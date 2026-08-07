En 1978, deux histoires naissent la même année sans se connaître : Goldorak débarque sur Antenne 2 (NDRL : France 2 depuis 1992) dans l’émission Récré A2, bouleversant l’imaginaire collectif de toute une génération française, tandis que Tissot pose les fondations de ce qui deviendra plus tard la ligne PRX. Quarante-cinq ans après, la marque suisse scelle cette coïncidence dans le métal avec la montre PRX UFO Robot Goldorak, une édition spéciale qui dépasse largement le simple produit dérivé. Pourquoi ce robot bleu venu de l’espace occupe-t-il une place si singulière dans la culture française, et comment Tissot a-t-il traduit cette mythologie en objet horloger ? Ce sont ces questions que la collaboration invite à explorer.

1978 : l’année où Goldorak et la PRX ont conquis la France

Le 3 juillet 1978, deux histoires commencent le même jour, sans se connaître. Sur Antenne 2, les enfants français découvrent pour la première fois Récré A2, une émission jeunesse présentée par Dorothée et Gérard Chambre. Et dans ce tout premier épisode, ils croisent un géant bleu venu de l’espace : Goldorak. La même année, Tissot pose les bases de ce qui deviendra la PRX, avec le lancement du Seastar Quartz, la montre à quartz qui inspire directement la ligne décennies plus tard.

Cette simultanéité n’est pas un argument marketing fabriqué après coup. C’est une coïncidence calendaire vérifiable, et elle donne à la collaboration une cohérence que l’on ne s’invente pas.

1978, c’est l’année d’une génération entière, celle qui a grandi avec les deux.

Car Goldorak n’a pas simplement été diffusé en France comme dans d’autres pays occidentaux. Il a atterri dans un contexte précis : une émission fondatrice, un samedi matin, une animatrice dont la voix allait définir toute une époque de l’enfance française. Récré A2 n’était pas un simple programme, c’était un rituel collectif. Et Goldorak en était le premier symbole fort. L’impact a été immédiat, massif, durable. Des millions d’enfants ont grandi avec ce robot comme figure tutélaire.

Quarante-cinq ans plus tard, Tissot ne fait pas que cocher une case de nostalgie. La marque suisse croise deux objets nés la même année et restés dans les mémoires pour des raisons différentes, mais avec la même constance. C’est ce que rend cette édition spéciale plus sérieuse qu’un simple produit dérivé : elle repose sur une date commune, et cette date, en France, a une résonance particulière.

Pourquoi Goldorak a marqué la France plus qu’aucun autre pays occidental

Le 3 juillet 1978, Goldorak débarque sur Antenne 2 (NDLR : aujourd’hui France 2) dans l’émission Récré A2, et la France bascule. Pas progressivement, pas timidement : d’un seul coup, comme un raz-de-marée. Son arrivée marque le début d’une nouvelle ère pour l’animation japonaise dans le paysage audiovisuel français, ouvrant la voie à de nombreuses autres séries. Avant Goldorak, le genre mecha n’existait tout simplement pas dans l’imaginaire collectif hexagonal. La série devient alors la porte d’entrée majeure de la culture manga au grand public français. Ce n’est pas rien : c’est toute une génération qui découvre simultanément la science-fiction japonaise, l’animation robotique et une écriture narrative bien plus sombre que ce à quoi elle était habituée.

On raconte qu’au moment de la diffusion, la chaîne fait 100 % de parts de marché.

Ce chiffre est invérifiable, et c’est précisément pour ça qu’il fascine. Il dit moins une vérité statistique qu’une vérité de ressenti : tout le monde regardait, tout le monde savait, tout le monde en parlait le lendemain matin en cour de récré. Le mythe dépasse les données, et c’est souvent ainsi que naissent les phénomènes culturels durables.

Ce qui amplifie encore l’impact, c’est que Goldorak n’est pas seulement arrivé en France : il y a été réinventé. Jacques Canestrier, producteur, cherche à rebaptiser la série pour le public français, et trouve le nom de Goldorak, mélange entre Goldfinger et Mandrake. Un James Bond et un magicien de BD : deux icônes de la culture populaire occidentale fondues dans un seul mot. Puis vient Michel Gatineau, directeur du doublage, qui invente tout le vocabulaire exotique de cette adaptation, y passant parfois des nuits entières. Le Space Thunder se transforme en Cornofulgur, le Double Arken devient Astérohache. Les enfants de la fin des années 70 utilisaient ce lexique culte jusqu’à plus soif dans les cours d’école.

C’est là que réside l’essentiel de la singularité française : Goldorak est devenu une création à part entière, distincte de l’original japonais UFO Robot Grendizer, portant l’empreinte de ses adaptateurs autant que celle de Gô Nagai. Une collaboration entre Tissot et ce titre n’est donc pas un simple exercice de nostalgie : elle s’ancre dans une mythologie proprement française, construite mot après mot dans un studio de doublage parisien, à la fin des années 70.

Une montre conçue pour les fans francophones de la première heure

Tissot a choisi ses armes avec soin, et chaque détail de la PRX UFO Robot Goldorak porte la marque d’un respect sincère pour l’univers de la série. Sur le cadran bleu profond, le buste du robot, recouvert de Super-LumiNova, brille comme une pièce de collection à part entière, rappelant ces nuits d’enfance où l’on guettait Actarus sur le petit écran. La trotteuse, elle, n’est pas un simple accessoire : elle reprend fidèlement la forme du Double Harken, l’arme signature du robot, ce détail que seul un fan de la première heure remarquera immédiatement. Même le fond de boîte transparent entre dans la danse, laissant apparaître le rotor gravé à l’effigie du robot, comme une sentinelle veillant sur le mécanisme. Et l’écrin dans tout ça ? La montre est présentée dans une capsule inspirée du Spazer, le vaisseau spatial de Goldorak, transformant le simple acte de déballage en un moment de pure nostalgie.





Deux déclinaisons structurent l’offre. La version classique, proposée à 895 euros (prix Août 2026), est une édition spéciale non limitée, animée par le mouvement Powermatic 80 dans un boîtier acier de 40 mm. Après le lancement de ce premier modèle en août 2024, Tissot s’est associé de nouveau à l’univers de Goldorak pour commémorer le 50e anniversaire du dessin animé culte. Cette nouvelle édition, limitée à 1 975 exemplaires, est affichée à 1 095 euros. Le chiffre n’est pas un hasard : c’est un clin d’œil direct à l’année de lancement de la série.

1 975 exemplaires, 1 975 comme la date de naissance de Goldorak.

Le coup de maître de la marque suisse est d’avoir compris que Goldorak n’est pas un simple personnage de manga au pays francophone. La popularité de Goldorak, diffusée à partir de juillet 1978 sur Antenne 2, a été si forte que le chercheur Jean-Marie Bouissou parle d’une « génération Goldorak » qui, devenue adulte, a permis le développement du marché du manga après Akira. Goldorak ne fut pas seulement un dessin animé mais un véritable phénomène de société, porté par des audiences records qui cristallisèrent l’imaginaire collectif de nombreux enfants et adultes. Pour Tissot, choisir Goldorak sur le marché français, c’est activer un imaginaire intergénérationnel que peu de licences peuvent revendiquer avec autant de légitimité. En dévoilant la première édition collector en 2024, la marque ne s’attendait sans doute pas à un tel raz-de-marée, mais l’engouement sur les réseaux sociaux comme en boutique a été immédiat. Tissot a envoyé un fulgoro-poing à nos souvenirs !