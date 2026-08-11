Il suffit de quelques secondes de guitare, d’une batterie sèche et de cette voix rauque pour reconnaître “I Love Rock ’N Roll”. En 1981-1982, Joan Jett et les Blackhearts transforment cette chanson en un véritable hymne du rock. Un titre que des générations de spectateurs vont chanter dans les bars, les stades, les fêtes, les karaokés et les salles de concert.

Une première version en 1975

Pourtant, contrairement à une idée très répandue, Joan Jett n’a pas écrit “I Love Rock ’N Roll”. La chanson est née six ans plus tôt, en 1975, sous la plume de Alan Merrill et Jake Hooker, membres du groupe britannique The Arrows. Leur version originale connaît un succès limité. C’est Joan Jett qui va lui donner une seconde vie, au point de faire pratiquement oublier l’existence de l’original.

Son interprétation atteint la première place du Billboard Hot 100 pendant sept semaines, devient l’un des plus gros succès de 1982 et reçoit une certification américaine correspondant à plus de deux millions d’exemplaires vendus (single).

Mais l’histoire de ce morceau est aussi celle d’une rencontre, d’une intuition musicale et d’une artiste qui va contribuer à changer la place des femmes dans le rock.

Tout commence avec The Arrows

Pour comprendre “I Love Rock ’N Roll”, il faut revenir au milieu des années 1970. Les Arrows sont un groupe de rock installé à Londres et formé autour notamment de l’Américain Alan Merrill, chanteur et guitariste, et de Jake Hooker, guitariste. Le groupe évolue dans l’univers du glam rock britannique, alors dominé par des artistes comme David Bowie, T. Rex, Sweet ou Slade.

En 1974, les Rolling Stones avaient sorti “It’s Only Rock ’N Roll (But I Like It)”. Alan Merrill expliquera plus tard que “I Love Rock ’N Roll” est en quelque sorte une réponse instinctive à cette chanson. Là où les Stones disent qu’ils aiment le rock’n’roll, Merrill veut aller plus loin : il ne l’aime pas simplement, il l’aime passionnément.

Merrill et Hooker écrivent donc “I Love Rock ’N Roll” en 1975. La chanson est enregistrée avec The Arrows, sous la production de Mickie Most, et sort au Royaume-Uni sur le label RAK Records en juillet 1975.

Une chanson presque reléguée en face B

L’histoire aurait pu s’arrêter là. À l’origine, “I Love Rock ’N Roll” est même prévue comme face B du single “Broken Down Heart”. Mais la chanson attire suffisamment l’attention pour être finalement promue en face A.

Elle permet surtout aux Arrows d’obtenir une visibilité supplémentaire. Le groupe se voit notamment offrir sa propre émission de télévision britannique, Arrows, diffusée à partir de 1976. Mais paradoxalement, le morceau ne devient pas le tube que ses auteurs espéraient.

The Arrows ne connaîtront jamais avec leur propre version le succès que Joan Jett obtiendra quelques années plus tard. Et c’est précisément grâce à la télévision que l’histoire va prendre une tournure extraordinaire.

Joan Jett découvre la chanson

En 1976, Joan Jett est encore membre des Runaways, le groupe féminin qu’elle a cofondé alors qu’elle est adolescente. Les Runaways se produisent en Angleterre. Joan Jett découvre alors The Arrows et entend “I Love Rock ’N Roll” dans leur émission de télévision. Elle accroche immédiatement à la chanson.

Elle comprend quelque chose que beaucoup d’autres n’ont pas encore vu : ce morceau possède un refrain extraordinairement simple, mémorisable et efficace, mais il peut également être transformé en un véritable morceau de hard rock. Joan Jett décide donc de l’enregistrer. Et ce n’est pas encore la version que le monde entier connaît.

Une première reprise avec les Sex Pistols

En 1979, Joan Jett enregistre une première version avec deux membres des Sex Pistols, le guitariste Steve Jones et le batteur Paul Cook. Cette première tentative est intéressante car elle montre déjà la direction que Jett souhaite donner au morceau : plus brutale, plus agressive et plus proche de l’énergie punk.

