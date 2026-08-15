À noter : les cachets de Bert Sommer et du Paul Butterfield Blues Band ne sont pas documentés dans les archives utilisées pour établir ce classement. Les montants correspondent aux cachets généralement rapportés pour Woodstock 1969, en dollars de l’époque.

Richie Havens : un début improvisé devenu légendaire

Le festival devait commencer avec Sweetwater, mais le groupe est bloqué dans les gigantesques embouteillages. C’est donc Richie Havens qui monte le premier sur scène. Et il va rester beaucoup plus longtemps que prévu.

Comme les artistes suivants ne parviennent pas à rejoindre le site à temps, Havens est invité à continuer à jouer. Après plusieurs rappels, il finit par improviser autour du traditionnel gospel Motherless Child. Cette improvisation devient “Freedom”. Le morceau devient immédiatement associé à Woodstock et contribue à faire connaître Havens dans le monde entier.

Santana : la révélation

Autre moment majeur : Santana. À l’été 1969, le groupe de Carlos Santana n’est pas encore une immense vedette internationale. Son premier album vient tout juste de sortir. Pourtant, le groupe livre une prestation explosive, notamment avec “Soul Sacrifice”.

Le jeune batteur Michael Shrieve, qui n’a alors que 20 ans, impressionne particulièrement avec son solo. Woodstock va contribuer à transformer Santana en star internationale.

Janis Joplin, The Who, Jefferson Airplane…

Le deuxième jour est tout simplement phénoménal :

Janis Joplin livre une prestation intense.

The Who, malgré les conditions difficiles et une scène devenue particulièrement boueuse, interprète plusieurs morceaux de son opéra-rock Tommy.

Puis Jefferson Airplane joue au petit matin devant une foule qui tient toujours debout après une nuit entière de musique.

Le festival ne ressemble plus vraiment à un concert. C’est devenu une expérience collective.

Joe Cocker : un Britannique propulsé au sommet

Le dimanche, un jeune chanteur britannique va lui aussi marquer les esprits. Joe Cocker interprète une version totalement réinventée de “With a Little Help from My Friends”, chanson des Beatles.

Sa voix rauque, son jeu de scène et les arrangements du morceau impressionnent immédiatement. Sa prestation sera immortalisée dans le film consacré au festival et deviendra l’une des images musicales les plus célèbres de Woodstock.

Ten Years After : le déluge électrique

Puis arrive Ten Years After. Le groupe britannique, emmené par le guitariste Alvin Lee, livre une performance particulièrement énergique. Le morceau “I’m Going Home”, joué à une vitesse folle, devient l’un des grands moments de Woodstock.

C’est aussi l’une des prestations qui vont contribuer à construire le mythe du guitar hero.

Et puis il y a Jimi Hendrix…

Mais Woodstock possède un moment qui dépasse tous les autres : Jimi Hendrix. Il doit normalement clôturer le festival dans la nuit du dimanche au lundi. Mais les retards accumulés repoussent son passage.

Lorsque Hendrix monte finalement sur scène, le lundi 18 août au matin, la plupart des spectateurs sont déjà partis. Il ne reste qu’une fraction de la foule, environ 25 000 personnes selon les estimations. Et pourtant, ce qui va suivre entre dans l’histoire. Hendrix joue une version totalement déstructurée de “The Star-Spangled Banner”, l’hymne américain.

Sa guitare reproduit les sirènes, les bombardements et les explosions de la guerre. Dans une Amérique profondément divisée par la guerre du Vietnam, cette interprétation devient l’un des plus puissants symboles musicaux de la contestation des années 1960.

Le festival se termine sur cette image, une guitare électrique, un hymne national et une génération qui refuse de regarder le monde comme ses parents.

De la boue, de la pluie… et presque aucun incident majeur

Woodstock n’a pourtant rien d’un séjour confortable. Il pleut énormément. Le terrain se transforme rapidement en gigantesque champ de boue. Les conditions sanitaires sont difficiles, la nourriture manque parfois et les infrastructures sont largement dépassées par l’affluence.

Mais malgré cette situation extrêmement compliquée, Woodstock reste remarquablement pacifique. C’est précisément ce qui va participer à la construction du mythe.

Une foule de plusieurs centaines de milliers de jeunes, beaucoup d’entre eux vivant dans des conditions précaires pendant plusieurs jours, réussit à cohabiter sans que le festival ne dégénère en catastrophe majeure.

