Le Defender est l’un des véhicules les plus imités, les plus préparés et les plus réinterprétés de l’histoire automobile. Pourtant, rares sont les ateliers qui ont su en faire autre chose qu’une simple mise à jour mécanique. Twisted Automotive est de ceux-là, et son T90 soulève une question légitime : que signifie vraiment « entrée de gamme » quand la marque qui le produit refuse, par principe, tout compromis? C’est cette tension entre accessibilité et exigence absolue qui fait du T90 Twisted un objet à part, et qui révèle une maison bien plus vaste qu’un simple préparateur de 4×4.

Le T90 : porte d’entrée dans l’univers Twisted

Le T90 occupe une place particulière dans la gamme Twisted. C’est le modèle d’entrée, le premier pas. Mais parler d’entrée de gamme ici serait presque trompeur : chez Twisted Automotive, le bas de l’échelle n’a rien de banal.

La marque résume sa philosophie en deux mots : « Built Different ». Derrière cette devise, il y a une conviction précise, presque obstinée. Chaque détail compte. Non pas parce que le marketing l’exige, mais parce que, selon Twisted, si un seul élément n’est pas juste, rien ne peut l’être. C’est une forme d’intransigeance qui rappelle davantage les ateliers de haute couture que les lignes de production automobile.

« This is more than attention to detail, it’s obsession with every single one. »

Concrètement, le T90 se construit autour de quelques composants soigneusement choisis. La suspension progressive modifie le comportement de ce vieux Defender en profondeur : le Land Rover d’origine était rude, prévisible dans ses imperfections. Twisted en fait quelque chose de plus nuancé, plus maîtrisé. Le volant, les sièges, les roues, l’échappement : chaque pièce est pensée en relation avec les autres. Pas comme une liste d’options, mais comme les éléments d’un tout cohérent. C’est la différence entre assembler des composants et concevoir un objet.

Ce qui est intéressant avec le T90, c’est ce qu’il signifie dans le contexte plus large de la marque. Twisted ne fait pas que des Defender. Ses trois déclinaisons automobiles, le T90, le T110 et le T130, coexistent avec la TRRC, une Range Rover Classic restomisée, et une division marine qui propose trois modèles de bateaux : le 36GT, le 34T et le 28S. On est loin d’un simple atelier de préparation. Twisted se construit comme une marque de style de vie, cohérente sur tous ses segments.

Le T90 est donc une porte d’entrée au sens propre. Il permet de toucher l’univers Twisted sans s’engager immédiatement dans les versions les plus poussées. Mais il transmet déjà la même philosophie : des décennies de savoir-faire, une obsession du détail, et l’idée que la perfection n’est pas une option, c’est le point de départ.

Pour qui cherche un Defender qui ne ressemble à aucun autre, le T90 n’est pas un compromis. C’est une introduction.

Twisted au-delà du Defender : T110, T130, TRRC et la division marine

Le T90 est souvent présenté comme le produit phare de Twisted Automotive. C’est vrai. Mais réduire la marque à un seul modèle, c’est passer à côté de l’essentiel.

La gamme automobile se structure en trois niveaux distincts : le T90, point d’entrée dans l’univers Twisted, puis le T110 , puis le T130, chaque échelon représentant un degré supplémentaire d’intervention sur la mécanique, les finitions et les performances.

, puis le T130, chaque échelon représentant un degré supplémentaire d’intervention sur la mécanique, les finitions et les performances. La progression n’est pas cosmétique. Chaque palier implique des modifications plus profondes, une personnalisation plus poussée, un investissement plus conséquent. C’est une montée en puissance pensée comme une collection, pas un catalogue.

À côté des Defender, Twisted propose le TRRC : un restomod du Range Rover Classic. Même philosophie, terrain différent. La carrosserie d’époque cache une remise à neuf complète, selon les standards d’obsession pour le détail que la marque revendique sur chacun de ses projets.

