Il y a cinquante ans jour pour jour, Jean Gabin disparaissait, et France 2 lui rend hommage ce soir avec *La Traversée de Paris* de Claude Autant-Lara, suivi d’*Un singe en hiver*. Un chauffeur au chômage, un peintre qui s’ennuie, quatre valises de viande de contrebande et tout Paris à traverser de nuit sous l’Occupation. Pourquoi ce film de 1956 reste-t-il le meilleur point d’entrée pour découvrir Gabin, et que raconte-t-il vraiment de ceux qui risquent leur peau et de ceux qui s’amusent du risque ?

Pourquoi France 2 diffuse La Traversée de Paris ce soir

Il y a cinquante ans jour pour jour, le 15 novembre 1976, Jean Gabin mourait à l’Hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Pour marquer l’anniversaire, France 2 programme ce soir La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara à 21h10, puis Un singe en hiver d’Henri Verneuil à 22h35.

Deux films, deux Gabin. Celui de Verneuil est le plus tendre, avec Audiard aux dialogues et Belmondo en face, une passation entre deux générations du cinéma français. Celui d’Autant-Lara est plus dur, et je pense que c’est le meilleur point d’entrée pour qui ne connaît Gabin que de nom.

La raison tient en un mot : Bourvil. Gabin y joue Grandgil, un peintre aisé qui traverse Paris sous l’Occupation par défi. Bourvil joue Marcel Martin, un petit chauffeur au chômage qui porte des valises de viande de contrebande pour manger. On connaît l’amuseur, on découvre un acteur dramatique, et la Coupe Volpi obtenue à Venise en 1956 n’a rien d’usurpé. Gabin y a un partenaire qui lui tient tête, et on le voit mieux quand quelqu’un le force à jouer.

Le film date de 1956, il parle pourtant de maintenant : de ceux qui risquent leur peau et de ceux qui s’amusent du risque.

L’histoire : un cochon, quatre valises, de la rue Poliveau à la rue Lepic

Paris, une nuit de couvre-feu entre 1942 et 1943. Marcel Martin est chauffeur de taxi, mais il n’y a plus d’essence, donc plus de clients. Il se débrouille avec le marché noir et livre de la marchandise clandestine. Son complice habituel vient de se faire arrêter par la police. Il lui manque un porteur.

Dans un bistrot, il tombe sur un inconnu qui s’appelle Grandgil. Martin le prend pour un artisan sans le sou. Il lui propose le travail. En réalité, Grandgil est un peintre reconnu, à la recherche d’un peu d’aventure.

La mission est simple sur le papier : un cochon abattu en cachette, découpé et réparti dans quatre valises. Le départ se fait dans la cave de l’épicier Jambier, au 45 rue Poliveau (5e arrondissement). L’arrivée est chez un charcutier de la rue Lepic, sur la butte Montmartre. Tout Paris à pied, de nuit, avec les patrouilles allemandes, la police française, les alertes aériennes et les passants affamés qui reniflent les valises.

Le scénario est signé Jean Aurenche et Pierre Bost. Ils adaptent la nouvelle de Marcel Aymé, publiée en juillet 1946 sous forme de livre illustré de luxe par les Éditions de la Galerie Charpentier (avec des gravures de Jean Oberlé), puis reprise en 1947 dans le recueil Le Vin de Paris chez Gallimard. Quant à la fin, je la garde pour ceux qui découvrent le film ce soir.

Qui joue quoi, et qui a fait le film

Bourvil : Marcel Martin, ancien chauffeur de taxi au chômage devenu porteur pour le marché noir.

: Marcel Martin, ancien chauffeur de taxi au chômage devenu porteur pour le marché noir. Jean Gabin : Grandgil, le peintre qui accepte d’aider Martin par défi et goût du risque.

: Grandgil, le peintre qui accepte d’aider Martin par défi et goût du risque. Louis de Funès : Marcel Jambier, l’épicier de la rue Poliveau qui fournit la viande de contrebande.

: Marcel Jambier, l’épicier de la rue Poliveau qui fournit la viande de contrebande. Jeannette Batti : Mariette Martin, la femme de Marcel.

: Mariette Martin, la femme de Marcel. Robert Arnoux : Marchandot, le boucher-charcutier de la rue Lepic à qui sont destinées les valises.

: Marchandot, le boucher-charcutier de la rue Lepic à qui sont destinées les valises. Georgette Anys : Lucienne Couronne, la patronne du café-restaurant.

: Lucienne Couronne, la patronne du café-restaurant. Jean Dunot : Alfred Couronne, le cafetier et mari de la patronne.

: Alfred Couronne, le cafetier et mari de la patronne. Laurence Badie : la jeune serveuse du café-restaurant.

: la jeune serveuse du café-restaurant. Monette Dinay : Madame Jambier, l’épicière et épouse de Jambier.

