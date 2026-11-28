Un lavabo sur colonne, un miroir de brocante et quelques carreaux colorés suffisent parfois à donner à une salle d’eau un air d’autrefois. Le choix du revêtement demande toutefois de distinguer les références historiques des contraintes d’une pièce utilisée chaque jour. Parmi les modèles de carrelage pour la salle de bains, certains reprennent les couleurs et les motifs anciens tout en proposant des caractéristiques adaptées à un usage contemporain.

Les palettes rétro : couleurs et matières emblématiques

La première étape pour insuffler une âme vintage à la salle d’eau consiste à plonger dans les palettes chromatiques d’antan. Les teintes poudrées, douces et feutrées, s’imposent : vert d’eau, rose dragée, bleu pastel, crème, jaune paille ou encore gris perle. Ces couleurs rappellent les salles de bains des années 1930 à 1960, où la légèreté et la luminosité dominaient. Les matériaux, eux aussi, ont leur importance. La faïence brillante, le grès cérame satiné ou émaillé, les carreaux en terre cuite ou en ciment évoquent immédiatement les intérieurs rétro. Pour renforcer l’authenticité, on privilégiera des finitions légèrement irrégulières, qui rappellent le travail artisanal d’autrefois. Les touches de noir, de laiton ou de cuivre, en frise ou en listel, soulignent les contours et accentuent le caractère vintage de l’ensemble.

Carreaux métro : l’icône intemporelle

Impossible d’évoquer la salle de bain rétro sans mentionner le carreau métro. Né au début du XXe siècle dans les stations parisiennes, ce petit rectangle biseauté s’est imposé comme un classique indémodable. Sa brillance et sa simplicité permettent de créer des murs lumineux, faciles à entretenir et résolument élégants. Les carreaux métro se déclinent aujourd’hui dans une multitude de couleurs, mais le blanc reste le choix de prédilection pour une ambiance vintage authentique. Selon l’effet recherché, on les pose à l’horizontale pour rappeler l’esprit Art déco, ou à la verticale pour modifier les proportions apparentes du mur. Les joints, eux, peuvent être contrastés, en gris ou en noir, pour souligner le rythme graphique du revêtement. Ce type de carrelage s’accorde à merveille avec des sanitaires blancs, des robinetteries en laiton vieilli et des miroirs aux contours arrondis.

Motifs géométriques et effets terrazzo : un vent d’audace

Si le style rétro évoque souvent la sobriété, il sait aussi se parer de motifs audacieux. Les carreaux à motifs géométriques, hérités des années 1920-1930, insufflent une dynamique visuelle unique à la salle de bain. Losanges, chevrons, damiers ou hexagones s’invitent au sol ou en crédence, jouant sur les contrastes de couleur et les effets d’optique. Le terrazzo, quant à lui, fait un retour remarqué. Son aspect moucheté, composé d’éclats colorés sur fond clair ou foncé, rappelle les intérieurs italiens des années 50 et 60. Il se décline aujourd’hui en carrelage céramique, dont les conditions de pose et d’entretien dépendent du produit choisi. Ces motifs, qu’ils soient discrets ou affirmés, apportent une touche de fantaisie tout en restant fidèles à l’esprit vintage. Ils s’harmonisent particulièrement bien avec des éléments en bois foncé, des accessoires en verre dépoli ou des luminaires opalins.

Coordination avec sanitaires et robinetterie

Le choix du carrelage ne saurait être dissocié de celui des équipements sanitaires et de la robinetterie. Pour une salle d’eau au charme rétro, l’idéal est d’opter pour des lavabos sur colonne, des baignoires à pieds et des WC à réservoir haut. Le blanc éclatant ou les teintes pastel s’accordent parfaitement avec les carreaux vintage, créant une unité visuelle apaisante. La robinetterie, de préférence en laiton brossé, en cuivre ou en chrome poli, complète le tableau avec une touche d’élégance discrète. Les poignées en porcelaine, les formes arrondies et les détails ciselés rappellent les modèles d’époque. Il est essentiel de veiller à la cohérence des matériaux et des finitions pour éviter les fausses notes. Les accessoires – porte-savon, miroir, patères – participent eux aussi à l’ambiance générale et méritent une attention particulière.

Choisir selon l’emplacement : murs, sols et zones humides

La salle de bain est un univers exigeant, où l’humidité et les variations de température mettent les matériaux à rude épreuve. Le choix du carrelage doit donc répondre à des critères techniques autant qu’esthétiques. Pour les murs, la faïence reste la solution la plus courante, offrant une grande variété de formats et de couleurs. Au sol, il convient de privilégier un carrelage antidérapant, résistant à l’eau et aux taches. Les carreaux hexagonaux ou à motifs inspirés du ciment peuvent évoquer le passé ; vérifiez toutefois leur aptitude à un usage au sol et leur résistance à la glissance. Dans les zones particulièrement exposées, comme la douche ou autour de la baignoire, il est recommandé d’opter pour des matériaux à faible porosité et faciles à nettoyer. Les joints, souvent négligés, jouent un rôle clé : leur couleur et leur largeur peuvent transformer l’aspect général du revêtement, sans assurer à eux seuls l’étanchéité de la pièce. Dans une douche, celle-ci dépend du dispositif d’étanchéité prévu sous le revêtement et du traitement des raccords.

Entre histoire et réinterprétation contemporaine

Le charme d’une salle de bains rétro tient autant à la fidélité aux codes du passé qu’à la liberté de réinterpréter les styles. Les passionnés de design intérieur peuvent choisir de reproduire à l’identique les ambiances d’autrefois, en chinant des carreaux anciens pour les parties décoratives appropriées ou en optant pour des rééditions. Avant de réutiliser des carreaux de récupération, il faut examiner leur état, leur épaisseur et leur compatibilité avec le support. D’autres préfèrent jouer la carte du détournement, en associant des motifs rétro à des formats contemporains, ou en mariant les textures pour un effet éclectique. Pour départager deux échantillons, placez-les près du lavabo et observez-les sous l’éclairage du matin puis du soir. Une faïence rose poudré peut paraître plus froide à côté d’un métal chromé, tandis qu’un joint clair atténuera le dessin d’un damier. Ces essais permettent de choisir un décor cohérent avant de commander les quantités nécessaires. Si un chauffage au sol est prévu, vérifiez aussi la compatibilité du revêtement et des produits de pose.