Elle est jeune, elle est belle et pour couronner le tout ; elle est talentueuse. Beaucoup la comparent à Amy Winehouse. Chanteuse, auteure, compositrice et depuis peu, actrice, cette prometteuse artiste est tombée dans le chaudron de la Soul dès son plus jeune âge. Pour Celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, voici Aiyana-Lee, une chanteuse britannique à découvrir.

Née dans la Soul

Sa mère est Lady Daciana-Nicole Anderson ; auteure, compositrice, productrice et fondatrice des studios Wolfblud Records. Son grand-père est Jimmy Ruffin, chanteur de Soul et son oncle ; David Ruffin n’était autre que le chanteur du groupe The Temptations.

Un environnement familial qui aurait pu naturellement en faire une “fille de” prédestinée à chanter. Mais ça ne fût pas le cas. Élevée seule par sa maman, la jeunesse d’Aiyana-Lee n’a pas été dorée. Connaissant la galère financière, les déménagements et l’itinérance régulière, l’artiste connut le harcèlement scolaire qui l’amena à étudier à la maison.

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Harcèlement et révélation

C’est à cette période qu’elle découvrit l’écriture et le chant, catharsis qui l’amènera à quitter Londres pour Los-Angeles, afin de concrétiser ses rêves. Née le 7 décembre 2000 à Londres, Aiyana-Lee Anderson se fait connaître du grand public dès l’âge de 20 ans, en collaborant avec le chanteur de Rap anglais KSI sur le morceau Killa Killa.

En 2022, elle sort son premier EP : “ WEDNESDAY’S CHILD (SIDE A)” composé de 7 morceaux :

Wednesday’s Child, Pt. 1 (01:19) Love U Later (03:10) Table For Three (03:18) Rich Kids (03:18) Gangster of Love (03:47) Make You Love Me (03:10) Miserable (03:43)

Le public découvre alors une voix exceptionnelle, puissante et pleine d’émotion. Elton John craque pour cette jeune chanteuse, qu’il désigne publiquement comme “une artiste incontournable à suivre”. Un adoubement de valeur qui contribuera à la notoriété de la chanteuse.

Et puis, un matin de 2024, Aiyana-Lee reçoit un message privé, via les réseaux sociaux, du réalisateur américain Spike Lee. Ce dernier lui confie qu’il adore ses chansons, ainsi que son univers. Il lui propose le rôle de Sula Janie Zimmie, dans le film Highest 2 Lowest, qui sortira en 2025 avec Denzel Washington en tête d’affiche.

Enfin le succès

Aujourd’hui, les morceaux d’Aiyana-Lee cumulent des millions d’écoutes sur les plateformes :

Housebroken (2026) : Son plus gros succès en streaming avec plus de 12 millions d’écoutes.

: Son plus gros succès en streaming avec plus de 12 millions d’écoutes. My Way (From The Studio) (2026) : Sa sortie la plus récente.

: Sa sortie la plus récente. Pretty Picture (2026) .

. Highest 2 Lowest (2025) : Chanson-thème issue du film éponyme de Spike Lee dans lequel elle tient le premier rôle, sélectionnée sur la shortlist des Oscars.

: Chanson-thème issue du film éponyme de Spike Lee dans lequel elle tient le premier rôle, sélectionnée sur la shortlist des Oscars. City of Lies (2025) .

. Love’s Graveyard (2024) .

. My idols lied to me (demo) (2023) : Titre très populaire qui dépasse les 10 millions d’écoutes.

: Titre très populaire qui dépasse les 10 millions d’écoutes. Gangster of Love (2021) .

. Rich Kids (2021)

Une artiste complète

Les chansons d’Aiyana-Lee ne sont pas sans rappeler Amy Winehouse (“Make you love me”), Anastacia (“Love’s Graveyard”), Rihanna (“My idols lied to me”) ou Adele (“Miserable”). Autant de voix atypiques et puissantes qui rejoignent l’univers de la jeune chanteuse.









Indépendante, Aiyana-Lee a créé son propre label et gère seule sa carrière. Artiste complète, sa grande taille (1,78 mètre) et sa plastique ont fait d’elle une mannequin reconnue dans le monde de la mode. Elle a notamment défilé pour la Los Angeles Fashion Week.

Plus récemment, la chanteuse a lancé sa propre émission de télé réalité baptisée Aiyana-Lee’s Diary, diffusée sur Roku TV. Elle est suivie par plus de 3 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux.