kim Wilde

Oh les nuits sans Kim Wilde

Sur mon flipper noir

Où tout seul je frime

L’effigie de ma rock star

M’assassine

Allez play the game

Shoot again, start again

Oh je dépense mon énergie

À oublier la nuit

Take it easy, easy

Take it easy, easy

Oh quelle étrange affaire

Dans mon cœur ce mystère

Kim Wilde

J’ai des amoureuses

Au visage parfait

Qui s’endorment heureuses

Oui, mais

Les nuits sans Kim Wilde

Sont beaucoup moins belles

Que dancing, que dancing

In the dark avec elle

Oh les nuits sans Kim Wilde

Oh je dépense mon énergie

À oublier la nuit

Take it easy, easy

Take it easy, easy

Oh quelle étrange affaire

Dans mon cœur ce mystère

Kim Wilde

Allez play the game

Shoot again, start again

J’ passe mon temps sur cette machine

Oh je dépense mon énergie

À oublier la nuit

Ah pour oublier la nuit

Take it easy, easy

Take it easy, easy

Oh quelle étrange affaire

Dans mon cœur ce mystère

Kim Wilde

Take it easy, easy

Take it easy, easy

C’est une étrange affaire

Dans mon cœur ce mystère

Kim Wilde

Take it easy, easy

Take it easy, easy

Oh quelle étrange affaire

Dans mon cœur ce mystère

Kim Wilde

Laurent, il est l’heure de dormir maintenant

Enlève tes lunettes

Play the game, Laurent

Play the game, Laurent (oui?)

Play the game, Laurent

Play the game (game)

Play the game (game)

Laurent, play the game

Paroliers : Alain Souchon / Laurent Voulzy

Paroles de Les Nuits sans Kim Wilde © Les Editions Laurent Voulzy

Le texte s’arrête sur la voix de la chanteuse, qui s’adresse en français à Voulzy : « Laurent, il est l’heure de dormir maintenant. Enlève tes lunettes. Play the game, Laurent ».