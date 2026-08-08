Le télescope spatial Hubble a révolutionné notre façon de contempler l’univers depuis 1990, offrant des images de nébuleuses et de galaxies qui ont durablement changé notre rapport au cosmos. Aujourd’hui, LEGO propose de revivre cette aventure autrement, en construisant pièce par pièce une réplique fidèle de cet instrument légendaire. Le set Icons 11382, fort de 1 252 pièces et pensé pour un public adulte, soulève une question simple : est-ce que tenir ce télescope entre ses mains, le bâtir soi-même, permet vraiment de voir les étoiles d’un autre oeil ?

Note personnelle : Ce set m’a été offert par mes filles pour mon anniversaire, avec un peu de retard mais l’attente a des vertues. Ceci n’est bien entendu pas un article publi-rédactionnel, mais un avis totalement libre et passionné ! Un immense merci à Zélie, Lila & June pour ce magnifique cadeau qui a rejoint mon bureau.

LEGO Icons 11382 Télescope spatial Hubble : ce que le set promet sur le papier

Le LEGO Icons 11382 Hubble Space Telescope se présente d’emblée comme un objet sérieux. 1 252 pièces, un prix affiché à 129,99 € (Août 2026 sur le store Lego) et des dimensions finales de 38 × 38 × 32 cm : les chiffres parlent avant même d’ouvrir la boîte. On n’est pas face à un kit du dimanche, et LEGO ne cherche pas à le dissimuler.

Le contexte de sa sortie mérite d’être posé clairement. La date du 1er août 2026 n’est pas anodine : elle s’inscrit dans la célébration du 35e anniversaire du déploiement du véritable télescope Hubble, lancé en avril 1990 à bord de la navette spatiale Discovery. Trente-cinq ans d’astronomie transformée, d’images de nébuleuses qui ont changé notre rapport à l’univers. C’est ce poids symbolique que LEGO cherche à capturer ici, et le positionnement 18+ du set est précisément là pour le signifier.

Le set n’est pas conçu pour jouer, mais pour comprendre et contempler.

La gamme Icons, chez LEGO, rassemble des modèles pensés comme des pièces d’exposition à part entière. Ce Hubble ne fait pas exception. Il intègre des panneaux extérieurs amovibles, des gyroscopes internes, des miroirs primaire et secondaire reproduits avec soin, ainsi que des antennes et des panneaux solaires orientables. Une minifigurine d’astronaute est incluse dans la boîte, non pas pour animer une mise en scène, mais uniquement pour offrir une référence d’échelle visuelle face à la taille imposante de l’engin réel. Un détail qui dit tout sur l’esprit du set : ici, c’est la machine qui est la star, pas le personnage.

Ce positionnement explique aussi pourquoi ce set n’est pas présenté comme un produit familial. La complexité technique de l’assemblage, la finesse des détails intérieurs et la vocation décorative du modèle fini supposent une forme de patience et d’engagement que LEGO réserve explicitement à un public adulte. Un présentoir et une plaque informative sont fournis pour mettre en valeur le résultat, comme on exposerait une maquette dans une bibliothèque ou un bureau.

Sur le papier, donc, le set 11382 promet un équilibre entre fidélité scientifique et plaisir de construction. Reste à voir si la promesse tient à la main, pièce après pièce.

Construire le Hubble brique par brique : expérience, difficultés et points forts

L’ouverture de la boîte donne le ton. Neuf sachets en papier, une planche d’autocollants, un manuel soigné avec ses frises historiques, et ces fameuses feuilles souples pour les panneaux solaires, livrées en vrac, sans protection rigide. Les miennes sont arrivées légèrement cornées. Rien de rédhibitoire, mais un détail qui trahit un manque d’attention au conditionnement pour un set vendu 129,99 euros.

La construction elle-même suit une logique cylindrique et, soyons honnêtes, elle se répète. Assembler un tube, même celui du télescope le plus célèbre de l’histoire spatiale, c’est empiler des anneaux de briques avec une patience de bénédictin. Les premières heures sont absorbantes, car la forme prend du volume rapidement et l’on commence à reconnaître la silhouette familière. Mais vers le milieu du build, la mécanique devient presque mécanique, justement. Le cerveau tourne en pilote automatique.

