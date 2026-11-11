Certaines automobiles marquent leur époque par leurs performances, d’autres par leur élégance ou leur puissance. Et puis il y a celles qui prennent tout le monde à contre-pied. La Volkswagen XL1 appartient incontestablement à cette dernière catégorie. Avec son allure de prototype venu du futur, ses portes papillon et surtout sa consommation annoncée de seulement 0,9 litre aux 100 kilomètres, cette voiture hors du commun avait une ambition presque utopique : parcourir 100 kilomètres avec un seul litre de carburant.

Présentée comme une véritable vitrine technologique, la XL1 est devenue l’une des réalisations les plus étonnantes de l’histoire récente de Volkswagen. Produite entre 2013 et 2016 à environ 250 exemplaires seulement, elle demeure aujourd’hui une automobile particulièrement rare. Bonne nouvelle pour les collectionneurs et les amateurs de curiosités mécaniques : un exemplaire est actuellement proposé aux enchères sur Catawiki, jusqu’au 12 novembre 2026, avec une estimation pouvant atteindre 125 000 euros.

Retour sur l’histoire d’une Volkswagen qui n’a décidément rien d’ordinaire.

Volkswagen XL1 : un projet fou né d’une ambition écologique

Pour comprendre la naissance de la XL1, il faut revenir à une ambition formulée par Volkswagen : concevoir une automobile capable de parcourir 100 kilomètres en consommant seulement un litre de carburant. Un objectif particulièrement audacieux pour un constructeur généraliste, à une époque où l’industrie automobile était encore largement tournée vers la puissance, les performances et les motorisations traditionnelles.

L’idée n’était pas simplement de fabriquer une voiture économique de plus. Volkswagen souhaitait démontrer qu’il était possible de repenser entièrement l’automobile, depuis sa motorisation jusqu’à sa carrosserie, en faisant de la sobriété énergétique la priorité absolue.

Ce projet a donné naissance à une automobile homologuée pour la route, et non à un simple laboratoire roulant réservé aux salons automobiles. La XL1 est ainsi devenue la concrétisation d’une expérience industrielle particulièrement ambitieuse : appliquer les technologies les plus avancées à une voiture destinée à circuler sur nos routes.

Produite en série limitée entre 2013 et 2016, à environ 250 unités, elle est aujourd’hui un témoignage rare d’une période durant laquelle les constructeurs exploraient de nouvelles voies pour réduire drastiquement la consommation automobile.

Une motorisation hybride rechargeable étonnante

Sous sa carrosserie futuriste, la Volkswagen XL1 cache une mécanique tout aussi singulière. Elle associe un moteur diesel bicylindre de 800 cm³ à un moteur électrique, le tout étant relié à une boîte de vitesses à double embrayage et sept rapports.

Cette architecture hybride rechargeable permet à la XL1 de fonctionner selon trois modes : uniquement à l’électricité, uniquement au diesel ou en combinant les deux motorisations. Le freinage régénératif participe également à la recharge de la batterie en récupérant une partie de l’énergie habituellement perdue lors des décélérations.

Les chiffres annoncés par Volkswagen en 2013 donnent une idée de l’ambition du projet :

0,9 litre aux 100 kilomètres : la consommation mixte annoncée.

21 g/km de CO₂ : les émissions annoncées.

Jusqu’à 50 kilomètres : l’autonomie en mode 100 % électrique.

160 km/h : la vitesse maximale.

Des données particulièrement impressionnantes pour une voiture homologuée pour la route, même si sa vocation première n’était évidemment pas de battre des records de vitesse.

La XL1 démontre surtout qu’une consommation extrêmement basse ne dépend pas uniquement du moteur. Elle repose sur une réflexion globale, dans laquelle chaque détail compte : le poids, l’aérodynamisme, les matériaux employés et la résistance à l’air.

