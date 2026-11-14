Totem GT Super Lyla châssis 26 : le passé a de l’avenir

Totem Automobili est une marque indépendante, basée près de Venise, qui construit des gran turismo sur commande, châssis par châssis, dans un contingent fermé de 40 exemplaires. Le 12 octobre 2026 à Trévise, la marque a présenté Lyla, châssis GT Super 26, une commande passée par un collectionneur californien via le Totem Individual Program. Ce que cache ce nom propre et ce numéro de châssis : une mécanique V6 biturbo de 640 ch développée en interne, une livrée Turismo 70 construite sur une logique visuelle des années 1970, et un habitacle où le Corian, le Prince de Galles et un chronométre Heuer Trackstar d’origine coexistent comme une composition cohérente. Qu’est-ce que Lyla révèle sur la façon dont Totem construit ses voitures, et combien reste-t-il d’allocations sur ces 40 châssis ?

Lyla, châssis 26 : ce que Totem Automobili vient de dévoiler

Le 12 octobre 2026 à Trévise, Totem Automobili a présenté officiellement Lyla, châssis GT Super 26, une commande passée par un collectionneur californien via le programme sur mesure de la marque, le Totem Individual Program.

Lyla n’est pas une réplique, ni une série, c’est une préparation unique : client par client. Ce point mérite d’être posé d’emblée, parce que les premières dépêches ont eu tendance à l’enfermer dans des raccourcis : non, Totem ne reproduit pas une Alfa Romeo d’époque, et non, la livrée Turismo 70 n’est pas la copie d’une livrée de course précise. Totem Automobili le précise d’ailleurs dans ses mentions officielles, elle n’entretient aucun lien avec Alfa Romeo ni avec le groupe Stellantis.

Ce que Lyla est réellement : une configuration singulière, développée comme un langage cohérent entre une base mécanique éprouvée, un traitement graphique inédit et une sélection de matières qui traversent le design industriel, le sport automobile et l’univers textile des années 1970. Le châssis 26 est l’occupation d’un slot dans un programme de production fermé, avec des références qui s’articulent les unes aux autres plutôt qu’une série d’options empilées.

La livrée Turismo 70 : nouvelle proposition graphique de Totem

La livrée Turismo 70 est le premier élément qui saute aux yeux, et c’est aussi celui que les articles de lancement rapides ont le plus souvent mal lu. Le corps de la voiture reçoit le Grigio Milano, un gris métallisé qui forme la teinte principale. Sur le masque avant et les encadrements des feux arrière, Totem applique un blanc nacré en trois couches, avec une profondeur visuelle que ne donne pas une simple teinte unie. Le contraste entre les deux zones est net, presque graphique, sans chercher à être subtil.

La Turismo 70 ne reproduit pas une livrée historique précise : elle traduit un principe, celui du colour blocking tel qu’il structurait les monoplaces et GT de compétition des années 1970, dans un vocabulaire contemporain et retenu.

C’est cette distinction qui échappe souvent. Totem n’a pas cherché à imiter un objet réel : la marque a identifié une logique visuelle d’époque, le rapport entre surfaces contrastées, les aplats francs, les ruptures de teinte délibérées, et l’a reformulée pour une gran turismo de 2026. Le résultat évoque l’époque, un sentiment des années passés avec une touche d’avance rapide sur le temps actuel.

La continuité entre extérieur et habitacle est directe. Les surpiqûres blanches sur la sellerie en cuir Nappa noir reprennent exactement ce rapport Grigio/nacré du dehors. Ce n’est pas un détail de broderie, c’est la même décision graphique appliquée à un autre support.

L’habitacle de Lyla : matières, mécanique visible et instrumentation d’époque

L’habitacle de Lyla fonctionne comme une composition, pas comme un catalogue de prestations. Chaque matière a été choisie pour son rapport aux autres, et l’ensemble s’articule autour d’un fil conducteur commun : rendre le fonctionnement des choses visible, lisible, palpable.

Le Corian occupe les deux points de contact les plus sollicités : le pommeau du levier de vitesses et la jante du volant exclusif Totem Design, lui-même associé à de l’aluminium usiné. Ce matériau, apparu dans le design industriel et l’architecture intérieure au cours des années 1970, est composé de trihydrate d’aluminium lié dans une matrice de polymère acrylique. Sur Lyla, il est taillé dans la masse. Le résultat est une texture dense, homogène, presque minérale, froide et précise au toucher, qui contraste volontairement avec le cuir et le carbone environnants.