Les moments qui réveillent vraiment le constructeur sont ceux où la pièce raconte quelque chose.

Et ces moments existent. Le plus réjouissant est sans doute l’exploration de la baie instrumentale interne. Deux panneaux extérieurs de la carlingue grise et argentée se retirent simplement, révélant les entrailles du télescope : gyroscopes, miroir primaire, miroir secondaire. Il faut cependant convoquer un peu d’imagination pour identifier ces éléments, car leur reproduction en briques reste très figurative. C’est une évocation, pas une maquette scientifique. Cela ne gêne pas, à condition d’entrer dans le jeu.

Le volet d’entrée de lumière s’ouvre et se ferme, sans mécanisme élaboré mais avec une satisfaisante sensation de finition. En revanche, certains sous-ensembles externes testent sérieusement la patience. Quelques segments de la carlingue sont particulièrement fragiles et ont tendance à se désarticuler lors des manipulations pour assembler les parties suivantes. C’est le genre d’agacement discret qui s’accumule.

Les tuyaux flexibles dorés des antennes orientables, eux, apportent une bouffée d’air. Ce sont des détails de finition qui donnent du caractère à l’ensemble et redonnent de l’élan en fin de build.

L’expérience se conclut sur une note franchement réussie. La fixation sur le présentoir réserve deux bonnes surprises : une minifigurine d’astronaute en tenue extravéhiculaire, qui donne instantanément l’échelle de l’engin, et trois pièces tampographiées reproduisant de vrais clichés historiques pris par Hubble. Les Piliers de la Création, la Nébuleuse du Papillon, la galaxie du Tourbillon (M51). Ces trois images posées sur le socle transforment le set en quelque chose de presque émouvant. On oublie les cylindres répétitifs. On regarde l’objet fini. Et il est beau.

Ce qui agace, ce qui impressionne : le verdict sans concessions

Le reproche le plus immédiat concerne la plaque de présentation : LEGO a opté pour un simple autocollant informatif plutôt qu’une pièce tampographiée, ce qui, sur un set d’exposition vendu 129,99 € , passe difficilement.

, passe difficilement. Ce choix réveille une plainte bien connue de la communauté : le fond des stickers s’accorde rarement parfaitement avec la teinte grise des briques environnantes, créant un léger décalage colorimétrique que l’œil finit par repérer, surtout en vitrine.

Le deuxième grief touche les panneaux solaires latéraux. Conçus en feuilles de plastique souple, ils se révèlent moins fidèles à la réalité (les vrais panneaux de Hubble sont rigides) et laissent craindre une déformation progressive avec le temps, ce qui n’est pas anodin pour une pièce pensée pour durer.

Ces deux compromis font d’autant plus tiquer qu’ils auraient pu être évités : un set Icons 18+ destiné à l’exposition mérite une finition sans concession.

Mais voilà où le bât blesse moins qu’on ne le craignait : l’intérieur du modèle est d’une richesse réelle. Les panneaux extérieurs amovibles révèlent une baie d’instruments reconstruite avec soin, gyroscopes et miroirs primaire et secondaire inclus. On ouvre, on regarde, on referme. C’est le genre de détail qui transforme un modèle statique en objet vivant.

L’impact visuel en mode exposé est indéniable. 38 cm de long, 32 cm de haut , une trappe béante côté avant, des antennes orientables sur le socle : le télescope impose sa présence sur une étagère sans effort.

, une trappe béante côté avant, des antennes orientables sur le socle : le télescope impose sa présence sur une étagère sans effort. La minifigurine astronaute exclusive joue un rôle plus subtil qu’il n’y paraît. Placée à côté du modèle, elle offre une mise à l’échelle immédiate, et l’on réalise soudainement l’immensité du vrai Hubble. Sa visière dorée et son équipement moderne sont soignés. Dommage, toutefois, que LEGO n’ait pas saisi l’occasion d’y glisser une référence à Nancy Grace Roman, la « mère de Hubble », comme l’a relevé la communauté.