: Madame Jambier, l’épicière et épouse de Jambier. Réalisation de Claude Autant-Lara, production d’Henry Deutschmeister, en coproduction franco-italienne (Franco London Film pour la France, Continentale Produzione pour l’Italie).

Photographie de Jacques Natteau, en noir et blanc.

Décors de Max Douy : les rues nocturnes de l’Occupation ont été reconstruites en studio, à Saint-Maurice, avec des fonds drapés sombres imposés par un budget serré.

Musique de René Cloërec, montage de Madeleine Gug.

Durée : environ 80 minutes (les sources donnent entre 80 et 83).

Venise 1956 et l’accueil à la sortie : un succès qui a fait polémique

Les pages TV s’arrêtent souvent au casting. Les dates racontent pourtant quelque chose.

Le film est présenté à la 17e Mostra de Venise. Lors de la cérémonie de clôture, le 9 septembre 1956, Bourvil reçoit la Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine. La sortie en salles suit le 26 octobre 1956, moins de dix semaines plus tard. Le public suit : environ 4,9 millions d’entrées en France (les sources donnent 4,89 à 4,9 millions).

Mais le succès ne fait pas l’unanimité. Le film choque. Il montre des Français sous l’Occupation qui sont lâches, qui font du marché noir, qui s’arrangent avec leur conscience. Pas de héros, pas de résistants au grand cœur, alors que l’après-guerre s’est construit sur cette image-là. Autant-Lara filme le contraire, avec des dialogues grinçants et un cynisme assumé.

Sur Gabin, restons prudents. Les archives de production et la correspondance d’Autant-Lara, notamment avec Jean Aurenche, ne parlent que d’argent : un cachet de 25 millions d’anciens francs contre 7 millions pour Bourvil, et une avance de 500 000 francs avant le tournage. Cela a pesé sur le budget du producteur et l’équipe a renoncé à la couleur pour le noir et blanc. Rien de vérifié ne permet d’affirmer une autre exigence de sa part, que ce soit sur le casting ou sur le scénario.

Ce que le film dit encore en 2026

Ce film est une fable sur l’inégalité face au risque, et les scènes le montrent mieux que n’importe quel commentaire. (Attention, ce paragraphe et le suivant dévoilent la fin.)

Martin accepte la mission parce qu’il n’a rien : pas de quoi payer le loyer, pas de quoi nourrir sa femme Mariette. Grandgil, lui, s’ennuie. Dans la cave de Jambier, il crie le nom et l’adresse de l’épicier pour faire grimper la paie : fixée au départ à 450 francs chacun, soit 900 francs au total, elle monte à 1 000, 2 000, 3 000, puis encore 2 000 francs de plus, jusqu’à 5 000 francs. Jambier panique. Martin est terrifié, parce qu’un éclat de ce genre peut le faire fusiller. Au bistrot, Grandgil insulte les tenanciers, casse des bouteilles et lâche sa tirade sur les « salauds de pauvres ». Il bafoue le couvre-feu en sachant que son statut le protège.

Quand une patrouille allemande les arrête, tout se joue là. Un officier de la Kommandantur reconnaît le peintre célèbre et le relâche avec déférence. Martin n’a ni notoriété ni relations, et personne ne le reconnaît : il est jeté dans un camion pour les camps de travail en Allemagne. À la gare de Lyon, après la guerre, Grandgil passe en manteau de grand bourgeois, en première classe. Il donne une pièce à Martin, revenu des camps et redevenu porteur de valises.

Grandgil joue avec le danger, Martin en paie le prix.

Relu en 2026, ce film vise juste : ceux qui consomment la transgression comme une expérience ne sont pas ceux qui en subissent les conséquences. Autant-Lara n’a pas besoin d’actualiser quoi que ce soit.

L’objection se comprend. La Traversée de Paris a été tellement multidiffusée qu’on croit l’avoir déjà vue. Le noir et blanc de Jacques Natteau peut rebuter, le Paris reconstruit en studio aussi (le tournage a eu lieu d’avril à juin 1956 à Franstudio), et ce soir, on peut penser que la programmation relève surtout de l’hommage rituel à Gabin. Le « cinéma de papa », en somme.

Je réponds par trois choses. D’abord, le rythme : environ 80 minutes, sans temps mort, un trajet de nuit qui avance sans cesse. Ensuite, la direction d’acteurs. Autant-Lara oppose la morgue de Gabin à l’inquiétude de Bourvil, et rajoute quelques minutes de Louis de Funès en épicier du marché noir qui valent à elles seules le détour. Enfin, l’artifice. Les décors de Max Douy ne cherchent pas à faire vrai, ils enferment. Ces rues nocturnes sans horizon donnent la sensation du couvre-feu de 1942, et elles collent aux dialogues d’Aurenche et Bost, secs et cyniques.

Ce n’est donc pas un film de nostalgie. C’est un film qui n’épargne personne.