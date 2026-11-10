En novembre 2026, Nissan a célébré les 75 ans du Patrol depuis son siège de Yokohama : sept générations, plus de deux millions d’exemplaires vendus, 42 marchés actifs aujourd’hui. Un chiffre qui en dit long sur la longévité d’un modèle que beaucoup ont enterré trop vite, et qui continue de se fabriquer au Japon comme au premier jour. Comment un 4×4 lancé en 1951 pour gravir le mont Fuji est-il devenu l’un des tout-terrains les plus durables de l’histoire automobile, des sables australiens aux pistes africaines, en passant par les routes américaines qu’il retrouve aujourd’hui sous son vrai nom ?

1951-2026 : soixante-quinze ans d’une icône hors-piste

En novembre 2026, Nissan a annoncé les 75 ans du Patrol depuis son siège de Yokohama. Sept générations. Plus de deux millions d’exemplaires vendus. Un modèle commercialisé aujourd’hui sur 42 marchés à travers le monde, et toujours produit au Japon. C’est le modèle le plus ancien de la gamme Nissan, et probablement celui qui en résume le mieux l’ADN : des mécaniques conçues pour des terrains que d’autres n’osent pas.

L’histoire commence en 1951, avec un 4×4 qui gravit le mont Fuji l’année même de son lancement. Elle passe par le désert de Simpson, le rallye Paris-Dakar, trois records Guinness et une expédition de 24 000 kilomètres du nord de l’Écosse jusqu’au Cap. Elle s’arrête, pour l’instant, sur une septième génération dévoilée à Abou Dabi en 2024, équipée d’un V6 biturbo de 425 chevaux et 700 Nm.

Pour marquer l’anniversaire, Nissan a sorti deux éditions commémoratives. Aux États-Unis, l’Armada 2027 reçoit une finition « Patrol PRO-4X » : c’est le retour du nom Patrol sur le marché américain pour la première fois depuis 1969. Au Moyen-Orient, une série limitée à 1 951 exemplaires (le chiffre n’est pas un hasard) célèbre l’attachement de la région au modèle, avec des touches extérieures or cuivré et un habitacle bordeaux.

Retracer ces 75 ans avec rigueur factuelle, génération par génération, c’est l’objet de cet article. Les dates, les moteurs, les marchés, les exploits : tout ce que les sources parcellaires ne rassemblent pas encore en un seul endroit, en français.

Les sept générations du Patrol : tableau comparatif

Génération Série / Code Année de lancement Motorisation principale Configurations carrosserie Marchés clés Fait marquant 1re 4W60 1951 Essence Carrosserie courte Japon Premier 4×4 Nissan ; ascension du mont Fuji en 1951 2e Série 60 1960 Essence Carrosserie courte et longue Colombie, Australie, États-Unis (1961) Premier véhicule motorisé à traverser le désert de Simpson, plus de 1 100 dunes en 12 jours 3e Série 160 1980 Essence, puis turbo-diesel (1983) 5 portes 7 places, pick-up, break empattement long Afrique du Sud, Australie, Europe Premier Nissan fabriqué en Europe (usine de Barcelone, 1983) ; 15 titres consécutifs en championnat australien de tout-terrain 4e Série 260 1987 Diesel, turbo-diesel 3 et 5 portes Marchés export, Moyen-Orient Évolution de la série 160 (données moteur précises non disponibles dans le communiqué) 5e Y61 1997 Diesel, essence 3 et 5 portes Mondial Navigation par satellite, caméra de recul ; expédition Long Way Down 2007 (24 000 km, John O’Groats – Le Cap) 6e Y62 2010 V8 5,6 l (390 ch, version Armada) SUV 5 portes Mondial, États-Unis (Armada 2017) Trois records Guinness ; première version NISMO au Moyen-Orient (2015) 7e Y62 révisé / Gen. 7 2024 V6 3,5 l biturbo (425 ch / 700 Nm) SUV 5 portes Mondial (42 marchés) Dévoilé à Abou Dabi ; production lancée en 2025 à l’usine Nissan Shatai Kyushu

1951-1979 : les deux premières générations, de Tokyo au reste du monde

Le Patrol 4W60 naît en 1951, au Japon, en tant que premier véhicule à quatre roues motrices de Nissan. Dès cette première année, il gravit le mont Fuji. Ce n’est pas une anecdote de catalogue : pour un constructeur japonais qui lance son tout premier 4×4, choisir le Fuji comme terrain de démonstration, c’est une déclaration d’intentions assez claire.

Six ans plus tard, en 1957, le Patrol arrive au Koweït. C’est le début d’une relation avec le Moyen-Orient qui ne s’est jamais vraiment interrompue depuis, et qui reste au cœur de l’histoire commerciale du modèle aujourd’hui encore.

La deuxième génération, la série 60, est lancée en 1960. Cette fois, Nissan vise explicitement les marchés internationaux. La Colombie reçoit ses premiers exemplaires la même année, l’Australie et les États-Unis suivent en 1961. C’est en Australie que la série 60 va écrire l’une des pages les plus mémorables de son histoire : un Patrol traverse le désert de Simpson, du Territoire du Nord jusqu’au Queensland, en franchissant plus de 1 100 dunes de sable en 12 jours. Aucun véhicule motorisé n’avait réussi cette traversée avant lui.

Premier véhicule motorisé à traverser le désert de Simpson : le Patrol n’a pas attendu la quatrième génération pour prouver ce qu’il savait faire.

Ce genre d’exploit ne se décrète pas avec un département marketing. Il arrive parce que la mécanique tient, que le conducteur fait confiance à ce qu’il a sous les pieds, et que personne n’a pensé à rebrousser chemin après la centième dune.

