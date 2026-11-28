Acheter moins, mais mieux. De plus en plus de gens souhaitent acheter des objets qui ont une histoire. Et qui durent longtemps. Et, bien sûr, qui ne finissent pas à la décharge. Une vieille commode restaurée plaît souvent davantage qu’un meuble fabriqué en série.

L’artisanat retrouve toute sa valeur. La restauration d’objets anciens n’attire pas seulement les clients, mais aussi ceux qui recherchent une activité concrète (et enrichissante). Ces compétences sont rares. C’est précisément là que réside leur force. Voici ce qu’il faut savoir pour se lancer dans cette activité.

Les compétences indispensables pour travailler avec des objets vintage

La restauration d’objets anciens exige avant tout un véritable savoir-faire. Selon leur spécialité, les artisans travaillent avec différents matériaux (bois, tissus et rembourrage, feuille d’or, argile et émail). Chaque matériau obéit à ses propres règles. Il est très important de les maîtriser. Par exemple, un tapissier doit savoir démonter un vieux fauteuil. Sans pour autant endommager l’ossature en bois. Puis le remonter. En utilisant pour cela des matériaux aussi proches que possible des originaux.

Il faut également comprendre les particularités des matériaux de cette époque. Les meubles du XVIIIe siècle étaient fabriqués différemment (par rapport à ceux des années 1970). Les colles ont changé. Tout comme les vernis. Et, bien sûr, les techniques. Si l’on utilise un produit inadapté, on risque d’abîmer définitivement l’objet.

En ce qui concerne les qualités requises, la patience vient en premier lieu. Une restauration peut durer des semaines. Vient ensuite la minutie. Sans oublier la prudence. Même un petit geste trop précipité laisse une trace. Le sens esthétique est tout aussi important. Il faut savoir redonner à l’objet son aspect d’origine. Des connaissances de base en histoire de l’art aident à reconnaître le style (et l’époque). Cela permet de comprendre ce que l’on a exactement sous les yeux. Il est important de le savoir avant de toucher quoi que ce soit.

Se former et acquérir une première expérience dans la restauration

Plusieurs parcours mènent à ces métiers. Le CAP constitue le point de départ le plus courant. Il existe par exemple pour les ébénistes.

Ou encore pour les tapissiers. Le BMA (diplôme des métiers et des arts) permet d’approfondir ses connaissances dans une spécialité précise. Le DNMADE (diplôme obtenu en trois ans) comprend des stages pratiques. Mais aussi le design. Et, bien sûr, la culture artistique. Certaines écoles d’art et certains instituts (spécialisés dans le patrimoine culturel) proposent également des programmes de formation spécialisés.

Mais le diplôme ne suffit pas. Dans ces métiers, la pratique compte énormément. L’apprentissage est une excellente solution. Vous travaillez dans un atelier. Vous acquérez des compétences sous la supervision d’un professionnel. Vous pouvez également demander à effectuer un stage auprès d’un artisan (même de courte durée). Cela vous permettra de déterminer si ce métier vous plaît vraiment. Vous y découvrirez également la réalité du métier (la poussière, les horaires de travail, les gestes répétitifs et la satisfaction de redonner de la beauté à un objet abîmé).

N’hésitez pas à consulter les annonces sur le site Jooble. Cela vous aidera à trouver une offre de formation (ou de stage). Et n’hésitez pas non plus à vous rendre dans un atelier près de chez vous. De nombreux artisans recherchent des personnes motivées. Et certains aimeraient transmettre les secrets de leur métier (avant de prendre leur retraite).

Débouchés et opportunités de carrière : de l’atelier indépendant aux institutions

Une fois le diplôme obtenu, plusieurs voies s’ouvrent. Certains restaurateurs ouvrent leur propre atelier. Ce choix exige de savoir travailler avec les clients. Mais aussi d’établir des devis. Et de gérer un budget. Cela offre toutefois une grande liberté. D’autres sont embauchés dans des boutiques d’antiquités. Ou collaborent avec des antiquaires (qui ont toujours besoin de remettre les objets en état avant de les vendre).

Les musées (et les galeries d’art) embauchent également des restaurateurs. Ou font appel à des spécialistes indépendants pour réaliser des missions spécifiques. Ces offres d’emploi sont plus rares. Elles sont toutefois très gratifiantes. Elles exigent souvent plusieurs années d’expérience professionnelle. Ainsi qu’un portfolio impressionnant.

Il existe un lien naturel entre les restaurateurs et les spécialistes de la décoration d’intérieur. Lorsqu’il élabore un projet, le décorateur d’intérieur cherche souvent à y intégrer une pièce unique (un fauteuil restauré, un miroir doré ou une table ancienne). Cette collaboration ouvre de nouvelles perspectives aux restaurateurs. Et elle offre aux décorateurs d’intérieur des pièces que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Pour explorer ces passerelles et les offres du secteur créatif, vous pouvez consulter Jooble. Sur ce cite les annonces des différents métiers sont réunies au même endroit.

Les critères et exigences des recruteurs dans les métiers d’art

Quand un atelier ou une entreprise recrute, il regarde d’abord votre portfolio. C’est un dossier avec des photos de vos restaurations, avant et après. Il montre la qualité de votre travail bien mieux qu’un CV. Pensez à y ajouter une courte phrase sur chaque pièce : le type d’objet, le problème de départ et la technique utilisée.

Autre point important : le respect de la déontologie de conservation. Concrètement, il faut intervenir le moins possible sur l’objet et utiliser des méthodes que l’on peut défaire plus tard. Un bon restaurateur ne cherche pas à « refaire » une pièce, mais à la préserver.

Enfin, les recruteurs attendent de la souplesse. Chaque client a ses demandes, son budget et ses délais. Savoir écouter, expliquer ses choix et trouver un compromis fait vraiment la différence. Un client qui comprend pourquoi vous gardez une trace d’usure sur une pièce ancienne sera souvent plus confiant. Sur Jooble, les informations clés de chaque offre sont mises en avant, ce qui permet de vérifier rapidement si le poste correspond à votre profil.

Réflexions finales

Les métiers d’art traditionnels ont un bel avenir devant eux. Les clients souhaitent acheter des objets durables. Or, rares sont ceux qui savent les restaurer. C’est précisément ce qui rend ces métiers stables (et passionnants).

Cela offre des possibilités d’évolution tout au long de votre carrière. N’hésitez pas à vous lancer si vous aimez le travail manuel. Et aussi si vous aimez redonner vie à de beaux objets. Choisissez une formation. Trouvez un atelier. Commencez à constituer votre portfolio.

Crédit photo : Tomas Robertson©-unsplash