Un design futuriste qui n’a rien perdu de son originalité

Difficile de confondre la XL1 avec une autre Volkswagen. Même aujourd’hui, plus de dix ans après sa présentation, son apparence semble tout droit sortie d’un film de science-fiction.

Sa silhouette basse et profilée, sa carrosserie en forme de goutte d’eau et son arrière particulièrement effilé ne doivent rien au hasard. Ici, chaque élément a été pensé pour réduire la résistance à l’air. Les roues arrière sont ainsi partiellement carénées, le soubassement est plat et la ligne de toit plonge progressivement vers l’arrière.

Résultat : un coefficient de traînée (Cx) de seulement 0,189. Une valeur absolument remarquable, qui place la XL1 parmi les voitures de série les plus aérodynamiques jamais commercialisées.

Mais le spectacle ne s’arrête pas là. La Volkswagen adopte deux portes à ouverture papillon, qui se soulèvent vers le ciel et renforcent son allure de supercar expérimentale. Un choix esthétique spectaculaire, mais qui participe également à l’identité de ce modèle hors normes.

Autre particularité : les vitres latérales sont réalisées en polycarbonate léger et disposent de petites ouvertures secondaires à commande manuelle. Même les détails les plus anodins ont été repensés pour économiser du poids.

La XL1 n’est donc pas simplement une voiture au design original. C’est une automobile dont l’esthétique découle directement de ses contraintes techniques.

Photos de la Volkswagen XL1 – modèle 2014. Crédit photos : Volkswagen©

795 kg : une véritable cure d’amaigrissement

Pour atteindre son objectif de consommation, Volkswagen a également travaillé sur un autre paramètre essentiel : le poids.

La marque allemande a largement utilisé le polymère renforcé de fibres de carbone (PRFC), notamment pour la carrosserie et la cellule de sécurité. Ce matériau, particulièrement léger et résistant, permet de limiter la masse de l’ensemble à environ 795 kg.

Moins de poids signifie moins d’énergie nécessaire pour déplacer la voiture. Associée à une aérodynamique exceptionnelle et à une motorisation hybride rechargeable, cette chasse aux kilogrammes constitue l’une des clés de la réussite technique de la XL1.

Cette philosophie explique également certains choix inhabituels dans sa conception. Ici, le luxe ostentatoire et les équipements superflus passent au second plan. Tout est subordonné à un objectif : obtenir le meilleur rendement énergétique possible.

Une autonomie électrique de 50 kilomètres et une consommation record

L’un des aspects les plus intéressants de la Volkswagen XL1 réside dans sa capacité à parcourir jusqu’à 50 kilomètres en mode 100 % électrique.

Pour une automobile présentée au début des années 2010, cette autonomie était particulièrement intéressante. Elle permettait d’envisager les déplacements quotidiens sur de courtes distances sans solliciter le moteur diesel, à condition de disposer d’une batterie suffisamment chargée.

Mais c’est surtout sa consommation mixte annoncée de 0,9 litre aux 100 kilomètres qui a fait entrer la XL1 dans l’histoire automobile.

Il faut néanmoins préciser que ce chiffre correspond à une valeur d’homologation obtenue selon le cycle NEDC de l’époque, qui prenait en compte le fonctionnement hybride et les kilomètres parcourus grâce à la batterie. Il ne s’agit donc pas d’une consommation garantie dans toutes les conditions de conduite.

Cela n’enlève rien à la prouesse réalisée par Volkswagen. La XL1 démontrait qu’une automobile pouvait être conçue autour d’une recherche extrême de sobriété, bien avant que les questions de consommation énergétique ne deviennent aussi centrales dans l’industrie automobile.

Une Volkswagen rarissime : seulement 250 exemplaires produits

C’est aussi ce qui rend cette voiture si désirable aujourd’hui : sa rareté.