Ce que quasiment aucun média spécialisé ne mentionne : Twisted possède aussi une division marine à part entière, avec trois modèles distincts, le 36GT, le 34T et le 28S.

à part entière, avec trois modèles distincts, le 36GT, le 34T et le 28S. Ces trois bateaux ne sont pas des accessoires de communication. Ils figurent sur le site officiel au même titre que les véhicules, avec leur propre page collection et leur propre formulaire de contact.

La marque opère donc sur deux éléments : la terre et l’eau. C’est une position rare dans le secteur du luxe artisanal britannique, et elle n’est pratiquement jamais évoquée dans les articles qui traitent du T90 ou du T110.

Twisted est présente au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Japon. Cette distribution internationale confirme une ambition qui dépasse largement le cercle des amateurs de Land Rover Series et Defender.

Le T90 est donc mieux compris comme une porte d’entrée que comme une destination finale. Il introduit un client à une maison dont l’offre s’étend du hors-route classique jusqu’au nautisme de luxe, en passant par un restomod du 4×4 le plus british qui soit après le Defender lui-même.

Aucun article concurrent ne cadre Twisted de cette façon. La plupart s’arrêtent aux spécifications du train roulant ou à la puissance du moteur. L’angle du style de vie global, cohérent, construit sur des décennies de précision artisanale, reste entièrement disponible.

Ce positionnement rappelle ce que font les grandes maisons dans d’autres univers : proposer un écosystème complet, où chaque objet partage un ADN commun, une exigence identique, une même vision de ce que « bien fait » veut dire.

Photos du t90 de chez Twisted

Ce que la gamme Twisted dit de ses clients

L’acheteur d’un T90 Twisted ne cherche pas simplement un 4×4 modifié. Il cherche une cohérence. Celle que l’on trouve chez quelqu’un qui choisit ses objets du quotidien avec la même exigence qu’il applique à sa garde-robe, à sa montre ou à sa cuisine. Un Defender transformé par Twisted n’est pas un caprice mécanique : c’est une déclaration sur la manière dont on veut habiter le monde.

Ce profil d’acheteur, Twisted l’a compris depuis longtemps. La marque ne vend pas un véhicule, elle propose une entrée dans un univers où chaque détail doit excéder les attentes, selon ses propres mots. Et cet univers dépasse largement le tout-terrain. La division marine de Twisted, avec ses modèles 36GT, 34T et 28S, prolonge exactement la même philosophie jusqu’à la coque d’un bateau. Même attention aux finitions, même refus du compromis, même conviction que si un seul élément n’est pas juste, rien ne l’est vraiment. Le client qui confie son Defender à Twisted retrouve la même logique s’il commande une vedette de plaisance. C’est rare, et c’est précisément ce qui crée la fidélité.

Choisir un T90, c’est choisir une marque qui applique le même niveau d’obsession à un bouton de porte et à une coque de bateau.

Cette cohérence traverse aussi les frontières. Twisted opère depuis le Royaume-Uni, les États-Unis et le Japon, trois marchés qui partagent une culture du savoir-faire exceptionnel et un rapport particulier à l’objet bien fait. Le Japon, notamment, entretient une relation presque philosophique avec la perfection artisanale, ce que les Japonais appellent le monozukuri, l’art de faire les choses. Que Twisted y soit présent n’est pas anodin.

Ce rayonnement international dessine le contour d’une clientèle cosmopolite, habituée à reconnaître la qualité sans qu’on ait besoin de la lui expliquer. Ces acheteurs ne cherchent pas la rareté pour le prestige, ils cherchent la rareté parce qu’elle garantit l’attention. Ils savent que le TRRC, le Range Rover Classic reconfiguré par Twisted, répond au même cahier des charges que le T90 : rien d’ajouté qui ne serve, rien de laissé au hasard.

Le T90 Twisted est donc bien un point d’entrée, pas une destination finale. Il introduit à une marque qui a décidé, une fois pour toutes, que la médiocrité n’a sa place nulle part, ni sur route, ni sur l’eau.