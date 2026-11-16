Niagara, c’est d’abord *Tchiki Boum*, une pop acidulée qui a envahi les radios en 1985, avec une chanteuse aux cheveux rouges et un claviériste resté un peu dans l’ombre. En quatre albums et huit ans, le duo rennais est passé de la pop sautillante au hard rock, puis à quelque chose de beaucoup plus sombre. Comment un groupe né dans les clubs de Rennes en est-il arrivé là, et pourquoi tout s’est-il arrêté en 1993 ? Que sont devenus Muriel Moreno, Daniel Chenevez et José Tamarin ensuite ?

Muriel Moreno, Daniel Chenevez et les débuts rennais de Niagara

Niagara a un visage avant d’avoir un son: celui de Muriel Laporte, dite Muriel Moreno. Née en 1963 à Chinon, elle débarque à Rennes en 1981 pour étudier l’histoire de l’art à l’université Rennes-II (elle y décrochera une maîtrise). Le soir, elle passe des disques dans les clubs de la ville. C’est la chanteuse, l’auteur et la silhouette du groupe, celle que l’on retient en premier sur une pochette ou sur une scène.

Dans l’ombre, il y a Daniel Chenevez, né en 1959 à Nancy. Claviériste, compositeur, arrangeur, c’est lui qui donne sa direction musicale à la formation. Quand il croise Muriel à Rennes en 1981, il joue déjà dans des groupes locaux (Uniforme, Opéra Dissidence) et il touche à tous les instruments. Leur première collaboration s’appelle Les Espions et ne dure pas longtemps, juste le temps d’un 45 tours : Mata Hari

L’histoire commence vraiment en 1982 avec L’Ombre Jaune. Le tandem devient trio avec l’arrivée de José Tamarin à la guitare (il est décédé en 2019), Chenevez aux synthétiseurs, Muriel au chant. En décembre de la même année, le groupe monte sur la scène de la 4e édition des Rencontres Trans Musicales de Rennes. Pour un jeune groupe de la ville, c’est le passage obligé, et il leur ouvre le circuit régional.

En 1984, L’Ombre Jaune disparaît au profit de Niagara. Le nom vient du film d’Henry Hathaway avec Marilyn Monroe, sorti en 1953, un film noir en Technicolor aux couleurs saturées. Le choix en dit long. À Rennes, au début des années 80, le rock sombre domine. Eux préfèrent le rétro, le glamour, le coloré, et le assument sans détour. Cette pop sautillante et acidulée, portée par les synthétiseurs, sera leur marque de fabrique.

De « Tchiki Boum » à la séparation de 1993 : quatre albums, un duo qui s’use

En 1985, le trio remporte le tremplin « Coup de talent dans l’Hexagone », un dispositif du ministère de la Culture qui finance l’enregistrement de jeunes artistes. Pour Muriel Moreno, c’est un tournant: l’aide débouche sur un contrat chez Polydor. En septembre, sort le premier 45 tours, Tchiki Boum, avec les chœurs de leur ami rennais Étienne Daho. Le titre atteint la 13e place du Top 50 et se vend à plus de 300 000 exemplaires. Pendant ce temps, Muriel termine sa maîtrise d’histoire de l’art, ce qui donne une idée du rythme de l’époque.

Le succès continue avec L’Amour à la plage, et c’est juste après que José Tamarin quitte le groupe (1986). Niagara devient définitivement le duo Moreno-Chenevez. Le premier album, Encore un dernier baiser, paraît en novembre 1986. On y trouve les quatre tubes Tchiki Boum, L’Amour à la plage, Je dois m’en aller et Quand la ville dort, dans une pop pétillante qui lui vaut un disque d’or. Les 10 et 11 mars 1987, Niagara est en tête d’affiche à l’Olympia de Paris. Muriel Moreno y s’impose comme le visage du groupe et Daniel dans l’ombre un peu plus dans l’ombre.

Le deuxième album, Quel Enfer !, sort en avril 1988 et change de registre: du soul-rock avec de puissants cuivres, et une Moreno aux cheveux rouge flamboyant. Les singles s’appellent Assez !, Soleil d’hiver, Flammes de l’enfer et Baby Louis. Disque d’or, puis double disque d’or.





