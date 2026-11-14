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La Citroën 2 CV 007 célèbre ses 45 ans. En 1981, la petite française faisait une entrée remarquée dans l’univers de James Bond, aux côtés de Roger Moore, dans Rien que pour vos yeux. Quarante-cinq ans plus tard, cette série limitée à seulement 800 exemplaires continue de faire battre le cœur des collectionneurs et des amateurs de voitures anciennes.

Retour sur une rencontre improbable entre une voiture populaire française et le plus célèbre des agents secrets britanniques.

Sommaire

1981 : quand James Bond prend le volant d’une 2 CV !

En 1981, James Bond revient sur grand écran avec Rien que pour vos yeux, douzième épisode de la saga imaginée autour du célèbre agent 007. Roger Moore reprend alors le costume de l’espion britannique, accompagné notamment de l’actrice française Carole Bouquet, qui interprète Melina Havelock.

Au milieu des Aston Martin, des voitures puissantes et des équipements sophistiqués habituellement associés à l’univers de l’agent secret, une automobile va pourtant voler la vedette : une modeste Citroën 2 CV 6 jaune !

Dans une séquence de course-poursuite devenue culte, Bond et Melina prennent place à bord de la petite française pour échapper à leurs poursuivants. Sur des chemins escarpés, la 2 CV enchaîne les dérapages, les tonneaux, les sauts et les acrobaties. Une scène spectaculaire qui joue justement sur le contraste entre l’apparente fragilité de la petite Citroën et les exigences d’une véritable voiture d’action.

La séquence a été tournée sur l’île de Corfou, en Grèce, même si l’action est censée se dérouler dans la campagne madrilène, en Espagne. Un joli clin d’œil cinématographique qui va durablement associer la 2 CV à l’univers de James Bond.

Citroën 2cv 007 jaune

En 1981, la petite française faisait une entrée remarquée dans l’univers de James Bond. Crédit photo : Citroën©

Une 2 CV spécialement préparée pour les cascades

Derrière son allure familière et son image de voiture paisible se cachait en réalité une mécanique bien différente de celle d’une 2 CV traditionnelle.

Pour les besoins du tournage, trois exemplaires ont été spécialement préparés au Royaume-Uni afin de réaliser les cascades imaginées par le célèbre coordinateur et cascadeur Rémy Julienne.

Les transformations étaient loin d’être anecdotiques. Les voitures recevaient notamment des moteurs quatre cylindres à plat de 1 015 cm³, empruntés aux Citroën Ami Super et GS. De quoi leur apporter davantage de performances pour affronter les scènes d’action.

La préparation comprenait également plusieurs modifications destinées à renforcer leur résistance et leur sécurité : arceau-cage, protection sous le moteur et la boîte de vitesses, suspension durcie et renforcée, puis réglée en conséquence.

Autrement dit, les 2 CV du film avaient beau conserver leur silhouette immédiatement reconnaissable, elles étaient devenues de véritables machines à cascades. Une transformation aussi étonnante qu’efficace, qui a largement contribué au succès de cette séquence.

La naissance de la Citroën 2 CV 007 : une série limitée à 800 exemplaires

Le succès de cette apparition cinématographique ne pouvait pas laisser Citroën indifférent. Pour accompagner la sortie de Rien que pour vos yeux, le constructeur décide de commercialiser une série spéciale directement inspirée de la voiture aperçue à l’écran.

Baptisée tout simplement 2 CV 007, cette édition limitée est produite à 800 exemplaires dans l’usine de Levallois, en région parisienne.

Le lancement se déroule en deux temps :

  • 4 juillet 1981 : les 300 premiers exemplaires sont commercialisés en Grande-Bretagne. Ils reposent sur une 2 CV 6 Club jaune Mimosa, avec conduite à droite.
  • 14 octobre 1981 : la France accueille à son tour la 2 CV 007, avec 500 exemplaires supplémentaires. Ceux-ci sont basés sur la 2 CV 6 Spécial, peinte en jaune Hélios et équipée des phares rectangulaires de la 2 CV 6 Club.

La recette esthétique est simple, mais particulièrement efficace. La carrosserie jaune attire immédiatement le regard, tandis que les logos adhésifs « 007 » prennent place sur le capot, les portières et la porte de malle.

Mais le détail qui fait toute la différence reste sans doute les célèbres impacts de balles stylisés, reproduits sur la carrosserie. Une référence directe aux aventures mouvementées de l’agent secret britannique.

Avec ses 800 exemplaires seulement, la 2 CV 007 devient rapidement une série spéciale à part dans l’histoire de Citroën. Aujourd’hui, elle figure parmi les versions les plus reconnaissables et les plus recherchées de la célèbre petite française.

Citroën 2 CV 007 – galerie d’images – crédit photos : Nicolas Zwickel©/Citroën©

Citroën 2 cv James Bond 007 jaune

Crédit photo : NicolasZwickel© pour Citroën©

Rassemblement de Citroën 2CV James Bond 007 jaunes

Crédit photo : Citroën©

45 ans après, une 2 CV toujours aussi populaire

Quarante-cinq ans après sa première apparition dans Rien que pour vos yeux, la Citroën 2 CV 007 conserve une place particulière dans la mémoire automobile et cinématographique.

Elle symbolise une époque où les constructeurs automobiles n’hésitaient pas à jouer avec leur patrimoine et la culture populaire pour créer des modèles originaux. Cette collaboration entre Citroën et le cinéma a donné naissance à une automobile immédiatement identifiable, qui continue de séduire bien au-delà du cercle des passionnés de la marque.

À l’occasion de cet anniversaire, Citroën annonce d’ailleurs l’arrivée de la 2 CV 007 sur Citroën Origins, la plateforme numérique consacrée au patrimoine historique de la marque. Elle rejoint ainsi la 2 CV Spot, autre série limitée emblématique qui a également fait son entrée sur le site plus tôt dans l’année.

Une belle manière de célébrer cet anniversaire et de rappeler que la 2 CV n’a jamais été une automobile comme les autres.

Car finalement, il fallait bien une voiture aussi populaire, attachante et malicieuse que la 2 CV pour prouver qu’on pouvait être une star du cinéma sans avoir besoin de rouler en Aston Martin !

Crédit photo : Nicolas Zwickel©/Citroën©

Philippe Pillon

Créateur de Monsieur Vintage, Philippe est un passionné de belles mécaniques, de voyages et d’objets qui ont une âme. À travers son regard, chaque moto, voiture ou destination raconte une histoire, dans une quête d’authenticité et d’élégance intemporelle.

monsieurvintage.com
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