La tour de commande de boîte, dite Skeleton gear tower, expose directement la tringlerie et la cinématique de sélection à l’intérieur du cockpit. Rien n’est dissimulé. Les commodos de colonne de direction sont eux aussi développés en carbo-titane exclusif à la marque, associant fibre de carbone, titane et éléments mécaniques apparents. Le parti pris est constant : montrer comment ça fonctionne, ne rien habiller sous un cache.

Le tissu Prince de Galles, retenu pour ses nuances de gris et de blanc, s’intègre à côté du cuir Nappa noir à surpiqûres blanches, de la fibre de carbone brillante au tissage Totem Design et des finitions en nickel satiné. Ce n’est pas un tissu d’accentuation, c’est un élément de la composition chromatique globale, en écho direct à la livrée extérieure Grigio Milano et blanc nacré.

Le Heuer Trackstar mérite un développement à part. Cet ensemble de chronométrie suisse d’origine des années 1970, conçu pour les épreuves de régularité, se compose de deux instruments mécaniques distincts : l’un à échelle sexagésimale, l’autre à échelle décimale. Les deux sont nécessaires pour mesurer et comparer les temps selon les règlements de régularité d’époque. Totem n’a pas simplement posé les boîtiers sur une planche de bord : un support dédié, usiné dans la masse aux cotes exactes des deux instruments, les intègre comme un élément permanent de l’architecture de l’habitacle. Le Trackstar est une pièce de la structure intérieur de la Lyla.

Fiche technique : le V6 2.8 Italtecnica et l’architecture GT Super

Caractéristique Détail Moteur V6 biturbo 2,8 litres à 90° (code ITV61 « Gloria »), développé avec Italtecnica Engineering Confusion fréquente à éviter Ce bloc est spécifique à Totem ; il ne s’agit pas du V6 2,9 biturbo Alfa Romeo Quadrifoglio Puissance maximale 640 ch à 7 200 tr/min Couple maximal 655 Nm à 5 000 tr/min Poids du bloc moteur Moins de 180 kg Transmission Boîte manuelle 6 rapports à grille ouverte (open-gate shifter), montée en position transaxle arrière Différentiel À glissement limité 0 à 100 km/h 3,2 secondes Structure Monocoque centrale en fibre de carbone avec faux-châssis avant et arrière en aluminium usiné CNC Carrosserie Intégrale en fibre de carbone Suspensions Double triangulation en aluminium taillé dans la masse, sur les deux essieux Amortisseurs ORAM à réglage électronique Freinage Brembo : étriers monoblocs aluminium 6 pistons (avant), 4 pistons (arrière) Package carbone extérieur/intérieur Tissage Totem Design brillant, associé à des finitions nickel satiné Statut juridique Totem Automobili est indépendante, sans lien avec Alfa Romeo ni Stellantis

Le programme Individual et la place de Lyla dans les 40 exemplaires GT Super

Le programme Individual de Totem ne ressemble pas à un configurateur haut de gamme où un client coche des options sur une liste. Chaque commission est le développement d’un langage propre : une cohérence formelle, chromatique et matérielle construite autour de la vision d’un acheteur précis, avec l’équipe de Totem comme interlocuteur unique. Lyla en est l’illustration directe, le thème Turismo 70 n’existe pas comme une option disponible pour le prochain acheteur, il a été développé pour un client californien et pour lui seul.

La GT Super est produite à 40 exemplaires numérotés, sans extension possible. Lyla porte le numéro 26. Ce chiffre a une signification concrète : sur un contingent fermé de 40 unités, 26 slots sont déjà attribués de façon définitive et irréversible. D’autres commissions ont précédé Lyla dans ce programme, chacune portant un nom propre et un numéro de châssis : Hestia (#07), Iperia (#12), Litorale Brado (#32). La plupart des articles de lancement présentent chaque nouvelle commission comme une actualité isolée, sans mentionner où elle se situe dans ce décompte fermé.

Pour un acheteur potentiel, la réalité est simple : les allocations restantes sur les 40 GT Super sont marginales, et l’accès n’est pas garanti. Il n’existe pas de réseau de distribution ni de concession. L’interlocuteur principal est directement le fondateur et designer en chef Riccardo Quaggio, basé aux ateliers de Totem Automobili à Marcon, près de Venise. Le processus qui suit une première prise de contact s’étend sur plusieurs mois : validation d’une allocation disponible, sessions d’immersion technique et stylistique, recherche des matières, suivi de l’assemblage artisanal sur coque carbone, puis homologation individuelle. C’est ce que l’on appelle du sur-mesure.

Le coût pour l’exceptionnel : à partir de 590 000 € hors option. D’ailleurs, le configurateur est très bien réalisé donnant l’impression d’être dans un garage de GTA.

Sources et à lire totemautomobili.com

totemautomobili.com

italpassion.fr