Avril 1990, Religion. Cette fois le virage est franc: hard rock, guitares saturées, une voix beaucoup plus musclée et engagée. On y trouve J’ai vu, Pendant que les champs brûlent, Psychotrope et La vie est peut-être belle. L’album est certifié double disque d’or.

La Vérité paraît en octobre 1992 et c’est le plus sombre des quatre. Introspectif, plus sophistiqué, avec des cordes, des vents, du trip-hop et des arrangements électroniques. Il a été enregistré au Studio ICP à Bruxelles puis mixé aux Electric Lady Studios à New York. Les singles sont La Fin des étoiles, Un million d’années et Le Minotaure. Il décroche à son tour un disque d’or.

Puis tout s’arrête en 1993. Pendant la tournée, Muriel Moreno est touchée par une sévère fatigue vocale et doit annuler des dates avant un dernier concert à Montréal. À cela s’ajoute l’usure de la relation entre elle et Daniel Chenevez, à la fois couple et partenaires de travail, de plus en plus tendus. Le duo se sépare, après quatre albums et huit ans passés ensemble.

Flammes, près de 3 millions de disques et la vie d’après pour Moreno, Chenevez et Tamarin

Le 9 avril 2002, Polydor/Universal sort Flammes, une compilation qui réunit les 15 singles de Niagara. Une édition plus complète ajoute un second disque de 14 versions longues et un DVD des clips. Le moment est bien choisi: les années 80 reviennent à la radio et à la télévision, et toute une génération qui n’était pas là en 1985 découvre Tchiki Boum ou Pendant que les champs brûlent. Flammes reste trois semaines en tête du classement français des compilations et décroche un double disque d’or. Près de dix ans après la séparation, c’est une belle revanche.

Le bilan tient en peu de chiffres. Niagara a vendu près de 3 millions de disques, singles et albums confondus, et les quatre albums studio sont tous certifiés au moins disque d’or.

Après 1993, chacun prend sa route. Muriel Moreno sort Toute seule en 1996, un album intimiste et organique, puis vire à l’électro minimale avec Required Elements (2000) et Surviving the Day (2001). Elle participe aussi au projet Dynamo avec Marc Collin (2004-2006). Dans les années 2000, elle mixe comme DJ, sous le nom de Muriel Moreno DJ, dans des clubs à Paris, Berlin, Tokyo ou Moscou. En 2010, elle arrête tout, musique et platines. Elle se forme à l’Institut des métiers de la forme et devient professeure certifiée de yoga et de Pilates en Île-de-France. La chanteuse à la chevelure rouge enseigne maintenant la respiration, ce qui ne manque pas d’ironie pour quelqu’un dont la voix avait lâché en tournée.

Daniel Chenevez reste dans le métier, côté coulisses surtout. Il produit Vélomoteur des Calamités (1987), Rivière des anges d’Helena Noguerra (1992) et compose pour Karen Mulder (2004). Il a aussi réalisé la quasi-totalité des 22 vidéo-clips de Niagara et d’autres artistes, ce qui explique la cohérence visuelle du groupe. En solo, il publie Excentrique (1997) et Hypnose (1999), puis un EP de six titres, Érotisme, cantique 25.7, le 17 avril 2014, porté par le single Sans raison aucune dont il signe lui-même le clip.

José Tamarin, lui, a quitté le groupe en 1986, avant la sortie du premier album, mais après avoir enregistré les premiers tubes. Il s’installe en Bretagne, à Lampaul-Plouarzel (Finistère), où il continue de composer et de partager sa musique de façon indépendante. Il meurt le 22 octobre 2019, à 68 ans, à l’hôpital de la Cavale Blanche à Brest, des suites d’un AVC.

Reste l’héritage. Niagara a laissé une trajectoire rare dans la pop française des années 80: partie d’une pop synthétique et colorée, elle finit en rock puissant et soigné, avec une identité visuelle travaillée et une chanteuse qui tenait la scène. Aucune reformation nostalgique n’a eu lieu, et pourtant les titres circulent toujours. La nouvelle scène française les reprend ou les cite, d’Izïa à Brigitte, de Lescop à Alice et Moi.

Sources et à lire wikipedia.org

universalmusic.fr

amomama.fr Crédit image : Direction artistique humaine et génération assistée par IA