Oubliez la 718 Cayman moderne que l’on croise aujourd’hui sur nos routes. C’est à son aînée de 1961 que l’on s’intéresse : la monoplace alignée en Formule 1 sous le nom de 718/2. A un dixième de seconde près, elle décrochait une victoire, mais sans, son aura est légendaire.

La 718/2, une monoplace qui n’aurait jamais dû exister

Son histoire commence avec la 718 RSK de 1957, une voiture de sport, pas une monoplace. Rien ne la destinait à la Formule 1. Porsche avait simplement remarqué que sa carrosserie très fine et son moteur de 1,5 litre étaient exactement ce qu’il fallait pour briller en Formule 2, la catégorie de l’époque.

Peu après les 24 Heures du Mans 1958, l’usine transforme donc une de ses RSK. Le pilote s’installe au centre, les phares sont carénés et la voiture file à Reims. Le résultat est plutôt convaincant, on y reviendra. Avec sa vraie carrosserie de monoplace, elle devient la 718/2 et enchaîne les succès en F2.

Sous le capot, un quatre cylindres à plat de 1,5 litre refroidi par air, 165 ch, pour 456 kg sur la balance. Le châssis est un treillis tubulaire en acier, la boîte compte six rapports. Une voiture de sport déguisée en voiture de course pure, et qui y a pris goût.

1961 : une saison, trois deuxièmes places et 0,1 seconde en France

Reims, 1958. Jean Behra s’aligne avec la RSK convertie, face aux équipes officielles de Ferrari, Lotus et Cooper. Il signe la pole avec plus d’une seconde d’avance, puis gagne sans trembler. Le message est passé.

À la fin de cette année-là, la FIA annonce que la Formule 1 appliquera dès 1961 les règles de la F2. Porsche est idéalement placée, mais pas avec la 718/2. Pour la F1, l’usine prépare la 787, une voiture dérivée de la 718/2 avec un empattement allongé et une suspension avant entièrement nouvelle. Elle n’est pas bonne. Monaco et Zandvoort sont décevants, et la vieille 718/2, que l’on croyait à la retraite, est ressortie du garage pour reprendre le travail.

Elle fait beaucoup mieux que son âge ne le laissait penser. Sur une saison de huit courses, elle termine trois fois deuxième. Et l’une de ces places d’honneur se joue en France, au Grand Prix de France, où Porsche manque la victoire pour 0,1 seconde. Un dixième, sur une course entière. Pas de victoire, donc, mais du panache.

Le bilan de l’année est plus flatteur que n’importe quel résultat isolé. Dan Gurney termine troisième du championnat pilotes, à égalité de points avec Stirling Moss. Porsche prend la troisième place chez les constructeurs, derrière Ferrari et Lotus seulement. Avec une voiture conçue quatre ans plus tôt, qui n’était même pas censée être là.

La victoire, elle, viendra l’année suivante à Rouen avec la 804, et c’est elle que l’on retient. Gurney a pourtant lui-même parlé d’une victoire « chanceuse », arrivée par l’abandon de voitures plus rapides. La 718/2, elle, n’a jamais gagné, mais elle a mieux couru.

Pas de victoire, mais la Porsche la plus aboutie de la F1

Si la 718/2 est restée dans l’ombre, c’est à cause de sa petite sœur. Quand on pense aux deux seules saisons de Porsche en tant que constructeur de F1, on pense à la 804, car elle a pris la première et, à ce jour, la seule victoire de la marque, à Rouen en 1962. Le reste importe peu. Une victoire, c’est une victoire, et c’est elle qui reste dans les livres.

Pourtant, cette victoire de Gurney, lui-même la qualifiait de « chanceuse ». Elle est venue de l’abandon de voitures plus rapides. Et au bout de la saison 1962, Gurney comme Porsche ont fini plus bas dans leurs classements respectifs qu’avec la 718/2 un an plus tôt. Le palmarès dit une chose, les points en disent une autre.

@Porsche

La fiche technique n’a rien d’une arme absolue : un flat-four de 1,5 litre refroidi par air, 165 ch, 456 kg, un châssis tubulaire en acier, une boîte à six rapports et des freins à tambour. Andrew Frankel, qui a pu en prendre le volant sur une partie du circuit d’essais de Weissach pour Motorsport Magazine, raconte une mécanique assez nerveuse. Le moteur démarre à la poussette, il est bruyant mais sans vie à bas régime, puis il décolle au-dessus de 6000 tours et vole littéralement à 8000. La puissance reste limitée par l’âge du dessin et par l’architecture, et il ne s’étonne pas que Porsche soit passé à un huit cylindres à plat pour la 804.

© Jonathan Bushell / Motorsport Magazine

La boîte est un régal, même si Stirling Moss, qui l’a utilisée avec succès en F2, ne l’aimait pas beaucoup. La vraie surprise, ce sont les freins à tambour, puissants et progressifs. Frankel avoue ne pas avoir saisi le châssis en si peu de temps, stable à ses yeux, peut-être trop, alors que Moss le trouvait parfaitement équilibré. Il préfère s’en remettre à lui, et on le comprend.

© Jonathan Bushell / Motorsport Magazine

Imaginez ce qu’ont pu se dire Ferrari et les petits constructeurs britanniques à la fin de 1961 : Porsche arrive au niveau des meilleurs avec une voiture ancienne, jamais conçue pour ça, et prépare une toute neuve pour l’année suivante. Ils ne se doutaient pas qu’une vie plus tard, la 718/2 resterait la Porsche la plus aboutie jamais engagée au plus haut niveau. Et à 0,1 seconde près, elle gagnait en France, mais est-ce vraiment le plus important ?

Porsche 718 F1 Assembly Time-Lapse

Sources et à lire porsche.com

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