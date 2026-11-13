Avec son nouveau coloris Mulberry (mûre), le casque urbain Life de la marque française Overade affirme un peu plus sa personnalité. Bordeaux profond, reflets cuivrés, finition mate et détails raffinés : ce nouveau modèle joue la carte de l’élégance et de l’inspiration vintage. Une silhouette qui rappelle volontiers celle d’une bombe d’équitation, avec une touche de modernité qui ne passe pas inaperçue. Mais derrière son allure soignée se cache également un concentré de technologies lumineuses destinées à améliorer la sécurité des cyclistes en ville. Présentation d’un casque qui entend réconcilier style et protection.

Une allure vintage inspirée de l’élégance équestre

Le casque de vélo est devenu un équipement indispensable pour les déplacements urbains. Pourtant, il n’est pas toujours facile de trouver un modèle qui conjugue protection, confort et esthétique. Avec Life, Overade propose une approche différente : faire du casque un véritable accessoire de mode, que l’on choisit aussi naturellement qu’une paire de chaussures ou un sac.

Au premier regard, le Life séduit par ses lignes épurées et sa silhouette particulièrement élégante. Son design évoque une certaine inspiration vintage, avec une forme arrondie et enveloppante qui rappelle celle d’une bombe d’équitation. Une référence esthétique plutôt réussie, qui lui donne un caractère singulier et le distingue des casques de vélo urbains traditionnels.

On apprécie notamment son allure sobre et sophistiquée, ainsi que son écran transparent qui vient souligner son identité. Le résultat est à la fois chic, original et contemporain. Un casque qui trouve facilement sa place dans un vestiaire urbain, porté avec un manteau élégant, une veste en cuir ou une tenue plus décontractée.

Mulberry : un nouveau coloris au caractère affirmé

C’est la grande nouveauté annoncée par Overade : le Life se décline désormais dans une nouvelle teinte baptisée Mulberry.

Au programme, un bordeaux profond aux subtils reflets cuivrés, habillé d’une finition mate qui met particulièrement bien en valeur les volumes du casque. Une couleur élégante, chaleureuse et intemporelle, qui apporte une véritable personnalité à cet équipement.

Le soin apporté aux détails participe largement à son charme. Les finitions blanches contrastent délicatement avec la coque bordeaux, tandis que les sangles marron ajoutent une note chaleureuse et raffinée. Un mariage de couleurs particulièrement harmonieux, qui renforce son inspiration rétro sans tomber dans le total look nostalgique.

Ce nouveau Mulberry devrait séduire celles et ceux qui recherchent un casque différent, capable de compléter une silhouette plutôt que de simplement répondre à une obligation de sécurité.

Avec ce coloris, Overade démontre qu’un équipement de protection peut aussi devenir un bel objet du quotidien.

Une technologie lumineuse pour mieux communiquer en ville

Mais le Life ne se contente pas de soigner son apparence. Sous son design élégant, il embarque un système d’éclairage intelligent destiné à rendre les déplacements urbains plus lisibles et plus sûrs.

Le casque intègre des éclairages avant et arrière avec une diffusion à 360°. Plusieurs fonctionnalités viennent compléter ce dispositif :

Des clignotants pour signaler ses changements de direction et avertir les autres usagers.

pour signaler ses changements de direction et avertir les autres usagers. Un feu stop pour indiquer les phases de ralentissement et de freinage.

pour indiquer les phases de ralentissement et de freinage. Des appels de phare pour attirer l’attention lorsque la situation le nécessite.

pour attirer l’attention lorsque la situation le nécessite. Des feux de détresse pour signaler une situation particulière.

Pour piloter ces différentes fonctions, Overade s’appuie sur son écosystème OXI® Wireless.

Le casque est livré avec l’OxiMote, une télécommande permettant de commander les clignotants et les feux de détresse. L’OxiBrake, proposé en option, permet quant à lui de gérer le feu stop et les appels de phare.

L’idée est intéressante : plutôt que de se contenter d’être visible, le cycliste peut communiquer plus clairement ses intentions aux automobilistes, piétons et autres usagers de la route.

Une autonomie adaptée aux déplacements quotidiens

Autre point important pour un équipement destiné à être utilisé régulièrement : l’autonomie.

Sur ce terrain, le Life annonce jusqu’à 7 heures d’utilisation continue à haute intensité et jusqu’à 48 heures en mode clignotant à basse intensité, selon le mode utilisé.

La recharge s’effectue via USB-C (câble non inclus). Le casque bénéficie également d’un indice d’étanchéité IP64, un atout appréciable pour les cyclistes qui utilisent leur vélo quelles que soient les conditions météorologiques.

Côté caractéristiques, le Life affiche un poids d’environ 450 grammes et adopte une taille unique adaptée aux tours de tête compris entre 55 et 61 cm. Il répond par ailleurs à la norme européenne EN 1078 relative aux casques de protection pour cyclistes.

CASQUE DE VÉLO OVERADE LIFE COLORIS MULBERRY. Crédit photos : Overade©

Overade Life : quand le casque devient un véritable accessoire de style

Avec ce nouveau coloris Mulberry, Overade confirme sa volonté de faire évoluer l’image du casque de vélo urbain. Loin des modèles purement fonctionnels, le Life assume pleinement son rôle d’accessoire de style.

Son inspiration vintage, sa silhouette élégante rappelant une bombe d’équitation et ses associations de couleurs particulièrement réussies lui confèrent une identité visuelle forte. Mais son principal intérêt réside sans doute dans cette association entre esthétique et technologie : un casque que l’on porte volontiers pour son allure, mais qui n’oublie jamais sa fonction première.

Une proposition séduisante pour les cyclistes urbains qui souhaitent se déplacer avec élégance, sans faire de compromis sur les équipements de sécurité.

Prix : à partir de 149 euros.

Caractéristiques principales :

Marque : Overade

Modèle : Life

Nouveau coloris : Mulberry

Autres coloris disponibles : gris, noir, argent, or, bordeaux, bleu marine et blanc

Poids : environ 450 g

Taille : unique, pour un tour de tête de 55 à 61 cm

Éclairage avant et arrière avec diffusion à 360°

Télécommande OxiMote incluse

OxiBrake en option

Autonomie : jusqu’à 7 heures à haute intensité et 48 heures en mode clignotant basse intensité

Recharge USB-C

Étanchéité : IP64

Homologation : EN 1078

Prix : à partir de 149 €

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Crédit photos : Overade©