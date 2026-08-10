TAG Heuer célèbre le dernier rendez-vous de la Formule 1 à Zandvoort avec deux nouvelles montres Formula 1 Solargraph de 38 mm. Colorées, sportives et directement inspirées de l’univers du circuit néerlandais, ces deux éditions limitées associent l’ADN automobile de la maison suisse à un mouvement fonctionnant à l’énergie solaire.

Le circuit de Zandvoort s’apprête à vivre un moment particulier. Alors que le Grand Prix des Pays-Bas s’y déroulera pour la dernière fois, TAG Heuer a choisi de marquer cet événement avec deux garde-temps exclusifs de sa collection Formula 1 Solargraph. Deux modèles de 38 mm qui reprennent les codes historiques de la ligne Formula 1, lancée par TAG Heuer en 1986, tout en adoptant une motorisation Solargraph particulièrement moderne.

Une dernière course à Zandvoort

Situé au bord de la mer du Nord, le circuit de Zandvoort est reconnaissable à son tracé étroit et sinueux, installé au milieu des dunes. Ses virages et ses variations de rythme ont contribué à forger son caractère spectaculaire et exigeant.

Le 10 août 2026, TAG Heuer présente donc ces deux nouvelles Formula 1 Solargraph 38 mm pour célébrer le dernier Grand Prix des Pays-Bas organisé sur le circuit. La marque suisse entend ainsi transformer cet événement sportif en objet horloger, en conservant le lien historique qui unit TAG Heuer au sport automobile.

Cette relation ne date d’ailleurs pas d’hier. Depuis les débuts de la Formule 1, le temps occupe une place centrale dans la discipline : mesurer les performances, chronométrer les tours et enregistrer les écarts sont autant d’éléments indissociables de la compétition automobile.

Lorsque la collection TAG Heuer Formula 1 apparaît en 1986, elle apporte à l’horlogerie un langage particulièrement sportif : couleurs vives, formes affirmées et inspiration directement puisée dans le monde de la course automobile. Quarante ans plus tard, cette nouvelle interprétation entend prolonger cet héritage.

Un design orange qui ne passe pas inaperçu

Les deux nouvelles montres adoptent une esthétique commune. Leur boîtier de 38 mm en acier sablé est surmonté d’une lunette bidirectionnelle orange en TH-Polylight, matériau choisi pour sa légèreté et sa résistance.

Le cadran gris opalin est animé par plusieurs touches orange et rouges. Les index appliqués rouges sont associés au Super-LumiNova, tandis que les aiguilles des heures et des minutes reprennent également cette finition afin de rester parfaitement lisibles dans l’obscurité.

Le logo TAG Heuer apparaît en rouge et la date est affichée à 3 heures. L’inscription « Formula 1 Solargraph, Swiss Made » rappelle enfin la particularité mécanique de ces deux modèles. Le verre est en saphir plat traité antireflet, tandis que le fond du boîtier est vissé. L’étanchéité est annoncée à 100 mètres.

Une lunette inspirée de la course

La lunette orange constitue sans doute l’un des éléments les plus immédiatement reconnaissables de ces nouvelles Formula 1. Elle reprend le motif associé à la « marguerite », signature visuelle de la collection, avec une graduation allant de 5 à 55.

L’ensemble donne à la montre une allure résolument sportive, tandis que la combinaison du gris, du rouge et de l’orange évoque directement l’atmosphère d’un circuit automobile.

Deux éditions limitées, deux bracelets

TAG Heuer décline cette nouvelle Formula 1 Solargraph en deux versions :

La première est équipée d’un bracelet en caoutchouc orange, particulièrement cohérent avec le style très sportif de la montre. Cette édition est limitée à 1 500 exemplaires.

La seconde adopte un bracelet en acier sablé à trois maillons et constitue une série encore plus exclusive puisqu’elle est limitée à 1 000 pièces. Les deux versions sont présentées dans un écrin dédié, avec une inscription rappelant leur appartenance à la collection TAG Heuer Formula 1 Limited Edition.