Mais cette version ne devient pas un tube. Elle restera longtemps pratiquement inconnue du grand public. Joan Jett ne renonce pourtant pas. Elle réenregistre ensuite la chanson avec son propre groupe, The Blackhearts. Cette fois, tout va changer.

1981 : Joan Jett transforme la chanson

La version définitive est enregistrée en 1981 et devient le morceau phare de l’album I Love Rock ’N Roll. Joan Jett, accompagnée des Blackhearts, va profondément modifier la perception du morceau.

La version des Arrows possède une esthétique très marquée par le glam rock des années 1970. Joan Jett, elle, lui apporte :

• Davantage de puissance ;

• Une guitare beaucoup plus agressive ;

• Une rythmique plus lourde ;

• Une production plus directe ;

• Une attitude punk ;

• Et surtout sa voix rauque et provocatrice.

Le morceau devient ainsi une rencontre entre glam rock, hard rock et énergie punk. Le résultat est d’une efficacité redoutable.

Une chanson extrêmement simple… et extrêmement efficace

La force de “I Love Rock ’N Roll” tient en grande partie à sa simplicité. Il n’y a pas de longue introduction instrumentale. Pas de démonstration technique. Pas de construction progressive compliquée. La chanson entre immédiatement dans le vif du sujet.

La guitare, la batterie et la basse installent un rythme lourd et répétitif. Puis Joan Jett arrive avec cette interprétation presque provocante. Le refrain repose sur une phrase extrêmement facile à retenir : “I Love Rock ’N Roll”. Et c’est justement cette simplicité qui va permettre au public de s’approprier le morceau. Le titre devient une sorte de cri collectif.

Que racontent les paroles ?

Paroles de la chanson “I Love Rock ’N Roll”

I saw him dancin’ there by the record machine

I knew he must a been about seventeen

The beat was goin’ strong

Playin’ my favorite song

And I could tell it wouldn’t be long

‘Til he was with me, yeah, me

And I could tell it wouldn’t be long

‘Til he was with me, yeah, me, singin’

I love rock n’roll

So put another dime in the jukebox, baby

I love rock n’roll

So come and take your time and dance with me

Ow

He smiled, so I got up and asked for his name

« That don’t matter », he said, « ’cause it’s all the same »

I said, « Can I take you home where we can be alone ? »

And next we were movin’ on

He was with me, yeah, me

Next we were movin’ on

He was with me, yeah, me singin’

I love rock n’roll

So put another dime in the jukebox, baby

I love rock n’roll

So come and take your time and dance with me

Ow

Said, « Can I take you home where we can be alone ? »

Next we were movin’ on

He was with me, yeah, me

And we’ll be movin’ on

And singin’ that same old song

Yeah, with me, singin’

I love rock n’roll

So put another dime in the jukebox, baby

I love rock n’roll

So come and take your time and dance with me

I love rock n’roll

So put another dime in the jukebox, baby

I love rock n’roll

So come and take your time and dance with

I love rock n’roll

So put another dime in the jukebox, baby

I love rock n’roll

So come and take your time and dance with

I love rock n’roll

So put another dime in the jukebox, baby

I love rock n’roll

So come and take your time and dance with

I love rock n’roll

So put another dime in the jukebox, baby

I love rock n’roll

So come and take your time and dance with me

Paroles : Alan Merrill / Jake Hooker

Derrière son refrain apparemment très simple, “I Love Rock ’N Roll” raconte une petite scène de séduction. La narratrice se trouve dans un établissement où elle écoute de la musique sur un jukebox. Elle remarque un jeune homme, elle l’observe, lui parle et l’invite à venir danser. Le rock devient alors le langage commun entre les deux personnages.

La chanson mélange donc : le rock, la fête, la séduction, la liberté et la sexualité. C’est un thème très rock’n’roll : la musique devient le déclencheur d’une rencontre. Mais lorsque Joan Jett interprète le morceau, quelque chose change profondément.

