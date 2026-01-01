Il y a des chansons que l’on entend chaque année sans vraiment les écouter. Happy New Year fait partie de celles-là. Elle revient, fidèle, presque automatique, comme une décoration que l’on ressort du carton une fois l’an. Et pourtant, derrière son titre faussement joyeux, ABBA a composé l’une des chansons les plus lucides et les plus tristes jamais associées au passage à la nouvelle année.

Le temps qui passe trop vite

Sortie en 1980, à une époque où le groupe est déjà fragilisé, Happy New Year n’a rien d’un hymne festif. Elle ressemble plutôt à un lendemain de fête. À ce moment précis où les confettis jonchent encore le sol, où la musique s’est arrêtée, où l’on se demande, un verre à la main, ce que tout cela signifie vraiment.

Dès les premières notes, le ton est donné. Lent, presque fragile. La mélodie ne célèbre rien. Elle observe. Elle constate. Elle accompagne ce sentiment étrange que l’on ressent souvent au réveillon : l’impression que le temps passe trop vite, que les promesses se répètent, que les espoirs se formulent par habitude plus que par conviction.

ABBA ne parle pas d’un Nouvel An heureux. Le groupe parle d’un monde qui doute. D’un futur incertain. D’une humanité qui trinque à l’avenir sans trop savoir ce qu’elle attend réellement. Derrière les mots simples, presque naïfs, se cache une inquiétude très adulte. Une lucidité rare pour une chanson associée aux fêtes.

Entre fête et désillusion

Il faut se souvenir du contexte. À la fin des années 70, l’euphorie pop s’essouffle. Le disco décline. Le monde change. ABBA, lui aussi, se fissure. Les couples se séparent, l’innocence s’efface. Happy New Year naît dans cette zone grise, entre la lumière et l’ombre, entre la fête et la désillusion.

C’est sans doute pour cela que la chanson traverse les décennies sans prendre une ride. Parce qu’elle dit quelque chose de profondément vrai sur le réveillon. Ce moment suspendu où l’on sourit, mais où l’on pense. Où l’on embrasse, mais où l’on doute. Où l’on souhaite le meilleur, sans être certain d’y croire totalement.

Contrairement à beaucoup de chansons de fin d’année, Happy New Year ne promet rien. Elle n’ordonne pas d’être heureux. Elle n’impose pas l’enthousiasme. Elle accepte la mélancolie comme une invitée légitime à la table du réveillon.

Juste un soupir

Et peut-être est-ce pour cela qu’elle nous touche encore aujourd’hui. Parce qu’à l’heure des feux d’artifice numériques, des comptes à rebours sponsorisés et des vœux copiés-collés, cette chanson nous rappelle que le passage à la nouvelle année n’est pas forcément un cri de joie. Parfois, c’est juste un soupir. Un regard en arrière. Une question laissée sans réponse.

Alors chaque 31 décembre, quand Happy New Year retentit quelque part, elle fait autre chose que meubler l’ambiance. Elle nous murmure que douter n’est pas un échec. Que la nostalgie n’est pas une faiblesse. Et que souhaiter une bonne année peut aussi être un acte fragile, presque intime.

Une chanson de réveillon, oui. Mais surtout, une chanson de vérité.

Crédit photo : Anders Hanser© - ABBA sur scène au Northlands Coliseum à Edmonton, Canada, le 13/09/1979.