Entre 2013 et 2016, Volkswagen n’a produit qu’environ 250 exemplaires de la XL1. Une diffusion extrêmement confidentielle pour un constructeur de cette importance, qui fait de cette automobile une véritable curiosité sur le marché des véhicules de collection.

La XL1 n’était pas destinée à devenir une voiture populaire. Son développement reposait sur des technologies avancées, des matériaux coûteux et une conception particulièrement complexe. Elle représentait avant tout une démonstration du savoir-faire technologique de Volkswagen.

Plus de dix ans après sa commercialisation, elle conserve ainsi une place à part dans l’histoire de la marque. Elle témoigne d’une époque où les ingénieurs imaginaient des solutions radicales pour repousser les limites de l’efficacité automobile.

Une Volkswagen XL1 de 2016 aux enchères sur Catawiki : jusqu’à 125 000 euros !

C’est donc une occasion peu commune qui se présente aux passionnés d’automobiles et aux collectionneurs. Un exemplaire de la Volkswagen XL1 est actuellement proposé aux enchères sur Catawiki.

Il s’agit d’une voiture de 2016, dans une livrée blanche, qui illustre parfaitement le caractère futuriste de ce modèle. Selon l’annonce de vente, cet exemplaire affiche seulement 1 672 kilomètres au compteur. Il a été livré neuf au Luxembourg le 8 mars 2016 avant d’être récemment immatriculé aux Pays-Bas.

L’automobile est notamment accompagnée de son chargeur domestique d’origine, de ses carnets d’entretien et de sa housse de protection spécifique.

Côté estimation, Catawiki situe sa valeur entre 110 000 et 125 000 euros. Le communiqué de presse évoque ainsi une estimation pouvant atteindre 125 000 euros.

Au moment de la consultation de l’annonce, les enchères avaient atteint 72 000 euros, sans que le prix de réserve du vendeur soit encore atteint.

Pour Arjan Rietveld, expert automobile chez Catawiki, la XL1 représente une illustration remarquable de ce qui peut se produire lorsque l’efficacité énergétique devient le moteur même de la conception automobile. Sa motorisation révolutionnaire, ses matériaux légers et son design futuriste en font une véritable pièce d’ingénierie automobile.

La vente se termine le 12 novembre 2026.

La Volkswagen XL1, une automobile qui avait dix ans d’avance ?

La Volkswagen XL1 n’est pas une sportive, ni une berline familiale, ni même une voiture électrique au sens où nous l’entendons aujourd’hui. Elle est tout cela à la fois, et pourtant rien de tout cela.

Elle est avant tout le résultat d’une expérience automobile particulièrement ambitieuse : démontrer qu’il était possible de parcourir de longues distances en consommant une quantité infime de carburant.

Sa silhouette spectaculaire, ses portes papillon, sa construction en fibre de carbone, son poids plume et sa motorisation hybride rechargeable en font un modèle absolument singulier.

Aujourd’hui, alors que les constructeurs cherchent toujours à améliorer l’efficacité énergétique de leurs véhicules, la XL1 conserve une étonnante modernité. Elle rappelle que l’innovation automobile ne consiste pas nécessairement à développer des moteurs toujours plus puissants ou des batteries toujours plus imposantes. Parfois, la véritable prouesse consiste simplement à consommer moins.

Avec seulement 250 exemplaires produits dans le monde, cette Volkswagen est également devenue une rareté que les collectionneurs ne croisent pas tous les jours.

Une voiture étonnante, visionnaire et déjà historique, qui pourrait bien devenir l’une des pièces maîtresses d’une collection automobile consacrée aux grandes innovations technologiques.

Informations pratiques

Modèle : Volkswagen XL1

Année : 2016

Kilométrage annoncé : 1 672 km

Production totale : environ 250 exemplaires

Estimation : 110 000 à 125 000 €

Fin des enchères : 12 novembre 2026

Voir l’annonce et participer aux enchères : Volkswagen XL1 sur Catawiki.

Crédit photos : Volkswagen©