Joan Jett inverse les rôles

C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles sa version a autant marqué les esprits. La chanson avait été écrite par deux hommes et interprétée à l’origine par un groupe masculin. Dans la version des Arrows, le narrateur masculin observe une fille. Avec Joan Jett, c’est une femme qui prend l’initiative.

Elle voit un homme, elle l’aborde, elle lui propose de danser, elle décide de ce qu’elle veut et n’a absolument aucune intention de s’excuser. Cela peut sembler banal aujourd’hui. En 1981, dans un univers musical encore largement dominé par les hommes, c’est beaucoup plus fort.

Joan Jett ne cherche pas à adapter son attitude aux attentes que l’industrie musicale pouvait avoir d’une chanteuse. Elle chante comme une rockeuse. Elle joue comme une rockeuse. Elle se comporte comme une rockeuse. Et elle impose cette image au grand public.

C’est l’une des raisons pour lesquelles “I Love Rock ’N Roll” est souvent considéré comme bien plus qu’un simple morceau à succès : il participe à l’affirmation des femmes dans le rock. Des analyses musicales ont notamment décrit la chanson comme un titre majeur dans l’ouverture du rock à une nouvelle génération de musiciennes.

Le clip : Joan Jett devient une icône

Le clip contribue énormément au phénomène. Joan Jett apparaît avec son célèbre look :

• Cheveux noirs ;

• Maquillage marqué ;

• Guitare ;

• Vêtements en cuir ;

• Attitude provocante ;

• Regard défiant.

Elle ne correspond pas à l’image traditionnelle de la chanteuse pop. Elle ne cherche pas à être simplement séduisante, elle veut être crédible comme musicienne de rock. Et cela fonctionne. Le clip participe à faire de Joan Jett une véritable icône visuelle du rock américain.

1981 : sortie du single

La version de Joan Jett sort en 1981 et devient le premier grand succès de l’album I Love Rock ’N Roll. Le titre commence à attirer l’attention, puis les radios et les chaînes musicales contribuent à accélérer le phénomène. En 1982, le morceau explose véritablement.

Aux États-Unis, il atteint la première place du Billboard Hot 100 et y reste pendant sept semaines. Il devient le plus gros succès de toute la carrière de Joan Jett et des Blackhearts dans ce classement.

Un immense numéro 1 américain

Le succès américain est spectaculaire. Pendant sept semaines, “I Love Rock ’N Roll” domine le Billboard Hot 100. Le morceau devient même le troisième plus gros single de l’année 1982 aux États-Unis.

Et ce qui est particulièrement remarquable, c’est qu’il s’agit d’un morceau de rock relativement brut qui réussit à atteindre un public extrêmement large. Il n’est pas seulement écouté par les amateurs de rock. Il touche les adolescents, les amateurs de pop, les fans de punk, les amateurs de hard rock et le grand public. Joan Jett réussit donc à faire entrer un rock très énergique dans le cœur du grand public.

Et en Grande-Bretagne ?

Ironie de l’histoire : la chanson qui avait été créée en Grande-Bretagne par The Arrows ne connaît pas le même niveau de succès britannique avec Joan Jett. La version de Joan Jett atteint tout de même la 4e place du classement britannique en 1982 et reste dix semaines dans le Top 100. Cela reste une performance remarquable. Mais le phénomène est avant tout gigantesque aux États-Unis.

Combien d’exemplaires vendus ?

Les chiffres varient selon que l’on parle de ventes, d’expéditions certifiées ou de consommation cumulée. Un chiffre particulièrement solide est celui de la RIAA : le single a obtenu aux États-Unis une certification correspondant à plus de deux millions d’exemplaires expédiés aux magasins. La certification a été attribuée le 20 septembre 1982.

Il faut donc éviter d’affirmer sans nuance que Joan Jett a vendu exactement “X millions de singles dans le monde” : les chiffres mondiaux historiques sont beaucoup moins précisément documentés. En revanche, on peut affirmer sans risque que “I Love Rock ’N Roll” est un single vendu à plusieurs millions d’exemplaires et l’un des plus grands succès de Joan Jett.

Et son succès ne s’est évidemment pas arrêté aux ventes physiques. La chanson a continué à vivre grâce aux compilations, au cinéma, à la télévision, aux jeux vidéo, aux plateformes de streaming et aux innombrables reprises.

Un classique qui ne disparaît jamais

Ce qui distingue “I Love Rock ’N Roll” d’un simple tube des années 1980, c’est sa longévité. Plus de quarante ans après sa sortie, le morceau reste immédiatement identifiable. Il est devenu un standard du rock.

Sa structure est tellement efficace que même quelqu’un qui ne connaît pas le nom de Joan Jett peut souvent reconnaître le morceau dès les premières secondes. Le titre a également été utilisé dans différents jeux vidéo et a connu de nombreuses reprises.

Britney Spears reprend à son tour le morceau

En 2002, Britney Spears reprend “I Love Rock ’N Roll”. Sa version montre à quel point le morceau a dépassé son univers d’origine. La chanson peut désormais être interprétée par une chanteuse pop internationale et continuer à fonctionner.

La version de Britney Spears atteint notamment la 13e place au Royaume-Uni. Mais paradoxalement, cette nouvelle reprise contribue surtout à renforcer la place de Joan Jett comme version de référence.

Car lorsqu’on pense à “I Love Rock ’N Roll”, ce n’est presque jamais la version des Arrows ou celle de Britney Spears qui vient immédiatement à l’esprit. C’est celle de Joan Jett.

Le paradoxe extraordinaire des Arrows

Il y a quelque chose de presque injuste dans cette histoire. Les Arrows ont écrit et enregistré la chanson originale, ils l’ont sortie en 1975, ils l’ont interprétée à la télévision, ils ont contribué à populariser le morceau et pourtant, leur version n’est jamais devenue le classique mondial que l’on connaît.

Le groupe se sépare en 1977.

Alan Merrill poursuit ensuite sa carrière musicale, mais il restera à jamais associé à cette composition. La chanson qu’il avait écrite plusieurs années auparavant devient finalement l’un des plus grands succès de Joan Jett. Alan Merrill est décédé en 2020, à 69 ans. Billboard rappelait alors qu’il était le chanteur et co-auteur de la première version de “I Love Rock ’N Roll”.

Ce que Joan Jett a véritablement apporté au morceau

Joan Jett n’a donc pas inventé la chanson. Mais elle lui a apporté quelque chose d’essentiel : une identité nouvelle. Elle a pris une chanson de glam rock des années 1970 et l’a transformée en hymne rock des années 1980. Son interprétation est : plus lourde, plus agressive, plus directe, plus punk, plus sexuelle et plus provocante.

Elle a également déplacé le centre de gravité du morceau. Chez The Arrows, “I Love Rock ’N Roll” est une chanson de rock. Chez Joan Jett, c’est une déclaration d’identité. Elle ne dit pas seulement qu’elle aime le rock. Elle affirme qu’elle en fait partie.

Une chanson importante pour les femmes dans le rock

L’impact de “I Love Rock ’N Roll” dépasse donc largement les chiffres du Billboard. Au début des années 1980, voir une femme occuper le devant de la scène avec une guitare électrique, une attitude aussi agressive et une musique aussi directement rock reste relativement inhabituel.

Joan Jett arrive après l’expérience pionnière des Runaways et contribue à démontrer qu’une femme peut être : guitariste, chanteuse, compositrice, leader et icône rock, sans devoir se conformer aux codes de la pop traditionnelle. C’est notamment ce qui explique pourquoi son influence sera importante auprès de générations de musiciennes punk et rock.

Le New Yorker a ainsi souligné le caractère presque révélateur de son arrivée dans le grand public : “I Love Rock ’N Roll” permettait à une musique portée par une femme d’être à la fois puissante, accessible et rassembleuse.

Une recette musicale devenue une référence

Musicalement, le morceau est également devenu une sorte de modèle. La recette est d’une simplicité presque parfaite : un riff immédiatement reconnaissable, une batterie lourde, une basse efficace, une voix agressive et un refrain fédérateur.