Pour ceux qui possèdent déjà le set 10283 Navette Spatiale Discovery de 2021, ce Hubble représente l’évolution logique et détaillée d’un télescope jusqu’alors traité en miniature. La progression est nette, l’ambition aussi.

Le verdict final est honnête : les défauts existent, ils sont réels, mais ils restent mineurs face au résultat d’ensemble. À ce tarif, la maquette reste très compétitive pour une pièce de cette envergure.

Ce set conviendra vraiment aux adultes passionnés d’astronomie et de conquête spatiale, aux collectionneurs de la gamme Icons, et à quiconque cherche une pièce à exposer qui allie culture scientifique et plaisir de la construction. Les amateurs de finitions irréprochables devront, eux, composer avec les stickers.

Sources brickfanatics.com

jaysbrickblog.com

lego.com

Tiago Catarino: LEGO Hubble Space Telescope (REVIEW) Credit Photos : ©2026 The LEGO Group

Les questions les plus fréquentes : Télescope spatial Hubble Pourquoi la commercialisation du set LEGO 11382 Hubble se déroule en août 2026 ? La commercialisation en août 2026 coïncide avec le trente-cinquième anniversaire du déploiement du télescope spatial Hubble, lancé en avril 1990 à bord de la navette Discovery. Appartenant à la gamme Icons, ce set commémore plus de trois décennies d'observations astronomiques qui ont profondément reconfiguré notre lecture de l'univers. Quelles images historiques tampographiées sont fournies avec le set LEGO Hubble 11382 ? Le set LEGO 11382 ne contient aucune image historique tampographiée. Les finitions visuelles reposent sur une planche d'autocollants classique. C'est le manuel d'assemblage qui assure la dimension documentaire, avec des frises historiques retraçant la mission du télescope spatial Hubble depuis son lancement en 1990. Quelles sont les dimensions finales du télescope LEGO Hubble en exposition ? Le télescope LEGO Hubble assemblé mesure 38 cm de longueur, 38 cm de largeur et 32 cm de hauteur. Ce modèle de la gamme Icons, composé de 1 252 pièces, est livré avec un présentoir, une plaque informative et une minifigurine d'astronaute qui permet de visualiser l'échelle de l'instrument spatial original. Pourquoi le set LEGO Hubble 11382 est-il réservé à un public adulte ? Le set LEGO Hubble 11382 s'adresse aux adultes en raison de sa complexité technique et de sa vocation décorative. Cette réplique de 1 252 pièces, issue de la gamme Icons, privilégie la fidélité scientifique à la jouabilité : l'assemblage des gyroscopes internes et des miroirs exige rigueur et patience. Conçu pour être exposé, il intègre un présentoir et une plaque informative, commémorant le 35e anniversaire du lancement du télescope. Quel modèle spatial privilégier entre le LEGO Hubble 11382 et la navette Discovery ? Le choix dépend avant tout de l'espace dont vous disposez et de ce qui vous fait vibrer. Le télescope Hubble (1 252 pièces) est un objet cylindrique et technique, idéal pour une bibliothèque. La navette Discovery, plus imposante, impose une envergure aérodynamique remarquable. Les deux célèbrent la mission historique de 1990 avec une fidélité scientifique réelle. Quels critères pour choisir entre le LEGO Hubble 11382 et une maquette scientifique ? Le critère décisif est l'équilibre entre fidélité scientifique et plaisir du montage. Le set LEGO Icons 11382 (1 252 pièces) offre une représentation stylisée du télescope, avec des gyroscopes intégrés, pensée pour l'exposition. Une maquette scientifique classique privilégie l'exactitude des proportions et des matériaux, sans compromis esthétique. Le premier séduit par son processus d'assemblage ; la seconde, par sa rigueur documentaire. Combien de temps faut-il prévoir pour achever le montage de ce modèle spatial ? Comptez entre 6 et 10 heures pour assembler ce modèle du télescope Hubble et ses 1252 pièces. La construction suit une logique cylindrique progressive, des anneaux de briques empilés avec soin, qui réclame concentration et patience. Un rythme idéal pour les adultes qui apprécient un assemblage technique, à savourer en plusieurs sessions.