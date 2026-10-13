Le Mondial de l’Auto revient à Paris en 2026 pour sa 91ème édition, du 12 au 18 octobre, au Palais des expositions de Paris Expo, Porte de Versailles. Un emplacement que les habitués connaissent bien. Plus de 60 constructeurs sont attendus sur 5 halls d’exposition, avec une fréquentation prévisionnelle qui dépasse les 500 000 visiteurs, autant dire que l’édition s’annonce large, dans tous les sens du terme.

La journée du 12 octobre est exclusivement réservée à la presse accréditée et aux professionnels : conférences de presse, premières mondiales, rendez-vous professionnel. Le grand public n’y a normalement pas accès.

À partir du mardi 13 octobre, les portes s’ouvrent au public, avec des matinées qui débutent à 9h30 en semaine. Deux soirées nocturnes sont prévues les vendredi 16 et samedi 17, avec une fermeture repoussée à 22h00. Ce calendrier conditionne votre stratégie d’organisation.

Comparez les tarifs selon votre profil et votre jour de visite

Profil Jour / Créneau Tarif en ligne (mondial.paris) Tarif au guichet sur place Justificatif requis Adulte (plein tarif) Mardi au vendredi 20 € 22 € Aucun Adulte (plein tarif) Samedi ou dimanche 22 € 24 € Aucun Adulte (nocturne) Vendredi 16 ou samedi 17 soir 17 € 22 € Aucun Jeune (7 à 17 ans) Tous jours ouverts au public 13 € Non précisé Pièce d’identité ou livret de famille Étudiant Tous jours ouverts au public 13 € Non précisé Carte étudiante ou certificat de scolarité en cours PSH / PMR Tous jours ouverts au public 13 € Non précisé Carte Mobilité Inclusion (CMI) ou carte d’invalidité valide Enfant de moins de 7 ans Tous jours ouverts au public Gratuit Gratuit Pièce d’identité ou livret de famille

Chaque billet acheté sur mondial.paris est lié à une date précise, choisie au moment de la commande. Impossible de reporter au lendemain ou de modifier après achat. Les billets semaine donnent accès à l’ensemble de la plage d’ouverture du jour sélectionné, sans contrainte d’horaire. Les billets week-end imposent en revanche de choisir un créneau d’arrivée, matin ou après-midi, et les billets nocturnes sont réservés à une arrivée à partir de 18h30.

Autre point à ne pas négliger : toute sortie du périmètre de Paris Expo Porte de Versailles est définitive. Pas de ré-entrée possible avec le même billet.

Le processus d’achat sur Weezevent se déroule en quelques étapes. Connectez-vous au module de billetterie sur mondial.paris, sélectionnez votre date dans le calendrier interactif, choisissez les formules tarifaires adaptées à votre groupe, indiquez les quantités, puis renseignez vos coordonnées. Les billets sont nominatifs : chaque visiteur doit être identifié. Avant de payer, le panier propose une assurance annulation via Protect Group. Après paiement sécurisé par carte bancaire, une confirmation arrive immédiatement par e-mail, et les billets dématérialisés suivent quelques jours avant l’événement, à présenter sur smartphone ou à imprimer.

Pour les tarifs réduits, le justificatif doit être prêt avant les contrôles d’accès. Carte d’étudiant de l’année en cours ou certificat de scolarité pour le tarif étudiant. Pour les enfants, une pièce d’identité officielle ou le livret de famille. Pour le tarif PSH ou PMR, la Carte Mobilité Inclusion mention “invalidité” ou “priorité”, ou une carte d’invalidité en cours de validité. Sans justificatif présenté à l’entrée, le plein tarif peut être réclamé sur place, ce serait dommage.

Identifiez les jours les moins fréquentés pour visiter sereinement

Arrivez tôt au Hall 7.1 pour réserver un créneau d’essai

Les essais sont l’une des raisons pour lesquelles on fait le déplacement jusqu’à Porte de Versailles plutôt que de regarder des vidéos en ligne. Le Mondial 2026 propose plus de 5 000 créneaux couvrant près de 90 modèles issus d’une vingtaine de marques, gérés sur le plan opérationnel par La Squadra.

Aucune réservation en ligne depuis chez vous n’est possible. Le formulaire “Réserver mon essai” visible sur le site officiel redirige vers des essais en concession, pas vers les créneaux du salon. Sur place, l’inscription se fait le jour même, au comptoir d’accueil du centre d’essais dans le Hall 7.1 ou directement sur les stands des constructeurs participants. Le centre ouvre tous les jours de 9h30 à 19h30. Les créneaux partent vite. Très vite. Certains jours de forte affluence, les premières heures de la matinée suffisent à épuiser les disponibilités quotidiennes.

La règle est simple : arrivez dès l’ouverture, cap sur le Hall 7.1, inscrivez-vous avant de faire quoi que ce soit d’autre.

Deux formules existent. Un parcours routier classique multi-marques en conditions réelles de circulation, vers Issy-les-Moulineaux, pour une session de 30 à 45 minutes. Et des sessions véhicule autonome, conduite supervisée de niveau 2 et 2++ proposée exclusivement par Tesla (FSD Supervised) et XPeng, 25 minutes, départ depuis la Porte H du Hall 7.1, avec un “Genius” à bord tout au long du trajet.

Préparez les documents et conditions exigés avant la prise en main

Avant de monter dans quoi que ce soit, quelques points à régler.

Le permis de conduire original physique est indispensable, en cours de validité. Les copies et versions numériques ne sont généralement pas acceptées aux contrôles d’accès des essais. Chaque constructeur fixe ensuite ses propres conditions d’âge et d’ancienneté : un seuil de 21 à 25 ans et une ancienneté minimale de 2 à 3 ans sont couramment exigés , mais les critères varient d’une marque à l’autre. Vérifiez directement auprès du stand concerné avant de vous déplacer jusqu’au Hall 7.1, ce serait dommage de faire le trajet pour rien.

Une décharge de responsabilité est à signer sur le stand de la marque avant toute prise en main, sans exception. L’assurance du véhicule pendant l’essai est prise en charge par le protocole propre au constructeur, avec des conditions de franchise spécifiques en cas de sinistre, renseignez-vous sur ces conditions avant de signer.

Pour les sessions autonomes, le départ se fait exclusivement depuis la Porte H du Hall 7.1. Un accompagnateur technique est présent à bord durant toute la durée du trajet, pour les essais dynamiques comme pour les sessions autonomes.

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