1980-1996 : la série 160, entre robustesse utilitaire et palmarès sportif

En 1980, Nissan lance la série 160, troisième génération du Patrol. Le changement le plus visible : des carrosseries cinq portes avec sept places, qui ouvrent le modèle à un usage familial sans lui faire perdre ses capacités de franchissement. L’utilitaire pur se double d’une proposition plus polyvalente. En Afrique du Sud, des versions pick-up et break à empattement long complètent la gamme, adaptées aux exigences locales.

1983 est une année charnière. Le Patrol 160 devient le premier modèle Nissan fabriqué en Europe, sur la ligne de montage de l’usine de Barcelone. La même année, il reçoit son premier moteur turbo-diesel, et entame une série de victoires en championnat australien de tout-terrain qui durera quinze années consécutives dans la catégorie des véhicules de série. Quinze. D’affilée.

Puis vient 1987, et le Paris-Dakar. Le Patrol 160 « Fanta Limon », avec sa livrée jaune reconnaissable, se classe dans le top 10 du classement général. Ce qui rend cette performance particulièrement notable : c’est le premier véhicule diesel à atteindre ce niveau dans l’épreuve. À une époque où le Paris-Dakar était encore une course de légende disputée sur le sol africain, finir dans les dix premiers avec un diesel relevait de l’exploit technique autant que sportif.

La série 160, produite de 1980 à 1989 selon les marchés, résume bien ce que le Patrol sait faire depuis le début : être robuste assez longtemps, assez loin, sur des terrains où les autres s’arrêtent. Sa dérivée espagnole, la série 260, poursuivra cette lignée jusqu’en 2001 sous le badge Patrol Baroud.

1997-2023 : du Y61 au Y62, technologie, records et rayonnement mondial

Le Y61, cinquième génération, arrive en 1997 avec un dessin plus aérodynamique et des équipements qui tranchent avec les générations précédentes : navigation par satellite et caméra de recul, à une époque où ces technologies n’avaient rien d’évident sur un 4×4. L’intérieur est modernisé, les lignes s’adoucissent. Le Patrol gagne en confort sans changer de vocation.

En 2007, deux Y61 servent de véhicules d’assistance à l’expédition « Long Way Down » : un périple de 15 000 miles (environ 24 000 km) depuis John O’Groats, à l’extrême nord du Royaume-Uni, jusqu’au Cap, en Afrique du Sud. Sur l’ensemble du trajet, un seul incident mécanique à signaler : une crevaison. C’est la meilleure publicité qu’un constructeur puisse espérer, et personne ne l’avait commandée.

La sixième génération, le Y62, est lancée en 2010. Le cap change : c’est la première fois que le Patrol mise autant sur le confort et la technologie de bord. Mais ce n’est pas un SUV qui oublie d’où il vient. Entre 2013 et 2018, le Y62 accumule trois records mondiaux Guinness : en 2013, il tracte un avion de 170,9 tonnes sur 50 mètres ; en 2015, il réalise la montée de dune de 100 mètres la plus rapide pour un véhicule de série ; en 2018, 180 Patrol synchronisent leurs mouvements pour la plus grande chorégraphie automobile jamais réalisée. Trois exercices très différents, tous homologués.

En 2015, le Patrol devient le premier modèle Nissan au Moyen-Orient à recevoir une déclinaison NISMO. Le signe que la région ne se contente plus du statut de marché prioritaire : elle est aussi celle où la marque teste ses ambitions les plus sportives sur ce modèle.

Le retour aux États-Unis prend la forme d’un Armada millésime 2017, basé sur le Y62 et animé par un V8 de 5,6 litres développant 390 chevaux. Le nom Patrol disparaît de la façade américaine, mais la mécanique, elle, est bien là.

2024-2026 : la septième génération et les célébrations du 75e anniversaire

La septième génération est dévoilée à Abou Dabi en 2024. Nissan ne choisit pas la date par hasard : le Moyen-Orient est depuis 1957 l’un des marchés les plus fidèles au Patrol, et c’est là que la nouvelle génération prend son premier bain de foule. Sous le capot, un V6 3,5 litres biturbo qui développe 425 chevaux et 700 Nm de couple, dans un habitacle que Nissan décrit comme plus spacieux et mieux équipé que tout ce que le modèle a connu avant. La production démarre en 2025 à l’usine Nissan Shatai Kyushu, au Japon : le Patrol reste, comme à ses débuts, fabriqué sur son sol d’origine.

Pour les 75 ans, Nissan sort deux éditions qui s’adressent à deux marchés très différents. Au Moyen-Orient, une série limitée à 1 951 exemplaires : le chiffre renvoie directement à l’année de naissance du modèle. Basée sur la finition haut de gamme Platinum V6TT, cette version se distingue par des touches extérieures or cuivré et un intérieur bordeaux, avec des détails commémoratifs propres à la région. Ce n’est pas un simple badge anniversaire posé sur une voiture standard : la finition est pensée pour un marché qui a contribué à faire du Patrol ce qu’il est.

Aux États-Unis, l’histoire est différente, et le symbole est fort. L’Armada 2027 reçoit une finition baptisée « Patrol PRO-4X », ce qui marque le retour du nom Patrol sur le marché américain pour la première fois depuis 1969. Pendant plus de cinquante ans, le badge Patrol avait disparu du marché américain : les acheteurs ont eu l’Armada, né en 2003 sur une base dérivée du Titan, puis dans sa version dérivée du Y62 et son V8 5,6 litres vendue aux États-Unis à partir du millésime 2017, mais jamais le nom. Cette finition ne change pas la mécanique : elle réintroduit un badge, et avec lui toute une histoire que le marché américain n’avait plus vue depuis Nixon.