Il y aura évidemment des problèmes, notamment des accidents et des décès, mais l’image globale restera celle d’une foule pacifique. Le contraste avec l’Amérique de l’époque est saisissant.

Woodstock, symbole d’une génération

Pour comprendre l’importance de Woodstock, il faut replacer l’événement dans son époque. En 1969, les États-Unis sont profondément divisés. La guerre du Vietnam fait rage, les manifestations pacifistes se multiplient, le mouvement des droits civiques a bouleversé la société américaine, la jeunesse conteste l’autorité, les valeurs traditionnelles, la société de consommation et les conventions morales, la contre-culture hippie défend notamment la paix, la liberté individuelle, l’amour libre, la vie communautaire et l’expérimentation artistique.

Woodstock devient alors la représentation visuelle et musicale de cette génération. La Smithsonian (institution scientifique américaine) décrit d’ailleurs Woodstock comme le festival qui a donné une véritable bande-son à toute une génération.

Woodstock n’était pas seulement un festival de rock

C’est probablement l’une des principales raisons de son importance historique. Woodstock a dépassé très largement le cadre de la musique, en devenant un événement social, politique, artistique et culturel.

La Library of Congress considère depuis longtemps Woodstock comme un véritable objet d’étude historique, avec des recherches portant notamment sur son impact sociologique, politique, musical et artistique.

Woodstock a montré qu’un rassemblement musical pouvait devenir un événement de société. Après 1969, le festival de musique ne sera plus jamais exactement le même.

Le film qui va transformer Woodstock en mythe

Mais il y a un paradoxe extraordinaire. Les centaines de milliers de personnes présentes à Woodstock n’étaient finalement qu’une petite partie de ceux qui allaient vivre l’événement.

Car Woodstock va bientôt être diffusé au monde entier. Le réalisateur Michael Wadleigh filme le festival. Le résultat donne naissance au documentaire Woodstock, sorti en 1970. Le film connaît un immense succès et remporte notamment l’Oscar du meilleur film documentaire.

Il permet à des millions de personnes qui n’étaient pas à Bethel de découvrir les concerts, la foule, la boue, les hippies, les guitares et les moments les plus spectaculaires du festival. Et c’est là que Woodstock devient définitivement un mythe mondial.

Le paradoxe : un énorme succès… mais pas immédiatement une bonne affaire

Il faut toutefois remettre une idée reçue en perspective. Woodstock est un immense succès culturel, mais ce n’est pas immédiatement une formidable réussite financière.

Avec l’affluence massive et les entrées devenues gratuites, l’organisation est confrontée à d’importantes difficultés économiques. Le festival aurait même pu devenir un désastre financier.

Ce sont notamment les ventes de disques et l’exploitation du film qui permettront de transformer progressivement l’aventure en véritable succès commercial. Autrement dit : Woodstock perd de l’argent comme événement, mais gagne une fortune comme phénomène culturel.

Pourquoi Woodstock est-il entré dans la pop culture ?

C’est probablement la question la plus intéressante. Pourquoi Woodstock, plutôt qu’un autre festival de musique ? Parce que plusieurs éléments se sont combinés.

Une affiche exceptionnelle

Une concentration de talents comme celle de Woodstock est rarissime. Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, Santana, Jefferson Airplane, Creedence Clearwater Revival, Joe Cocker, Sly & The Family Stone, Joan Baez, Canned Heat, Crosby, Stills, Nash & Young…

Une véritable photographie du meilleur de la musique américaine et britannique de la fin des années 1960.

Une génération identifiable

Woodstock représente quelque chose. Il possède une histoire, une esthétique et des valeurs. Les cheveux longs, les jeans, les fleurs, les guitares, la boue, les vêtements colorés, les pancartes pacifistes…

Woodstock possède une identité visuelle immédiatement reconnaissable.

Des images extraordinaires

Les photographies prises par des photographes comme Elliot Landy, Lisa Law ou Baron Wolman vont faire le tour du monde. La foule recouverte de boue, les spectateurs dormant dans les champs, les couples, les enfants, les guitares et surtout : les artistes sur scène. Woodstock devient presque un catalogue visuel des années 1960.

Le cinéma

Sans le documentaire de Michael Wadleigh, le mythe aurait probablement été très différent. Le film transforme Woodstock en expérience collective pour ceux qui n’y étaient pas. La Smithsonian souligne précisément cette importance du documentaire, vu par des millions de personnes et sorti seulement quelques mois après le festival.