Solargraph : la lumière comme source d’énergie

Mais le véritable intérêt de ces deux Formula 1 ne réside pas uniquement dans leur esthétique. Elles embarquent le mouvement Solargraph TH-50-00, qui utilise la lumière naturelle comme source d’énergie. Selon TAG Heuer, une minute d’exposition au soleil suffit à fournir l’énergie nécessaire pour une journée complète de fonctionnement.

Une exposition d’environ deux heures permet quant à elle d’obtenir jusqu’à dix mois d’autonomie dans l’obscurité totale. Même lorsque la montre est arrêtée, elle peut recommencer à fonctionner dès qu’elle reçoit suffisamment de lumière.

Cette technologie permet ainsi à TAG Heuer de conserver l’esprit sportif de la Formula 1 tout en lui apportant une dimension plus contemporaine et durable.

Une montre compacte fidèle à l’esprit Formula 1

Avec son diamètre de 38 mm, cette nouvelle Formula 1 Solargraph adopte un format relativement compact. TAG Heuer explique avoir souhaité conserver une présence affirmée au poignet tout en restant fidèle aux proportions de la collection historique.

Le boîtier reprend ainsi une silhouette directement inspirée du modèle original de TAG Heuer Formula 1, tout en bénéficiant d’une finition contemporaine en acier sablé.

Les aiguilles et index Super-LumiNova renforcent par ailleurs l’aspect fonctionnel de la montre. Même dans des conditions de faible luminosité, la lecture de l’heure reste facilitée.

TAG Heuer Formula 1 Solargraph : les caractéristiques

Version bracelet caoutchouc – réf. WBY111H.FT8128

• Collection : TAG Heuer Formula 1 Solargraph

• Diamètre : 38 mm

• Mouvement : Solargraph TH-50-00

• Boîtier : acier sablé

• Lunette : bidirectionnelle en TH-Polylight

• Cadran : gris opalin, détails orange et rouges

• Verre : saphir plat traité antireflet

• Étanchéité : 100 mètres

• Bracelet : caoutchouc orange

• Boucle : ardillon en acier gravée TAG Heuer

• Édition limitée : 1 500 exemplaires

• Disponibilité : à partir d’août 2026

• Prix indicatif : 2 100 €

Version bracelet acier – réf. WBY111L.BA0042

• Collection : TAG Heuer Formula 1 Solargraph

• Diamètre : 38 mm

• Mouvement : Solargraph TH-50-00

• Boîtier : acier sablé

• Lunette : bidirectionnelle en TH-Polylight

• Cadran : gris opalin, détails orange et rouges

• Verre : saphir plat traité antireflet

• Étanchéité : 100 mètres

• Bracelet : acier sablé à trois maillons

• Boucle : déployante en acier avec double poussoir de sécurité

• Édition limitée : 1 000 exemplaires

• Disponibilité : à partir d’août 2026

• Prix indicatif : 2 200 €

• Distribution : en exclusivité sur le site internet de la marque.

Un futur objet de collection ?

Ces deux Formula 1 Solargraph arrivent à un moment symbolique pour le circuit de Zandvoort. TAG Heuer ne se contente donc pas de présenter une nouvelle déclinaison de sa collection : la marque associe ces montres à la dernière apparition du Grand Prix des Pays-Bas sur ce tracé.

Avec leurs 2 500 exemplaires au total, leur design orange très identifiable et leur technologie Solargraph, ces deux modèles réunissent plusieurs éléments susceptibles d’intéresser les amateurs de montres et de sport automobile.

La version caoutchouc, limitée à 1 500 pièces, affiche un tarif de 2 100 €, tandis que la version acier, produite à seulement 1 000 exemplaires, est proposée à 2 200 €. Deux garde-temps qui perpétuent ainsi l’esprit de la TAG Heuer Formula 1 tout en inscrivant cette collection dans une nouvelle génération de montres solaires.

Une dernière course à Zandvoort, donc, mais aussi un nouveau chapitre pour la Formula 1 de TAG Heuer.

Crédit photo : Tag Heuer©