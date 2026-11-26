Triumph a profité du Grand Prix MotoGP de Valence pour dévoiler la Street Triple 798 Moto2™ Edition, une série limitée à 1 000 exemplaires dans le monde. Elle célèbre l’arrivée du nouveau trois-cylindres de 798 cm³ en Moto2™, prévue en 2027. Mais que change-t-elle réellement face à la Street Triple 798 RS, dont elle reprend le moteur ? Et surtout, à quelle date pourra-t-on la voir en concession et à quel tarif ?

Street Triple 798 Moto2 Edition : ce que Triumph a dévoilé à Valence

C’est au Grand Prix MotoGP de Valence que Triumph a levé le voile sur la Street Triple 798 Moto2™ Edition. Une série limitée à 1 000 exemplaires dans le monde, répartis à parts égales entre deux coloris : 500 motos pour chacun.

Pourquoi cette édition ? Pour célébrer l’arrivée du nouveau trois-cylindres Triumph de 798 cm³ en Moto2™, prévue en 2027. La marque est le fournisseur exclusif de moteurs du championnat du monde FIM Moto2™ depuis 2019, et cette Street Triple en est la version de route, pensée pour la piste.

Steve Sargent, directeur produit de Triumph Motorcycles, résume la démarche : “Nous utilisons les enseignements de la piste pour perfectionner nos moteurs de série.” Il ajoute que cette édition limitée crée un lien direct avec cette étape importante, avec seulement 1 000 motos numérotées.

Reste le calendrier. La précommande est ouverte dès maintenant, et les premières machines arriveront en concession à partir de mai 2027.

Partie-cycle, moteur et design : ce qui la distingue de la Street Triple 798 RS

Commençons par ce qui ne change pas. Le moteur est celui de la nouvelle Street Triple 798 RS, dévoilée la semaine précédente : un trois-cylindres de 798 cm³ qui développe 135 ch et 86 Nm, avec un couple en hausse sur toute la plage de régimes. Sur ce point, la Moto2™ Edition n’ajoute rien à la RS. Tout se joue ailleurs.

À commencer par les suspensions. L’avant reçoit une fourche inversée Öhlins NIX30 de 43 mm, entièrement réglable, et l’arrière un amortisseur Öhlins STX46 à bonbonne intégrée, lui aussi entièrement réglable. Pour le freinage, Triumph monte des étriers radiaux Brembo Hypure à quatre pistons, associés à deux disques flottants de 310 mm. Une batterie lithium-ion allège le tout.

Résultat sur la balance : 181 kg tous pleins faits, soit 2 kg de moins que la RS.

L’ergonomie change aussi. Guidons bracelets et commandes reculées placent le pilote dans une position plus engagée, taillée pour le circuit. Les bracelets sont fixés sur un té de fourche supérieur usiné dans la masse, numéroté individuellement : chacun des 500 exemplaires par coloris a ainsi sa propre identité.

Côté look, la fibre de carbone fait son entrée : entourage de phare, garde-boue avant, protège-talons et sabot moteur. Le cadre en aluminium reste anodisé naturel, le réservoir reçoit une finition Moto2™ et les jantes sont peintes en Triumph Performance Yellow et noir.

Deux livrées sont proposées : Triumph Performance Yellow et Sapphire Black, ou Sapphire Black et Snowdonia White. Dans les deux cas, les jantes gardent leur teinte jaune et noire.

Fiche technique et prix de la Street Triple 798 Moto2 Edition

Caractéristique Street Triple 798 Moto2™ Edition Série Limitée à 1 000 exemplaires (500 par coloris) Puissance 135 ch Couple maximal 86 Nm Poids tous pleins faits 181 kg (2 kg de moins que la Street Triple 798 RS) Fourche Öhlins NIX30 inversée de 43 mm, entièrement réglable, 120 mm de débattement Amortisseur arrière Öhlins STX46 à bonbonne intégrée, entièrement réglable, 130 mm de débattement Freinage avant Deux disques flottants de 310 mm, étriers radiaux Brembo Hypure à quatre pistons Pneus Pirelli Diablo Supercorsa SP V3, pneu arrière de 190 mm Réservoir Aluminium, 15 litres Hauteur de selle 836 mm de série, 791 mm avec la biellette accessoire (-15 mm) et la selle basse optionnelle (-30 mm) Batterie Lithium-ion Coloris Triumph Performance Yellow et Sapphire Black, ou Sapphire Black et Snowdonia White (jantes Triumph Performance Yellow et noir) Disponibilité Précommande ouverte, arrivée en concession à partir de mai 2027 Prix 16 995 euros



Sources et à lire New Triumph Street Triple 798 RS Brings Next-Generation Moto2™ Performance to The Road | For the Ride