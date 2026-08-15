Depuis 1946, le site de Crewe est le cœur industriel de Bentley. Pour célébrer huit décennies de production automobile dans cette usine historique, le constructeur britannique a réuni 107 modèles retraçant plus d’un siècle de son histoire et dévoilé une Continental GTC totalement unique.

Certains anniversaires méritent plus qu’un simple gâteau. Pour Bentley, les 80 ans de production automobile à Crewe sont l’occasion de rendre hommage à un lieu indissociable de l’identité de la marque. Le 28 juillet 2026, le constructeur britannique a donc organisé un événement particulièrement spectaculaire sur son site de Pyms Lane, en réunissant pas moins de 107 Bentley appartenant aux membres du Bentley Drivers Club. Un rassemblement d’autant plus symbolique que le club célèbre lui aussi son 90e anniversaire.

Et pour marquer cette date comme il se doit, Bentley a dévoilé une automobile qui ne sera produite qu’à un seul exemplaire : une Continental GTC réalisée spécialement pour célébrer les 80 ans de Crewe.

80 ans de Bentley à Crewe

Si Crewe est aujourd’hui indissociable de Bentley, l’histoire du site est encore plus ancienne. Les bâtiments avaient été construits en 1938 pour fabriquer les moteurs d’aviation Rolls-Royce Merlin.

Le site deviendra ensuite le cœur de la production automobile Bentley. En 1946, la première Bentley sort de la chaîne de production de Pyms Lane. Depuis, des générations d’artisans et de techniciens se sont succédé dans cette usine, perpétuant une philosophie mêlant fabrication artisanale, innovation technologique et recherche permanente de la qualité.

Cette histoire industrielle est précisément ce que Bentley souhaitait mettre en avant à l’occasion de cet anniversaire.

107 Bentley réunies pour raconter l’histoire de la marque

L’une des attractions majeures de la célébration était le rassemblement de 107 automobiles Bentley, toutes appartenant à des membres du Bentley Drivers Club. Les voitures avaient été alignées selon leur ordre chronologique de production le long de Pyms Lane. Une véritable frise historique grandeur nature.

Le cortège débutait avec EXP3, présentée comme la première Bentley jamais livrée à un client, et se terminait avec une Flying Spur Speed de 2025. Entre ces deux extrêmes, les visiteurs pouvaient retrouver les grandes périodes de l’histoire de la marque : les automobiles associées à W.O. Bentley, les années de production à Derby, les modèles emblématiques de la marque et, bien sûr, les Bentley modernes fabriquées à Crewe.

Des mythiques Blower aux SUV Bentayga, cette réunion permettait ainsi de mesurer l’évolution spectaculaire de Bentley au fil des décennies. Pour certains propriétaires, le voyage aura été particulièrement symbolique : plusieurs d’entre eux sont venus de différents pays pour ramener leur Bentley là où tant de modèles de la marque ont été fabriqués.

Quelques images de l’événement – crédit photos : Bentley©

Une Continental GTC pas comme les autres

Mais la véritable vedette de cette célébration était sans doute la Continental GTC unique réalisée par Mulliner. La division de personnalisation de Bentley a conçu une automobile spécialement destinée à commémorer les 80 ans de production à Crewe. Et comme souvent chez Mulliner, le travail ne s’est pas limité à quelques options.

La voiture adopte une spectaculaire peinture baptisée Supernova Purple Ombre. Cette teinte exclusive évolue progressivement entre deux nuances de violet, du Supernova Purple au Supernova Purple Dark.

Un traitement graphique spécifique vient compléter la carrosserie avec un imposant “80” réalisé lui aussi selon un principe d’ombrage inversé.

Un habitacle qui célèbre le savoir-faire de Crewe

L’intérieur reprend naturellement le thème de l’anniversaire. Les appuie-têtes sont brodés d’un “80”, tandis que la planche de bord reçoit un élément réalisé spécialement pour cette voiture.

Un travail d’aérographie y représente notamment le bâtiment emblématique du Design Studio de Bentley, accompagné d’une évocation des huit décennies de production automobile à Crewe.

Cette Continental GTC constitue donc davantage qu’une simple série spéciale. Il s’agit d’une vitrine roulante du savoir-faire artisanal de Bentley, destinée à montrer ce que les équipes de Crewe et Mulliner sont capables de réaliser lorsqu’elles disposent d’une liberté presque totale.

Crewe prépare déjà l’après-Bentley thermique

Derrière cette célébration historique se cache également un enjeu beaucoup plus contemporain. Bentley transforme progressivement son site historique pour en faire une Dream Factory de nouvelle génération. L’objectif est de conserver l’ADN artisanal de la marque tout en intégrant des technologies de production plus modernes, numériques, flexibles et durables.

Le campus regroupe désormais différentes installations dédiées notamment au design, à l’ingénierie, à la qualité, à la logistique et à la peinture.

Parmi ces infrastructures figure notamment le nouveau Design Studio, mais aussi l’Engineering Technical Centre, l’Excellence Centre for Quality and Launch, l’Integrated Logistics Centre et le Paint Shop.

Et Bentley prépare déjà une nouvelle étape majeure : le constructeur travaille à transformer le plus ancien bâtiment du site en atelier d’assemblage de son premier modèle électrique. Ce dernier doit être lancé en septembre 2026, tandis que Bentley prépare parallèlement le lancement mondial de son prochain modèle, baptisé Torcal.

80 ans d’histoire… et une nouvelle page qui s’écrit

Cette célébration illustre finalement assez bien la situation de Bentley en 2026. D’un côté, la marque revendique un patrimoine exceptionnel, construit autour de l’artisanat, de la personnalisation et d’une production largement associée au site de Crewe. De l’autre, elle doit préparer son avenir dans une industrie automobile en pleine transformation.

La Continental GTC Supernova Purple Ombre symbolise parfaitement cette transition : une automobile contemporaine qui utilise les techniques de personnalisation les plus poussées pour célébrer une histoire commencée il y a 80 ans.

Avec ses 107 Bentley réunies sur Pyms Lane, Crewe a donc offert une impressionnante rétrospective de l’histoire de la marque. Mais l’événement ne regardait pas uniquement dans le rétroviseur.

Après 80 ans de production automobile, Bentley entend faire de Crewe la vitrine de son prochain siècle.

Crédit photos : Bentley©