La musique

Les albums tirés du festival vont également faire entrer Woodstock dans les foyers du monde entier. Les performances deviennent des références. Certaines chansons deviennent indissociables du festival.

Et Joni Mitchell dans tout ça ?

Une autre curiosité de Woodstock est que Joni Mitchell n’a pas participé au festival. Pourtant, elle va écrire l’une des chansons les plus célèbres associées à l’événement : “Woodstock”.

Elle s’inspire des récits de ceux qui y étaient, notamment Graham Nash, et des images du festival. Sa chanson transforme Woodstock en une sorte de métaphore de toute une génération. Elle sera notamment popularisée par Crosby, Stills, Nash & Young.

C’est un symbole supplémentaire de l’importance culturelle de l’événement : même ceux qui n’y étaient pas ont participé à construire son mythe.





Les grands absents de Woodstock

L’affiche aurait pourtant pu être encore plus incroyable. Plusieurs immenses artistes sont invités mais ne participent pas.

Parmi eux :

The Beatles

Bob Dylan

Led Zeppelin

The Doors

The Byrds

The Moody Blues

Simon & Garfunkel

The Rolling Stones

Chicago



Les Beatles, en particulier, auraient évidemment donné une dimension encore plus historique au festival. Mais le groupe est alors dans une période compliquée et ne se produira pas à Woodstock. Ironie supplémentaire : Woodstock est devenu le symbole absolu des années 1960 sans réunir tous ceux qui en étaient les plus grandes stars.

Woodstock a changé l’industrie du spectacle

Avant Woodstock, les festivals existent déjà. Monterey Pop, par exemple, avait connu un immense succès en 1967. Mais Woodstock démontre qu’un festival peut devenir un événement culturel mondial. Il contribue à faire du festival de musique un modèle économique et médiatique majeur.

Après Woodstock, les grands rassemblements musicaux vont se multiplier. L’idée d’associer musique, jeunesse, culture, image, valeurs, merchandising, cinéma et médias va devenir extrêmement puissante. Le festival moderne doit beaucoup à Woodstock.

Une image qui ne disparaîtra jamais

Le plus impressionnant reste peut-être que Woodstock continue d’exister dans l’imaginaire collectif 57 ans après.

Même quelqu’un qui n’écoute pas de rock connaît généralement certaines images : un champ immense rempli de jeunes, des guitares, des fleurs, des vêtements hippies, de la boue, des drapeaux, et cette idée résumée par trois mots : Peace, Love, Music.

Woodstock, un événement impossible à reproduire ?

C’est peut-être finalement ce qui explique le mieux son statut mythique. Il y aura d’autres Woodstock :

Woodstock ’94 célébrera les 25 ans du festival.

Woodstock ’99 tentera de ressusciter l’esprit de l’événement, mais sombrera dans le chaos et les violences.

Mais Woodstock 1969 reste associé à une forme d’innocence, de spontanéité et d’utopie. Les éditions ultérieures montreront qu’il est impossible de recréer artificiellement le contexte historique et culturel qui avait rendu l’original unique.

57 ans après, Woodstock est toujours vivant

Le 15 août 1969, personne ne savait encore qu’il assistait à l’histoire. Les organisateurs voulaient créer un grand festival mais ils ont créé beaucoup plus que cela. Ils ont créé un symbole.

Woodstock représente aujourd’hui la fin d’une décennie extraordinaire : celle des Beatles, des Rolling Stones, du rock psychédélique, de la conquête spatiale, des mouvements pour les droits civiques, de la contestation de la guerre du Vietnam et de l’explosion de la culture jeune.

Pendant quatre jours, plusieurs centaines de milliers de personnes se sont retrouvées dans une ferme de l’État de New York. Elles ont affronté la pluie, la boue, les embouteillages, le manque de nourriture et des conditions sanitaires difficiles.

Et pourtant, ce qui est resté dans l’histoire n’est pas le chaos. C’est la musique, Hendrix, Janis Joplin, Joe Cocker, Santana, The Who, Joan Baez, Richie Havens. C’est aussi cette gigantesque foule réunie pacifiquement, et c’est surtout l’idée qu’une génération pouvait, pendant quelques jours, inventer son propre monde. Woodstock n’a duré que quatre jours. Son mythe, lui, dure depuis 57 ans.

Et en ce 15 août 2026, alors que le festival aurait aujourd’hui 57 ans, il demeure probablement le festival de musique le plus célèbre de l’histoire et l’une des plus grandes icônes de la pop culture du XXe siècle.

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