Une recette qui n’est pas sans rappeler celle des australiens d’AC/DC, auteurs de nombreux tubes devenus des hymnes, tels que “Highway To Hell”, “Back in Black”, “Let There Be Rock”, “Thunderstruck”, parmi tant d’autres.

Joan Jett ne cherche jamais à démontrer qu’elle peut jouer plus vite que les autres guitaristes. Elle comprend quelque chose de fondamental dans le rock : un bon riff doit pouvoir être retenu après une seule écoute. Et c’est exactement ce qu’elle réussit.

La chanson possède également cette capacité rare à fonctionner aussi bien dans une petite salle de concert que dans un immense stade.

Une reconnaissance qui dépasse le succès commercial

Le morceau a également reçu une reconnaissance institutionnelle tardive. La version de Joan Jett a été intégrée au Grammy Hall of Fame en 2016, preuve que l’on ne parle plus simplement d’un tube des années 1980 mais d’un enregistrement considéré comme important dans l’histoire de la musique populaire. Et la chanson continue encore aujourd’hui à être redécouverte.

En 2024, soit plus de quatre décennies après son apparition, la version de Joan Jett est même entrée dans le classement Billboard Hard Rock Streaming Songs, signe de sa capacité à traverser les générations.

“I Love Rock ’N Roll” : bien plus qu’une reprise

Il existe beaucoup de reprises qui dépassent leur version originale. Mais le cas de “I Love Rock ’N Roll” est particulièrement spectaculaire.

1975 : The Arrows écrivent et enregistrent la chanson.

1976 : Joan Jett découvre le morceau en regardant The Arrows à la télévision britannique.

1979 : elle réalise une première reprise avec Steve Jones et Paul Cook des Sex Pistols.

1981 : elle enregistre la version définitive avec The Blackhearts.

1982 : le titre devient numéro 1 aux États-Unis pendant sept semaines.

1982 : il devient l’un des trois plus gros singles de l’année aux États-Unis et obtient une certification américaine correspondant à plus de deux millions d’exemplaires expédiés.

2016 : la version de Joan Jett entre au Grammy Hall of Fame.

Et aujourd’hui encore, le riff et le refrain restent immédiatement reconnaissables.

Quand une reprise devient plus célèbre que l’original

“I Love Rock ’N Roll” est finalement l’une des plus belles histoires de seconde vie dans l’histoire du rock. The Arrows ont écrit la chanson. Joan Jett l’a immortalisée. Une histoire qui nous rappelle celle du morceau “Proud Mary” du groupe Creedence Clearwater Revival et sortie en janvier 1969, que l’immense chanteuse Tina Turner a repris en 1971, se l’appropriant totalement.

La version originale de 1975 possédait déjà tous les ingrédients d’un bon morceau de rock. Mais elle n’a jamais rencontré son public à la hauteur de son potentiel. Joan Jett, elle, a reconnu immédiatement ce potentiel.

En 1981, elle reprend le titre, le durcit, le simplifie encore, lui donne une énergie punk, une voix incomparable et surtout une personnalité féminine totalement assumée.

Le résultat dépasse toutes les espérances. “I Love Rock ’N Roll” devient un numéro 1 américain, un disque certifié à plus de deux millions d’exemplaires, un classique du rock et finalement l’une des chansons les plus emblématiques de Joan Jett.

Et c’est peut-être là tout le paradoxe de cette histoire : la chanson n’a pas été écrite par Joan Jett, mais il est devenu pratiquement impossible de l’imaginer sans elle.

Aujourd’hui, quand retentissent les premières notes de guitare et que Joan Jett lance son fameux refrain, ce n’est plus seulement une chanson que l’on entend. C’est un manifeste de liberté, d’attitude et d’amour absolu du rock’n’roll. Et c’est précisément pour cela que, plus de quarante ans après sa sortie, “I Love Rock ’N Roll” n’a toujours pas pris une ride.

Crédit photo : Lindsey Turner© - Joan Jett en concert le 2 mai 2008 Photo retouchée et recadrée le 11 août 2026.